Résultats T2 2026 d'Air France-KLM

30 juillet 2026

DEUXIEME TRIMESTRE 2026

Solide performance de la recette unitaire, compensant environ 85% de la hausse du prix du carburant.

Le résultat opérationnel ajusté s’établit à 484 millions d’euros.

Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 9,9% par rapport à l’année précédente, à 9,3 milliards d’euros , porté par l’ensemble des activités.

par rapport à l’année précédente, à , porté par l’ensemble des activités. Recette unitaire à taux de change constant en augmentation de 8,7%, grâce au réseau Passage soutenue par la poursuite de la premiumisation et par l’activité Cargo qui a bénéficié d’une forte demande.

soutenue par la poursuite de la premiumisation et par qui a bénéficié d’une forte demande. Le contexte géopolitique a entraîné une hausse du prix du carburant, avec un impact de 804 millions d’euros comparé à l’année précédente.

avec un impact de 804 millions d’euros comparé à l’année précédente. La hausse du prix du carburant a été compensée à environ 85% par les recettes, dépassant le taux de 60% initialement estimé.

dépassant le taux de 60% initialement estimé. Hausse limitée du coût unitaire 1 à +1,0%, principalement tirée par la montée en gamme ( +0,4%).

principalement tirée par la montée en gamme ( +0,4%). Résultat opérationnel ajusté à 484 millions d’euros, en baisse de 251 millions d’euros par rapport à l’année précédente, avec une marge opérationnelle de 5,2%.

en baisse de 251 millions d’euros par rapport à l’année précédente, avec Le cash flow d’exploitation ajusté récurrent atteint 928 millions d’euros, au premier semestre, en hausse de 148 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

par rapport à l’année précédente. Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA Ajusté) à 1,6x.

Solide niveau de liquidités à fin juin 2026, à 10,3 2 milliards d’euros .

à fin juin 2026, . Poursuite du renouvellement de la flotte, avec 38% d’avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.

Perspectives 2026 révisées en termes de capacité, et inchangées en termes de coût unitaire

Pour 2026, le Groupe conserve une approche agile et prévoit :

Une capacité en hausse de +2 % à +3 % par rapport à 2025 (précédemment +2 % à +4%)

à Une augmentation du coût unitaire¹ comprise entre 0 % et +2 %, dont +0,5% lié à la premiumisation (inchangé).

Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros (inchangé)

Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).

La facture carburant devrait atteindre 8,9 milliards de dollars US3 sur l’exercice 2026, contre une estimation de 9,3 milliards de dollars US au trimestre précédent. Cette nouvelle estimation reflète une hausse de 2,0 milliards de dollars US par rapport à 2025.





Information comptable

Le Groupe a appliqué par anticipation la norme IFRS 18. En conséquence, les données de l’exercice précédent ont été retraitées afin d’être présentées de manière comparable à celles de l’exercice en cours conformément à IFRS 18





Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :

« Comme anticipé, la forte hausse des prix du carburant a pesé sur nos résultats du deuxième trimestre. Grâce à notre agilité sur le plan tarifaire et à notre discipline en matière de coûts, nous avons pu compenser une grande partie de cet impact, démontrant une nouvelle fois la résilience de notre modèle économique. Nous avons par ailleurs réalisé une solide performance commerciale, portée par une demande toujours soutenue pour les voyages dans les classes Premium, notamment de et vers l’Asie et l’Amérique du Nord.

Nous continuons néanmoins d'évoluer dans un environnement particulièrement volatil. Dans ce contexte, notre capacité à nous adapter, notamment en ajustant notre réseau, restera un facteur clé de notre performance, tout comme l'engagement de nos équipes.

En parallèle de nos priorités opérationnelles, nous poursuivons également nos ambitions stratégiques de long terme. La consolidation et le développement durable demeurent au centre de notre action. Ces efforts nous permettront de construire un groupe Air France-KLM plus fort, véritable champion européen de dimension mondiale, prêt pour l'avenir. »

Solide performance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre compensant environ 85% de la hausse du coût du carburant

Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation variation

change constant 2026 variation variation

change constant Passagers Groupe (milliers) 28 317 +3,9 % 50 618 +3,2 % Capacité Groupe (millions de SKO) 86 993 +2,6 % 165 558 +3,3 % Trafic (millions de PKT) 76 263 +2,5 % 144 064 +3,4 % Taux de remplissage Passage Groupe 87,7 % -0,1pt 87,0 % +0,1pt





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation variation

change constant 2026 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 9 277 +9,9 % +12,3 % 16 756 +7,4% +10,5% Résultat opérationnel ajusté (m€) 484 -251 -195 478 +47 +64 Marge opérationnelle (%) 5,2 % -3,5pt -3,0pt 2,9% +0,1pt +0,1pt Résultat net (m€) 190 -459 -61 -462 Recette unitaire Groupe au SKO (cts€) 9,61 +6,6 % +8,7 % 9,03 +3,8% +6,3% Coût unitaire Groupe au SKO (cts€)¹ 8,93 +1,0 % 8,62 +0,8 %

1) à prix de carburant et change constants et hors ETS

Premier Semestre 2026 Premier Semestre 2025 Flux de trésorerie d’exploitation libre (m€) 1 173 1 353 Flux de trésorerie d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€) 928 780

*Flux de trésorerie d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus ainsi que le paiement de l’amende Cargo

30 Juin 2026 31 Décembre 2025 Dette Nette (m€) 8 376 8 392 EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois (m€) 5 204 5 058 Ratio de dette nette / EBITDA ajusté 1,6x 1,7x

Le résultat opérationnel ajusté s’est contracté en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient et de la hausse limitée du coût unitaire

Au deuxième trimestre 2026, Air France-KLM a accueilli 28,3 millions de passagers, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l’année précédente. Avec une capacité en progression de 2,6 % et un trafic en hausse de 2,5 %, le taux de remplissage est resté globalement stable à 87,7 %.

La recette unitaire au SKO du Groupe a progressé de 8,7 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente, portée par la montée en gamme, la réduction des capacités consécutives au conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix des billets. La recette unitaire du réseau Passage a augmenté de 8,7%, soutenue par des niveaux de yield élevés tout au long du trimestre. Plus particulièrement, l’Asie, l’Amérique du Nord et les Caraïbes et Océan Indien ont enregistré de très bonnes performances.

Les recettes unitaires du Cargo ont fortement progressé (26,7% à taux de change constant), grâce à une demande soutenue qui s’est traduite par une amélioration du yield et du taux de remplissage, particulièrement en Asie, où la recette unitaire a été élevée. Les recettes unitaires de Transavia ont augmenté de 1,6% malgré la hausse de la capacité.

Au deuxième trimestre, le coût unitaire4 a augmenté de 1,0% par rapport à l’année précédente, principalement sous l’effet de la hausse des coûts de maintenance liés aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement (+1,1%), de la montée en gamme (+0,4%), et de l’augmentation des charges de personnel (+0,6%). Cette évolution a été en partie compensée par les gains d’efficacité liés au carburant(-0,4%), et par la réduction du recours à des appareils exploités en location avec équipage “wet leases” (-0,6%).

Le résultat opérationnel ajusté s’est établi à 484 millions d’euros, avec une marge de 5,2%. Cette évolution a été soutenue par une hausse de la recette unitaire de 672 millions d’euros, entièrement compensée par une augmentation de la facture carburant de 804 millions d’euros (dont 26 millions d’euros liés aux ETS) ainsi que par une hausse de 80 millions d’euros du coût unitaire.

Trésorerie

Au cours du deuxième trimestre, Air France-KLM a signé une nouvelle ligne de crédit (non tirée) d’un montant de 1 milliard d’euros auprès d’un syndicat de 12 banques internationales, renforçant ainsi la flexibilité financière du Groupe et la diversification de ses sources de financement. Par ailleurs le Groupe à émis une obligation senior à 5 ans de 500 millions d’euros5, assortie d’un coupon annuel fixe de 4,25%.

Au cours du trimestre, le Groupe a procédé au remboursement des instruments suivants :

une obligation liée au développement durable (Sustainability Linked Bond) de 500 millions d’euros (coupon de 7,25%)

environ 300 millions d’euros de titres perpétuels de KLM (270 millions de francs suisses, coupon de 5,75%)

le solde de 282 millions d’euros d’une obligation initiale de 500 millions d’euros (coupon de 3,875%)





En juillet, le Groupe a également remboursé 500 millions d’euros d’obligations perpétuelles (coupon de 6,9%) émises par une filiale opérationnelle dédiée d’Air France détenant des actifs de maintenance, auprès d’Apollo. Conclue il y a trois ans cette opération a accompagné Air France-KLM dans son retour à une situation de capitaux propres positive selon les normes IFRS. Le Groupe remercie Apollo pour la qualité de ce partenariat tout au long de cette trajectoire.

Au cours du premier semestre, le Groupe a généré un cash flow6 d’exploitation libre ajusté récurrent positif de 928 millions d’euros, en hausse de 148 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Cette amélioration s’explique principalement par les investissements nets, qui s’améliorent de près de 300 millions d’euros notamment grâce à un accord conclu entre KLM et Schiphol7. Le cash flow avant variation du besoin en fonds de roulement a été impacté par le paiement de l’amende Cargo pour un montant de 368 millions d’euros. La variation du besoin en fonds de roulement a été affectée par le remboursement de reports de paiement hérités de la période Covid, pour un montant de 251 millions d’euros.

La dette nette est demeurée globalement stable à 8,4 milliards d’euros. Le levier d’endettement s’est établi à 1,6x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir ce ratio entre 1,5x et 2,0x.

À fin juin 2026, les liquidités disponibles s’élevaient à 10,38 milliards d’euros, un niveau supérieur à la fourchette cible de 6 à 8 milliards d’euros.

Développement durable

30 juin 2026 30 juin 2025 Variation Parts des avions de nouvelle génération9 38% 30 % +8pts Intensité GES (standard SBTi) en gCO 2 eq/TKT (Tonne Kilomètre Transportée) 905 91610 -1,2 %

Renouvellement de la flotte

Le renouvellement de la flotte constitue un pilier essentiel du Plan de Transition du Groupe pour lutter contre le changement climatique. Air France-KLM continue de recevoir des avions de nouvelle génération qui consomment jusqu’à 25 % de carburant en moins par passager-kilomètre et réduisent l’empreinte sonore jusqu’à 63 % par rapport aux appareils de la génération précédente qu’ils remplacent.

À fin juin 2026, 38% de la flotte du Groupe était composée d’avions de nouvelle génération, soit une progression de 8 points par rapport à fin juin 2025. Le Groupe prévoit d'atteindre jusqu’à 80% d’avions de nouvelle génération dans sa flotte d’ici 2030.

Intensité GES (émission de gaz à effet de serre) par TKT

À fin juin 2026, cet indicateur s’établissait à 905 gCO 2 eq/TKT, soit une réduction de 1,2% par rapport à fin juin 2025.

Compétitivité et décarbonation

Le 12 juin 2026, Air France-KLM a participé au Paris Air Forum.

La présence du Groupe à cet événement reflété à la fois l'ampleur des défis auxquels fait face l'industrie aéronautique et la volonté d'Air France-KLM de s'engager de manière constructive dans les débats qui façonnent son avenir : résilience géopolitique et concurrence équitable; la décarbonation et la réforme réglementaire pour remédier aux distorsions de concurrence créées par des réglementations telles que le système d'échange de quotas d'émissions de l'UE et les mandats sur les carburants d'aviation durables (SAF), qui placent les compagnies européennes dans une situation de désavantage structurel par rapport à leurs concurrents internationaux.

Les dirigeants du Groupe ont affirmé que, malgré un environnement exigeant, Air France-KLM restait pleinement engagé dans la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique.

Événements postérieurs à la clôture trimestrielle

TAP Air Portugal

Le 29 juillet, Air France-KLM a annoncé avoir remis à Parpública une offre engageante (binding offer) en vue de l’acquisition d’une participation comprise entre 44,9 % et 49,9 % du capital de TAP Air Portugal, marquant une étape clé dans le processus de privatisation de la compagnie.

Delta Air Lines, partenaire de joint-venture et actionnaire d’Air France-KLM, soutient et est aligné avec cette offre, qui reflète une ambition partagée : renforcer encore la connectivité internationale du Portugal, notamment sur l’Atlantique Nord.

Si son offre était retenue, Air France-KLM ferait de Lisbonne son hub unique en Europe du Sud, renforçant ainsi le réseau mondial du Groupe et sa connectivité vers des marchés clés, en particulier les Amériques et l’Afrique. La position de premier plan de TAP sur les liaisons stratégiques vers le Brésil viendrait renforcer de manière significative le portefeuille de destinations d’Air France-KLM, elles-mêmes connectées à un vaste réseau domestique au Brésil grâce à un partenariat de longue date entre le Groupe et la compagnie brésilienne GOL.

Dans le cadre de l’offre engageante soumise aujourd’hui, Air France-KLM a présenté son projet visant à développer de nouvelles activités de maintenance aéronautique (MRO) au Portugal, en complément du développement continu de ses propres activités en France et aux Pays-Bas.

En savoir plus : Air France-KLM soumet une offre engageante (Binding Offer) TAP Air Portugal

Cession de KLM Catering Services

Le 1er juillet, KLM et gategroup ont finalisé, l’acquisition de KLM Catering Services (KCS). Gategroup détient désormais une participation de 75% du capital de KCS, tandis que KLM conserve une part de 25% et restera étroitement associé aux services à bord proposés à ses passagers. KCS continuera d’assurer les prestations de restauration de KLM pour les vingt prochaines années.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme de transformation « Back on Track » de KLM. En s’associant à gategroup, leader mondial de la restauration aérienne et des services d’hospitalité, présent dans plus de 60 pays, KLM franchit une étape importante pour préparer l’avenir de KCS. Dans les années à venir, gategroup et KLM poursuivront le développement de KCS, avec une attention particulière à la qualité, la fiabilité, l’innovation et au développement durable. Parallèlement, les travaux d’un nouveau site à Schiphol se poursuivent.

En savoir plus : KLM and gategroup complete acquisition KLM Catering Services

Point sur l’évolution des prix du carburant

Compte tenu des couvertures en place et des courbes à terme actuelles, le résultat des opérations de couverture pour l'année est estimé à 1,6 milliard de dollars US11 et à 0,6 milliard de dollars US pour le deuxième trimestre. Malgré ces couvertures, la facture carburant totale pour l’exercice 2026 est désormais estimée à 8,9 milliards de dollars US1, soit une hausse de 2,0 milliards de dollars US¹ par rapport à 2025. A ce jour, 67% de la consommation de carburant prévue pour 2026 et 40% de celle prévue pour 2027 sont couverts. Compte tenu de la forte volatilité des marchés, l’application stricte de la politique de couverture du Groupe a été suspendue à compter du 1er avril 2026, avant de reprendre partiellement en mai, avec un recentrage sur les couvertures de 2027 et des années suivantes.

En réponse au conflit au Moyen-Orient et à la réduction des capacités de l’industrie, le Groupe a rapidement redéployé ses capacités en affectant des appareils de plus grande capacité vers l’Asie et l’Afrique de l’Est et a ajouté des vols supplémentaires. Air France-KLM a également mis en place des mesures visant à atténuer l’impact de la hausse du prix du carburant, notamment en augmentant la surcharge transporteur appliquée à chaque billet, dans le sillage de mesures similaires prises par ses concurrents. Sur le plan des coûts, des mesures ont également été prises, les dépenses discrétionnaires ont été réduites au minimum et le recrutement de personnels non opérationnel ont été suspendus.

Perspectives de capacité 2026 pilotées avec attention pour optimiser les revenues dans un contexte volatil

Le Groupe anticipe :

Activité Réseau d’Air France-KLM :

Long-courrier: environ +2% (précédemment +2% à +4%)

Court et moyen-courrier : environ -1% (précédemment stable)

Transavia :

Environ +8% (précédemment +8% à +10%)





Groupe Air France-KLM :

Total entre +2% et +3% (précédemment +2% à +4%)





Perspectives 2026 révisées, coût unitaire inchangé.

Le Groupe conserve une approche agile et prévoit :

Une capacité en hausse de +2% à +3% par rapport à 2025 (précédemment +2% à +4%) .

. Une augmentation du coût unitaire 12 comprise entre 0% et +2% dont +0,5% liée à la premiumisation de la cabine (inchangé) .

comprise entre 0% et +2% dont +0,5% liée à la premiumisation de la cabine . Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros (inchangé) .

. Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé) .

.





Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux



Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation variation

change constant 2026 variation variation

change constant Chiffre d’affaires Réseaux (m€) 7 297 +9,3% 13 301 +7,0% Chiffre d’affaires Passage 6 692 +7,9 % 12 192 +6,6 % Chiffre d’affaires Cargo 604 +27,6 % 1 109 +11,5 % Chiffre d’affaires total (m€) 7 606 +9,7 % 13 907 +7,1% Frais de personnel (m€) -1 797 +4,0 % -3 517 +3,1% Carburant avions hors ETS (m€) -2 028 +45,4 % -3 241 +14,4% Autres charges d’exploitation (m€) -2 763 +4,9 % -5 418 +4,2% Dépréciations & Amortissements (m€) -552 +8,3 % -1 102 +5,8% Résultat opérationnel ajusté (m€) 466 -204 -134 629 +134 +159 Marge opérationnelle (%) 6,1 % -3,5 pt 4,5 % +0,7 pt

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 9,7% par rapport au deuxième trimestre 2025, s’établissant à 7,6 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ajusté s'est élevé à 466 millions d'euros, soit 134 millions d'euros de moins par rapport à l'année précédente à taux de change constant. La baisse s’explique entièrement par l’augmentation du coût unitaire et des coûts liées aux ETS. Compte tenu du contexte géopolitique au Moyen-Orient, le prix du carburant a fortement augmenté en mars, cette hausse n’a été visible qu’au deuxième trimestre en raison du décalage des prix. Grâce à la gestion efficace du yield du réseau Passage et une demande plus importante observée principalement sur les liaisons directes vers l’Asie, l’Inde et l’Afrique de l’Est, en raison de l’évitement des hubs du Golfe, la hausse des prix du carburant a été intégralement compensée pour l’activité Réseaux.

L’activité cargo a enregistré une progression de sa recette unitaire par rapport à l’année précédente, soutenue par une forte demande du secteur et par la hausse des billets consécutive à l’augmentation du prix du carburant. La marge opérationnelle de l’activité Réseaux s’est établie à 6,1%, en baisse de 3,5 points par rapport au deuxième trimestre de 2025.

La demande soutenue pour les cabines premium et le long-courrier a continué de soutenir le yield

Réseaux Passage



Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation variation

change constant 2026 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 19 811 +0,3% 37 036 +0,1% Capacité (millions de SKO) 71 681 +1,7% 139 364 +2,2% Trafic (millions de PKT) 62 298 +1,1% 120 738 +2,1% Taux de remplissage 86,9% -0,5pt 86,6% -0,1pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 895 +8,2 % +10,7 % 12 593 +6,8% +9,4% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 6 692 +7,9 % +10,5 % 12 192 +6,6% +9,3% Recette unitaire au SKO (cts €) 9,34 +6,2 % +8,7 % 8,75 +4,3% +7,0%

Au cours du deuxième trimestre de 2026, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic de 1,1 % s’est traduite par un léger recul du taux de remplissage, à 86,9 %. À taux de change constant, le yield a enregistré une hausse de 9,2%, entraînant une progression de 8,7 % de la recette unitaire sur un an. La progression du yield a été principalement portée par les cabines avant, La Première et Business, qui ont enregistré une croissance à deux chiffres, ainsi que par la cabine Premium dont le yield a progressé de 9,1%. Le yield en Economy a augmenté de 6,1%.

Au cours du deuxième trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Les recettes unitaires sont en hausse, soutenues par une forte progression du yield de 8,9%. Les performances ont été particulièrement solides dans les cabines avant malgré une forte augmentation des capacités.

Amérique latine

La capacité a augmenté de 4,5% tandis que les recettes unitaires ont progressé grâce à une évolution favorable du yield (+5,5%) et à un taux de remplissage globalement stable.

Asie et Moyen-Orient

La capacité du Groupe vers le Moyen-Orient a été réduite de 80%, tandis que la capacité vers l’Asie a enregistré une croissance modérée de près de 4% se traduisant par une baisse globale de capacité de 4%. L’Asie a bénéficié de l’évitement des hubs du Golfe, en particulier en ce qui concerne l’Inde. Cet effet tend toutefois à s’atténuer, les compagnies du Golfe étant revenues à un niveau d’activité se rapprochant de leurs niveaux d’avant-guerre. Le yield a progressé de 20,3% par rapport à l’année précédente.

Caraïbes et Océan Indien

Le yield dans cette région a progressé de 11%, soutenu par l’attractivité de certaines destinations. Le taux de remplissage a également bénéficié de cette dynamique, en hausse de 1 point par rapport à l’année précédente.

Afrique

La performance est restée solide, portée par une hausse du yield de 8,6%. Le taux de remplissage a toutefois reculé de 2,2 points. Les liaisons vers l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe ont bénéficié de l’évitement des hubs du Golfe.

Court et moyen-courrier

Le contexte géopolitique a continué de soutenir un trafic de correspondance long-courrier à forte contribution économique. Cette dynamique a été complétée par une demande locale soutenue sur les réservations de dernière minute sur les lignes européennes et domestiques d’Air France. Les initiatives stratégiques ont également contribué de manière significative, notamment le transfert réussi d’une partie des capacités court-courrier d’Orly vers Paris-Charles de Gaulle, soutenu à la fois par le trafic en correspondance long-courrier et par une forte demande de voyage d’affaires.

Cargo : une progression remarquable de la recette unitaire

Cargo



Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation variation

change constant 2026 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 237 +8,9% 472 +6,4 % Capacité (millions de TKO) 3 718 +2,9% 7 281 +2,9% Trafic (millions de TKT) 1 828 +11,3% 3 588 +7,5 % Taux de remplissage 49,2% +3,7pt 49,3% +2,1pt Chiffre d’affaires total (m€) 711 +25,7% +28,3% 1 313 +10,5% +14,8% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 604 +27,6% +30,9% 1 109 +11,5% +11,5% Recette unitaire par TKO (cts€) 16,26 +24,0% +26,7% 15,23 +8,4% +12,6%

À la fin du deuxième trimestre, la capacité mondiale du fret aérien a commencé à revenir a la normale, à mesure que les perturbations au Moyen-Orient s’atténuaient, que les capacités des hubs du Golfe étaient rétablies et que les pressions opérationnelles diminuaient. Cependant, la demande a continué de croître plus rapidement que la capacité sur plusieurs axes clés, maintenant un marché relativement tendu. Au deuxième trimestre 2026, l’activité Cargo du Groupe a enregistré une forte progression de la recette unitaire par TKO à taux de change constant, de 26,7 %. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, la réduction des capacités du secteur et la forte demande, portée notamment par les expéditions de semi-conducteurs et d’équipements liés à l’intelligence artificielle, ont soutenu le yield du Groupe, en hausse de 17,2%, ainsi que le taux de remplissage, en progression de 3,7 points pour atteindre 49,2 %

Le Cargo a transporté 237 millions de tonnes de fret, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l’année précédente. La capacité a augmenté de 2,9 % malgré des limitations de capacité de la flotte tout cargos liés à des opérations de maintenance programmées et non programmées, tandis que le trafic a progressé de 11,3 % par rapport à l’année précédente.

Transavia : une progression de la recette unitaire insuffisante pour compenser la hausse du prix du carburant

Transavia



Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation 2026 variation Passagers (en milliers) 8 506 +13,3% 13 583 +12,5% Capacité (millions de SKO) 15 312 +7,3% 26 194 +9,7% Trafic (millions de PKT) 13 965 +9,3% 23 326 +10,6% Taux de remplissage 91,2% +1,7pt 89,1% +0,7pt Recette unitaire au SKO (cts €) 6,97 +1,6% 6,27 -0,7% Coût unitaire au SKO (cts €)13 6,93 -2,5 % 7,28 -15,5 % Chiffre d’affaires total (m€) 1 057 +11,7% 1 628 +10,6% Frais de personnel (m€) -231 +9,4 % -436 +8,6% Carburant avions hors ETS (m€) -306 +50,1 % -448 +25,1% Autres charges d’exploitation (m€) -430 +7,2 % -772 +11,0% Dépréciations & Amortissements (m€) -125 +10,7 % -237 +19,5% Résultat opérationnel ajusté (m€) -35 -52 -265 -84 Marge opérationnelle (%) -3,3 % -5,2pt -16,3 % -4,0pt

Au deuxième trimestre, la capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 7,3 %, tandis que le trafic a progressé de 9,3% entraînant une hausse du taux de remplissage de 1,7 point. Le yield est resté globalement stable, entraînant une hausse de 1,6% de la recette unitaire.

La croissance de la capacité de Transavia s’accompagne d’actions ciblées visant à réduire les coûts unitaires et à améliorer la rentabilité du réseau, dans un environnement très concurrentiel. Transavia France et Transavia Pays-Bas sont actuellement en transition de flotte, en passant du B737 à la famille A320-Neo. Transavia a annulé ses vols à destination et en provenance d’Israël, du Liban et de l’Arabie saoudite, et a observé une baisse des réservations vers les pays environnants tels que l’Égypte, Chypre et la Turquie.

Les résultats de Transavia France sont temporairement affectés par la reprise des opérations d’Air France à Orly, finalisée à la fin du premier trimestre.

Activité de maintenance : poursuite de la croissance du chiffre d’affaires externe

Maintenance



Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation 2026 variation Chiffre d’affaires total (m€) 1 418 +2,9% 2 807 +0,7% Dont Chiffre d’affaires externe (m€) 615 +9,5% 1 224 +6,2% Dépenses externes (m€) -905 +0,9% -1 823 -0,3% Frais de personnel (m€) -336 +9,5% -663 +4,6% Dépréciations & Amortissements (m€) -116 +12,5% -202 -0,7% Résultat opérationnel ajusté (m€) 61 +1 120 -3 Marge opérationnelle (%) 4,3 % 0,0pt 4,3 % -0,1pt

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires externe a augmenté de 9,5%, tandis que le chiffre d’affaires total s’est amélioré de 2,9%. La chaîne d’approvisionnement reste fortement perturbée, notamment en raison des difficultés liées aux moteurs GE90 et au contexte géopolitique, ce qui freine l’amélioration de la marge. Le résultat opérationnel ajusté et la marge opérationnelle sont restés stable comparé à l’année précédente.

Joint-venture entre Air France-KLM et AerCap

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance et AerCap Holdings N.V. ont annoncé la signature d’un accord en vue de la création d’une joint-venture à 50/50 dédiée à la location de moteurs LEAP, afin de répondre à la demande croissante de moteurs LEAP. Cette joint-venture fait suite au protocole d’accord annoncé lors du Salon du Bourget en 2025 et reste soumise à l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

Elle fournira des solutions de moteurs aux clients d’AFI KLM E&M exploitant des appareils équipés de moteurs LEAP dans le monde entier et devrait acquérir, dans un premier temps, environ 40 nouveaux moteurs de rechange CFM LEAP-1A et LEAP-1B. Les livraisons sont prévues jusqu’en 2032, les quatre premiers moteurs LEAP devant être mis à disposition des clients d’AFI KLM E&M au début de l’année 2027.

Air France : résultat opérationnel ajusté sous pression en raison de la hausse du prix du carburant et du coût unitaire.

Groupe Air France





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation 2026 variation Chiffre d’affaires (en m€) 5 516 +6,5% 10 084 +5,8% Frais de personnel (en m€) -1 489 +4,3 % -2 892 +3,8 % Carburant avions hors ETS (m€) -1 372 +44,4 % -2 177 +14,4 % Autres charges d’exploitation

(en m€) -1 910 +4,4 % -3 756 +5,2 % Dépréciations & Amortissements (en m€) -519 +13,4 % -1 009 +10,4 % Résultat opérationnel ajusté (en m€) 225 -290 251 -103 Marge opérationnelle (%) 4,1% -5,9pt 2,5% -1,2pt

Au deuxième trimestre, le résultat opérationnel ajusté s’est élevé à 225 millions d’euros, en baisse de 290 millions d’euros par rapport à l’année précédente. La marge opérationnelle a diminué de 5,9 points par rapport au deuxième trimestre de 2025, sous l’effet de la hausse du prix du carburant et de l’augmentation des coûts unitaires. Cette évolution s’explique par la hausse des charges de personnel, des coûts de maintenance et des coûts liés aux opérations, partiellement compensée par une évolution favorable de la recette unitaire du réseau Passage ainsi que par la solide performance de la recette unitaire de l’activité Cargo.

KLM : un résultat opérationnel ajusté stable malgré la hausse du coût du carburant

Groupe KLM





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation 2026 variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 867 +13,8% 6 854 +8,0% Frais de personnel (en m€) -1 075 +4,5 % -2 105 +2,9 % Carburant avions hors ETS (m€) -964 +48,8 % -1 515 +17,6 % Autres charges d’exploitation (en m€) -1 371 +7,5% -2 621 +5,1% Dépréciations & Amortissements (en m€) -281 +2,4 % -546 +0,6 % Résultat opérationnel ajusté (en m€) 176 +3 68 +92 Marge opérationnelle (%) 4,5% -0,5pt 1,0% +1,4pt

Au deuxième trimestre, KLM a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 176 millions d’euros, en hausse de 3 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Cette progression s’explique par la bonne performance du éseau Passage et Cargo, qui ont permis de compenser la hausse du coût du carburant. L’évolution du coût unitaire est restée globalement stable, les gains de productivité réalisés dans le cadre du programme Back on Track ayant compensé l’augmentation des charges de personnel. Par ailleurs, la baisse du recours aux locations avec équipage (wet leases) a permis de compenser la hausse des coûts de maintenance liée aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

Flying Blue : accélération du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle

Flying Blue Miles





Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 variation 2026 variation Chiffre d’affaires (en m€) 325 +97 583 +156 Dont Chiffre d’affaires externe (en m€) 243 +86 429 +142 Résultat opérationnel ajusté (en m€) 91 +34 169 +66 Marge opérationnelle (%) 28,0% +3,0pt 29,0% +4,9pt

Au deuxième trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 325 millions d’euros, dont 243 millions d’euros (en hausse de 86 millions d’euros), provenant de compagnies aériennes partenaires et de partenaires non aériens. La marge opérationnelle a progressé de 3 points pour atteindre 28,0 %, malgré un effet défavorable du dollar US. Cette croissance est large, diversifiée et durable, elle génère des revenus additionnels pour les compagnies du Groupe Air France-KLM et contribue aux efforts d’optimisation du yield à l’échelle du Groupe.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

Adoption anticipée de la norme IFRS 18

Le 9 avril 2024, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié sa nouvelle norme IFRS 18, « Présentation et informations à fournir dans les états financiers », visant à améliorer l’utilité des informations présentées dans les états financiers primaires et dans les notes annexes.

Les principales évolutions portent sur :

l’amélioration de la comparabilité du compte de résultat, grâce à l’introduction de trois catégories distinctes de produits et de charges (exploitation, investissement et financement), ainsi que de nouveaux sous-totaux, dont le résultat opérationnel

l’amélioration de la transparence des indicateurs de performance définis par la direction

l’introduction de nouvelles règles et de recommandations relatives au regroupement et à la ventilation des informations financières, tant dans les états financiers primaires que dans les notes annexes





IFRS 18 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec une application anticipée autorisée à partir du 1er janvier 2026. La norme à été adoptée par l’Union européenne le 13 février 2026. Le Groupe a décidé d’appliquer IFRS 18 par anticipation dès 2026.

Les états financiers 2025 ont été retraités de manière rétrospective, afin d’assurer la comparabilité des états financiers conformément aux principes IFRS.

S’agissant des indicateurs de performance utilisés et communiqués par le Groupe, l’« EBITDA ajusté » et le « résultat opérationnel ajusté » remplacent respectivement l’« EBITDA récurrent » et le « résultat opérationnel récurrent ». Leur contenu reste toutefois comparable. Le tableau de transition pour 2025 figure ci-dessous.

In M€



S1



S1 (Y-1)



Trimestre



Trimestre (Y-1)



2025



Résultat opérationnel courant avant IFRS 18 448 409 476 736 2 004 Dividendes reçus 0 0 0 0 -1 Retraites - coût financier 28 26 13 13 50 Gains (pertes) de change réalisé -opérationnel 2 -4 -5 -14 16 Résultat opérationnel ajusté (APRÈS IFRS 18) 478 431 484 735 2 069

Dividendes reçus : précédemment présentés dans la rubrique « produits », ils sont désormais classés dans la ligne « Gains (pertes) de change, sur dérivés et autres (investissement) ».

Coût financier lié aux obligations de retraite à prestations définies : correspond au reclassement de la désactualisation des provisions pour retraites et avantages de départ au sein de la section financement du compte de résultat. Précédemment comptabilisé dans la ligne « charges de personnel », il est désormais présenté dans la ligne « Effets de la désactualisation des provisions », dans le résultat avant impôt.

Résultats de change et impacts sur les dérivés : précédemment comptabilisés dans la ligne « autres produits et charges financiers », ils sont désormais affectés au sous-total auquel ils se rapportent, au sein des trois catégories distinctes du compte de résultat : « Gains (pertes) de change (exploitation) après couverture », « Gains (pertes) de change, sur dérivés et autres (investissement) » et « Gains (pertes) de change, sur dérivés et autres (financement) ».





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Les auditeurs externes ont effectué des procédures d'examen limité. L'émission de leur rapport d'examen limité est en cours.

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 30 juillet 2026 à partir de 8h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 30 juillet 2026 à 09h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://af-klm.engagestream.euronext.com/2026half-year-results

Relations Investisseurs Service de presse Michiel Klinkers Loulou de Winter +33 1 41 56 56 00 Michiel.Klinkers@airfranceklm.com Loulou-de.Winter@airfranceklm.com mail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat consolidé

Premier Trimestre Deuxième Trimestre Premier Semestre (En millions d’euros) 2026 2025 Change 2026 2025 Change 2026 2025 Change Chiffre d'affaires lié au transport 6 580 6 294 5 % 8 363 7 649 9 % 14 943 13 942 7 % Chiffre d'affaires autres 899 871 3 % 914 794 15 % 1 813 1 666 9 % Produits des activités ordinaires 7 479 7 165 4 % 9 277 8 443 10 % 16 756 15 608 7 % Carburants et coûts des émissions de CO 2 -1 443 -1 663 -13 % -2 444 -1 680 45 % -3 887 -3 343 16 % Charges externes -3 110 -3 124 — % -3 260 -3 141 4 % -6 370 -6 265 2 % Charges de personnel -2 441 -2 379 3 % -2 571 -2 462 4 % -5 012 -4 841 4 % Impôts et taxes hors impôts sur le résultat -64 -63 2 % -43 -39 10 % -107 -102 5 % Production capitalisée et autres produits liés à l'activité 346 461 -25 % 358 394 -9 % 704 855 -18 % Autres charges liées à l'activité -19 – nm -26 -25 4 % -45 -25 80 % Amortissements et dépréciations -786 -759 4 % -855 -805 6 % -1 641 -1 564 5 % Reprises (dotations) de provisions (restitution des avions loués et autres) 31 35 -11 % 54 72 -25 % 85 107 -21 % Gains (pertes) de change (opérationnel) après couvertures -107 193 nm -39 333 nm -146 526 nm Cessions de matériels aéronautiques 2 -1 nm 11 -1 nm 13 -2 nm Produits et charges non récurrents – – nm -7 -10 -30 % -7 -10 -30 % Résultat opérationnel -112 -135 -17 % 455 1 079 -58 % 343 944 -64 % Résultat des sociétés mises en équivalence -17 -18 -6 % 2 7 -71 % -15 -11 36 % Produits de la trésorerie 55 57 -4 % 47 45 4 % 102 102 — % Gains (pertes) de change (investissements) et autres 59 -51 nm 22 -109 nm 81 -160 nm Résultat avant financement et impôts sur le résultat -15 -147 -90 % 526 1 022 -49 % 511 875 -42 % Charges d'intérêt liées à la dette financière -92 -87 6 % -83 -74 12 % -175 -161 9 % Charges d'intérêt liées à la dette de loyers -88 -80 10 % -81 -79 3 % -169 -159 6 % Effets de la désactualisation des provisions -88 -89 -1 % -86 -84 2 % -174 -173 1 % Gains (pertes) de change (financier) après couvertures et autres -40 52 nm -11 143 nm -51 195 nm Résultat avant impôts -323 -351 -8 % 265 928 -71 % -58 577 nm Impôts sur le résultat 72 103 -30 % -75 -279 -73 % -3 -176 -98 % Résultat net -251 -248 1 % 190 649 -71 % -61 401 nm Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 35 43 -19 % 37 44 -16 % 72 87 -17 % Résultat net : Propriétaires de la société mère -286 -291 -2 % 153 605 -75 % -133 314 nm

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Compte de gestion Premier Trimestre Deuxième Trimestre Premier Semestre (En millions d’euros) 2026 2025 Change 2026 2025 Change 2026 2025 Change Chiffre d'affaires lié au transport 6 580 6 294 5 % 8 363 7 649 9 % 14 943 13 942 7 % Chiffre d'affaires autres 899 871 3 % 914 794 15 % 1 813 1 666 9 % Produits des activités ordinaires 7 479 7 165 4 % 9 277 8 443 10 % 16 756 15 608 7 % Carburants -1 355 -1 593 -15 % -2 335 -1 599 46 % -3 690 -3 192 16 % Coûts des émissions de CO² -88 -70 26 % -109 -81 35 % -197 -151 30 % Affrètements aéronautiques -92 -106 -13 % -90 -126 -29 % -182 -232 -22 % Redevances aéronautiques -535 -512 4 % -608 -604 1 % -1 143 -1 116 2 % Commissariat -230 -225 2 % -249 -246 1 % -479 -471 2 % Achat d’assistance en escale -570 -498 14 % -587 -543 8 % -1 157 -1 041 11 % Achats et consommations d'entretien aéronautique -862 -976 -12 % -880 -848 4 % -1 742 -1 824 -4 % Frais commerciaux et de distribution -291 -284 2 % -315 -284 11 % -606 -568 7 % Autres frais -530 -523 1 % -531 -490 8 % -1 061 -1 013 5 % Charges de personnel -2 441 -2 379 3 % -2 571 -2 462 4 % -5 012 -4 841 4 % Impôts et taxes hors impôts sur le résultat -64 -63 2 % -43 -39 10 % -107 -102 5 % Production capitalisée 287 419 -32 % 313 336 -7 % 600 755 -21 % Autres produits d’exploitation 59 42 40 % 45 58 -22 % 104 100 4 % Autres charges liées à l'activité -19 – nm -26 -25 4 % -45 -25 80 % Différences de change réalisées après couverture 1 23 -96 % -6 -22 -73 % -5 1 nm Amortissements et dépréciations -786 -759 4 % -855 -805 6 % -1 641 -1 564 5 % Reprises (dotations) de provisions (restitution des avions loués et autres) 31 35 -11 % 54 72 -25 % 85 107 -21 % Charges opérationnelles -7 485 -7 469 — % -8 793 -7 708 14 % -16 278 -15 177 7 % Résultat opérationnel ajusté -6 -304 -98 % 484 735 -34 % 478 431 11 % Différences de change non réalisées et instruments dérivés -108 170 nm -33 355 nm -141 525 nm Cessions de matériels aéronautiques 2 -1 nm 11 -1 nm 13 -2 nm Produits et charges non récurrents – – nm -7 -10 -30 % -7 -10 -30 % Résultat opérationnel -112 -135 -17 % 455 1 079 -58 % 343 944 -64 % Résultat des sociétés mises en équivalence -17 -18 -6 % 2 7 -71 % -15 -11 36 % Produits de la trésorerie 55 57 -4 % 47 45 4 % 102 102 — % Gains (pertes) de change (investissements) et autres 59 -51 nm 22 -109 nm 81 -160 nm Résultat avant financement et impôts sur le résultat -15 -147 -90 % 526 1 022 -49 % 511 875 -42 % Charges d'intérêt liées à la dette financière -92 -87 6 % -83 -74 12 % -175 -161 9 % Charges d'intérêt liées à la dette de loyers -88 -80 10 % -81 -79 3 % -169 -159 6 % Effets de la désactualisation des provisions -88 -89 -1 % -86 -84 2 % -174 -173 1 % Gains (pertes) de change (financier) après couvertures et autres -40 52 nm -11 143 nm -51 195 nm Résultat avant impôts -323 -351 -8 % 265 928 -71 % -58 577 nm Impôts sur le résultat 72 103 -30 % -75 -279 -73 % -3 -176 -98 % Résultat net -251 -248 1 % 190 649 -71 % -61 401 nm Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 35 43 -19 % 37 44 -16 % 72 87 -17 % Résultat net : Propriétaires de la société mère -286 -291 -2 % 153 605 -75 % -133 314 nm

Bilan consolidé

ACTIFS 31 Décembre 2025



(En millions d’euros) 30 Juin 2026 Goodwill 224 223 Immobilisations incorporelles 1 220 1 199 Immobilisations aéronautiques 14 398 13 651 Autres immobilisations corporelles 1 792 1 679 Droits d'utilisation 9 205 9 452 Titres mis en équivalence 235 246 Actifs de retraite 68 57 Autres actifs financiers non courants 1 312 1 267 Actifs financiers dérivés non courants 221 118 Impôts différés 604 713 Autres actifs non courants 396 278 Actif non courant 29 675 28 883 Autres actifs financiers courants 872 1 360 Actifs financiers dérivés courants 684 33 Stocks et en-cours 1 064 992 Créances clients 2 783 2 216 Autres actifs courants 1 407 1 224 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 091 4 714 Actifs détenus en vue de la vente 31 23 Actif courant 11 932 10 562 TOTAL ACTIF 41 607 39 445





PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (en millions d’euros) 30 Juin 2026 31 Décembre 2025 Capital 263 263 Primes d’émission et de fusion 7 560 7 560 Actions d’autocontrôle -27 -27 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 268 1 281 Réserves et résultat -8 413 -8 779 Capitaux propres – Part attribuable aux propriétaires de la société mère 651 298 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 094 2 026 Réserves et résultat 42 40 Capitaux propres – Participations ne donnant pas le contrôle 2 136 2 066 CAPITAUX PROPRES 2 787 2 364 Provisions retraite 1 679 1 654 Passifs de restitution pour avions loués non courants 4 837 4 554 Autres provisions non courantes 352 264 Passifs financiers non courants 7 911 7 265 Dettes de loyers non courantes 5 548 5 487 Passifs financiers dérivés non courants 89 199 Impôts différés 1 — Autres passifs non courants 709 545 Passif non courant 21 126 19 968 Passifs de restitution pour avions loués courants 258 334 Autres provisions courantes 506 808 Passifs financiers courants 937 1 803 Dettes de loyers courantes 977 958 Passifs financiers dérivés courants 92 255 Dettes fournisseurs 3 022 2 723 Titres de transport émis et non utilisés 5 838 4 264 Programme de fidélisation 927 921 Autres passifs courants 5 136 5 047 Concours bancaires 1 — Passif courant 17 694 17 113 TOTAL PASSIF 38 820 37 081 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 41 607 39 445

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2026

Premier Semestre (En millions d’euros) 2026 2025 Résultat opérationnel 343 944 Amortissements, dépréciations et provisions 1 556 1 457 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -13 2 Valorisation de dérivés opérationnels (non monétaire) 3 -7 Écart de change non réalisé 138 -518 Autres éléments non monétaires -327 -7 Produit / (charge) d’impôt courant -51 -73 Flux de trésorerie liés à l'exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement 1 649 1 798 Augmentation (Diminution) du fonds de roulement 969 1 297 Flux de trésorerie liés à l'exploitation 2618 3 095 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle -16 -11 Investissements corporels et incorporels -1 910 -2 315 Produits liés aux cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 465 573 Intérêts reçus 84 88 Dividendes reçus 1 9 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 255 13 Nouveaux prêts -105 -146 Remboursement des prêts 356 87 Écarts de change réalisés sur les activités d’investissement 24 -68 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement -846 -1 770 Paiement pour acquérir des actions d'autocontrôle -1 -1 Émission de titres subordonnés – 494 Coupons sur titres subordonnés -55 -65 Émission de nouveaux emprunts 1 130 314 Remboursement d’emprunts -1 440 -1 152 Paiements de dettes de loyers -479 -487 Intérêts payés -469 -418 Dividendes distribués -1 -1 Écarts de change réalisés sur les activités de financement -111 12 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -1 426 -1 304 Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée) 30 -30 Variation de la trésorerie nette 376 -9 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 4 714 4 829 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 5 090 4 820

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

Deuxième Trimestre Premier Semestre (in € million) 2026 2025 2026 2025 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 976 1 170 2 618 3 095 Investissements corporels et incorporels -970 -1 102 -1 910 -2 315 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 415 256 465 573 Flux de trésorerie libre d'exploitation 421 324 1 173 1 353 Intérêts (payés) et reçus -239 -229 -385 -330 Paiements de dettes de loyers -238 -234 -479 -487 Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté -56 -139 309 536 Paiements exceptionnels réalisés/(reçus)(1) 125 122 619 244 Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté 69 -17 928 780

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid ainsi que a paiement de l’amende Cargo.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 30 juin 2026 31 mars 2026 31 déc 2025 30 sept 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 déc 2024 30 sept 2024 Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 444 1 434 1 422 1 390 1 390 1 377 1 375 1 356 Immobilisations aéronautiques 14 398 13 951 13 651 13 772 13 392 12 835 12 347 12 607 Autres immobilisations corporelles 1 792 1 745 1 679 1 617 1 587 1 554 1 533 1 500 Droits d’utilisation 9 205 9 237 9 452 8 619 8 479 8 030 7 592 6 652 Titres mis en équivalence 235 247 246 257 205 212 216 240 Actifs financiers (créances et autres prêts) 234 228 228 212 214 217 217 232 Provisions pour maintenance des avions loués et provisions pour quotas de CO₂ -5 604 -5 414 -5 214 -4 689 -4 934 -5 007 -4 990 -4 358 Fonds de roulement (1) -9 496 -9 513 -8 051 -8 124 -8 749 -8 983 -7 469 -7 422 Capitaux employés sur le bilan 12 208 11 915 13 413 13 054 11 584 10 235 10 821 10 807 Capitaux employés moyens (A) 12 648 10 862 Résultat opérationnel ajusté 2 117 2 022 Dividendes reçus -1 -1 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 10 -33 (Charge)/produit d’impôt normatif -549 -513 Résultat ajusté après impôt (B) 1 577 1 475 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 12,5 % 13,6 %

(1) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid.

“L’impôt normatif” ne prend désormais plus en compte la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre du groupe fiscal français. Les périodes précédentes ont par conséquent été retraitées afin d’assurer la comparabilité des données.

Dette nette





(En millions d’euros) 30 Juin 2026 31 Décembre 2025 Passifs financiers courants et non courants 8 848 9 068 Dettes de loyers courantes et non courantes 6 525 6 445 Intérêts courus non échus -82 -142 Dépôts relatifs aux passifs financiers -79 -85 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -81 -80 Impact des dérivés devise/dettes 12 44 Passifs financiers (I) 15 143 15 250 Trésorerie et équivalent trésorerie 5 091 4 714 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 733 988 Obligations 944 1 156 Concours bancaires courant -1 – Liquidités nettes (II) 6 767 6 858 DETTE NETTE (I-II) 8 376 8 392

Coût unitaire au SKO

Deuxième Trimestre Premier Semestre 2026 2025 2026 2025 Charges opérationnelles (en m€) 8 793 7 708 16 278 15 177 Quotas de CO 2 (en m€) -109 -81 -197 -151 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -913 -794 -1 812 -1 665 Coût net excl ETS (en m€) 7 771 6 833 14 268 13 360 Capacités produites exprimées en SKO 86 988 84 779 165 552 160 297 Coût net/SKO (en centimes d’€) 8,93 8,06 8,62 8,33 Variation brute 10,8 % 3,4 % Effet de change sur les coûts nets (en m€) -96 -308 Variation à change constant 12,4 % 5,8 % Effet prix du carburant (en m€) 758 656 Coût net au SKO à change et prix du carburant constants hors ETS (en centimes d’€ par SKO) 8,93 8,84 8,62 8,55 Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS 1,0 % 0,8 %

Flotte du Groupe au 30 juin 2026

Type d’appareil AF (dont HOP)1 KL (dont KLC & MP)1 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/25 B777-300 43 16 34 8 17 59 59 B777-200 18 15 29 1 3 33 33 B787-9 10 13 5 6 12 23 23 B787-10 15 1 12 2 15 15 1 A350-900 42 3 14 25 42 42 1 A330-300 5 5 5 5 A330-200 6 5 10 1 11 11 -3 Total Long-courrier 119 69 0 82 41 65 188 188 -1 B737-900 5 5 5 5 B737-800 28 101 34 7 88 129 128 -3 B737-700 6 6 6 6 A321NEO 16 18 7 9 18 34 34 8 A321 8 4 4 8 7 -5 A320 36 4 3 29 36 35 -1 A320NEO 30 4 1 25 30 30 7 A319 1 1 1 1 -2 A318 4 4 4 4 A220-300 57 22 14 21 57 57 5 Total Moyen-courrier 106 55 149 91 34 185 310 307 9 Embraer 195 E2 25 25 25 23 2 Embraer 190 26 17 17 2 24 43 42 -3 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 10 10 10 10 Total Regional 36 59 0 30 16 49 95 92 -1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 263 187 149 207 91 301 599 593 7

(1) Hors Transavia

TRAFIC 2026

Activité réseaux passage

Deuxième Trimestre Premier Semestre Total activité réseaux passage 2026 2025 variation 2026 2025 variation Passagers transportés (milliers) 19 811 19 752 +0,3 % 37 036 36 990 +0,1 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 62 298 61 620 +1,1 % 120 738 118 266 +2,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 71 681 70 512 +1,7 % 139 364 136 422 +2,2 % Taux de remplissage (%) 86,9 % 87,4 % -0,5pt 86,6 % 86,7 % -0,1pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 659 6 686 -0,4 % 13 151 12 989 +1,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 50 619 50 125 +1,0 % 99 972 97 480 +2,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 58 109 56 980 +2,0 % 114 661 111 498 +2,8 % Taux de remplissage (%) 87,1 % 88,0 % -0,9pt 87,2 % 87,4 % -0,2pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 782 2 653 +4,9 % 4 774 4 598 +3,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 966 18 954 +5,3 % 34 343 32 841 +4,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 23 345 21 741 +7,4 % 40 189 37 916 +6,0 % Taux de remplissage (%) 85,5 % 87,2 % -1,7pt 85,5 % 86,6 % -1,2pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 907 875 +3,7 % 1 883 1 789 +5,3 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 650 8 312 +4,1 % 17 805 16 859 +5,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 571 9 162 +4,5 % 19 539 18 642 +4,8 % Taux de remplissage (%) 90,4 % 90,7 % -0,3pt 91,1 % 90,4 % +0,7pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 333 1 461 -8,8 % 2 945 2 995 -1,7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 150 11 588 -3,8 % 23 999 23 596 +1,7 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 502 13 022 -4,0 % 27 039 26 872 +0,6 % Taux de remplissage (%) 89,2 % 89,0 % +0,2pt 88,8 % 87,8 % +0,9pt Afrique Passagers transportés (milliers) 930 923 +0,8 % 1 895 1 895 — % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 743 5 674 +1,2 % 11 879 11 812 +0,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 941 6 678 +3,9 % 14 376 14 057 +2,3 % Taux de remplissage (%) 82,7 % 85,0 % -2,2pt 82,6 % 84,0 % -1,4pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 707 774 -8,7 % 1 654 1 711 -3,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 110 5 597 -8,7 % 11 946 12 372 -3,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 750 6 377 -9,8 % 13 518 14 011 -3,5 % Taux de remplissage (%) 88,9 % 87,8 % +1,1pt 88,4 % 88,3 % +0,1pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 13 151 13 066 +0,7 % 23 884 24 001 (0,5 %) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 679 11 495 +1,6 % 20 766 20 786 (0,1 %) Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 572 13 532 +0,3 % 24 703 24 924 (0,9 %) Taux de remplissage (%) 86,1 % 84,9 % +1,1pt 84,1 % 83,4 % +0,7pt

Activité Transavia

Deuxième Trimestre Premier Semestre Transavia 2026 2025 variation 2026 2025 variation Passagers transportés (milliers) 8 506 7 506 +13,3 % 13 583 12 078 +12,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 13 965 12 776 +9,3 % 23 326 21 082 +10,6 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 15 312 14 266 +7,3 % 26 194 23 873 +9,7 % Taux de remplissage (%) 91,2 % 89,6 % +1,7pt 89,1 % 88,3 % 0,7pt

Activité totale Groupe passage

Deuxième Trimestre Premier Semestre Total Groupe 2026 2025 variation 2026 2025 variation Passagers transportés (milliers) 28 317 27 258 +3,9 % 50 618 49 068 +3,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 76 263 74 396 +2,5 % 144 064 139 348 +3,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 86 993 84 778 +2,6 % 165 558 160 295 +3,3 % Taux de remplissage (%) 87,7 % 87,8 % -0,1pt 87,0 % 86,9 % +0,1pt

Activité Cargo

Deuxième Trimestre Premier Semestre Total Groupe 2026 2025 variation 2026 2025 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 828 1 643 +11,3 % 3 588 3 339 +7,5 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 718 3 613 +2,9 % 7 281 7 076 +2,9 % Taux de remplissage (%) 49,2 % 45,5 % +3,7pt 49,3% 47,2% +2,1pt

Air France

Deuxième Trimestre Premier Semestre Total activité réseaux passage 2026 2025 variation 2026 2025 variation Passagers transportés (milliers) 10 312 10 883 -5,2 % 19 945 20 435 -2,4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 35 941 36 823 -2,4 % 70 887 70 827 +0,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 41 881 42 397 -1,2 % 82 308 82 026 +0,3 % Taux de remplissage (%) 85,8 % 86,9 % -1,0pt 86,1 % 86,3 % -0,2pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 094 4 225 -3,1 % 8 164 8 203 -0,5 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 30 401 30 942 -1,7 % 60 673 60 202 +0,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 35 379 35 403 -0,1 % 70 079 69 139 +1,4 % Taux de remplissage (%) 85,9 % 87,4 % -1,5pt 86,6 % 87,1 % -0,5pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 218 6 658 -6,6 % 11 781 12 232 -3,7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 540 5 881 -5,8 % 10 214 10 625 -3,9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 502 6 994 -7,0 % 12 229 12 887 -5,1 % Taux de remplissage (%) 85,2 % 84,1 % +1,1pt 83,5 % 82,4 % +1,1pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 934 923 +1,1 % 1 866 1 845 +1,1 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 073 2 112 -1,8 % 4 108 4 138 -0,7 % Taux de remplissage (%) 45,0 % 43,7 % +1,3pt 45,4 % 44,6 % +0,8pt

KLM

Deuxième Trimestre Premier Semestre Total activité réseaux passage 2026 2025 variation 2026 2025 variation Passagers transportés (milliers) 9 499 8 869 +7,1 % 17 090 16 555 +3,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 26 357 24 797 +6,3 % 49 851 47 439 +5,1 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 29 800 28 114 +6,0 % 57 056 54 396 +4,9 % Taux de remplissage (%) 88,4 % 88,2 % +0,2pt 87,4 % 87,2 % +0,2pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 565 2 461 +4,3 % 4 987 4 786 +4,2 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 218 19 183 +5,4 % 39 299 37 278 +5,4 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 22 730 21 576 +5,3 % 44 582 42 359 +5,2 % Taux de remplissage (%) 88,9 % 88,9 % +0,0pt 88,2 % 88,0 % +0,1pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 6 933 6 408 +8,2 % 12 103 11 769 +2,8 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 139 5 614 +9,4 % 10 552 10 161 +3,8 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 070 6 538 +8,1 % 12 474 12 037 +3,6 % Taux de remplissage (%) 86,8 % 85,9 % +1,0pt 84,6 % 84,4 % +0,2pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 895 722 +23,8 % 1 723 1 506 +14,4 % Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 644 1 502 +9,5 % 3 174 2 960 +7,2 % Taux de remplissage (%) 54,4 % 48,1 % +6,3pt 54,3 % 50,9 % +3,4pt





Pièce jointe