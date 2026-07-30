Crédit Mutuel Home Loan SFH - Communiqué de mise à disposition du prospectus de base 2026

Paris, le 30 juillet 2026

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Prospectus de Base International Covered Bond Programme 2026 de Crédit Mutuel Home Loan SFH

Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document, est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :

https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bond-program.html

Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur.

Contact Relations Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

Pièce jointe