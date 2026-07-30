Crédit Mutuel Home Loan SFH - Communiqué de mise à disposition du prospectus de base 2026

Paris, le 30 juillet 2026
Communiqué information réglementée
Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Prospectus de Base International Covered Bond Programme 2026 de Crédit Mutuel Home Loan SFH
Crédit Mutuel Home Loan SFH informe que ce document, est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :
https://www.creditmutuel-homeloansfh.eu/en/covered-bond-program.html
Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur.
Contact Relations Investisseurs
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr
Pièce jointe