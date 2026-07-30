WENDEL : David Darmon, Directeur général et membre du Directoire de Wendel, quittera ses fonctions le 30 novembre 2026

COMMUNIQUÉ — 30.07.2026

David Darmon, Directeur général et membre du Directoire de Wendel, quittera ses fonctions le 30 novembre 2026

Le Conseil de surveillance, réuni le 29 juillet 2026, a décidé de modifier la gouvernance du Groupe et annonce le départ de David Darmon.

Depuis 2023, Wendel déploie une nouvelle stratégie qui s’appuie sur le développement de deux moteurs de croissance : l’investissement pour compte propre (Wendel Principal Investments — WPI) et la gestion d’actifs privés pour compte de tiers (Wendel Investment Managers — WIM). Cette profonde transformation s’est considérablement accélérée depuis le début de l’année avec :

La création effective de WIM, plateforme de gestion d’actifs privés, qui regroupe trois sociétés de gestion et gère aujourd’hui près de 50 Md€.

Un mandat de conseil (IK Partners) portant sur le suivi opérationnel des investissements pour compte propre, regroupés dans WPI.

Les cessions de Stahl et IHS, annoncées en 2026.

Dans ce cadre, les fonctions de David Darmon au sein du Directoire — Directeur général plus particulièrement en charge des investissements directs et du bureau de New York — ont, de fait, évolué ces trois dernières années et couvrent désormais un périmètre de responsabilités structurellement réduit. David Darmon, Directeur général et membre du Directoire depuis septembre 2019, quittera donc ses fonctions le 30 novembre 2026, au terme d'une transition de quatre mois pendant laquelle il demeurera pleinement en fonctions.

Entré chez Wendel en 2005, David Darmon a notamment originé et conduit deux opérations emblématiques de l'histoire du Groupe — Deutsch, cédé à TE Connectivity, et Allied Universal, devenu le leader mondial des services de sécurité. En 2013, il a créé le bureau de New York, qu'il a dirigé jusqu'en 2019, faisant de l'Amérique du Nord un pilier du Groupe (Allied Universal, CSP Technologies, Crisis Prevention Institute, ACAMS) — permettant un ancrage américain pour le Groupe et facilitant le développement de sa stratégie dans la gestion d’actifs. En tant que membre du Directoire, David Darmon a recommandé et co-conduit l’ensemble de la stratégie mise en œuvre depuis trois ans. Membre du Comité d'investissement, il a pris part à l'ensemble des décisions d'investissement et de cession de la période et a présidé ou co-présidé les conseils de plusieurs sociétés du portefeuille, dont Stallergenes, Constantia Flexibles, Allied Universal, Scalian et Globeducate.

Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance, a déclaré :

« Au nom du Conseil de surveillance, je remercie chaleureusement David Darmon pour vingt-et-une années d'engagement au service de Wendel. Membre du Directoire depuis 2019, il a pris une part déterminante à la transformation du Groupe et, auparavant, à son développement international. Le Conseil salue la qualité et la loyauté de sa contribution et lui adresse tous ses vœux pour la suite de son parcours. »

David Darmon a déclaré :

« Après vingt-et-une années chez Wendel, je pars serein et reconnaissant — envers les équipes, en Europe comme aux États-Unis, et envers la famille actionnaire pour sa confiance. Le Groupe est aujourd'hui repositionné en investisseur-gérant d'actifs de premier rang ; la stratégie engagée est la bonne pour le Groupe. Je me consacrerai désormais pleinement à mon métier d'investisseur. »

Agenda

Jeudi 22 octobre 2026

Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

Mercredi 02 décembre 2026

Investor Day 2026

Vendredi 26 février 2027

Résultats annuels 2026 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2026, et comptes annuels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 avril 2027

Communication financière au 31 mars 2027 (avant bourse)

Jeudi 27 mai 2027

Assemblée générale

Jeudi 29 juillet 2027

Résultats semestriels 2027 – Publication de l’ANR au 30 juin 2027 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 64 % (incluant la vente à terme) de Committed Advisors en avril 2026. Au 30 juin 2026, le Groupe gère 48,7 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 3,6 Mds d’euros (pro forma des cessions de Stahl et IHS) investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

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