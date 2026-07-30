Meudon (France), le 30 juillet 2026

Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre 2026. Le Conseil d'Administration de Vallourec SA, réuni le 29 juillet 2026, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le deuxième trimestre 2026.

Résultats du Deuxième Trimestre 2026

RBE Groupe au deuxième trimestre de 190 millions de dollars, au point médian de notre fourchette prévisionnelle

Rentabilité solide maintenue pour le segment Tubes, à 722 US$/t

Génération de trésorerie solide de 118 millions de dollars ; position de trésorerie nette de 183 millions de dollars

Niveaux d’activité élevés et amélioration des prix aux États-Unis, avec un niveau soutenu d’utilisation de nos actifs

Activité d'appels d'offres soutenue pour des projets offshore qui se traduit par une forte dynamique de prises de commandes

Résilience de l’activité de nos clients sur les principaux marchés du Moyen-Orient

Délais de livraison dans certains pays impactés par la réouverture retardée du détroit d’Ormuz

RBE Groupe attendu entre 170 et 210 millions de dollars au troisième trimestre 2026

Retour aux actionnaires de ~650 millions d’euros en 2026 confirmé, dont un dividende intérimaire exceptionnel de 2,05 € par action, versé le 5 août prochaina





FAITS MARQUANTS ET PERSPECTIVES

Résultats du Deuxième Trimestre 2026

RBE Groupe de 190 millions d’US dollars, en baisse de 9 % par rapport au deuxième trimestre 2025 ; la marge brute d’exploitation s’est légèrement améliorée et s’établit à 21,4 %. Le RBE par tonne du segment Tubes a progressé de 31 % par rapport au deuxième trimestre 2025 et s’établit à 722 dollars par tonne. Cette progression reflète des effets prix/mix positifs et une excellente adaptation des coûts. Le RBE du segment Mine & Forêts s'élève à 33 millions de dollars, en baisse de 35 % par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse des volumes vendus de minerai de fer et d'effets de change défavorables.

Flux de trésorerie disponible ajusté de 125 millions de dollars et génération de trésorerie globale de 118 millions de dollars, soutenus par une politique de recouvrement robuste et une bonne gestion des stocks.

Vallourec affiche, à la clôture du trimestre, une trésorerie nette de 183 millions de dollars, en amélioration de 116 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, et ce, après 14 millions de dollars de rachats d’actions.





Le RBE Groupe au troisième trimestre 2026 est attendu entre 170 et 210 millions de dollars

Pour le segment Tubes, les volumes devraient augmenter tandis que le RBE par tonne devrait diminuer par rapport au deuxième trimestre 2026, en raison d'un mix moins favorable et de la hausse des coûts liée à la situation géopolitique au Moyen-Orient, qui devrait être en grande partie remboursée dans les trimestres à venir.

Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.



Le deuxième semestre 2026 devrait être influencé par les facteurs suivants :

Pour le segment Tubes, les volumes et les prix en Amérique du Nord devraient augmenter au deuxième semestre 2026 par rapport au premier semestre 2026.

À l'international, les volumes devraient progresser au deuxième semestre 2026 par rapport au premier semestre 2026, en dépit de la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz qui affecte les délais de livraison dans certains pays. Le RBE par tonne est attendu en baisse au deuxième semestre 2026 par rapport au premier semestre 2026, principalement en raison d’effets mix moins favorables et de coûts additionnels associés aux livraisons vers le Moyen-Orient.

Pour le segment Mines et Forêts, la production vendue devrait s’établir entre 5 et 5,5 millions de tonnes pour l’ensemble de l’année.





Chiffres Clés Trimestriels ($M)b

En millions de dollars (sauf si spécifié) T2 2026 T1 2026 T2 2025* Variation vs. T1 2026 Variation vs. T2 2025 Production vendue de Tubes (milliers de tonnes) 244 272 293 (28) (49) Production vendue de minerai de fer (millions de tonnes) 1,2 1,3 1,6 (0,1) (0,4) Chiffre d'affaires Groupe 886 975 983 (89) (98) Résultat Brut d'Exploitation Groupe 190 220 209 (30) (19) (en % du CA) 21,4% 22,6% 21,2% (1,1) pp 0,2 pp Résultat d'exploitation 103 156 114 (53) (12) Résultat net, part du Groupe 45 87 44 (42) 1 Flux de trésorerie disponible ajusté 125 177 103 (52) 22 Génération de trésorerie globale 118 135 67 (16) 52 Trésorerie nette (dette nette) 183 67 (235) 116 418

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, a déclaré :

« Vallourec a une nouvelle fois démontré la solidité et la résilience de son modèle économique au deuxième trimestre. Malgré une baisse séquentielle des volumes de notre activité à l’international, la rentabilité du segment Tubes est restée proche du niveau robuste atteint au premier trimestre, nettement supérieur à 700 US$/t. Notre conversion du résultat brut d’exploitation en trésorerie a continué de s’améliorer d’une année sur l’autre, pour atteindre plus de 60 % au cours de ce trimestre. Nous avons ainsi clôturé la période avec une position nette de trésorerie de 183 millions de dollars, soit son niveau le plus élevé depuis 2009. Avec l’annonce du versement en août d’un dividende intérimaire exceptionnel de 2,05 euros par action et le rachat de 110 millions d’euros d’actions au premier semestre 2026, nous confortons notre position parmi les entreprises les plus attractives pour ses actionnaires, en comparaison avec nos pairs et l’ensemble du marché.

Alors que les incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient persistent, notre activité s’est rapidement adaptée. Pour accélérer leur développement, nos principaux clients dans la région s’appuient sur des chaînes d’approvisionnement locales, auxquelles Vallourec est parfaitement intégré. Parallèlement, certains clients plus directement affectés par les perturbations liées à la fermeture du détroit d’Ormuz continuent de reporter leurs livraisons, dans l’attente d’une meilleure visibilité sur leurs opérations.

Sur les marchés internationaux, la dynamique observée dans les appels d’offres commence à se traduire par l’attribution de contrats pour des projets onshore et offshore, ce qui conforte notre anticipation d’une hausse des volumes à l’avenir.

Afin d’accompagner le développement du portefeuille de projets offshore en eaux profondes et ultra-profondes de nos clients, Vallourec a investi dans des technologies avancées de revêtement et d’isolation thermique, qui jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la « flow assurance »c et l’économie de ces projets. À titre d’exemple, Vallourec est le premier licencié commercial de la technologie d’isolation sous-marine Goldilocks™️ développée par ExxonMobil. La pertinence de notre offre s’est traduite par des succès commerciaux majeurs comme ceux remportés ce trimestre pour le projet Atapu 2 de Petrobras au large du Brésil, PAJ d’Azule Energy au large de l’Angola ainsi que Hammerhead et Longtail d’ExxonMobil au Guyana.

Dans notre premier marché, les États-Unis, la hausse du niveau d’activité et le volume restreint des importations, du fait des barrières commerciales et des enquêtes relatives aux droits de douane, soutiennent un niveau élevé d’utilisation de nos actifs. Les prix de marché continuent de progresser, portés par l’amélioration des fondamentaux du marché OCTG, tandis que les niveaux de stocks sur l'ensemble de la chaine d’approvisionnement sont désormais inférieurs à leur moyenne des cinq dernières années.

Dans les nouvelles énergies, notre événement dédié à la géothermie, en juin, a mis en évidence le positionnement différenciant de Vallourec en tant qu’acteur clé d’un marché en croissance rapide, où la demande de solutions tubulaires premium continue d’augmenter. Nous estimons que le marché de la géothermie pourrait atteindre, d’ici à 2030, une taille comparable à celle des marchés des OCTG sans soudure en Amérique du Sud ou en Afrique. À court terme, la demande de nos clients au cours des six prochains mois devrait dépasser la demande totale des douze mois précédents.

Pour l’avenir, les projets de nos clients destinés à rétablir leur capacité de production au Moyen-Orient, ainsi que les efforts engagés par les États pour diversifier leur approvisionnement en pétrole et en gaz en réponse aux récentes perturbations dans le détroit d’Ormuz, constituent des signaux positifs. Notre excellence opérationnelle au cœur de notre plan “From Good to Great”, notre offre de produits innovante et différenciée, et le maillage de nos sites de production idéalement situés sur nos principaux marchés positionnent parfaitement Vallourec pour générer durablement de la valeur. »

ANALYSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Analyse des Résultats du Deuxième Trimestre

Au T2 2026, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 886 millions de dollars, en baisse de 10 % par rapport au T2 2025. La variation des revenus du Groupe reflète un effet volume de - 17 %, un effet prix/mix de 5%, une baisse liée au segment Mine & Forêts de -1 %, et un effet change de 3 %.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’est élevé à 190 millions de dollars, soit 21,4 % du chiffre d’affaires, contre 209 millions de dollars, soit 21,2 % du chiffre d’affaires, au deuxième trimestre 2025. Cette baisse en glissement annuel s'explique principalement par une contribution plus faible du segment Mines & Forêts ainsi que par l'absence de la contribution de 16 millions de dollars de Serimax, à la suite de sa cession en juillet 2025.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 103 millions de dollars, contre 114 millions de dollars au T2 2025.

Le résultat financier s'est établi à -15 millions de dollars, contre -6 millions de dollars au T2 2025.

La charge d'impôt s'est élevée à -32 millions de dollars, contre -57 millions de dollars au T2 2025.

Le résultat net s'est élevé à 55 millions de dollars, contre 51 millions de dollars au T2 2025.

Le résultat net, part du Groupe, s’est élevé à 45 millions de dollars, contre 44 millions de dollars au T2 2025.

Le résultat par action dilué s’est établi à 0,18 $, contre 0,18 $ l’année précédente, reflétant une rentabilité stable et un nombre d’actions diluées en légère hausse (250 millions contre 249 millions).

Analyse des Résultats du Premier Semestre

Au S1 2026, Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 1 860 millions de dollars, en baisse de 8 % par rapport au S1 2025. La variation des revenus du Groupe reflète un effet volume de - 15 %, un effet prix/mix de 4 % et un effet change de 3 %. Par rapport au chiffre d’affaires du S1 2025, qui s’élevait à 2 026 millions de dollars, le chiffre d’affaires a diminué de 166 millions de dollars.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’est élevé à 409 millions de dollars, soit 22,0 % du chiffre d’affaires, contre 425 millions de dollars (21,0 % du chiffre d’affaires) au S1 2025. Cette baisse s’explique principalement par la diminution du chiffre d’affaires et de la marge industrielle, partiellement compensée par la baisse des frais de vente, généraux et administratifs ainsi que par une meilleure contribution des autres éléments opérationnels.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 259 millions de dollars, contre 268 millions de dollars au S1 2025. Il inclut 20 millions de dollars au titre des cessions d’actifs, des coûts de restructuration et des éléments non récurrents, contre 48 millions de dollars de charges de ce type au premier semestre 2025.

Le résultat financier s’est établi à -35 millions de dollars, contre -17 millions de dollars au S1 2025.

L’impôt sur les bénéfices s’est élevé à -72 millions de dollars, contre -103 millions de dollars au S1 2025. Il en ressort un résultat net, part du Groupe, positif de 131 millions de dollars, contre 133 millions de dollars au S1 2025.

Le résultat par action dilué s’est établi à 0,53 $ contre 0,54 $ au premier semestre 2025, reflétant la légère baisse du résultat net, part du Groupe, et un nombre moyen d’actions diluées plus élevé.



ANALYSE DES RÉSULTATS PAR SEGMENT

Analyse des Résultats du Deuxième Trimestre

Tubes : au T2 2026, le chiffre d’affaires du segment Tubes s’est élevé à 811 millions de dollars, soit une baisse de 7 % en glissement annuel par rapport aux 872 millions de dollars enregistrés au T2 2025. Cette baisse reflète un recul de 17 % des volumes vendus, partiellement compensé par une hausse de 12 % du prix de vente moyen. Cette hausse est soutenue par une amélioration des effets de prix et de mix dans l'hémisphère Est et en Amérique du Nord. Le Résultat Brut d’Exploitation a atteint 176 millions de dollars au T2 2026, en hausse de 9 % en glissement annuel par rapport aux 161 millions de dollars du T2 2025, reflétant l’amélioration des prix et du mix ainsi qu’une solide adaptation des coûts malgré la baisse des volumes. Le RBE par tonne a augmenté pour s’établir à 722 $/t, contre 550 $/t au T2 2025, soit une hausse de 31 % en glissement annuel.

Mines & Forêts : au T2 2026, la production de minerai de fer vendue s’est élevée à 1,2 million de tonnes, en baisse de 24 % par rapport aux 1,6 million de tonnes du T2 2025. Le chiffre d’affaires du segment s’est élevé à 92 millions de dollars, en baisse de 7 % par rapport aux 99 millions de dollars du T2 2025. Le Résultat Brut d’Exploitation s'est établi à 33 millions de dollars, en baisse de 35 % par rapport aux 51 millions de dollars du T2 2025, reflétant principalement la baisse des volumes et des impacts de change négatifs liés à l'appréciation du réal brésilien.

Analyse des Résultats du Premier Semestre

Tubes : Au S1 2026, le chiffre d’affaires du segment Tubes a reculé de 7 % par rapport au S1 2025, en raison d’une baisse de 15 % des volumes vendus, partiellement compensée par une hausse de 10 % du prix de vente moyen. Le Résultat Brut d’Exploitation du segment Tubes est passé de 334 millions de dollars au S1 2025 à 372 millions de dollars au S1 2026. Cette amélioration s’explique par des prix plus élevés ainsi que par un mix plus favorable, qui ont plus que compensé l’impact de la baisse des volumes sur les marchés du Groupe.

Mines & Forêts : Au S1 2026, la production de minerai de fer vendue s’est élevée à 2,6 millions de tonnes, soit une baisse de 19 % par rapport au S1 2025, tandis que le RBE de la division Mines & Forêts a atteint 71 millions de dollars, contre 107 millions de dollars au S1 2025. Ces baisses s’expliquent principalement par la diminution des volumes de minerai de fer et des impacts de change négatifs liés à l'appréciation du réal brésilien.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Analyse des Flux de Trésorerie du Deuxième Trimestre

Au T2 2026, le flux de trésorerie opérationnel ajusté s’est élevé à 126 millions de dollars, contre 115 millions de dollars au T2 2025, reflétant un RBE plus faible, largement compensé par une baisse des éléments non monétaires, des frais financiers et des paiements d’impôts.

Au T2 2026, le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 125 millions de dollars, contre 103 millions de dollars au T2 2025. Le trimestre a bénéficié d’une réduction du besoin en fonds de roulement de 39 millions de dollars et d’écarts de change positifs, partiellement compensés par des dépenses d’investissement plus élevées de 50 millions de dollars.

Au T2 2026, la génération de trésorerie globale a atteint 118 millions de dollars, contre 67 millions de dollars au T2 2025, reflétant une hausse du flux de trésorerie disponible et une baisse des charges de restructuration et des éléments non récurrents d’une année sur l’autre.

La génération de trésorerie globale après redistribution aux actionnaires s’est élevée à 104 millions de dollars, après 14 millions de dollars de rachats d’actions, contre -352 millions de dollars au T2 2025, qui comprenait 418 millions de dollars de redistribution aux actionnaires.

Analyse des flux de trésorerie du premier semestre

Au S1 2026, le flux de trésorerie opérationnel ajusté s’est élevé à 306 millions de dollars, contre 293 millions de dollars au S1 2025. Cette augmentation s’explique par une meilleure conversion de trésorerie, malgré un RBE en baisse par rapport à la même période de l’année précédente.

Au S1 2026, le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 303 millions de dollars, contre 280 millions de dollars au S1 2025. Vallourec a bénéficié d’une réduction du besoin en fonds de roulement de 85 millions de dollars au premier semestre 2026, contre 139 millions de dollars au S1 2025. La hausse du flux de trésorerie opérationnel ajusté et l'impact favorable des écarts de change ont plus que compensé l'augmentation des dépenses d'investissement par rapport à la même période de l'année précédente.

Au S1 2026, la génération de trésorerie globale s’est élevée à 253 millions de dollars, contre 176 millions de dollars au S1 2025.

La génération de trésorerie globale après redistribution aux actionnaires s’est élevée à 132 millions de dollars. Ce chiffre reflète -121 millions de dollars de rachats d’actions, contre -418 millions de dollars de redistribution aux actionnaires au premier semestre 2025.

Dette et Liquidité

Au 30 juin 2026, la trésorerie netted de Vallourec s'élève à 183 millions de dollars, contre 46 millions de dollars au 31 décembre 2025. La dette brute s'élève à 998 millions de dollars, contre 1 013 millions de dollars au 31 décembre 2025. La dette long terme s'élève à 738 millions de dollars et la dette court terme à 259 millions de dollars.

Au 30 juin 2026, le Groupe dispose d'une position de liquidité très solide de 2,0 milliards de dollars, composée d'une trésorerie au bilan de 1 231 millions de dollars, d'une ligne de crédit confirmée non utilisée à hauteur de 627 millions de dollars ainsi que d'une ligne de crédit confirmée adossée à des actifs pour 191 millions de dollarse.

RETOUR AUX ACTIONNAIRES

Vallourec a finalisé, le 30 juin 2026, son programme de rachat d’actions, initié le 8 janvier 2026.

À la clôture du marché le 30 juin 2026, Vallourec avait racheté un total de 5 868 656 actions à un prix moyen de 18,67€ par un prestataire de services d’investissement indépendant, pour un montant global d’environ 110 millions d’euros. Parmi les actions ainsi rachetées :

4 850 000 actions ont été allouées à la couverture d’une partie des bons de souscription d’actions émis par Vallourec (ISIN : FR00140030K7), afin de limiter la dilution liée à leur exercice intervenu avant leur échéance au 30 juin 2026.

Le reste des actions a été affecté à la couverture des plans de rémunération à long terme des salariés du Groupe.

Par ailleurs, l’intégralité des bons de souscription d’actions en circulation a été exercée au cours du mois de juin. Les actions correspondantes ont été livrées quasi intégralement au début du mois de juillet, au moyen de l’émission de 28 465 882 actions nouvelles et de la remise des 4 850 000 actions existantes rachetées dans le cadre du programme mentionné ci-dessus. À la suite de cet exercice, Vallourec a encaissé le 8 juillet 2026 un produit global proche de 307 millions d’euros.

Vallourec confirme la distribution de près de 650 millions d'euros à ses actionnaires sur l'année calendaire 2026 dont 110 millions d’euros ont été alloués au programme de rachat d’actions. Le solde sera versé sous forme d’un dividende intérimaire exceptionnel de 2,05€ par action au titre de l’exercice 2026f. Ce dividende intérimaire sera détaché et mis en paiement selon le calendrier suivant :

Date de détachement : 3 août 2026.

Date de paiement : 5 août 2026.

Cette distribution est conforme à la politique d’allocation du capital de Vallourec, qui prévoit notamment un ratio de levier financier d’environ ±0,5x dette nette/RBE ainsi qu’un niveau de liquidité supérieur à 1 milliard d’euros.



Au 29 juillet 2026, le nombre total d’actions ordinaires qui composent le capital social s’élève à 265 866 407.



INFORMATIONS ET DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 26 mars 2026 sous le numéro de dépôt n° D. 26-0145, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com).

En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires. Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com.

Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

Présentation des résultats du T2 2026

Conférence téléphonique et webcast en anglais le 30 juillet à 9h30 (heure de Paris)

Pour regarder le webcast : https://vallourec.engagestream.euronext.com/2026-07-30-h1results

Pour participer à la conférence téléphonique, merci de vous inscrire afin de recevoir les informations nécessaires pour vous connecter : https://engagestream.euronext.com/vallourec/2026-07-30-h1results/dial-in

L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante: https://www.vallourec.com/en/investors





À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

20 novembre 2026 Publication des résultats du troisième trimestre 2026

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Daniel Thomson

Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com



Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr









a L’Assemblée générale annuelle du 27 mai 2027 constatera qu’un acompte sur dividende de 2,05 € par action a été versé en 2026 et sera appelée à se prononcer sur le solde éventuel du dividende au titre de l’exercice 2026.

b voir en annexe les chiffres comparatifs en euros

* Vallourec a modifié la devise de présentation des comptes consolidés du Groupe, passant de l'euro au dollar américain, à compter du 1er janvier 2026. Les nformations comparatives 2025 ont été retraitées (voir en annexe pour les chiffres comparatifs en euros).

c Flow assurance : garantie d’écoulement des hydrocarbures au sein des tubes de conduites.

d Vallourec a mis en place des cross-currency swaps (CCS) à 4 ans pour couvrir l'exposition au risque de change EUR/USD lié à ses Obligations Senior en dollar à maturité 2032. La juste valeur des CCS liés à la couverture EUR/USD du principal des obligations est par conséquent incluse dans la définition de la dette nette.

e Au 30 juin 2026, la base d'emprunt de cette facilité était d'environ 202 millions de dollars. La disponibilité du financement indiquée est nette d'environ 11 millions de dollars de lettres de crédit émises et d'autres éléments.

f L’Assemblée générale annuelle du 27 mai 2027 constatera qu’un acompte sur dividende de 2,05 € par action a été versé en 2026 et sera appelée à se prononcer sur le solde éventuel du dividende au titre de l’exercice 2026.

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