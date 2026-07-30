Résultats T2 2026 d'Air France-KLM

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

 30 juillet 2026

DEUXIEME TRIMESTRE 2026

  

Solide performance de la recette unitaire, compensant environ 85% de la hausse du prix du carburant.
Le résultat opérationnel ajusté s’établit à 484 millions d’euros.
  • Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 9,9% par rapport à l’année précédente, à 9,3 milliards d’euros, porté par l’ensemble des activités.
  • Recette unitaire à taux de change constant en augmentation de 8,7%, grâce au réseau Passage soutenue par la poursuite de la premiumisation et par l’activité Cargo qui a bénéficié d’une forte demande.
  • Le contexte géopolitique a entraîné une hausse du prix du carburant, avec un impact de 804 millions d’euros comparé à l’année précédente.
  • La hausse du prix du carburant a été compensée à environ 85% par les recettes, dépassant le taux de 60% initialement estimé.
  • Hausse limitée du coût unitaire1 à +1,0%, principalement tirée par la montée en gamme ( +0,4%).
  • Résultat opérationnel ajusté à 484 millions d’euros, en baisse de 251 millions d’euros par rapport à l’année précédente, avec une marge opérationnelle de 5,2%.
  • Le cash flow d’exploitation ajusté récurrent atteint 928 millions d’euros, au premier semestre, en hausse de 148 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
  • Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA Ajusté) à 1,6x.
  • Solide niveau de liquidités à fin juin 2026, à 10,32 milliards d’euros.
  • Poursuite du renouvellement de la flotte, avec 38% d’avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.

Perspectives 2026 révisées en termes de capacité, et inchangées en termes de coût unitaire

Pour 2026, le Groupe conserve une approche agile et prévoit :

  • Une capacité en hausse de +2 % à +3 % par rapport à 2025 (précédemment +2 % à +4%)  
  • Une augmentation du coût unitaire¹ comprise entre 0 % et +2 %, dont +0,5% lié à la premiumisation (inchangé).
  • Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros (inchangé)
  • Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).
  • La facture carburant devrait atteindre 8,9 milliards de dollars US3 sur l’exercice 2026, contre une estimation de 9,3 milliards de dollars US au trimestre précédent. Cette nouvelle estimation reflète une hausse de 2,0 milliards de dollars US par rapport à 2025.

Information comptable

  • Le Groupe a appliqué par anticipation la norme IFRS 18. En conséquence, les données de l’exercice précédent ont été retraitées afin d’être présentées de manière comparable à celles de l’exercice en cours conformément à IFRS 18

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :

« Comme anticipé, la forte hausse des prix du carburant a pesé sur nos résultats du deuxième trimestre. Grâce à notre agilité sur le plan tarifaire et à notre discipline en matière de coûts, nous avons pu compenser une grande partie de cet impact, démontrant une nouvelle fois la résilience de notre modèle économique. Nous avons par ailleurs réalisé une solide performance commerciale, portée par une demande toujours soutenue pour les voyages dans les classes Premium, notamment de et vers l’Asie et l’Amérique du Nord.

Nous continuons néanmoins d'évoluer dans un environnement particulièrement volatil. Dans ce contexte, notre capacité à nous adapter, notamment en ajustant notre réseau, restera un facteur clé de notre performance, tout comme l'engagement de nos équipes.

En parallèle de nos priorités opérationnelles, nous poursuivons également nos ambitions stratégiques de long terme. La consolidation et le développement durable demeurent au centre de notre action. Ces efforts nous permettront de construire un groupe Air France-KLM plus fort, véritable champion européen de dimension mondiale, prêt pour l'avenir. »

Solide performance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre compensant environ 85% de la hausse du coût du carburant

 Deuxième Trimestre Premier Semestre
 2026variationvariation
change constant		2026variationvariation
change constant
Passagers Groupe (milliers)28 317+3,9 % 50 618+3,2 % 
Capacité Groupe (millions de SKO)86 993+2,6 % 165 558+3,3 % 
Trafic (millions de PKT)76 263+2,5 % 144 064+3,4 % 
Taux de remplissage Passage Groupe87,7 %-0,1pt 87,0 %+0,1pt 


 Deuxième TrimestrePremier Semestre
 2026variationvariation
change constant		2026variationvariation
change constant
Chiffre d’affaires (m€)9 277+9,9 %+12,3 %16 756+7,4%+10,5%
Résultat opérationnel ajusté (m€)484-251-195478+47+64
Marge opérationnelle (%)5,2 %-3,5pt-3,0pt2,9%+0,1pt+0,1pt
Résultat net (m€)190-459 -61-462 
Recette unitaire Groupe au SKO (cts€)9,61+6,6 %+8,7 %9,03+3,8%+6,3%
Coût unitaire Groupe au SKO (cts€)¹8,93 +1,0 %8,62 +0,8 %

1) à prix de carburant et change constants et hors ETS

 Premier Semestre 2026Premier Semestre 2025
Flux de trésorerie d’exploitation libre (m€)1 1731 353
Flux de trésorerie d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€)928780

*Flux de trésorerie d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus ainsi que le paiement de l’amende Cargo

 30 Juin 202631 Décembre 2025
Dette Nette (m€)8 3768 392
EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois (m€)5 2045 058
Ratio de dette nette / EBITDA ajusté1,6x1,7x

Le résultat opérationnel ajusté s’est contracté en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient et de la hausse limitée du coût unitaire

Au deuxième trimestre 2026, Air France-KLM a accueilli 28,3 millions de passagers, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l’année précédente. Avec une capacité en progression de 2,6 % et un trafic en hausse de 2,5 %, le taux de remplissage est resté globalement stable à 87,7 %.

La recette unitaire au SKO du Groupe a progressé de 8,7 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente, portée par la montée en gamme, la réduction des capacités consécutives au conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix des billets. La recette unitaire du réseau Passage a augmenté de 8,7%, soutenue par des niveaux de yield élevés tout au long du trimestre. Plus particulièrement, l’Asie, l’Amérique du Nord et les Caraïbes et Océan Indien ont enregistré de très bonnes performances.

Les recettes unitaires du Cargo ont fortement progressé (26,7% à taux de change constant), grâce à une demande soutenue qui s’est traduite par une amélioration du yield et du taux de remplissage, particulièrement en Asie, où la recette unitaire a été élevée. Les recettes unitaires de Transavia ont augmenté de 1,6% malgré la hausse de la capacité.

Au deuxième trimestre, le coût unitaire4 a augmenté de 1,0% par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de la hausse des coûts de maintenance liés aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement (+1,1%), de la montée en gamme (+0,4%), et de l’augmentation des charges de personnel (+0,6%). Cette évolution a été en partie compensée par les gains d’efficacité liés au carburant(-0,4%), et par la réduction du recours à des appareils exploités en location avec équipage “wet leases” (-0,6%).

Le résultat opérationnel ajusté s’est établi à 484 millions d’euros, avec une marge de 5,2%. Cette évolution a été soutenue par une hausse de la recette unitaire de 672 millions d’euros, entièrement compensée par une augmentation de la facture carburant de 804 millions d’euros (dont 26 millions d’euros liés aux ETS) ainsi que par une hausse de 80 millions d’euros du coût unitaire.

Trésorerie

Au cours du deuxième trimestre, Air France-KLM a signé une nouvelle ligne de crédit (non tirée) d’un montant de 1 milliard d’euros auprès d’un syndicat de 12 banques internationales, renforçant ainsi la flexibilité financière du Groupe et la diversification de ses sources de financement. Par ailleurs le Groupe à émis une obligation senior à 5 ans de 500 millions d’euros5, assortie d’un coupon annuel fixe de 4,25%.

Au cours du trimestre, le Groupe a procédé au remboursement des instruments suivants :

  • une obligation liée au développement durable (Sustainability Linked Bond) de 500 millions d’euros (coupon de 7,25%)
  • environ 300 millions d’euros de titres perpétuels de KLM (270 millions de francs suisses, coupon de 5,75%)
  • le solde de 282 millions d’euros d’une obligation initiale de 500 millions d’euros (coupon de 3,875%)

En juillet, le Groupe a également remboursé 500 millions d’euros d’obligations perpétuelles (coupon de 6,9%) émises par une filiale opérationnelle dédiée d’Air France détenant des actifs de maintenance, auprès d’Apollo. Conclue il y a trois ans cette opération a accompagné Air France-KLM dans son retour à une situation de capitaux propres positive selon les normes IFRS. Le Groupe remercie Apollo pour la qualité de ce partenariat tout au long de cette trajectoire.

Au cours du premier semestre, le Groupe a généré un cash flow6 d’exploitation libre ajusté récurrent positif de 928 millions d’euros, en hausse de 148 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Cette amélioration s’explique principalement par les investissements nets, qui s’améliorent de près de 300 millions d’euros notamment grâce à un accord conclu entre KLM et Schiphol7. Le cash flow avant variation du besoin en fonds de roulement a été impacté par le paiement de l’amende Cargo pour un montant de 368 millions d’euros. La variation du besoin en fonds de roulement a été affectée par le remboursement de reports de paiement hérités de la période Covid, pour un montant de 251 millions d’euros.

La dette nette est demeurée globalement stable à 8,4 milliards d’euros. Le levier d’endettement s’est établi à 1,6x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir ce ratio entre 1,5x et 2,0x.

À fin juin 2026, les liquidités disponibles s’élevaient à 10,38 milliards d’euros, un niveau supérieur à la fourchette cible de 6 à 8 milliards d’euros.

Développement durable

 30 juin 202630 juin 2025Variation
Parts des avions de nouvelle génération938%30 %+8pts
Intensité GES (standard SBTi) en gCO2eq/TKT (Tonne Kilomètre Transportée)90591610-1,2 %

Renouvellement de la flotte

Le renouvellement de la flotte constitue un pilier essentiel du Plan de Transition du Groupe pour lutter contre le changement climatique. Air France-KLM continue de recevoir des avions de nouvelle génération qui consomment jusqu’à 25 % de carburant en moins par passager-kilomètre et réduisent l’empreinte sonore jusqu’à 63 % par rapport aux appareils de la génération précédente qu’ils remplacent.

À fin juin 2026, 38% de la flotte du Groupe était composée d’avions de nouvelle génération, soit une progression de 8 points par rapport à fin juin 2025. Le Groupe prévoit d'atteindre jusqu’à 80% d’avions de nouvelle génération dans sa flotte d’ici 2030.

Intensité GES (émission de gaz à effet de serre) par TKT

À fin juin 2026, cet indicateur s’établissait à 905 gCO2eq/TKT, soit une réduction de 1,2% par rapport à fin juin 2025.

Compétitivité et décarbonation

Le 12 juin 2026, Air France-KLM a participé au Paris Air Forum.

La présence du Groupe à cet événement reflété à la fois l'ampleur des défis auxquels fait face l'industrie aéronautique et la volonté d'Air France-KLM de s'engager de manière constructive dans les débats qui façonnent son avenir : résilience géopolitique et concurrence équitable; la décarbonation et la réforme réglementaire pour remédier aux distorsions de concurrence créées par des réglementations telles que le système d'échange de quotas d'émissions de l'UE et les mandats sur les carburants d'aviation durables (SAF), qui placent les compagnies européennes dans une situation de désavantage structurel par rapport à leurs concurrents internationaux.

Les dirigeants du Groupe ont affirmé que, malgré un environnement exigeant, Air France-KLM restait pleinement engagé dans la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique.

Événements postérieurs à la clôture trimestrielle

TAP Air Portugal

Le 29 juillet, Air France-KLM a annoncé avoir remis à Parpública une offre engageante (binding offer) en vue de l’acquisition d’une participation comprise entre 44,9 % et 49,9 % du capital de TAP Air Portugal, marquant une étape clé dans le processus de privatisation de la compagnie.

Delta Air Lines, partenaire de joint-venture et actionnaire d’Air France-KLM, soutient et est aligné avec cette offre, qui reflète une ambition partagée : renforcer encore la connectivité internationale du Portugal, notamment sur l’Atlantique Nord.

Si son offre était retenue, Air France-KLM ferait de Lisbonne son hub unique en Europe du Sud, renforçant ainsi le réseau mondial du Groupe et sa connectivité vers des marchés clés, en particulier les Amériques et l’Afrique. La position de premier plan de TAP sur les liaisons stratégiques vers le Brésil viendrait renforcer de manière significative le portefeuille de destinations d’Air France-KLM, elles-mêmes connectées à un vaste réseau domestique au Brésil grâce à un partenariat de longue date entre le Groupe et la compagnie brésilienne GOL.

Dans le cadre de l’offre engageante soumise aujourd’hui, Air France-KLM a présenté son projet visant à développer de nouvelles activités de maintenance aéronautique (MRO) au Portugal, en complément du développement continu de ses propres activités en France et aux Pays-Bas.

En savoir plus : Air France-KLM soumet une offre engageante (Binding Offer) TAP Air Portugal

Cession de KLM Catering Services

Le 1er juillet, KLM et gategroup ont finalisé, l’acquisition de KLM Catering Services (KCS). Gategroup détient désormais une participation de 75% du capital de KCS, tandis que KLM conserve une part de 25% et restera étroitement associé aux services à bord proposés à ses passagers. KCS continuera d’assurer les prestations de restauration de KLM pour les vingt prochaines années.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme de transformation « Back on Track » de KLM. En s’associant à gategroup, leader mondial de la restauration aérienne et des services d’hospitalité, présent dans plus de 60 pays, KLM franchit une étape importante pour préparer l’avenir de KCS. Dans les années à venir, gategroup et KLM poursuivront le développement de KCS, avec une attention particulière à la qualité, la fiabilité, l’innovation et au développement durable. Parallèlement, les travaux d’un nouveau site à Schiphol se poursuivent.

En savoir plus : KLM and gategroup complete acquisition KLM Catering Services

Point sur l’évolution des prix du carburant

Compte tenu des couvertures en place et des courbes à terme actuelles, le résultat des opérations de couverture pour l'année est estimé à 1,6 milliard de dollars US11 et à 0,6 milliard de dollars US pour le deuxième trimestre. Malgré ces couvertures, la facture carburant totale pour l’exercice 2026 est désormais estimée à 8,9 milliards de dollars US1, soit une hausse de 2,0 milliards de dollars US¹ par rapport à 2025. A ce jour, 67% de la consommation de carburant prévue pour 2026 et 40% de celle prévue pour 2027 sont couverts. Compte tenu de la forte volatilité des marchés, l’application stricte de la politique de couverture du Groupe a été suspendue à compter du 1er avril 2026, avant de reprendre partiellement en mai, avec un recentrage sur les couvertures de 2027 et des années suivantes.

En réponse au conflit au Moyen-Orient et à la réduction des capacités de l’industrie, le Groupe a rapidement redéployé ses capacités en affectant des appareils de plus grande capacité vers l’Asie et l’Afrique de l’Est et a ajouté des vols supplémentaires. Air France-KLM a également mis en place des mesures visant à atténuer l’impact de la hausse du prix du carburant, notamment en augmentant la surcharge transporteur appliquée à chaque billet, dans le sillage de mesures similaires prises par ses concurrents. Sur le plan des coûts, des mesures ont également été prises, les dépenses discrétionnaires ont été réduites au minimum et le recrutement de personnels non opérationnel ont été suspendus.

Perspectives de capacité 2026 pilotées avec attention pour optimiser les revenues dans un contexte volatil

Le Groupe anticipe :

Activité Réseau d’Air France-KLM :

  • Long-courrier: environ +2% (précédemment +2% à +4%)
  • Court et moyen-courrier : environ -1% (précédemment stable)

Transavia :

  • Environ +8% (précédemment +8% à +10%)

Groupe Air France-KLM :

  • Total entre +2% et +3% (précédemment +2% à +4%)

Perspectives 2026 révisées, coût unitaire inchangé.

Le Groupe conserve une approche agile et prévoit :

  • Une capacité en hausse de +2% à +3% par rapport à 2025 (précédemment +2% à +4%).
  • Une augmentation du coût unitaire12 comprise entre 0% et +2% dont +0,5% liée à la premiumisation de la cabine (inchangé).
  • Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros (inchangé).
  • Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).


Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre 
2026variationvariation
change constant		2026variationvariation
change constant
Chiffre d’affaires Réseaux (m€)7 297+9,3% 13 301+7,0%  
Chiffre d’affaires Passage6 692        +7,9 % 12 192        +6,6        %  
Chiffre d’affaires Cargo604        +27,6 % 1 109        +11,5        %  
Chiffre d’affaires total (m€)7 606+9,7 % 13 907+7,1%  
Frais de personnel (m€)-1 797+4,0 % -3 517+3,1%  
Carburant avions hors ETS (m€)-2 028+45,4 % -3 241+14,4%  
Autres charges d’exploitation (m€)-2 763+4,9 % -5 418+4,2%  
Dépréciations & Amortissements (m€)-552+8,3 % -1 102+5,8%  
Résultat opérationnel ajusté (m€)466-204-134629+134+159 
Marge opérationnelle (%)6,1 %-3,5 pt 4,5 %+0,7 pt  

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 9,7% par rapport au deuxième trimestre 2025, s’établissant à 7,6 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ajusté s'est élevé à 466 millions d'euros, soit 134 millions d'euros de moins par rapport à l'année précédente à taux de change constant. La baisse s’explique entièrement par l’augmentation du coût unitaire et des coûts liées aux ETS. Compte tenu du contexte géopolitique au Moyen-Orient, le prix du carburant a fortement augmenté en mars, cette hausse n’a été visible qu’au deuxième trimestre en raison du décalage des prix. Grâce à la gestion efficace du yield du réseau Passage et une demande plus importante observée principalement sur les liaisons directes vers l’Asie, l’Inde et l’Afrique de l’Est, en raison de l’évitement des hubs du Golfe, la hausse des prix du carburant a été intégralement compensée pour l’activité Réseaux.

L’activité cargo a enregistré une progression de sa recette unitaire par rapport à l’année précédente, soutenue par une forte demande du secteur et par la hausse des billets consécutive à l’augmentation du prix du carburant. La marge opérationnelle de l’activité Réseaux s’est établie à 6,1%, en baisse de 3,5 points par rapport au deuxième trimestre de 2025.

La demande soutenue pour les cabines premium et le long-courrier a continué de soutenir le yield

Réseaux Passage

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre
2026variationvariation
change constant		2026variationvariation
change constant
Passagers (en milliers)19 811+0,3% 37 036+0,1% 
Capacité (millions de SKO)71 681+1,7% 139 364+2,2% 
Trafic (millions de PKT) 62 298+1,1% 120 738+2,1% 
Taux de remplissage 86,9%-0,5pt 86,6%-0,1pt 
Chiffre d’affaires total (m€)6 895+8,2 %+10,7 %12 593+6,8%+9,4%
Chiffre d’affaires passage régulier (m€)6 692+7,9 %+10,5 %12 192+6,6%+9,3%
Recette unitaire au SKO (cts €) 9,34+6,2 %+8,7 %8,75+4,3%+7,0%

Au cours du deuxième trimestre de 2026, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic de 1,1 % s’est traduite par un léger recul du taux de remplissage, à 86,9 %. À taux de change constant, le yield a enregistré une hausse de 9,2%, entraînant une progression de 8,7 % de la recette unitaire sur un an. La progression du yield a été principalement portée par les cabines avant, La Première et Business, qui ont enregistré une croissance à deux chiffres, ainsi que par la cabine Premium dont le yield a progressé de 9,1%. Le yield en Economy a augmenté de 6,1%.

Au cours du deuxième trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Les recettes unitaires sont en hausse, soutenues par une forte progression du yield de 8,9%. Les performances ont été particulièrement solides dans les cabines avant malgré une forte augmentation des capacités.

Amérique latine

La capacité a augmenté de 4,5% tandis que les recettes unitaires ont progressé grâce à une évolution favorable du yield (+5,5%) et à un taux de remplissage globalement stable.

Asie et Moyen-Orient

La capacité du Groupe vers le Moyen-Orient a été réduite de 80%, tandis que la capacité vers l’Asie a enregistré une croissance modérée de près de 4% se traduisant par une baisse globale de capacité de 4%. L’Asie a bénéficié de l’évitement des hubs du Golfe, en particulier en ce qui concerne l’Inde. Cet effet tend toutefois à s’atténuer, les compagnies du Golfe étant revenues à un niveau d’activité se rapprochant de leurs niveaux d’avant-guerre. Le yield a progressé de 20,3% par rapport à l’année précédente.

Caraïbes et Océan Indien

Le yield dans cette région a progressé de 11%, soutenu par l’attractivité de certaines destinations. Le taux de remplissage a également bénéficié de cette dynamique, en hausse de 1 point par rapport à l’année précédente.

Afrique

La performance est restée solide, portée par une hausse du yield de 8,6%. Le taux de remplissage a toutefois reculé de 2,2 points. Les liaisons vers l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe ont bénéficié de l’évitement des hubs du Golfe.

Court et moyen-courrier

Le contexte géopolitique a continué de soutenir un trafic de correspondance long-courrier à forte contribution économique. Cette dynamique a été complétée par une demande locale soutenue sur les réservations de dernière minute sur les lignes européennes et domestiques d’Air France. Les initiatives stratégiques ont également contribué de manière significative, notamment le transfert réussi d’une partie des capacités court-courrier d’Orly vers Paris-Charles de Gaulle, soutenu à la fois par le trafic en correspondance long-courrier et par une forte demande de voyage d’affaires.

Cargo : une progression remarquable de la recette unitaire

Cargo

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre
2026variationvariation
change constant		2026variationvariation
change constant
Tonnage (milliers)237+8,9% 472+6,4 % 
Capacité (millions de TKO)3 718+2,9% 7 281+2,9% 
Trafic (millions de TKT) 1 828+11,3% 3 588+7,5 % 
Taux de remplissage 49,2%+3,7pt 49,3%+2,1pt 
Chiffre d’affaires total (m€)711+25,7%+28,3%1 313+10,5%+14,8%
Chiffre d’affaires transport de fret (m€)604+27,6%+30,9%1 109+11,5%+11,5%
Recette unitaire par TKO (cts€) 16,26+24,0%+26,7%15,23+8,4%+12,6%

À la fin du deuxième trimestre, la capacité mondiale du fret aérien a commencé à revenir a la normale, à mesure que les perturbations au Moyen-Orient s’atténuaient, que les capacités des hubs du Golfe étaient rétablies et que les pressions opérationnelles diminuaient. Cependant, la demande a continué de croître plus rapidement que la capacité sur plusieurs axes clés, maintenant un marché relativement tendu. Au deuxième trimestre 2026, l’activité Cargo du Groupe a enregistré une forte progression de la recette unitaire par TKO à taux de change constant, de 26,7 %. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, la réduction des capacités du secteur et la forte demande, portée notamment par les expéditions de semi-conducteurs et d’équipements liés à l’intelligence artificielle, ont soutenu le yield du Groupe, en hausse de 17,2%, ainsi que le taux de remplissage, en progression de 3,7 points pour atteindre 49,2 %

Le Cargo a transporté 237 millions de tonnes de fret, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l’année précédente. La capacité a augmenté de 2,9 % malgré des limitations de capacité de la flotte tout cargos liés à des opérations de maintenance programmées et non programmées, tandis que le trafic a progressé de 11,3 % par rapport à l’année précédente.

Transavia : une progression de la recette unitaire insuffisante pour compenser la hausse du prix du carburant

Transavia

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre
2026variation2026variation
Passagers (en milliers)8 506+13,3%13 583+12,5%
Capacité (millions de SKO)15 312+7,3%26 194+9,7%
Trafic (millions de PKT)13 965+9,3%23 326+10,6%
Taux de remplissage91,2%+1,7pt89,1%+0,7pt
Recette unitaire au SKO (cts €)6,97+1,6%6,27-0,7%
Coût unitaire au SKO (cts €)136,93-2,5 %7,28-15,5 %
     
Chiffre d’affaires total (m€)1 057+11,7%1 628+10,6%
Frais de personnel (m€)-231+9,4 %-436+8,6%
Carburant avions hors ETS (m€)-306+50,1 %-448+25,1%
Autres charges d’exploitation (m€)-430+7,2 %-772+11,0%
Dépréciations & Amortissements (m€)-125+10,7 %-237+19,5%
Résultat opérationnel ajusté (m€)-35-52-265-84
Marge opérationnelle (%)-3,3 %-5,2pt-16,3 %-4,0pt

Au deuxième trimestre, la capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 7,3 %, tandis que le trafic a progressé de 9,3% entraînant une hausse du taux de remplissage de 1,7 point. Le yield est resté globalement stable, entraînant une hausse de 1,6% de la recette unitaire.

La croissance de la capacité de Transavia s’accompagne d’actions ciblées visant à réduire les coûts unitaires et à améliorer la rentabilité du réseau, dans un environnement très concurrentiel. Transavia France et Transavia Pays-Bas sont actuellement en transition de flotte, en passant du B737 à la famille A320-Neo. Transavia a annulé ses vols à destination et en provenance d’Israël, du Liban et de l’Arabie saoudite, et a observé une baisse des réservations vers les pays environnants tels que l’Égypte, Chypre et la Turquie.

Les résultats de Transavia France sont temporairement affectés par la reprise des opérations d’Air France à Orly, finalisée à la fin du premier trimestre.

Activité de maintenance : poursuite de la croissance du chiffre d’affaires externe

Maintenance

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre
2026variation2026variation
Chiffre d’affaires total (m€)1 418+2,9%2 807+0,7%
Dont Chiffre d’affaires externe (m€)615+9,5%1 224+6,2%
Dépenses externes (m€)-905+0,9%-1 823-0,3%
Frais de personnel (m€)-336+9,5%-663+4,6%
Dépréciations & Amortissements (m€)-116+12,5%-202-0,7%
Résultat opérationnel ajusté (m€)61+1120-3
Marge opérationnelle (%)4,3 %0,0pt4,3 %-0,1pt

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires externe a augmenté de 9,5%, tandis que le chiffre d’affaires total s’est amélioré de 2,9%. La chaîne d’approvisionnement reste fortement perturbée, notamment en raison des difficultés liées aux moteurs GE90 et au contexte géopolitique, ce qui freine l’amélioration de la marge. Le résultat opérationnel ajusté et la marge opérationnelle sont restés stable comparé à l’année précédente.

Joint-venture entre Air France-KLM et AerCap

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance et AerCap Holdings N.V. ont annoncé la signature d’un accord en vue de la création d’une joint-venture à 50/50 dédiée à la location de moteurs LEAP, afin de répondre à la demande croissante de moteurs LEAP. Cette joint-venture fait suite au protocole d’accord annoncé lors du Salon du Bourget en 2025 et reste soumise à l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

Elle fournira des solutions de moteurs aux clients d’AFI KLM E&M exploitant des appareils équipés de moteurs LEAP dans le monde entier et devrait acquérir, dans un premier temps, environ 40 nouveaux moteurs de rechange CFM LEAP-1A et LEAP-1B. Les livraisons sont prévues jusqu’en 2032, les quatre premiers moteurs LEAP devant être mis à disposition des clients d’AFI KLM E&M au début de l’année 2027.

Air France : résultat opérationnel ajusté sous pression en raison de la hausse du prix du carburant et du coût unitaire.

Groupe Air France

 

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre
2026variation2026variation
Chiffre d’affaires (en m€)5 516+6,5%10 084+5,8%
Frais de personnel (en m€)-1 489+4,3 %-2 892+3,8 %
Carburant avions hors ETS (m€)-1 372+44,4 %-2 177+14,4 %
Autres charges d’exploitation
(en m€)		-1 910+4,4 %-3 756+5,2 %
Dépréciations & Amortissements (en m€)-519+13,4 %-1 009+10,4 %
Résultat opérationnel ajusté (en m€)225-290251-103
Marge opérationnelle (%)4,1%-5,9pt2,5%-1,2pt

Au deuxième trimestre, le résultat opérationnel ajusté s’est élevé à 225 millions d’euros, en baisse de 290 millions d’euros par rapport à l’année précédente. La marge opérationnelle a diminué de 5,9 points par rapport au deuxième trimestre de 2025, sous l’effet de la hausse du prix du carburant et de l’augmentation des coûts unitaires. Cette évolution s’explique par la hausse des charges de personnel, des coûts de maintenance et des coûts liés aux opérations, partiellement compensée par une évolution favorable de la recette unitaire du réseau Passage ainsi que par la solide performance de la recette unitaire de l’activité Cargo.

KLM : un résultat opérationnel ajusté stable malgré la hausse du coût du carburant

Groupe KLM

 

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre
2026variation2026variation
Chiffre d’affaires (en m€)3 867+13,8%6 854+8,0%
Frais de personnel (en m€)-1 075+4,5 %-2 105+2,9 %
Carburant avions hors ETS (m€)-964+48,8 %-1 515+17,6 %
Autres charges d’exploitation (en m€)-1 371+7,5%-2 621+5,1%
Dépréciations & Amortissements (en m€)-281+2,4 %-546+0,6 %
Résultat opérationnel ajusté (en m€)176+368+92
Marge opérationnelle (%)4,5%-0,5pt1,0%+1,4pt

Au deuxième trimestre, KLM a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 176 millions d’euros, en hausse de 3 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Cette progression s’explique par la bonne performance du éseau Passage et Cargo, qui ont permis de compenser la hausse du coût du carburant. L’évolution du coût unitaire est restée globalement stable, les gains de productivité réalisés dans le cadre du programme Back on Track ayant compensé l’augmentation des charges de personnel. Par ailleurs, la baisse du recours aux locations avec équipage (wet leases) a permis de compenser la hausse des coûts de maintenance liée aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

Flying Blue : accélération du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle

Flying Blue Miles

 

 		Deuxième TrimestrePremier Semestre
2026variation2026variation
Chiffre d’affaires (en m€)325+97583+156
Dont Chiffre d’affaires externe (en m€)243+86429+142
Résultat opérationnel ajusté (en m€)91+34169+66
Marge opérationnelle (%)28,0%+3,0pt29,0%+4,9pt

Au deuxième trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 325 millions d’euros, dont 243 millions d’euros (en hausse de 86 millions d’euros), provenant de compagnies aériennes partenaires et de partenaires non aériens. La marge opérationnelle a progressé de 3 points pour atteindre 28,0 %, malgré un effet défavorable du dollar US. Cette croissance est large, diversifiée et durable, elle génère des revenus additionnels pour les compagnies du Groupe Air France-KLM et contribue aux efforts d’optimisation du yield à l’échelle du Groupe.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

Adoption anticipée de la norme IFRS 18

Le 9 avril 2024, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié sa nouvelle norme IFRS 18, « Présentation et informations à fournir dans les états financiers », visant à améliorer l’utilité des informations présentées dans les états financiers primaires et dans les notes annexes.

Les principales évolutions portent sur :

  • l’amélioration de la comparabilité du compte de résultat, grâce à l’introduction de trois catégories distinctes de produits et de charges (exploitation, investissement et financement), ainsi que de nouveaux sous-totaux, dont le résultat opérationnel
  • l’amélioration de la transparence des indicateurs de performance définis par la direction
  • l’introduction de nouvelles règles et de recommandations relatives au regroupement et à la ventilation des informations financières, tant dans les états financiers primaires que dans les notes annexes

IFRS 18 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec une application anticipée autorisée à partir du 1er janvier 2026. La norme à été adoptée par l’Union européenne le 13 février 2026. Le Groupe a décidé d’appliquer IFRS 18 par anticipation dès 2026.

Les états financiers 2025 ont été retraités de manière rétrospective, afin d’assurer la comparabilité des états financiers conformément aux principes IFRS.

S’agissant des indicateurs de performance utilisés et communiqués par le Groupe, l’« EBITDA ajusté » et le « résultat opérationnel ajusté » remplacent respectivement l’« EBITDA récurrent » et le « résultat opérationnel récurrent ». Leur contenu reste toutefois comparable. Le tableau de transition pour 2025 figure ci-dessous.

In M€

 		S1

 		S1 (Y-1)

 		Trimestre

 		Trimestre (Y-1)

 		2025

 
Résultat opérationnel courant avant IFRS 184484094767362 004
Dividendes reçus0000-1
Retraites - coût financier2826131350
Gains (pertes) de change réalisé -opérationnel2-4-5-1416
Résultat opérationnel ajusté (APRÈS IFRS 18)4784314847352 069
  • Dividendes reçus : précédemment présentés dans la rubrique « produits », ils sont désormais classés dans la ligne « Gains (pertes) de change, sur dérivés et autres (investissement) ».
  • Coût financier lié aux obligations de retraite à prestations définies : correspond au reclassement de la désactualisation des provisions pour retraites et avantages de départ au sein de la section financement du compte de résultat. Précédemment comptabilisé dans la ligne « charges de personnel », il est désormais présenté dans la ligne « Effets de la désactualisation des provisions », dans le résultat avant impôt.
  • Résultats de change et impacts sur les dérivés : précédemment comptabilisés dans la ligne « autres produits et charges financiers », ils sont désormais affectés au sous-total auquel ils se rapportent, au sein des trois catégories distinctes du compte de résultat : « Gains (pertes) de change (exploitation) après couverture », « Gains (pertes) de change, sur dérivés et autres (investissement) » et « Gains (pertes) de change, sur dérivés et autres (financement) ».

******

Les auditeurs externes ont effectué des procédures d'examen limité. L'émission de leur rapport d'examen limité est en cours.

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 30 juillet 2026 à partir de 8h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 30 juillet 2026 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://af-klm.engagestream.euronext.com/2026half-year-results

Relations Investisseurs Service de presse
Michiel KlinkersLoulou de Winter+33 1 41 56 56 00
Michiel.Klinkers@airfranceklm.comLoulou-de.Winter@airfranceklm.commail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat consolidé

 Premier TrimestreDeuxième Trimestre Premier Semestre
(En millions d’euros)20262025Change20262025Change20262025Change
Chiffre d'affaires lié au transport6 5806 294        5 %        8 3637 649        9 %        14 94313 942        7 %        
Chiffre d'affaires autres899871        3 %        914794        15 %        1 8131 666        9 %        
Produits des activités ordinaires7 4797 165        4 %        9 2778 443        10 %        16 75615 608        7 %        
Carburants et coûts des émissions de CO2-1 443-1 663        -13 %        -2 444-1 680        45 %        -3 887-3 343        16 %        
Charges externes-3 110-3 124        — %        -3 260-3 141        4 %        -6 370-6 265        2 %        
Charges de personnel-2 441-2 379        3 %        -2 571-2 462        4 %        -5 012-4 841        4 %        
Impôts et taxes hors impôts sur le résultat-64-63        2 %        -43-39        10 %        -107-102        5 %        
Production capitalisée et autres produits liés à l'activité346461        -25 %        358394        -9 %        704855        -18 %        
Autres charges liées à l'activité-19nm-26-25        4 %        -45-25        80 %        
Amortissements et dépréciations-786-759        4 %        -855-805        6 %        -1 641-1 564        5 %        
Reprises (dotations) de provisions (restitution des avions loués et autres)3135        -11 %        5472        -25 %        85107        -21 %        
Gains (pertes) de change (opérationnel) après couvertures-107193nm-39333nm-146526nm
Cessions de matériels aéronautiques2-1nm11-1nm13-2nm
Produits et charges non récurrentsnm-7-10        -30 %        -7-10        -30 %        
Résultat opérationnel-112-135        -17 %        4551 079        -58 %        343944        -64 %        
Résultat des sociétés mises en équivalence-17-18        -6 %        27        -71 %        -15-11        36 %        
Produits de la trésorerie5557        -4 %        4745        4 %        102102        — %        
Gains (pertes) de change (investissements) et autres59-51nm22-109nm81-160nm
Résultat avant financement et impôts sur le résultat-15-147        -90 %        5261 022        -49 %        511875        -42 %        
Charges d'intérêt liées à la dette financière-92-87        6 %        -83-74        12 %        -175-161        9 %        
Charges d'intérêt liées à la dette de loyers-88-80        10 %        -81-79        3 %        -169-159        6 %        
Effets de la désactualisation des provisions-88-89        -1 %        -86-84        2 %        -174-173        1 %        
Gains (pertes) de change (financier) après couvertures et autres-4052nm-11143nm-51195nm
Résultat avant impôts-323-351        -8 %        265928        -71 %        -58577nm
Impôts sur le résultat72103        -30 %        -75-279        -73 %        -3-176        -98 %        
Résultat net-251-248        1 %        190649        -71 %        -61401nm
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle3543        -19 %        3744        -16 %        7287        -17 %        
Résultat net : Propriétaires de la société mère-286-291        -2 %        153605        -75 %        -133314nm

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Compte de gestionPremier TrimestreDeuxième TrimestrePremier Semestre
(En millions d’euros)20262025Change20262025Change20262025Change
Chiffre d'affaires lié au transport6 5806 294        5 %        8 3637 649        9 %        14 94313 942        7 %        
Chiffre d'affaires autres899871        3 %        914794        15 %        1 8131 666        9 %        
Produits des activités ordinaires7 4797 165        4 %        9 2778 443        10 %        16 75615 608        7 %        
Carburants-1 355-1 593        -15 %        -2 335-1 599        46 %        -3 690-3 192        16 %        
Coûts des émissions de CO²-88-70        26 %        -109-81        35 %        -197-151        30 %        
Affrètements aéronautiques-92-106        -13 %        -90-126        -29 %        -182-232        -22 %        
Redevances aéronautiques-535-512        4 %        -608-604        1 %        -1 143-1 116        2 %        
Commissariat-230-225        2 %        -249-246        1 %        -479-471        2 %        
Achat d’assistance en escale-570-498        14 %        -587-543        8 %        -1 157-1 041        11 %        
Achats et consommations d'entretien aéronautique-862-976        -12 %        -880-848        4 %        -1 742-1 824        -4 %        
Frais commerciaux et de distribution-291-284        2 %        -315-284        11 %        -606-568        7 %        
Autres frais-530-523        1 %        -531-490        8 %        -1 061-1 013        5 %        
Charges de personnel-2 441-2 379        3 %        -2 571-2 462        4 %        -5 012-4 841        4 %        
Impôts et taxes hors impôts sur le résultat-64-63        2 %        -43-39        10 %        -107-102        5 %        
Production capitalisée287419        -32 %        313336        -7 %        600755        -21 %        
Autres produits d’exploitation5942        40 %        4558        -22 %        104100        4 %        
Autres charges liées à l'activité-19nm-26-25        4 %        -45-25        80 %        
Différences de change réalisées après couverture123        -96 %        -6-22        -73 %        -51nm
Amortissements et dépréciations-786-759        4 %        -855-805        6 %        -1 641-1 564        5 %        
Reprises (dotations) de provisions (restitution des avions loués et autres)3135        -11 %        5472        -25 %        85107        -21 %        
Charges opérationnelles-7 485-7 469        — %        -8 793-7 708        14 %        -16 278-15 177        7 %        
Résultat opérationnel ajusté-6-304        -98 %        484735        -34 %        478431        11 %        
Différences de change non réalisées et instruments dérivés-108170nm-33355nm-141525nm
Cessions de matériels aéronautiques2-1nm11-1nm13-2nm
Produits et charges non récurrentsnm-7-10        -30 %        -7-10        -30 %        
Résultat opérationnel-112-135        -17 %        4551 079        -58 %        343944        -64 %        
Résultat des sociétés mises en équivalence-17-18        -6 %        27        -71 %        -15-11        36 %        
Produits de la trésorerie5557        -4 %        4745        4 %        102102        — %        
Gains (pertes) de change (investissements) et autres59-51nm22-109nm81-160nm
Résultat avant financement et impôts sur le résultat-15-147        -90 %        5261 022        -49 %        511875        -42 %        
Charges d'intérêt liées à la dette financière-92-87        6 %        -83-74        12 %        -175-161        9 %        
Charges d'intérêt liées à la dette de loyers-88-80        10 %        -81-79        3 %        -169-159        6 %        
Effets de la désactualisation des provisions-88-89        -1 %        -86-84        2 %        -174-173        1 %        
Gains (pertes) de change (financier) après couvertures et autres-4052nm-11143nm-51195nm
Résultat avant impôts-323-351        -8 %        265928        -71 %        -58577nm
Impôts sur le résultat72103        -30 %        -75-279        -73 %        -3-176        -98 %        
Résultat net-251-248        1 %        190649        -71 %        -61401nm
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle3543        -19 %        3744        -16 %        7287        -17 %        
Résultat net : Propriétaires de la société mère-286-291        -2 %        153605        -75 %        -133314nm

Bilan consolidé

ACTIFS 31 Décembre 2025

 
(En millions d’euros)30 Juin 2026
Goodwill        224        223        
Immobilisations incorporelles        1 220        1 199        
Immobilisations aéronautiques        14 398        13 651        
Autres immobilisations corporelles        1 792        1 679        
Droits d'utilisation        9 205        9 452        
Titres mis en équivalence        235        246        
Actifs de retraite        68        57        
Autres actifs financiers non courants        1 312        1 267        
Actifs financiers dérivés non courants        221        118        
Impôts différés        604        713        
Autres actifs non courants        396        278        
Actif non courant        29 675        28 883        
Autres actifs financiers courants        872        1 360        
Actifs financiers dérivés courants        684        33        
Stocks et en-cours        1 064        992        
Créances clients        2 783        2 216        
Autres actifs courants        1 407        1 224        
Trésorerie et équivalents de trésorerie        5 091        4 714        
Actifs détenus en vue de la vente        31        23        
Actif courant        11 93210 562
TOTAL ACTIF        41 607        39 445        
   


PASSIF ET CAPITAUX PROPRES  
(en millions d’euros)30 Juin 202631 Décembre 2025
Capital        263        263        
Primes d’émission et de fusion        7 560        7 560        
Actions d’autocontrôle        -27        -27        
Titres subordonnés à durée indéterminée        1 268        1 281        
Réserves et résultat        -8 413        -8 779        
Capitaux propres – Part attribuable aux propriétaires de la société mère        651        298        
Titres subordonnés à durée indéterminée        2 094        2 026        
Réserves et résultat        42        40        
Capitaux propres – Participations ne donnant pas le contrôle        2 136        2 066        
CAPITAUX PROPRES        2 787        2 364        
Provisions retraite        1 679        1 654        
Passifs de restitution pour avions loués non courants        4 837        4 554        
Autres provisions non courantes        352        264        
Passifs financiers non courants        7 911        7 265        
Dettes de loyers non courantes        5 548        5 487        
Passifs financiers dérivés non courants        89        199        
Impôts différés        1        —        
Autres passifs non courants        709        545        
Passif non courant        21 126        19 968        
Passifs de restitution pour avions loués courants        258        334        
Autres provisions courantes        506        808        
Passifs financiers courants        937        1 803        
Dettes de loyers courantes        977        958        
Passifs financiers dérivés courants        92        255        
Dettes fournisseurs        3 022        2 723        
Titres de transport émis et non utilisés        5 838        4 264        
Programme de fidélisation        927        921        
Autres passifs courants        5 136        5 047        
Concours bancaires        1        —        
Passif courant        17 694        17 113        
TOTAL PASSIF        38 820        37 081        
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF        41 607        39 445        
   

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2026

 Premier Semestre
(En millions d’euros)20262025
Résultat opérationnel343944
Amortissements, dépréciations et provisions1 5561 457
Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels-132
Valorisation de dérivés opérationnels (non monétaire)3-7
Écart de change non réalisé138-518
Autres éléments non monétaires-327-7
Produit / (charge) d’impôt courant-51-73
Flux de trésorerie liés à l'exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement1 6491 798
Augmentation (Diminution) du fonds de roulement9691 297
Flux de trésorerie liés à l'exploitation26183 095
Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle-16-11
Investissements corporels et incorporels -1 910-2 315
Produits liés aux cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 465573
Intérêts reçus 8488
Dividendes reçus19
Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois25513
Nouveaux prêts-105-146
Remboursement des prêts35687
Écarts de change réalisés sur les activités d’investissement24-68
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement-846-1 770
Paiement pour acquérir des actions d'autocontrôle-1-1
Émission de titres subordonnés494
Coupons sur titres subordonnés-55-65
Émission de nouveaux emprunts1 130314
Remboursement d’emprunts-1 440-1 152
Paiements de dettes de loyers -479-487
Intérêts payés   -469-418
Dividendes distribués-1-1
Écarts de change réalisés sur les activités de financement-11112
Flux net de trésorerie lié aux activités de financement-1 426-1 304
Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée)30-30
Variation de la trésorerie nette376-9
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture4 7144 829
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture5 0904 820

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
(in € million)2026202520262025
Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation9761 1702 6183 095
Investissements corporels et incorporels-970-1 102-1 910-2 315
Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles415256465573
Flux de trésorerie libre d'exploitation4213241 1731 353
Intérêts (payés) et reçus-239-229-385-330
Paiements de dettes de loyers-238-234-479-487
Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté-56-139309536
Paiements exceptionnels réalisés/(reçus)(1)125122619244
Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté69-17928780

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid ainsi que a paiement de l’amende Cargo.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros)30 juin 202631 mars 202631 déc 202530 sept 202530 juin 202531 mars 202531 déc 202430 sept 2024
         
Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles        1 444                1 434                1 422                1 390                1 390                1 377                1 375                1 356        
Immobilisations aéronautiques        14 398                13 951                13 651                13 772                13 392                12 835                12 347                12 607        
Autres immobilisations corporelles        1 792                1 745                1 679                1 617                1 587                1 554                1 533                1 500        
Droits d’utilisation        9 205                9 237                9 452                8 619                8 479                8 030                7 592                6 652        
Titres mis en équivalence        235                247                246                257                205                212                216                240        
Actifs financiers (créances et autres prêts)        234                228                228                212                214                217                217                232        
Provisions pour maintenance des avions loués et provisions pour quotas de CO₂        -5 604                -5 414                -5 214                -4 689                -4 934                -5 007                -4 990                -4 358        
Fonds de roulement (1)        -9 496                -9 513                -8 051                -8 124                -8 749                -8 983                -7 469                -7 422        
Capitaux employés sur le bilan        12 208                11 915                13 413                13 054                11 584                10 235                10 821                10 807        
Capitaux employés moyens (A)12 64810 862
Résultat opérationnel ajusté2 1172 022
Dividendes reçus-1-1
Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence10-33
(Charge)/produit d’impôt normatif-549-513
Résultat ajusté après impôt (B)1 5771 475
ROCE sur 12 mois glissants (B/A)12,5 %13,6 %

(1) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid.

“L’impôt normatif” ne prend désormais plus en compte la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre du groupe fiscal français. Les périodes précédentes ont par conséquent été retraitées afin d’assurer la comparabilité des données.

Dette nette

 

(En millions d’euros)		30 Juin 202631 Décembre 2025
Passifs financiers courants et non courants8 8489 068
Dettes de loyers courantes et non courantes6 5256 445
Intérêts courus non échus-82-142
Dépôts relatifs aux passifs financiers-79-85
Dépôts relatifs aux dettes de loyers-81-80
Impact des dérivés devise/dettes1244
Passifs financiers (I)15 14315 250
Trésorerie et équivalent trésorerie5 0914 714
Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois733988
Obligations9441 156
Concours bancaires courant-1
Liquidités nettes (II)6 7676 858
DETTE NETTE (I-II)8 3768 392

Coût unitaire au SKO

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
 2026202520262025
Charges opérationnelles (en m€)8 7937 70816 27815 177
Quotas de CO2 (en m€)-109-81-197-151
Total autres chiffre d’affaires (en m€)-913-794-1 812-1 665
Coût net excl ETS (en m€)7 7716 83314 26813 360
Capacités produites exprimées en SKO86 98884 779165 552160 297
Coût net/SKO (en centimes d’€)8,938,068,628,33
Variation brute         10,8 %                 3,4 %        
Effet de change sur les coûts nets (en m€) -96 -308
Variation à change constant         12,4 %                 5,8 %        
Effet prix du carburant (en m€)  758 656
Coût net au SKO à change et prix du carburant constants hors ETS (en centimes d’€ par SKO) 8,938,848,628,55
Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS         1,0 %         0,8 %        

Flotte du Groupe au 30 juin 2026

Type d’appareilAF (dont HOP)1KL (dont KLC & MP)1TransaviaPropriétéCrédit-bailLocationTotalEn exploit.Ecart vs 31/12/25
B777-3004316 348175959 
B777-2001815 29133333 
B787-91013 56122323 
B787-10 15 112215151
A350-90042  3142542421
A330-300 5   555 
A330-20065 10 11111-3
Total Long-courrier119690824165188188-1
B737-900 5 5  55 
B737-800 2810134788129128-3
B737-700 6 6  66 
A321NEO 1618791834348
A3218  4 487-5
A32036  43293635-1
A320NEO  30412530307
A3191  1  11-2
A3184  4  44 
A220-30057  22142157575
Total Moyen-courrier1065514991341853103079
Embraer 195 E2 25   2525232
Embraer 1902617 172244342-3
Embraer 175 17 314 1717 
Embraer 17010  10  1010 
Total Regional365903016499592-1
B747-400ERF 3 3  33 
B747-400BCF 1 1  11 
B777-F2    222 
Total Cargo240402660
          
Total263187149207913015995937
          

(1) Hors Transavia

TRAFIC 2026

Activité réseaux passage

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
Total activité réseaux passage20262025variation20262025variation
Passagers transportés (milliers)19 81119 752+0,3 %37 03636 990+0,1 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)62 29861 620+1,1 %120 738118 266+2,1 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)71 68170 512+1,7 %139 364136 422+2,2 %
Taux de remplissage (%)86,9 %87,4 %-0,5pt86,6 %86,7 %-0,1pt
       
Long-Courrier      
Passagers transportés (milliers)6 6596 686-0,4 %13 15112 989+1,3 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)50 61950 125+1,0 %99 97297 480+2,6 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)58 10956 980+2,0 %114 661111 498+2,8 %
Taux de remplissage (%)87,1 %88,0 %-0,9pt87,2 %87,4 %-0,2pt
       
Amérique du nord      
Passagers transportés (milliers)2 7822 653+4,9 %4 7744 598+3,8 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)19 96618 954+5,3 %34 34332 841+4,6 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)23 34521 741+7,4 %40 18937 916+6,0 %
Taux de remplissage (%)85,5 %87,2 %-1,7pt85,5 %86,6 %-1,2pt
       
Amérique latine      
Passagers transportés (milliers)907875+3,7 %1 8831 789+5,3 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)8 6508 312+4,1 %17 80516 859+5,6 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)9 5719 162+4,5 %19 53918 642+4,8 %
Taux de remplissage (%)90,4 %90,7 %-0,3pt91,1 %90,4 %+0,7pt
       
Asie / Moyen Orient      
Passagers transportés (milliers)1 3331 461-8,8 %2 9452 995-1,7 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)11 15011 588-3,8 %23 99923 596+1,7 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)12 50213 022-4,0 %27 03926 872+0,6 %
Taux de remplissage (%)89,2 %89,0 %+0,2pt88,8 %87,8 %+0,9pt
       
Afrique       
Passagers transportés (milliers)930923+0,8 %1 8951 895— %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)5 7435 674+1,2 %11 87911 812+0,6 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)6 9416 678+3,9 %14 37614 057+2,3 %
Taux de remplissage (%)82,7 %85,0 %-2,2pt82,6 %84,0 %-1,4pt
       
Caraïbes-Océan Indien      
Passagers transportés (milliers)707774-8,7 %1 6541 711-3,4 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)5 1105 597-8,7 %11 94612 372-3,4 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)5 7506 377-9,8 %13 51814 011-3,5 %
Taux de remplissage (%)88,9 %87,8 %+1,1pt88,4 %88,3 %+0,1pt
       
Court et Moyen-Courrier      
Passagers transportés (milliers)13 15113 066+0,7 %23 88424 001(0,5 %)
Passager kilomètre transporté (m de PKT)11 67911 495+1,6 %20 76620 786(0,1 %)
Siège kilomètre offert (m de SKO)13 57213 532+0,3 %24 70324 924(0,9 %)
Taux de remplissage (%)86,1 %84,9 %+1,1pt84,1 %83,4 %+0,7pt

Activité Transavia

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
Transavia20262025variation20262025variation
Passagers transportés (milliers)8 5067 506+13,3 %13 58312 078+12,5 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)13 96512 776+9,3 %23 32621 082+10,6 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)15 31214 266+7,3 %26 19423 873+9,7 %
Taux de remplissage (%)91,2 %89,6 %+1,7pt89,1 %88,3 %0,7pt

Activité totale Groupe passage

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
Total Groupe20262025variation20262025variation
Passagers transportés (milliers)28 31727 258+3,9 %50 61849 068+3,2 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)76 26374 396+2,5 %144 064139 348+3,4 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)86 99384 778+2,6 %165 558160 295+3,3 %
Taux de remplissage (%)87,7 %87,8 %-0,1pt87,0 %86,9 %+0,1pt

Activité Cargo

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
Total Groupe20262025variation20262025variation
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)1 8281 643+11,3 %3 5883 339+7,5 %
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)3 7183 613+2,9 %7 2817 076 +2,9 %
Taux de remplissage (%)49,2 %45,5 %+3,7pt49,3%47,2%+2,1pt

Air France

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
Total activité réseaux passage20262025variation20262025variation
Passagers transportés (milliers)10 31210 883-5,2 %19 94520 435-2,4 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)35 94136 823-2,4 %70 88770 827+0,1 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)41 88142 397-1,2 %82 30882 026+0,3 %
Taux de remplissage (%)85,8 %86,9 %-1,0pt86,1 %86,3 %-0,2pt
       
Long courrier      
Passagers transportés (milliers)4 0944 225-3,1 %8 1648 203-0,5 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)30 40130 942-1,7 %60 67360 202+0,8 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)35 37935 403-0,1 %70 07969 139+1,4 %
Taux de remplissage (%)85,9 %87,4 %-1,5pt86,6 %87,1 %-0,5pt
       
Court et moyen-courrier      
Passagers transportés (milliers)6 2186 658-6,6 %11 78112 232-3,7 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)5 5405 881-5,8 %10 21410 625-3,9 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)6 5026 994-7,0 %12 22912 887-5,1 %
Taux de remplissage (%)85,2 %84,1 %+1,1pt83,5 %82,4 %+1,1pt
       
Activité Cargo      
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)934923+1,1 %1 8661 845+1,1 %
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)2 0732 112-1,8 %4 1084 138-0,7 %
Taux de remplissage (%)45,0 %43,7 %+1,3pt45,4 %44,6 %+0,8pt

KLM

 Deuxième TrimestrePremier Semestre
Total activité réseaux passage20262025variation20262025variation
Passagers transportés (milliers)9 4998 869+7,1 %17 09016 555+3,2 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)26 35724 797+6,3 %49 85147 439+5,1 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)29 80028 114+6,0 %57 05654 396+4,9 %
Taux de remplissage (%)88,4 %88,2 %+0,2pt87,4 %87,2 %+0,2pt
       
Long-courrier      
Passagers transportés (milliers)2 5652 461+4,3 %4 9874 786+4,2 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)20 21819 183+5,4 %39 29937 278+5,4 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)22 73021 576+5,3 %44 58242 359+5,2 %
Taux de remplissage (%)88,9 %88,9 %+0,0pt88,2 %88,0 %+0,1pt
       
Court et Moyen-courrier      
Passagers transportés (milliers)6 9336 408+8,2 %12 10311 769+2,8 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)6 1395 614+9,4 %10 55210 161+3,8 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)7 0706 538+8,1 %12 47412 037+3,6 %
Taux de remplissage (%)86,8 %85,9 %+1,0pt84,6 %84,4 %+0,2pt
       
Activité Cargo       
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)895722+23,8 %1 7231 506+14,4 %
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)1 6441 502+9,5 %3 1742 960+7,2 %
Taux de remplissage (%)54,4 %48,1 %+6,3pt54,3 %50,9 %+3,4pt


Pièce jointe


Attachments

T2_2026 - AFKLM - Communiqué de presse
GlobeNewswire

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