Groupe casino : Données financières estimées S1 2026

DONNÉES FINANCIÈRES ESTIMÉES S1 2026

(non arrêtées et n’ayant pas fait l’objet d’un examen limité)

Ce communiqué vise à présenter au marché des informations financières estimées au 30 juin 2026, dans l’attente de l’arrêté des comptes consolidés clos le 31 décembre 2025 et de la période semestrielle close le 30 juin 2026. Ces informations ne constituent pas des comptes consolidés arrêtés par le Conseil d’administration et n’ont pas fait l’objet, à la date du présent communiqué, d’un rapport d’audit ou d’examen limité des commissaires aux comptes1. Les arrêtés de comptes, sur la base du principe de continuité d’exploitation, demeurent subordonnés à l’issue favorable de la restructuration financière du Groupe2.

Progression de la rentabilité en ligne avec le plan Renouveau 2030

Chiffre d’affaires : +0,4% en comparable3 au T2 et au S1 2026

Chiffre d’affaires de 2,0 Mds€ au T2 2026 (+0,4% LFL4), 4,0 Mds€ au S1 2026 (+0,4% LFL)

Marques de proximité : 1,8 Md€ au T2 (+0,5% LFL), 3,5 Mds€ au S1 (+0,5% LFL)



Confirmation de l’impact positif des concepts magasins sur la performance



Alimentaire : solide contribution des produits frais et développement de l’offre de restauration à emporter



Non-alimentaire : poursuite de la surperformance du segment Mode & Maison chez Monoprix





Cdiscount : 226 M€ au T2 (+0,2% LFL), 454 M€ au S1 (-0,6%)



GMV en hausse de +5,7% au T2 et au S1 2026, porté par le dynamisme de la Marketplace (+12,0% au T2 et +12,5% au S1 2026)

: 226 M€ au T2 (+0,2% LFL), 454 M€ au S1 (-0,6%)

Progression de +40 M€ de l’EBITDA ajusté3 au S1 2026 (+14%)

Le Groupe enregistre un EBITDA ajusté de 326 M€ au S1 2026, en croissance de +13,9%, soutenu par la rationalisation du parc (sortie de 254 points de vente, transfert de 41 magasins intégrés en franchise et ouverture de 112 points de vente), la réduction de la démarque3, les économies de coûts ainsi que la massification des achats sous alliances. Dans un contexte inflationniste, le Groupe s’organise afin d’en contenir les effets tout en assurant la conduite de son plan de transformation.

L’EBITDA ajusté après loyers payés passe de 55 M€ à 109 M€ au S1 2026 (+97%).

Amélioration du cash-flow libre de +23 M€, qui reste négatif à -30 M€

Le covenant financier3 est respecté avec un ratio « DFN covenant / EBITDA ajusté covenant » à 6,47x à fin juin 2026, en dessous du seuil contractuel de 6,88x.

Le cash-flow libre avant frais financiers3 s’établit à -30 M€, soit -132 M€ après frais financiers.

La liquidité3 du Groupe ressort à 713 M€ au 30 juin 2026, constituée essentiellement de trésorerie disponible.

Le Groupe a obtenu de ses créanciers (hors Term Loan B) des « consents » valables jusqu’au 24 septembre 2026 au titre de ses financements RCF et Quatrim et un report de la maturité de ses financements opérationnels à la même date, à l’exception du RCF et du RCF Monoprix Exploitation dont la maturité est reportée au 29 septembre 2026.

Le Groupe confirme son objectif de retour à l’équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 20265.

En M€ S1 2025

Retraité6 S1 2026 Variation Chiffre d’affaires 4 077 3 967 +0,4% (var. comparable7), -2,7% (var. totale) EBITDA ajusté7 286 326 +13,9% EBITDA ajusté après loyers payés7 55 109 +97,1% ROC7 (11) 49 +60 M€ Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (225) (205) +8,9% Cash-flow libre

(avant frais financiers) 7 (53) (30) +23 M€





En M€ Décembre 2025 Juin 2026 Variation Dette financière nette7 (1 493) (1 690) -197 M€ dont -67 M€ décaissés

au titre des activités abandonnées8 Liquidité7 1 002 713 -289 M€

Philippe Palazzi, Directeur Général du groupe Casino, a déclaré :

"Le Groupe poursuit sa transformation avec une forte progression de sa rentabilité. La finalisation du renforcement de sa structure financière dans le calendrier fixé, d'ici fin 2026, doit lui donner les moyens d’accélérer l’exécution de son plan Renouveau 2030, au service de ses clients et de ses partenaires franchisés."

CHIFFRE D’AFFAIRES ET EBITDA AJUSTÉ





Au T2 2026, le chiffre d’affaires ressort à 2 021 M€, en hausse de +0,4% en données comparables et en recul de

-2,7% au total, après prise en compte d’un effet calendaire de +0,2 pt, d’un effet essence de -0,1 pt et d’un effet assainissement du parc des marques de proximité d’environ -3,2 pts.

Au S1 2026, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 3 967 M€, en progression de +0,4% en données comparables et en recul de -2,7% au total, après prise en compte d’un effet calendaire de +0,1 pt et d’un effet assainissement du parc des marques de proximité d’environ -3,2 pts.

T2 2026 / 2025 S1 2026 / 2025 CA HT par marque

(en M€)



T2

2026



Variation S1

2026 Variation Comparable Totale Comparable Totale Monoprix 984 -1,5% -4,0% 1 953 -1,0% -2,9% Franprix9 392 +0,8% -2,7% 755 +0,8% -3,1% Casino9 323 +4,7% +0,4% 619 +3,5% -1,2% Naturalia 84 +6,1% +5,3% 166 +5,7% +4,2% Marques de proximité 1 784 +0,5% -2,5% 3 493 +0,5% -2,4% Cdiscount 226 +0,2% +0,2% 454 -0,6% -0,6% Autres 10 - -50,9% 20 - -54,7% GROUPE CASINO 2 021 +0,4% -2,7% 3 967 +0,4% -2,7%

L’EBITDA ajusté Groupe s’établit à 326 M€ (+13,9%), reflétant une marge de 8,2% (+119 bps).

(en M€) S1 2025 S1 2026 Variation Monoprix

marge 186,2

9,2% 206,7

10,5% +11,0%

+131 bps Franprix

marge 60,3

7,7% 71,7

9,5% +18,8%

+175 bps Casino

marge 13,9

2,2% 10,7

1,7% -22,8%

-46 bps Naturalia

marge 12,3

7,6% 13,5

8,0% +10,1%

+41 bps Marques de proximité

marge 272,8

7,6% 302,7

8,7% +11,0%

+104 bps Cdiscount

marge 27,5

6,0% 29,1

6,4% +5,7%

+39 bps Quatrim 5,2 9,6 +83,0% Autres -19,4 -15,6 +19,4% EBITDA ajusté Groupe

marge 286,1

7,0% 325,7

8,2% +13,9%

+119 bps

L’EBITDA ajusté après loyers Groupe s’établit à 109 M€ (vs 55 M€ au S1 2025).

(en M€) S1 2025 S1 2026 Monoprix 50,1 78,1 Franprix 19,5 32,5 Casino -8,1 -10,7 Naturalia 3,8 5,4 Marques de proximité 65,3 105,3 Cdiscount 15,2 18,9 Quatrim 1,7 8,0 Autres -27,0 -23,4 EBITDA ajusté après loyers Groupe

marge 55,2

1,4% 108,8

2,7%

Monoprix

Monoprix enregistre une variation de -1,5% de son chiffre d’affaires comparable sur le trimestre (-1,0% au S1), avec un trafic client en repli de -0,9% (-0,4% au S1).





Le chiffre d’affaires alimentaire (-2,1% au T2) a été fortement impacté par des ruptures temporaires liées à l’absence d’accord avec certains fournisseurs et des baisses de prix ciblées.

Conformément aux orientations du plan Renouveau 2030, Monoprix a engagé ce semestre une profonde transformation autour de trois piliers :

La différenciation de son offre Redéveloppement de la marque de distributeur premium Monoprix Gourmet, Renforcement de l’offre de produits frais, Accélération sur l’innovation et les segments dynamiques (snacking, alimentation sportive et protéinée).

La rationalisation des produits à faible rotation

Le déploiement du concept de restauration « La Cantine » Conversion de 3 magasins supplémentaires, portant à 20 le nombre total de magasins au concept à fin juin, avec un effet toujours positif sur le chiffre d’affaires.







Les ventes non-alimentaires sont restées stables (-0,1% au T2), toujours soutenues par le dynamisme du segment Mode & Maison qui continue de surperformer le marché aussi bien en magasin (+1,7%) que sur internet (+8,4%).

Monoprix a entamé une nouvelle étape de son développement avec la refonte de son univers de marque annoncée lors de l’inauguration du magasin d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2026. La marque réaffirme ce qui fait son ADN depuis près d’un siècle : le goût du beau et du bon. Cette transformation touche tout ce qui fait la singularité de Monoprix : une marque iconique, une offre différenciante, un parcours clients attractif et de nouveaux services proposés.

Monoprix réaffirme son objectif de moderniser 100% de ses magasins à horizon 2030. A ce titre, 15 projets de rénovation de magasins ont déjà été finalisés à fin juin 2026.

Sur le trimestre, l’évolution du parc s’est traduite chez Monoprix par l’ouverture de 3 magasins en franchise, la fermeture de 6 magasins et le transfert de 15 magasins intégrés en franchise ou location-gérance (soit 8 ouvertures en franchise, 11 fermetures et 16 transferts au S1 2026). Le 30 juin 2026, le Groupe a par ailleurs finalisé auprès de Lidl la cession de 3 magasins Monoprix situés à Chatou, Le Pecq et Argenteuil.

L’EBITDA ajusté ressort à 206,7 M€ au S1 2026, en hausse de +20,5 M€, porté par la réduction de la démarque et des économies de coûts.





Franprix

Franprix enregistre une croissance comparable de +0,8% de son chiffre d’affaires ce trimestre (+0,8% au S1), soutenue par une croissance de +2,0% du trafic client (+2,6% au S1). Sur le trimestre, la solide contribution des magasins intégrés (+2,1%) et des ventes aux franchisés (+2,9%) a compensé le recul de l’activité des magasins des masters franchisés (-2,3%)10.





La performance de Franprix reste principalement portée par le succès du concept « Oxygène ». Les magasins convertis affichent une croissance comparable de +3,7% sur le trimestre, contre +0,8% pour l’ensemble du parc, confirmant la solidité de leur dynamique. Le déploiement du concept s’est poursuivi avec la conversion de 32 magasins supplémentaires au cours du trimestre, portant leur nombre à 170 à fin juin, soit 17% du parc.

La solide contribution de la catégorie produits frais a également soutenu la tendance, avec des ventes en hausse de +2,0% en comparable ce trimestre.

L’évolution du parc Franprix s’est poursuivie ce trimestre avec l’ouverture de 10 magasins, la fermeture de 13 magasins et le transfert de 2 magasins intégrés en franchise ou location-gérance (soit 21 ouvertures, 18 fermetures et 3 transferts au S1 2026).

L’EBITDA ajusté ressort à 71,7 M€ au S1 2026, en progression de +11,4 M€, porté par les effets activité et l’amélioration de la marge, ainsi que des économies de coûts malgré la hausse des frais marketing et l’inflation, en particulier sur le carburant.





Casino/ Spar / Vival

Les ventes des marques Casino, Spar, Vival s’inscrivent en hausse de +4,7% en données comparables au T2 2026 (+3,5% au S1). La performance a été principalement soutenue par (i) l’efficience de la chaîne logistique, avec un taux de service11 porté à 95,4% sur le trimestre (+1,6 pt vs T2 2025), (ii) une solide performance sur les catégories de produits frais (+8,7%), et (iii) le dynamisme des nouveaux concepts, Spar « Origines » et la nouvelle identité Casino, dont les premiers magasins affichent des croissances à deux chiffres de leur chiffre d’affaires en comparable.





Le concept Spar « Origines » a été étendu à 6 magasins supplémentaires au T2 (16 magasins à fin juin) et 2 magasins supplémentaires ont été déclinés sous la nouvelle identité Casino (4 à fin juin).

Les marques Casino, Spar, Vival enregistrent une hausse de +2,8% de leur trafic client12 à parc comparable (+2,1% au S1), tandis que le programme de fidélité "Coup de Pouce" poursuit son développement, avec plus de 34 000 cartes créées au T2 et une quote-part de 13,0% du chiffre d'affaires dans les magasins éligibles (+2,4 pts vs T2 2025).

Sur le trimestre, le parc de magasins fait état de 44 ouvertures, 102 sorties et 12 transferts de magasins intégrés en franchise (soit 82 ouvertures, 223 sorties et 21 transferts au S1 2026).

L’EBITDA ajusté ressort à 10,7 M€ au S1 2026, en baisse de -3,2 M€, l’effet positif de la stratégie de rationalisation du parc n’ayant pas permis de compenser l’impact négatif de l’inflation du carburant sur les coûts logistiques, non répercuté dans les prix de cession aux franchisés.





Naturalia

La performance de Naturalia s’est accélérée ce trimestre avec une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +6,1% (+5,7% au S1). Cette performance demeure principalement portée par l’alimentaire (+6,6%), en particulier les produits frais (+9,3%), tandis que la marque continue de gagner de nouveaux clients, avec une nouvelle progression de +2,9% du trafic ce trimestre (+3,5% au S1).





Le succès du concept « La Ferme » se confirme, les magasins convertis en 2025 continuant d’afficher une croissance comparable à deux chiffres. Son déploiement s’est poursuivi dans 9 magasins supplémentaires ce trimestre, portant leur nombre à 52 à fin juin.

La dynamique reste également soutenue par le e-commerce, dont les ventes progressent de +32,8% sur le site internet, ainsi que par le quick commerce avec l’extension du partenariat avec Uber Eats à 27 nouveaux magasins au cours du trimestre (120 magasins à fin juin). En parallèle, l’offre de restauration à emporter poursuit son déploiement avec 17 nouveaux magasins passés au concept snacking bio ce trimestre (soit 57 à fin juin).

Sur le trimestre, Naturalia a par ailleurs ouvert 1 magasin, fermé 2 magasins et transféré un magasin intégré en franchisé, après un parc resté stable au premier trimestre.

L’EBITDA ajusté ressort à 13,5 M€ au S1 2026, en hausse de +1,2 M€, porté par l’effet volume ainsi que la bonne tenue des coûts.





Cdiscount

Cdiscount confirme la poursuite de sa dynamique de croissance avec un GMV total en hausse de +5,7% au

T2 2026, dans la continuité d’un T1 2026 en accélération (+5,7%). La croissance reste portée par la bonne dynamique de la Marketplace (+12,0%), qui représente désormais 72% du GMV Produit13 (+3,3pts sur un an). Le GMV des ventes directes recule de -4,5% sur le trimestre (-2,6% au T1), en raison d’une base de comparaison défavorable sur les ventes de jeux vidéo avec le lancement de la Nintendo Switch 2 au T2 2025.





Par ailleurs, la base de clients actifs poursuit sa progression (+9%), avec un recrutement de nouveaux clients toujours dynamique à +18% sur le trimestre, témoignant de l'efficacité du plan de relance.

Le chiffre d'affaires ressort quasiment stable (+0,2%) en comparable, la progression continue des commissions Marketplace (+11,8%) et de Cdiscount Advertising (+20,3%) ayant permis de compenser le recul des ventes directes (-4,5%).

L’EBITDA ajusté ressort à 29,1 M€ au S1 2026, en hausse de +1,6 M€ sur un an. La trajectoire opérationnelle démontre une amélioration nette, soutenue par une marge contributive du site en forte croissance notamment liée à la surperformance de la Marketplace et l'expansion de la marge Cdiscount Advertising, ainsi que par la maîtrise des coûts de structure et la rationalisation des coûts marketing.





Quatrim et Autres

L’EBITDA ajusté de Quatrim ressort à 9,6 M€ au S1 2026, en hausse de +4,4 M€ sur un an.

L’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding ressort à -15,6 M€ au S1 2026, en amélioration de +3,8 M€, notamment grâce à des baisses de coûts.

AUTRES INDICATEURS FINANCIERS





Le ROC Groupe s’établit à 49 M€ (vs -11 M€ au S1 2025).

(en M€) S1 2025 S1 2026 Monoprix 37 68 Franprix 13 27 Casino -20 -22 Naturalia 2 3 Marques de proximité 32 77 Cdiscount -14 -11 Quatrim 1 8 Autres -30 -25 ROC Groupe -11 49

Autres produits et charges opérationnels14

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à -83 M€ au S1 2026 (contre -25 M€ au S1 2025), dont principalement (i) -31 M€ de perte de valeur des actifs dont -20 M€ de dépréciation de goodwill de Franprix, et

(ii) -54 M€ liés à la restructuration financière et à la transformation stratégique du Groupe.

Résultat financier

Le Résultat financier est de -176 M€ au S1 2026 (contre -179 M€ au S1 2025), dont principalement (i) un coût de l’endettement financier net de -94 M€, (ii) des charges d’intérêt sur les passifs de loyers pour -68 M€ et (iii) le coût financier de CB4X15 (Cdiscount) pour -14 M€.

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe14

Le Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe s’établit ainsi à -212 M€ (contre -240 M€ au S1 2025).

Le Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe est de +7 M€ au S1 2026 (contre +15 M€ au S1 2025).

Le Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe s’établit à -205 M€ (contre -225 M€ au S1 2025).

Cash-flow libre avant frais financiers – Activités poursuivies14

Au S1 2026, le cash-flow libre avant frais financiers ressort à -30 M€ (-53 M€ au S1 2025), en progression de +23 M€.

(en M€) S1 2025 S1 2026 Capacité d’autofinancement (CAF)16 30 89 dont EBITDA ajusté après loyers 55 109 dont APCO cash16 -32 -22 dont autres éléments CAF 6 2 Capex nets -102 -116 Impôts -4 -5 Variation de BFR 24 2 Cash-flow libre avant frais financiers -53 -30

Situation financière au 30 juin 2026

La dette financière nette du Groupe s’établit à 1,7 Md€, en hausse de 197 M€ par rapport au 31 décembre 2025, notamment impactée par les cessions immobilières (+22 M€), les flux de trésorerie des activités abandonnées (-67 M€), les frais financiers (-102 M€) et un cash-flow libre avant frais financiers de -30 M€.

Au 30 juin 2026, la trésorerie du Groupe (y compris équivalents de trésorerie) est de 893 M€, dont 701 M€ de trésorerie immédiatement disponible17.

En M€ Juin 2025

Total Déc. 2025

Total Juin. 2026

Total Juin 2026

Part non courante Juin 2026

Part courante Dettes financières brutes (1 980) (2 800) (2 743) (1) (2 742)18 RCF Monoprix réinstallé (70) (711) (711) - (711) Term Loan réinstallé (1 390)19 (1 404)19 (1 410) - (1 410) Obligations HY Quatrim (218) (140) (109) - (109) RCF Monoprix exploitation - (95) (95) - (95) Autres lignes confirmées de Monoprix Holding - (36) (36) - (36) PGE Cdiscount (60) (60) (48) - (48) Autres (242) (354) (334) (1) (333) Autres actifs financiers 50 118 161 118 43 Trésorerie et équivalents de trésorerie 522 1 190 893 - 893 Trésorerie disponible 307 990 701 - 701 Trésorerie non centralisée + trésorerie en transit 215 199 191 - 191 Dette financière nette (1 407) (1 493) (1 690) 117 (1 806)

Liquidité au 30 juin 2026

Au 30 juin 2026, la liquidité du Groupe ressort à 713 M€. Elle comprend 701 M€ de trésorerie disponible au niveau de Casino Finance (centrale de trésorerie du Groupe) après mobilisation de la plupart des lignes de financement (autres que les programmes d’affacturage, d’affacturage inversé et assimilés) et 12 M€ de découverts non tirés à cette date.

Le Groupe a obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels au 24 septembre 2026, à l’exception du RCF et du RCF Monoprix Exploitation dont la maturité est reportée au 29 septembre 2026.

Activités abandonnées

Au titre du S1 2026, les activités abandonnées comprennent essentiellement les anciens Hypermarchés et Supermarchés (« HM/SM »).

Au cours de ce 1er semestre, le Groupe a décaissé 67 M€ au titre des activités abandonnées (essentiellement HM/SM), correspondant principalement au dénouement progressif des plans de sauvegarde de l’emploi, aux coûts de fermeture et aux effets liés au BFR.

Au 30 juin 2026, le montant net restant à décaisser au titre des activités abandonnées HM/SM est estimé à 140 M€.

Participation du Groupe dans GPA – retraitement des informations comparatives

A la suite de la perte de contrôle de GPA en mars 2024, la participation résiduelle conservée par le groupe Casino avait été classée en actifs détenus en vue de la vente conformément à IFRS 5.

Au 31 décembre 2025, compte tenu notamment des procédures contentieuses en cours et des incertitudes affectant la possibilité de céder les titres, le Groupe a conclu que les conditions de ce classement n’étaient plus réunies. L’injonction préliminaire rendue en avril 2026 par une juridiction brésilienne, interdisant la cession des titres indirectement détenus par le Groupe, a apporté des éléments complémentaires sur cette situation.

La participation a, en conséquence, été comptabilisée rétrospectivement selon la méthode de la mise en équivalence depuis la perte de contrôle de GPA. Ce retraitement ne remet pas en cause la juste valeur retenue à cette date ni le résultat de déconsolidation comptabilisé en 2024.

Les informations comparatives ont été retraitées afin de présenter :

dans les activités poursuivies, les effets relatifs à la participation résiduelle postérieurs à la perte de contrôle ;

dans les activités abandonnées, les résultats de GPA antérieurs à la perte de contrôle ainsi que le résultat de déconsolidation.

Ce retraitement est sans incidence sur la trésorerie et les flux de trésorerie totaux du Groupe. Il est également sans incidence sur le chiffre d’affaires, l’EBITDA ajusté, le ROC et l’endettement financier net du Groupe.

Ses principales incidences sur les informations comparatives sont présentées dans le tableau ci-dessous :

En millions d’euros 31 déc. 2024

publié Retraitement

GPA 31 déc. 2024 retraité 30 juin 2025

publié Retraitement

GPA 30 juin 2025

retraité 31 déc. 2025

Avant retraitement Retraitement

GPA 31 déc. 2025

Après retraitement Résultat net des activités poursuivies 2 169 (25) 2 145 (206) (36) (242) (570) (38) (608) Résultat net des activités abandonnées (2 529) 10 (2 519) (6) 21 15 168 15 184 Résultat net consolidé (360) (15) (374) (211) (15) (226) (402) (22) (424) Résultat net, part du Groupe (295) (15) (310) (210) (15) (225) (402) (22) (425) Capitaux propres, part du Groupe 1 196 (13) 1 183 972 (28) 945 785 (35) 749

Covenants

Ratio de levier net 20

Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure, des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

(en M€) 31 déc. 2025 31 mars 2026 30 juin 2026 EBITDA ajusté covenant (12 mois) 20,21 194 212 242 DFN covenant 20 902 1 270 1 563 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 4,66x 5,98x 6,47x Seuil à respecter <7,17x <7,41x <6,88x

Le ratio « DFN covenant / EBITDA ajusté covenant » ressort ainsi à 6,47x, en dessous du niveau de ratio à respecter de 6,88x.

Il est rappelé que ce ratio de covenant a été calculé sur la base des données financières estimées au 30 juin 2026. Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et de la période semestrielle close le 30 juin 2026 n’ayant pas encore été arrêtés par le Conseil d’administration, ce ratio demeure susceptible d’évoluer en fonction des ajustements qui pourraient être apportés à ces données dans le cadre des travaux d’arrêté.

Sur la base de la structure d’endettement actuelle, intégrant les tirages effectués au début du processus de restructuration financière, et des projections financières disponibles à la date du présent communiqué, le Groupe estime que, le ratio de levier financier au 30 septembre 2026 devrait excéder le seuil maximal prévu par la grille de covenant financier actuellement applicable (6,11x).

Dans une telle hypothèse, le Groupe sollicitera de la part de ses prêteurs qu’ils s’engagent à ne pas utiliser le cas de défaut lié au non-respect du ratio de levier financier comme un quelconque moyen d’action au titre de la documentation de financement concernée.

Montant minimum de liquidité

La liquidité est de 0,7 Md€ au 30 juin 2026.

Prévisions de liquidité

Les prévisions de liquidité sont de 0,5 Md€ minimum au T3 2026 dont 0,3 Md€ liés à l’affacturage, l’affacturage inversé et programmes assimilés.

Pour rappel, à la fin de chaque trimestre, les prévisions de trésorerie doivent faire état d’une liquidité de 100 M€ minimum à la fin de chaque mois du trimestre suivant.

FAITS MARQUANTS





Adaptation et renforcement de la structure financière

Le Groupe a détaillé le 24 novembre 2025 son plan stratégique « Renouveau 2030 » et le projet de renforcement de sa structure financière. Assisté des commissaires à l’exécution du plan et des mandataires à l’exécution des accords de conciliation, il s’est fixé pour objectif de parvenir à un accord de principe avec ses créanciers et FRH au plus tard d’ici la fin du mois de juin 2026.

Dans ce cadre, les paramètres fixés au soutien de ces objectifs par l’actionnaire majoritaire du groupe Casino, France Retail Holdings (« FRH »), ont également été présentés.

Le communiqué et la présentation sont disponibles sur le site internet du Groupe.

Les principaux termes des différentes propositions d’adaptation et de renforcement de la structure financière du groupe Casino, telles qu’elles ont été formulées, ont été rendues publiques les 10 février, 5 mars, 16 mars, 31 mars, et 6 juillet 2026 et figurent dans les présentations disponibles sur le site internet du Groupe.

Suite à la réception, le 6 juillet 2026, des propositions fermes de restructuration financière de ses créanciers Term Loan B et de son actionnaire de référence, le Groupe a annoncé le 10 juillet 2026 que, sur recommandation du comité ad hoc, le conseil d’administration22 a considéré que la proposition de l’actionnaire, faute d’accord consensuel, est celle qui sert le mieux l’intérêt social du Groupe Casino sous réserve :

- d’améliorer les termes du package de sûretés des créanciers TLB en leur permettant d’avoir accès au package de sûretés des banques, et

- que les banques lèvent la condition suspensive de leurs financements relative à l’accord de la majorité des deux tiers des créanciers TLB pour la modification du plan de sauvegarde.

Le 23 juillet 2026, le Groupe a annoncé que les comités de crédit de l’ensemble de ses créanciers bancaires ont donné leur accord de principe aux demandes ci-dessus de la Société et que le Conseil d’administration, réuni le jour-même, a approuvé les termes de cet accord.

Le Groupe entend désormais, sur la base de la proposition de FRH du 30 juin 2026, lancer la procédure de modification des plans de sauvegarde et la signature des protocoles de conciliation en vue d’une mise en œuvre des opérations d’adaptation et de renforcement de sa structure financière d’ici la fin du second semestre 2026.

Il est rappelé que la modification du plan de sauvegarde de la Société serait massivement dilutive pour les actionnaires actuels.

Le Groupe rappelle que les consentements relatifs aux RCF, financements opérationnels et Quatrim sont désormais valables jusqu’au 24 septembre 2026. Par ailleurs, le Groupe indique avoir obtenu de ses créanciers un report de la maturité de ses financements opérationnels à la même date, à l’exception du RCF et du RCF Monoprix Exploitation dont la maturité est reportée au 29 septembre 2026.

Par courrier adressé au conciliateur en date du 22 juillet, les prêteurs TLB ont indiqué, en raison de la décision prise par le Conseil d’administration le 10 juillet, (i) refuser l’extension de leur consentement de ne pas utiliser les discussions en cours relatives au projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe comme un quelconque moyen d’action et (ii) préparer une action en résolution du plan de sauvegarde de la Société sur la base du cas de défaut lié à l’entrée en discussions avec ses créanciers. Le Groupe entend faire valoir ses droits dans le cadre de l’action envisagée par les prêteurs TLB devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris qui aura, dans le même temps, à se prononcer sur le projet de modifications des plans de sauvegarde accélérée et l’homologation des protocoles de conciliation.

Le Groupe indique que l’arrêté des comptes annuels 2025, nécessaire au dépôt du Document d’Enregistrement Universel et à la tenue de l’Assemblée générale en vue de leur approbation, demeure subordonné à l’issue favorable de la restructuration financière.

Le Groupe rappelle qu’en l’absence d’issue favorable à sa restructuration financière, il rencontrerait un déficit de liquidité et ne serait pas en mesure de faire face à ses échéances de dettes financières, principalement 1,4 Md€ d’échéance du Term Loan B en mars 2027.

Partenariats

Au cours de ce semestre, le groupe Casino a renouvelé des partenariats stratégiques en s’associant avec des partenaires qui partagent ses ambitions en matière de qualité et d’excellence opérationnelle :

Renouvellement de long terme du partenariat avec Spar International





Le 5 février 2026, dans la continuité d’une collaboration de près de 30 ans, le groupe Casino a annoncé une évolution majeure de son partenariat avec SPAR International, marquant le passage d’un accord historiquement renouvelable tous les dix ans à un accord sécurisé jusqu’en 2039. Cet accord permet au Groupe de poursuivre l’exploitation de la marque SPAR en France et d’en accélérer le développement sur le territoire.

Le groupe Casino exploite aujourd’hui un réseau de plus de 700 magasins SPAR, implantés au coeur des territoires et dans les zones ultra-saisonnières (montagne, mer et océan, Corse).

Lien communiqué

Signature d’un nouveau contrat de partenariat entre le groupe Casino et la Famille Zouari





Le 8 juin 2026, dans la continuité d’un partenariat historique depuis plus de 25 ans, le groupe Casino et la Famille Zouari ont ouvert une nouvelle étape de leur partenariat à travers la signature d’un nouveau contrat de partenariat, traduisant leur volonté commune d’accélérer la croissance des marques Franprix et Monop’.

Dans ce cadre :

Franprix détiendrait l’intégralité du capital de la structure Pro Distribution, détenue jusqu’alors à 73 %, qui opèrerait alors environ 90 magasins,

Une structure dédiée au développement du réseau Franprix serait détenue par la Famille Zouari à hauteur de 60 % et par Franprix à hauteur de 40 %. Elle exploiterait dans un premier temps environ 30 magasins Franprix. Cette organisation s’inscrit dans la continuité du modèle déjà déployé à travers une structure dédiée qui exploite aujourd’hui environ 50 magasins Monop’.

Lien communiqué

Cessions immobilières

Le Groupe a réalisé 25 M€ de cessions immobilières au S1 2026, dont 17 M€ par Quatrim et ses filiales.

Sur le semestre, le Groupe a procédé au remboursement de 33 M€ de la dette sécurisée portée par Quatrim, dont 21 M€ le 27 mars 2026 et 12 M€ le 20 mai 2026, permettant de réduire le nominal de cette obligation à 109 M€ au 30 juin 2026.

Procédures en cours

Pour rappel, le Groupe a publié le 6 juillet 2026 le statut à date des principales procédures contentieuses en cours.

Lien communiqué

Actualité Cdiscount

Depuis plusieurs jours, la Gironde est confrontée à un incendie de forêt majeur ayant conduit les autorités à mettre en œuvre d'importantes mesures de protection des populations et des infrastructures. Plusieurs communes ont été évacuées dont Cestas, où est implanté l’un des sites logistiques de Cdiscount, dédié au stockage d’une partie des produits de moins de 30 kg. Ce site, qui représente une part significative du volume d’affaires de Cdiscount, a été provisoirement fermé à titre préventif.

Les équipes de Cdiscount se sont rapidement mobilisées en mettant en œuvre un plan de continuité d’activité, notamment en s’appuyant sur les sites logistiques situés en région parisienne et en région stéphanoise. Les autres sites de Cdiscount continuent de fonctionner normalement. Dans ce contexte exceptionnel, le Groupe suit de près la situation en lien avec les autorités, et adapte son dispositif en conséquence.

L’évaluation des éventuelles conséquences financières de cet évènement est en cours.

ANNEXES – PARC DE MAGASINS

Parc de magasins des activités poursuivies

30 juin 2025 30 sept. 2025 31 déc. 2025 31 mars 2026 30 juin 2026 Monoprix 617 622 624 623 620 dont Intégrés France

Franchisés / LG 318

299 312

310 283

341 281

342 260

360 Franprix 1 031 1 012 999 1 005 1 002 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international23 299

628

104 298

613

101 296

602

101 296

607

102 291

606

105 Casino

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International24 4 844

285

4 41125

148 4 784

260

4 376

148 4 648

236

4 292

120 4 566

218

4 227

121 4 508

191

4 203

114 Naturalia

dont Intégrés France

Franchisés / LG 217

154

63 217

154

63 213

152

61 213

152

61 212

151

61 Autres activités26 5 5 - - - TOTAL 6 714 6 640 6 484 6 407 6 342 dont intégrés 1 056 1 024 967 947 893 dont franchisés / LG 5 658 5 616 5 517 5 460 5 449 % de franchisés / LG 84% 85% 85% 85% 86%

LG : Location-gérance

ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend à taux de change constant, hors effets calendaires et hors taxes.

Démarque

La démarque correspond à la différence existante entre le stock théorique et l’inventaire matériel effectué dans le magasin. Elle comprend la démarque connue (articles cassés, date limite de vente dépassée) et inconnue (vols).

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC. La marge d’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA ajusté rapporté au chiffre d’affaires hors taxes.

EBITDA ajusté après loyers payés

L’EBITDA ajusté après loyers payés est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC et diminué par les remboursements des passifs de loyer et les intérêts financiers nets versés sur passifs de loyer.

Résultat opérationnel courant (ROC)

Le résultat opérationnel courant (ROC) correspond au résultat opérationnel avant (i) d’une part les éléments qui par nature ne rentrent pas dans l’appréciation de la performance opérationnelle courante des « business units », tels que les cessions d’actifs non courants, les pertes de valeur d’actifs non courants et les incidences d’opérations de périmètre et (ii) d’autre part les éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l’activité récurrente de l’entreprise (il s’agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs, comme par exemple les coûts de restructuration et les provisions et charges pour litiges et risques).

Cash-flow libre avant / après frais financiers

Le cash-flow libre avant frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers versés au titre des contrats de location faisant l’objet d’un retraitement IFRS 16 et ajustés des effets liés à la transformation stratégique, au plan de cession et à des procédures contentieuses non récurrentes se rapportant à des faits antérieurs à mars 2024 ainsi qu’à la restructuration financière.

Le cash-flow libre après frais financiers s’obtient en déduisant du cash-flow libre avant frais financiers les intérêts financiers nets versés, hors ceux relatifs aux contrats de location retraités selon IFRS 16.

Dette financière nette

La dette financière nette comprend les dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

Liquidité

Selon la documentation bancaire, la liquidité correspond à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie consolidés (déduction faite de la trésorerie en transit et de la trésorerie non-centralisée), ainsi qu’aux lignes de financements opérationnels (en dehors des programmes d’affacturage, d’affacturage inversé et similaires), non tirées et immédiatement disponibles.

Covenant – Ratio de levier net

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’« EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’« EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers payés relatif au périmètre du covenant, hors des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe), (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Contacts analystes et investisseurs

Charlotte IZABEL +33 (0)6 89 19 88 33 cizabel@groupe-casino.fr Relations Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr

Contacts presse

Direction de la Communication Groupe Casino Stéphanie ABADIE +33 (0)6 26 27 37 05 sabadie@groupe-casino.fr Service de presse Communication Investisseurs +33 (0)1 53 65 24 29 directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Ces données financières ont été établies sur une base similaire à celle retenue pour la préparation des comptes consolidés selon le référentiel IFRS, au vu des informations dont le Groupe a connaissance à la date du présent communiqué, puis examinées par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 29 juillet 2026. Elles demeurent susceptibles d’être ajustées dans le cadre de l’arrêté des comptes et de la finalisation des procédures d’audit des comptes au 31 décembre 2025 et d’examen limité des comptes semestriels au 30 juin 2026. Dans ce contexte, les comptes consolidés de l’exercice 2025 et de la période semestrielle close le 30 juin 2026, une fois définitivement arrêtés, pourraient faire apparaître des écarts par rapport aux données financières estimées précédemment publiées. Ces écarts pourraient résulter tant de la finalisation des comptes de l’exercice 2025 que des ajustements identifiés au titre du 1er semestre 2026

2 Voir paragraphe « Adaptation et renforcement de la structure financière » page 9

3 Voir définition en annexe page 12

4 LFL (Like-for-like) fait référence à la croissance comparable du chiffre d’affaires définie en annexe page 12

5 Cet objectif s’entend hors effets liés aux procédures contentieuses non récurrentes se rapportant à des faits antérieurs à mars 2024, notamment la condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Paris le 29 janvier 2026

6 Impact retraitement de 2025 avec GPA - Voir paragraphe « Participation du Groupe dans GPA – retraitement des informations comparatives » page 7 et 8

7 Voir définition en annexe page 12

8 Voir paragraphe « Activités abandonnées » page 7

9 Incluant le chiffre d’affaires d'ExtenC (portant les activités du Groupe à l’international)

10 Chez Franprix, les « masters franchisés » désignent des magasins détenus à plus de 51% par Franprix dans le cadre de partenariats avec des exploitants. Ces magasins sont consolidés dans les comptes du Groupe, avec un mode d’exploitation assimilable à celui de magasins sous franchise

11 Taux de service : chiffre d’affaires commandé effectivement livré

12 Sur les magasins intégrés et les magasins franchisés dont les caisses sont reliées au système informatique des marques Casino, Spar, Vival

13 GMV (Gross Merchandise Volume) : volume d’affaires expédié TTC

GMV Produit : GMV des ventes directes et de la marketplace hors services B2C, activités B2B et autres revenus

14 Impact retraitement de 2025 avec GPA

15 Programme de facilités de paiement en 4 fois offertes aux clients

16 Hors effets liés à la transformation stratégique, hors procédures contentieuses non récurrentes se rapportant à des faits antérieurs à mars 2024, hors restructuration financière et hors conciliation (en 2025)

17 Selon la documentation de financement, la trésorerie disponible est définie comme étant la trésorerie et les équivalents de trésorerie exclusion faite de la trésorerie non centralisée (i.e. trésorerie hors cash-pooling) et de la trésorerie en transit (float) ; aux 30 juin 2026, 31 décembre 2025 et 30 juin 2025, la trésorerie disponible correspond à la trésorerie chez Casino Finance (Centrale de trésorerie des activités françaises)

18 Le classement en passifs courants de la quasi-totalité de la dette reflète notamment les stipulations contractuelles applicables à la clôture, les consentements (standstill) obtenus ne permettant pas, à la date de clôture, de reporter l’exigibilité de la dette concernée au-delà de douze mois à compter des 30 juin 2026 ou 31 décembre 2025. Ces consentements courent actuellement jusqu’au 24 septembre 2026 pour ses principaux créanciers hors Term Loan B (dont les consentements expirant au 28 mai 2026 n’ont pas été renouvelés)

19 Les montants de 1 390 M€ et 1 404 M€ du Term Loan tenaient compte de l’incidence de juste valeur de cet instrument comparé au montant nominal du Term Loan de 1 410 M€

20 Voir définition en annexe page 12

21 Aucun retraitement pro forma n’est pris en compte

22 Dont seuls les membres n’étant pas en situation de conflit d’intérêts ont pris part aux délibérations et au vote

23 Les affiliés à l’international de Franprix comprennent les magasins Leader Price franchisés à l’international. Le dernier magasin Leader Price franchisé en France est présenté en activités abandonnées

24 Les affiliés à l’international de la Proximité comprennent les magasins HM/SM affiliés à l’international. Les magasins SM en France sont présentés en activités abandonnées

25 La baisse du nombre de magasin Franchisés / LG France s’explique principalement par la sortie du master franchisé Magne

26 Les autres activités comprenaient 3C Cameroun

Pièce jointe