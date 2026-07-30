Bombardier affiche une croissance considérable de ses flux de trésorerie disponibles et une solide rentabilité au deuxième trimestre, le carnet de commandes étant en progression

Les revenus ont progressé de 6 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent pour s’établir à 2,15 milliards $, y compris un apport record de 674 millions $ attribuable aux activités de service, en hausse de 14 % par rapport à celui affiché à la période correspondante de l’exercice précédent. La Société a livré 32 avions au cours du trimestre.

Le RAIIA ajusté (1) a atteint 325 millions $, une amélioration de 9 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, et la marge RAIIA ajustée (2) a été de 15,1 %, en hausse de 50 points de base. Le RAII comme présenté s’est établi à 225 millions $ au deuxième trimestre, en hausse de 10 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, et la marge RAII (3) s’est fixée à 10,5 %, une hausse de 40 points de base par rapport à celle de la période correspondante de l’exercice précédent.

a atteint 325 millions $, une amélioration de 9 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, et la marge RAIIA ajustée a été de 15,1 %, en hausse de 50 points de base. Le RAII comme présenté s’est établi à 225 millions $ au deuxième trimestre, en hausse de 10 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, et la marge RAII s’est fixée à 10,5 %, une hausse de 40 points de base par rapport à celle de la période correspondante de l’exercice précédent. Le résultat net ajusté (1) a augmenté pour atteindre 257 millions $, une augmentation de 140 millions $ par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, tandis que le résultat net comme présenté (4) est demeuré stable à 191 millions $, en comparaison de 193 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le RPA ajusté (2) a été de 2,50 $ et le RPA dilué (4) de 1,84 $.

a augmenté pour atteindre 257 millions $, une augmentation de 140 millions $ par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, tandis que le résultat net comme présenté est demeuré stable à 191 millions $, en comparaison de 193 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le RPA ajusté a été de 2,50 $ et le RPA dilué de 1,84 $. Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont chiffrés à 228 millions $ pour le trimestre, soit 392 millions $ de plus qu’à la période correspondante de l’exercice précédent, reflétant une amélioration considérable par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2025. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (4) ont totalisé 338 millions $, comparativement à une utilisation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (4) de 128 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, tandis que les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (3) ont augmenté de 74 millions $ par rapport à celles de la période correspondante de l’exercice précédent pour s’établir à 110 millions $.

se sont chiffrés à 228 millions $ pour le trimestre, soit 392 millions $ de plus qu’à la période correspondante de l’exercice précédent, reflétant une amélioration considérable par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2025. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont totalisé 338 millions $, comparativement à une utilisation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 128 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, tandis que les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles ont augmenté de 74 millions $ par rapport à celles de la période correspondante de l’exercice précédent pour s’établir à 110 millions $. Le carnet de commandes (5) totalisait 21,8 milliards $ au 30 juin 2026, une hausse de 4,3 milliards $ par rapport au carnet de commandes à la fin de l’exercice 2025. Le ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires (6) de 1,5x au deuxième trimestre s’explique par la solide demande d’avions Global 8000.

totalisait 21,8 milliards $ au 30 juin 2026, une hausse de 4,3 milliards $ par rapport au carnet de commandes à la fin de l’exercice 2025. Le ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires de 1,5x au deuxième trimestre s’explique par la solide demande d’avions Global 8000. Les liquidités disponibles (1) sont demeurées solides à environ 1,9 milliard $, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 1,5 milliard $ au 30 juin 2026. En appui à ses initiatives de désendettement, la Société a procédé au remboursement et au refinancement de la dette, réduisant celle-ci de 356 millions $ (7) , de sorte qu’aucune dette ne vient à échéance d’ici novembre 2030.

sont demeurées solides à environ 1,9 milliard $, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 1,5 milliard $ au 30 juin 2026. En appui à ses initiatives de désendettement, la Société a procédé au remboursement et au refinancement de la dette, réduisant celle-ci de 356 millions $ , de sorte qu’aucune dette ne vient à échéance d’ici novembre 2030. Après la clôture du trimestre, la Société a conclu une nouvelle facilité de crédit rotative garantie de 750 millions $ d’une durée de cinq ans, laquelle remplace la facilité précédente de 450 millions $.





Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Les montants dans les tableaux sont en millions, hormis les montants par action, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (TSX : BBD.B) a dévoilé aujourd’hui de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2026, témoignant de la progression continue vers l’atteinte de ses prévisions pour l’exercice complet(8). Portée par la résilience des conditions de marché et une demande soutenue à l’échelle de son portefeuille, l’entreprise a généré des revenus et des résultats en croissance, tout en améliorant considérablement ses flux de trésorerie disponibles(1) par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. Les activités de service de l’entreprise ont continué de stimuler la croissance des revenus, tandis que la demande solide de la part des clients tant civils que de la défense a contribué à l’augmentation du carnet de commandes(5), qui totalisait 21,8 milliards $ à la fin du trimestre. Portée par le rythme soutenu de ses activités de défense et un éventail robuste de possibilités, l’entreprise demeure en bonne voie d’atteindre ses prévisions revues à la hausse pour 2026 pour l’ensemble de ses indicateurs clés(8).

« Nos excellents résultats trimestriels démontrent la puissance d’une équipe au sommet de son art qui met en œuvre son plan avec la bonne stratégie. La croissance de notre rentabilité, nos revenus records tirés des activités de service et nos solides flux de trésorerie disponibles trouvent tous leur source dans la qualité de notre équipe et dans son engagement collectif envers nos clients », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « L’avion Global 8000 continue d’afficher des performances de premier plan dans sa catégorie, tant dans le ciel que dans le carnet de commandes, renforçant ainsi notre leadership dans l’aviation d’affaires. Alors que nos activités de défense poursuivent parallèlement leur expansion, nous restons déterminés à offrir commodité et attention à nos clients, quelles que soient les plateformes qu’ils utilisent à travers le monde. La confiance qu’ils continuent de placer en nos produits, nos services et nos employés se reflète dans l’augmentation de notre carnet de commandes, ce qui nous offre une base solide pour une croissance durable. »

Croissance des revenus favorisée par la performance record des activités de service

Bombardier a dégagé des revenus de 2,15 milliards $ pour le deuxième trimestre de 2026, en hausse de 6 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, grâce à un apport record des activités de service et aux 32 livraisons d’avions réalisées. Encore une fois, le deuxième trimestre de 2026 a été exceptionnel pour les activités de service de l’entreprise, dont les revenus ont augmenté de 14 % par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent pour atteindre 674 millions $. Compte tenu de la solidité de ces activités en croissance et de l’engagement continu de Bombardier à l’égard de son réseau mondial de service après-vente, l’entreprise a annoncé récemment l’expansion de son centre de service de Singapour, qui devrait presque doubler la capacité de l’installation lorsque l’exploitation commencera au deuxième semestre de 2028(8).

La demande, notamment pour l’avion Global 8000, a permis d’atteindre un ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires(6) de 1,5x pour le trimestre. Le carnet de commandes(5) totalisait 21,8 milliards $ au 30 juin 2026, une hausse impressionnante de 4,3 milliards $ par rapport au carnet de commandes à la fin de l’exercice 2025.

Amélioration de la génération de flux de trésorerie disponibles(1) et performance robuste sur le plan des résultats

Au deuxième trimestre de 2026, les flux de trésorerie disponibles(1) ont atteint 228 millions $, une amélioration de 392 millions $ par rapport à l’utilisation de flux de trésorerie disponibles de 164 millions $ enregistrée au deuxième trimestre de 2025. Cette solide performance est attribuable à l’amélioration considérable des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(4), qui se sont fixés à 338 millions $, comparativement à une utilisation de flux de trésorerie de 128 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles(3) se sont élevées à 110 millions $, une hausse de 74 millions $ par rapport à celles de la période correspondante de l’exercice précédent.

Bombardier a dégagé un résultat net(4) de 191 millions $, comparativement à 193 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Le résultat net ajusté(1) s’est établi à 257 millions $, en hausse de 140 millions $ par rapport à celui du trimestre correspondant de 2025. Le RPA ajusté(2) a été de 2,50 $, et le RPA dilué(4) de 1,84 $.

L’entreprise a généré un RAIIA ajusté(1) de 325 millions $ pour le trimestre, une augmentation de 9 % par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, et la marge RAIIA ajustée(2) a augmenté de 50 points de base pour se fixer à 15,1 %. Le RAII comme présenté a atteint 225 millions $, de sorte que la marge RAII(3) s’est fixée à 10,5 %, en hausse de 40 points de base par rapport à celle de la période correspondante de l’exercice précédent.

Réduction continue de la dette et liquidités solides

Tout au long du trimestre, Bombardier a maintenu une solide situation financière, les liquidités disponibles(1) se chiffrant à environ 1,9 milliard $ et la trésorerie et les équivalents de trésorerie, à 1,5 milliard $ au 30 juin 2026. Au cours du trimestre, l’entreprise a continué d’optimiser son bilan au moyen du remboursement intégral des billets de premier rang à 7,50 % d’un montant de 750 millions $, échéant en 2029, et des débentures à 7,35 % d’un montant de 150 millions $ CA, échéant en décembre 2026 (106 millions $), financé à l’aide de sa trésorerie au bilan et de l’émission de nouveaux billets de premier rang à 5,875 % d’un montant de 500 millions $ échéant en 2035. Ces mesures ont donné lieu à une réduction de la dette nette de 356 millions $(7).

La réduction de plus de 1,1 milliard $ de la dette depuis le début de l’exercice considéré s’est traduite par la diminution du ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté(2) de l’entreprise, qui a été ramené à 1,6x au 30 juin 2026, se rapprochant de la cible d’environ 1,5x(8). La prochaine échéance de la dette de Bombardier est en novembre 2030. Aujourd’hui, l’entreprise a annoncé la conclusion d’une nouvelle facilité de crédit rotative garantie de 750 millions $ d’une durée de cinq ans auprès d’un syndicat élargi d’institutions financières de premier plan. La facilité remplace la facilité de crédit rotative actuelle de 450 millions $ de Bombardier, améliore la souplesse financière et appuie la stratégie de croissance à long terme.

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du Rapport financier intermédiaire de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2026 (« rapport de gestion ») pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (2) Ratio financier non conforme aux PCGR. Un ratio financier non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (3) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs. (4) Liés aux activités poursuivies seulement. (5) Représente le carnet de commandes pour la fabrication et la prestation de services. (6) Défini comme les nouvelles commandes nettes d’avions en unités sur le nombre de livraisons d’avions en unités. (7) Réduction du montant notionnel de la dette. (8) Énoncé prospectif. Se reporter à la mise en garde liée aux énoncés prospectifs de ce communiqué de presse et à la rubrique Énoncés prospectifs – Hypothèses du rapport de gestion du Rapport financier intermédiaire de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2026 pour plus de détails sur certaines des hypothèses importantes sur lesquelles reposent les prévisions pour 2026.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 juin 2026 2025 Écart Revenus 2 150 $ 2 028 $ 6 % RAIIA ajusté(1) 325 $ 297 $ 9 % Marge RAIIA ajustée(2) 15,1 % 14,6 % 50 pdb RAII ajusté(1) 225 $ 205 $ 10 % Marge RAII ajustée(2) 10,5 % 10,1 % 40 pdb RAII 225 $ 205 $ 10 % Marge RAII(3) 10,5 % 10,1 % 40 pdb Résultat net(4) 191 $ 193 $ (2 ) $ RPA dilué (en dollars)(4) 1,84 $ 1,87 $ (0,03 ) $ Résultat net ajusté(1) 257 $ 117 $ 140 $ RPA ajusté (en dollars)(2) 2,50 $ 1,11 $ 1,39 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(4) 338 $ (128 ) $ 466 $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles(3) (110 ) $ (36 ) $ (74 ) $ Flux de trésorerie disponibles (utilisation)(1) 228 $ (164 ) $ 392 $ Aux 30 juin 2026 31 décembre 2025 Écart Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 454 $ 2 175 $ (33 ) % Liquidités disponibles(1) 1 897 $ 2 540 $ (25 ) % Carnet de commandes (en milliards de dollars)(5) 21,8 $ 17,5 $ 25 %

pdb : points de base

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (2) Ratio financier non conforme aux PCGR. Un ratio financier non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir nos états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (3) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique Mise en garde relative aux mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion pour la définition de ces indicateurs. (4) Liés aux activités poursuivies seulement. (5) Représente le carnet de commandes pour la fabrication et la prestation de services.

À propos de Bombardier



Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 centres de service dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Bombardier et Global 8000 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias



Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière et Relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 954-1715 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+1 514 855-7167

Le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires sont disponibles sur ri.bombardier.com .

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce communiqué de presse repose sur les résultats établis selon les IFRS et sur les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières suivantes :

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières Mesures financières non conformes aux PCGR RAII ajusté RAII compte non tenu de certains éléments qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent les charges de restructuration (reprises), la perte liée (le gain lié) à une cession d’activités, la dépréciation et cessation d’un programme (reprises), certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat de rentes de retraite, et les créances légales non commerciales.



RAIIA ajusté RAII ajusté, plus la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.



Résultat net ajusté Résultat net des activités poursuivies, compte non tenu des charges de restructuration (reprises), de la perte liée (du gain lié) à une cession d’activités, de la dépréciation et cessation d’un programme (reprises), de certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat de rentes de retraite, les créances légales non commerciales, certains gains nets ou pertes nettes découlant des modifications d’évaluation des provisions ou des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, la désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, les pertes (gains) sur remboursement de dette à long terme, les variations des taux d’actualisation des provisions et l’incidence fiscale connexe de ces éléments.



Flux de trésorerie disponibles (utilisation) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles.



Liquidités disponibles Trésorerie et équivalents de trésorerie, plus les montants disponibles en vertu des facilités de crédit.



Ratios financiers non conformes aux PCGR RPA ajusté RPA calculé d’après le résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. au moyen de la méthode du rachat d’actions en tenant compte de l’exercice de tous les facteurs de dilution.



Marge RAII ajustée RAII ajusté, en pourcentage des revenus totaux.



Marge RAIIA ajustée RAIIA ajusté, en pourcentage des revenus totaux.



Ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté Dette nette ajustée divisée par le RAIIA ajusté.



Mesures financières supplémentaires Marge RAII RAII, en pourcentage des revenus totaux.



Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles Additions aux immobilisations corporelles et incorporelles diminuées du produit de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d’information financière appliqué pour établir les états financiers. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR et à d’autres mesures financières similaires utilisées par d’autres émetteurs. L’exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ou autres mesures financières ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels.

RAII ajusté

Le RAII ajusté est défini comme le RAII compte non tenu de certains éléments qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des états financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent les charges de restructuration (reprises)(1), la perte liée (le gain lié) à une cession d’activités(2), la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, et les créances légales non commerciales. La direction utilise le RAII ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.



RAIIA ajusté

Le RAIIA ajusté est défini comme le RAII compte non tenu des charges de restructuration (reprises)(1), de la perte liée (du gain lié) à une cession d’activités(2), de la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), de certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, des créances légales non commerciales et des charges d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. La direction utilise le RAIIA ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats opérationnels non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise, étant donné qu’elle ne tient pas compte de l’incidence des éléments habituellement associés aux activités d’investissement ou de financement et des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté correspond au résultat net des activités poursuivies, ajusté pour exclure certains éléments précis qui sont importants, mais qui, selon le jugement de la direction, ne reflètent pas les activités sous-jacentes de la Société. Ces éléments comprennent des ajustements liés aux charges de restructuration (reprises)(1), à la perte liée (au gain lié) à une cession d’activités(2), à la dépréciation et cessation d’un programme (reprises)(3), à certains éléments ponctuels liés aux régimes de retraite inclus dans les autres charges (revenus), comme la perte (le gain) sur l’achat des rentes de retraite, aux créances légales non commerciales, à certains gains et pertes nets découlant des modifications de l’évaluation des provisions et des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, à la désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, aux pertes (gains) sur remboursement de dette à long terme, à la variation des taux d’actualisation des provisions et à l’incidence fiscale connexe de ces éléments. La direction utilise le résultat net ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que la présentation de cette mesure des résultats non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et des tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le résultat net ajusté exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Flux de trésorerie disponibles (utilisation)

Les flux de trésorerie disponibles (utilisation) correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les actionnaires de la Société, pour le remboursement de la dette et pour les acquisitions, une fois engagées les dépenses en immobilisations requises à l’appui des activités courantes de l’entreprise et de la création de valeur à long terme. Cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu’elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles (utilisation) à titre de mesure d’évaluation de la performance de l’entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble.

Liquidités disponibles

Les liquidités disponibles correspondent à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie plus les montants disponibles aux termes de facilités de crédit. La direction croit que cette mesure financière non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d’avoir une vision claire de la capacité de la Société de répondre aux besoins de liquidités prévus, y compris de soutenir les initiatives de développement de produits et assurer la souplesse financière. Cette mesure n’a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.

(1) Comprennent les indemnités de départ ou la reprise connexe de celles-ci et les pertes (gains) de compression, le cas échéant. (2) Comprend la variation des provisions pour cessions antérieures. (3) Comprennent les dépréciations ou la reprise de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les provisions liées à la cessation d’un programme ou la reprise connexe de celles-ci, le cas échéant.

RPA ajusté

Le RPA ajusté correspond au résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires pour la période. La direction utilise le RPA ajusté aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le RPA ajusté exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Marge RAII ajustée

La marge RAII ajustée correspond au RAII ajusté en pourcentage des revenus totaux. La direction utilise la marge RAII ajustée aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. La marge RAII ajustée exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Marge RAIIA ajustée

La marge RAIIA ajustée correspond au RAIIA ajusté en pourcentage des revenus totaux. La direction utilise la marge RAIIA ajustée aux fins de l’évaluation de la performance sous-jacente de l’entreprise. La direction croit que ce ratio financier non conforme aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donne aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. La marge RAIIA ajustée exclut des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l’exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C’est pourquoi un grand nombre d’utilisateurs du rapport de gestion analyse nos résultats d’après cette mesure financière. La direction est d’avis que cette mesure aide les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliore la comparabilité de nos résultats d’une période à l’autre ainsi que la comparabilité avec ceux de nos pairs.

Ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté

La direction utilise le ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté comme mesure de crédit utile permettant de mesurer la capacité de la Société d’assurer le service de sa dette et de s’acquitter d’autres obligations à long terme. Ce ratio financier non conforme aux PCGR n’a pas un sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs.

Rapprochement du RAII ajusté et du RAII et calcul de la marge RAII ajustée Trimestres clos

les 30 juin

Semestres clos

les 30 juin

2026 2025 2026 2025 RAII 225 $ 205 $ 392 $ 382 $ RAII ajusté 225 $ 205 $ 392 $ 382 $ Total des revenus 2 150 $ 2 028 $ 3 749 $ 3 550 $ Marge RAII ajustée 10,5 % 10,1 % 10,5 % 10,8 %





Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII et calcul de la marge RAIIA ajustée Trimestres clos

les 30 juin

Semestres clos

les 30 juin

2026 2025 2026 2025 RAII 225 $ 205 $ 392 $ 382 $ Amortissement 100 92 179 163 RAIIA ajusté 325 $ 297 $ 571 $ 545 $ Total des revenus 2 150 $ 2 028 $ 3 749 $ 3 550 $ Marge RAIIA ajustée 15,1 % 14,6 % 15,2 % 15,4 %





Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Trimestres clos les 30 juin

2026

2025 (par action)

(par action) Résultat net des activités poursuivies 191 $ 193 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Gain net sur certains instruments financiers (2 ) (0,02 ) (128 ) (1,28 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 5 0,05 8 0,08 Pertes sur remboursements de dette à long terme 64 0,64 44 0,44 Variations des taux d’actualisation des provisions (1 ) (0,01 ) — 0,00 Résultat net ajusté 257 117 Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (7 ) (7 ) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. 250 $ 110 $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 99 932 99 511 RPA ajusté (en dollars) 2,50 $ 1,11 $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Trimestres clos les 30 juin

2026 2025 RPA dilué des activités poursuivies 1,84 $ 1,87 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Gain net sur certains instruments financiers (0,02 ) (1,28 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 0,05 0,08 Pertes sur remboursements de dette à long terme 0,64 0,44 Variations des taux d’actualisation des provisions (0,01 ) 0,00 RPA ajusté 2,50 $ 1,11 $





Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Semestres clos les 30 juin

2026

2025 (par action)

(par action) Résultat net des activités poursuivies 244 $ 237 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers 27 0,27 (132 ) (1,33 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 10 0,10 14 0,14 Pertes sur remboursements de dette à long terme 166 1,66 66 0,66 Variations des taux d’actualisation des provisions (1 ) (0,01 ) — 0,00 Résultat net ajusté 446 185 Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (14 ) (14 ) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de Bombardier Inc. 432 $ 171 $ Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires (en milliers) 100 172 99 779 RPA ajusté (en dollars) 4,31 $ 1,71 $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Semestres clos les 30 juin

2026 2025 RPA dilué des activités poursuivies 2,29 $ 2,24 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Perte nette (gain net) sur certains instruments financiers 0,27 (1,33 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 0,10 0,14 Pertes sur remboursements de dette à long terme 1,66 0,66 Variations des taux d’actualisation des provisions (0,01 ) 0,00 RPA ajusté 4,31 $ 1,71 $





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (utilisation) et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Trimestres clos les

30 juin

Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles – activités poursuivies 338 $ (128 )$ 731 $ (399 )$ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles (110 ) (36 ) (143 ) (69 ) Flux de trésorerie disponibles (utilisation) 228 $ (164 )$ 588 $ (468 )$





Rapprochement des liquidités disponibles et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Aux 30 juin 2026 31 décembre 2025 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 454 $ 2 175 $ Montants disponibles en vertu de la facilité de crédit rotative(1) 443 365 Liquidités disponibles 1 897 $ 2 540 $





(1) Facilité de crédit rotative garantie confirmée de 450 millions $ échéant en 2029, laquelle est disponible comme source de financement pour appuyer les besoins en fonds de roulement de la Société et l’émission de lettres de garantie. Au 30 juin 2026, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de la facilité de crédit, et le montant disponible à cette date aux fins de prélèvement en fonction des garanties, qui est susceptible de varier de temps à autre, s’élevait à 443 millions $.





Rapprochement de la dette nette ajustée et de la dette à long terme et calcul du ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté Périodes de quatre trimestres consécutifs closes les

30 juin 2026 31 décembre 2025 Dette à long terme(1) 4 053 $ 5 154 $ Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 454 2 175 Dette nette ajustée 2 599 $ 2 979 $ RAIIA ajusté 1 585 $ 1 559 $ Ratio de la dette nette ajustée sur le RAIIA ajusté 1,6 1,9

(1) Comprend la tranche courante de la dette à long terme.

MISE EN GARDE LIÉE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui ont pour but d’aider les investisseurs à comprendre nos objectifs, nos stratégies et nos perspectives d’avenir et peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos anticipations et nos perspectives ou prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d’apport connexes, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre performance financière, notre position sur le marché, nos capacités, nos forces concurrentielles, nos cotes de crédit, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances de notre industrie; la valeur pour le client; la demande prévue de produits et de services; les stratégies de croissance, y compris les revenus potentiels et la croissance d’un exercice à l’autre générée à partir de ceux-ci; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des commandes en général; notre position en regard de la concurrence; les attentes à l’égard des revenus et du carnet de commandes; l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires; la robustesse de notre structure du capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos cotes de crédit, nos liquidités et sources de financement disponibles, nos besoins financiers prévus, l’affectation des capitaux et des liquidités excédentaires et l’examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la mise en place et les résultats prévus de l’amélioration de la productivité et des initiatives de rentabilité, les gains d’efficacité opérationnelle optimisant l’utilisation de nos installations de fabrication et de services et les initiatives de réduction des coûts et de restructuration potentielle à venir; les coûts prévus, les avantages attendus et leur calendrier; la capacité de continuer à faire croître notre entreprise et à générer des liquidités; les attentes, les objectifs et les stratégies en matière de remboursement de la dette, de refinancement de la dette venant à échéance et de réduction des coûts d’intérêt; la conformité aux clauses financières restrictives; les attentes à l’égard de la déclaration et du versement de dividendes sur nos actions privilégiées; les intentions et les objectifs à l’égard de nos programmes, de nos actifs et de nos activités; les attentes à l’égard de la disponibilité des programmes d’aide gouvernementale; l’incidence de nouveaux événements ou l’aggravation des événements courants mondiaux d’ordre sanitaire, géopolitique ou militaire ou de différends commerciaux internationaux ou la renégociation d’ententes commerciales en vigueur sur ce qui précède et l’efficacité des plans et des mesures que nous avons mis en place à cet égard; et les attentes à l’égard de la vigueur des marchés, d’un ralentissement ou d’une récession économique, les pressions inflationnistes et les pressions sur la chaîne d’approvisionnement.

De plus, les énoncés comportant l’expression « à notre avis » et d’autres expressions semblables reflètent nos convictions et nos opinions sur un sujet donné. Ces énoncés sont fondés sur l’information dont nous disposions en date du présent communiqué de presse. Bien que nous soyons d’avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d’une enquête exhaustive sur la totalité de l’information pertinente ou d’un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas s’y fier indûment.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « attendre », « anticiper », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d’assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités stratégiques, attentes, prévisions, perspectives et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension de nos activités et de l’environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l’information à sa disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué de presse comportent ce qui suit : l’ajustement des cadences de production en fonction de la demande du marché, y compris la capacité de notre bassin de fournisseurs à soutenir le développement de produits et les cadences de production prévues selon des conditions acceptables sur le plan commercial et en temps opportun; la mise en œuvre et l’exécution des stratégies de croissance, notamment pour nos services, et nos activités liées aux avions d’occasion et de Défense; l’atténuation des différends commerciaux internationaux et des mesures protectionnistes (y compris l’imposition de tarifs) et les changements aux accords commerciaux existants. Pour de plus amples renseignements, y compris à l’égard de ces hypothèses et des autres hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse, se reporter à la rubrique Énoncés prospectifs – Hypothèses du rapport de gestion du Rapport financier intermédiaire de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2026. Compte tenu de l’incidence de l’évolution de la situation entourant les événements mondiaux nouveaux ou courants d’ordre sanitaire, géopolitique et militaire, et les politiques et les mesures protectionnistes commerciales nouvelles ou exacerbées à l’échelle internationale, et compte tenu de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux, nationaux, étrangers et des organisations intergouvernementales multinationales), des autorités de réglementation, des entreprises, des fournisseurs, des clients, des contreparties et des fournisseurs de services tiers, le degré d’incertitude inhérent aux hypothèses de la Société est plus important.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s’y limiter, les risques opérationnels (tels les risques liés au développement de nouvelles activités et à la croissance; au carnet de commandes; au déploiement et à la mise en œuvre de notre stratégie y compris la réduction des coûts, l’amélioration du fonds de roulement et les initiatives d’amélioration visant la fabrication et la productivité; au développement de nouveaux produits et services, y compris l’innovation et la disruption technologiques; à la certification de produits et services; aux pressions liées au respect des calendriers de livraison des avions, et aux pressions exercées sur les flux de trésorerie et les dépenses en immobilisations découlant notamment du caractère saisonnier et cyclique; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux préoccupations et à la réglementation liées à l’environnement, à la santé et à la sécurité; à notre dépendance à l’égard d’un certain nombre de contrats, clients et fournisseurs, à la chaîne d’approvisionnement; aux ressources humaines, y compris le départ de membres de la haute direction, l’accessibilité globale à une main-d’œuvre qualifiée et l’incapacité à attirer et à fidéliser des employés de qualité; à la dépendance à l’égard des systèmes informatiques (y compris les vulnérabilités technologiques, les menaces à la cybersécurité et les atteintes à la protection des renseignements personnels); à la dépendance à l’égard des droits relatifs à la propriété intellectuelle et à leur protection; à la réputation; à l’attention accrue portée aux questions liées à la durabilité et à la responsabilité sociale de l’entreprise et aux différences de perception quant à ces questions; au caractère adéquat de la couverture d’assurance; aux acquisitions; à la gestion des risques; et aux questions fiscales); les risques liés au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l’accès aux marchés financiers; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts, y compris à la réalisation des stratégies de gestion de la dette et de réduction des coûts d’intérêt; aux clauses restrictives et clauses restrictives financières de conventions d’emprunt; aux régimes d’avantages de retraite; à l’exposition au risque de crédit et à l’accessibilité de l’aide gouvernementale); les risques liés aux procédures judiciaires et réglementaires ainsi qu’aux changements apportés aux lois et à la réglementation; les risques liés à la conjoncture et à la disruption économiques générales tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle mondiale qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les ventes et les activités; les risques liés au contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière des clients d’avions d’affaires; à la politique commerciale; aux perturbations d’ordre gouvernemental; à l’accroissement de la concurrence; à l’instabilité politique et aux tensions géopolitiques; aux sanctions financières et économiques ainsi qu’aux mesures de contrôle commercial; aux changements climatiques à l’échelle mondiale et aux cas de force majeure); les risques de marché (telles les fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, y compris notre capacité de couvrir les expositions aux risques qui en découlent; l’augmentation des prix des produits de base; et les fluctuations du taux d’inflation) et d’autres événements défavorables imprévus. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres du rapport de gestion et du rapport de gestion du Rapport financier de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Les facteurs mentionnés précédemment peuvent être exacerbés par des événements mondiaux nouveaux ou courants d’ordre sanitaire, géopolitique ou militaire ou par de nouveaux différends commerciaux internationaux ou l’aggravation de ceux-ci ou par la renégociation d’ententes commerciales en vigueur, lesquels pourraient avoir une incidence considérablement plus grave sur les activités, les résultats opérationnels et la situation financière de la Société que si de tels événements n’avaient pas eu lieu.

Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n’est pas exhaustive et qu’il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D’autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas ou que nous considérons comme non importants à l’heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date de ce rapport et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d’y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde. Les perspectives financières figurant dans le présent communiqué de presse visent uniquement à aider les investisseurs à comprendre les objectifs de la direction et pourraient ne pas convenir à d’autres fins.