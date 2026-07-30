Loblaw annonce une croissance des produits de 4,1 % et une augmentation du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire de 11,9 % pour le deuxième trimestre

BRAMPTON, Ontario, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le deuxième trimestre clos le 20 juin 20261).

Loblaw a enregistré d’excellents résultats pour le deuxième trimestre de 2026. Au cours de son dernier trimestre précédant la clôture de la vente de PC Finance, la société a comptabilisé un total des produits de 15 270 millions de dollars et a affiché une croissance du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire de 11,9 %. À compter du troisième trimestre de 2026, la société ne présentera plus les résultats de PC Finance et commencera à comptabiliser sa quote-part du bénéfice net d’EQB dans ses résultats financiers consolidés. Le chiffre d’affaires du secteur Vente au détail a progressé de 4,1 % pour s’établir à 15 046 millions de dollars, ce qui rend compte de la vigueur soutenue de l’ensemble des activités, notamment l’apport des nouveaux magasins. Le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail a augmenté de 3,3 % du fait de la hausse de l’achalandage et de la taille du panier d’épicerie, de même que de la croissance du chiffre d’affaires tiré du commerce électronique. Les bannières à escompte de la société ont une fois de plus enregistré des résultats supérieurs à ceux de ses bannières conventionnelles, ce qui témoigne de la demande soutenue des consommateurs pour de la valeur et de l’accès amélioré aux magasins MaxiMD et No FrillsMD. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a continué d’augmenter, grâce au service de livraison PC ExpressMC et à l’ajout d’options de livraison par des tiers. Le chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail s’est accru de 6,1 % du fait de la vigueur soutenue des médicaments de spécialité sur ordonnance et de médicaments prescrits pour le traitement des maladies chroniques, ainsi que des catégories des produits de beauté et des produits en vente libre. Loblaw a poursuivi ses initiatives d’expansion stratégique et a ouvert 14 magasins dans ses secteurs de l’alimentation au détail et des pharmacies au détail, dont 7 magasins à escompte, 3 pharmacies et le tout premier établissement T&TMD en Californie, offrant ainsi à un plus grand nombre de collectivités un accès à des aliments nutritifs, à une offre multiculturelle et à des services de soins de santé essentiels.

« Les clients continuent de nous récompenser pour les efforts que nous déployons afin de répondre à leurs besoins, comme en témoigne la hausse de l’achalandage, de la taille du panier d’épicerie et du chiffre d’affaires », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous investissons dans l’ouverture de nouveaux magasins et dans notre croissance, alors que nous nous efforçons de rendre plus accessibles les articles essentiels et les services de soins de santé, et ce, tout en continuant de générer d’excellents résultats financiers. »

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

Les produits du secteur Vente au détail se sont établis à 15 046 millions de dollars, en hausse de 589 millions de dollars, ou 4,1 %. Les produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 2) se sont chiffrés à 15 270 millions de dollars, en hausse de 598 millions de dollars, ou 4,1 %. Le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur de l’alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 1,6 % (3,5 % en 2025). Le chiffre d’affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix) a augmenté de 4,6 % (4,1 % en 2025), le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé ayant affiché une augmentation de 7,5 % et le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin ayant progressé de 1,3 %. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a augmenté de 19,3 %.

se sont chiffrés à 15 270 millions de dollars, en hausse de 598 millions de dollars, ou 4,1 %. La marge brute du secteur Vente au détail exprimée en pourcentage 2) a été stable à 32,2 %, augmentant de 10 points de base.

a été stable à 32,2 %, augmentant de 10 points de base. Le résultat d’exploitation du secteur Vente au détail s’est établi à 1 202 millions de dollars, en hausse de 34 millions de dollars, ou 2,9 %.

Le montant ajusté du BAIIA 2) du secteur Vente au détail s’est chiffré à 1 841 millions de dollars, pour une augmentation de 93 millions de dollars, ou 5,3 %. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés à 20,0 %.

du secteur Vente au détail s’est chiffré à 1 841 millions de dollars, pour une augmentation de 93 millions de dollars, ou 5,3 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est chiffré à 751 millions de dollars, en hausse de 37 millions de dollars, ou 5,2 %. Le bénéfice net dilué par action ordinaire s’est établi à 0,64 $, pour une augmentation de 0,05 $, ou 8,5 %.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 2) s’est élevé à 774 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 61 millions de dollars, ou 8,6 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) s’est établi à 0,66 $, en hausse de 0,07 $, ou 11,9 %.

s’est élevé à 774 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 61 millions de dollars, ou 8,6 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire s’est établi à 0,66 $, en hausse de 0,07 $, ou 11,9 %. Les flux de trésorerie disponibles 2) provenant du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 856 millions de dollars, en hausse de 235 millions de dollars. Les dépenses d’investissement brutes se sont établies à 417 millions de dollars.

provenant du secteur Vente au détail se sont chiffrés à 856 millions de dollars, en hausse de 235 millions de dollars. Les dépenses d’investissement brutes se sont établies à 417 millions de dollars. Après la clôture du deuxième trimestre de 2026, la société a finalisé la vente de PC Finance à EQB Inc. (« EQB »). À la date de clôture, Loblaw détenait environ 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation d’EQB. Dans le cadre de la vente, Loblaw a reçu un montant en trésorerie de 625 millions de dollars, ce qui correspond au capital excédentaire rendu disponible, à la contrepartie en trésorerie versée par EQB Inc. et au recouvrement de certains montants à recevoir au titre des taxes à la consommation.

Les rachats d’actions ordinaires aux fins d’annulation devraient s’élever à environ 2,1 milliards de dollars pour l’exercice 2026 complet (1,9 milliard de dollars en 2025). Au deuxième trimestre de 2026, 8,8 millions d’actions ordinaires ont été rachetées à des fins d’annulation à un coût de 552 millions de dollars.



RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS

Le tableau qui suit présente les principales mesures de rendement de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière reflète les résultats de la société liés aux activités poursuivies (Vente au détail). Les résultats de PC Finance sont présentés en tant qu’activités abandonnées.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Produits 15 046 $ 14 457 $ Marge brute2) 4 851 $ 4 634 $ Marge brute exprimée en pourcentage2) 32,2 % 32,1 % Résultat d’exploitation 1 202 $ 1 168 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation2) 1 222 1 169 Montant ajusté du BAIIA2) 1 841 $ 1 748 $ Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 12,2 % 12,1 % Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 183 $ 173 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières2) 183 173 Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 019 $ 995 $ Impôt sur le résultat 263 $ 259 $ Montant ajusté de l’impôt sur le résultat2) 275 261 Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 36 $ 43 $ Montant ajusté du BAIIA pour le total de la société2) 1 924 $ 1 831 $ Activités poursuivies 1 841 1 748 Activités abandonnées 83 83 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 751 $ 714 $ Activités poursuivies 720 693 Activités abandonnées 31 21 Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires

de la société2) 774 $ 713 $ Activités poursuivies 728 692 Activités abandonnées 46 21 Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 0,64 $ 0,59 $ Activités poursuivies 0,61 0,57 Activités abandonnées 0,03 0,02 Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2), 4) (en dollars) 0,66 $ 0,59 $ Activités poursuivies 0,62 0,57 Activités abandonnées 0,04 0,02 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation4) – dilué (en millions) 1 169,5 1 203,9





Les produits représentent les produits tirés du secteur Vente au détail et sont principalement composés du chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail et du chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail. Le tableau qui suit présente une répartition du chiffre d’affaires total et du chiffre d’affaires des magasins comparables de la société.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables Chiffre

d’affaires Chiffre

d’affaires

des magasins

comparables Variation

(en $) Variation

(en %) Secteur de l’alimentation au détaili) 10 617 $ 1,6 % 10 281 $ 3,5 % 336 $ 3,3 % Secteur des pharmacies au détail 4 429 4,6 % 4 176 4,1 % 253 6,1 % Médicaments sur ordonnance et

services de soins de santé 2 450 7,5 % 2 255 6,2 % 195 8,6 % Articles de l’avant du magasin 1 979 1,3 % 1 921 1,7 % 58 3,0 % Produits 15 046 $ 14 457 $ 589 $ 4,1 % Produits de PC Finance (activités

abandonnées) 224 $ 215 $ 9 $ 4,2 % Produits (y compris Vente au détail et

PC Finance) 15 270 $ 14 672 $ 598 $ 4,1 %





i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail tient maintenant compte des produits liés à Services le Choix du Président de 62 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 (68 millions de dollars en 2025), qui sont principalement attribuables au chiffre d’affaires de La Boutique MobileMC pour la période considérée et la période correspondante présentées.

RÉSULTATS DU SECTEUR VENTE AU DÉTAIL (ACTIVITÉS POURSUIVIES)

Les produits du secteur Vente au détail se sont établis à 15 046 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 589 millions de dollars, ou 4,1 %. Les produits du secteur Vente au détail se sont accrus de 4,2 %, compte non tenu de l’incidence des produits liés aux activités d’optique de Theodore & Pringle MD . Pour le secteur de l’alimentation au détail (Loblaw), le chiffre d’affaires s’est élevé à 10 617 millions de dollars, en hausse de 336 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 1,6 % (3,5 % en 2025). L’inflation interne du prix des aliments de la société a été inférieure à l’indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin de 4,0 % (3,3 % en 2025). Si l’on tient compte seulement des magasins comparables, l’achalandage en magasin du secteur de l’alimentation au détail a augmenté et la taille du panier d’épicerie s’est accrue. Pour le secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix), le chiffre d’affaires s’est établi à 4 429 millions de dollars, en hausse de 253 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables s’est accru de 4,6 % (4,1 % en 2025). Le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé a augmenté de 7,5 % (6,2 % en 2025), ce qui est attribuable aux médicaments de spécialité sur ordonnance et aux médicaments prescrits pour le traitement des maladies chroniques. Si l’on tient compte seulement des magasins comparables, le nombre d’ordonnances a augmenté de 3,4 % (3,1 % en 2025) et la valeur moyenne des ordonnances, de 5,5 % (3,9 % en 2025). Le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin a augmenté de 1,3 % (1,7 % en 2025), ce qui s’explique principalement par la hausse du chiffre d’affaires tiré des produits de beauté et des produits en vente libre, annulée en partie par le moment du congé de Pâques. La cessation progressive des activités d’optique de Theodore & Pringle a été finalisée en 2025. Les produits liés aux activités d’optique se sont établis à néant au deuxième trimestre de 2026 (17 millions de dollars en 2025). Au deuxième trimestre de 2026, 14 magasins du secteur de l’alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 6 les ont fermées. La superficie du secteur Vente au détail s’est établie à 73,8 millions de pieds carrés, ce qui représente une augmentation nette de 1,3 million de pieds carrés, ou 1,8 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025.

. La marge brute 2) s’est établie à 4 851 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 217 millions de dollars, ou 4,7 %. La marge brute exprimée en pourcentage 2) a été stable à 32,2 %, ayant augmenté de 10 points de base, ce qui tient compte des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks.

s’est établie à 4 851 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 217 millions de dollars, ou 4,7 %. La marge brute exprimée en pourcentage a été stable à 32,2 %, ayant augmenté de 10 points de base, ce qui tient compte des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks. Le résultat d’exploitation s’est établi à 1 202 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 34 millions de dollars, ou 2,9 %.

Le montant ajusté du BAIIA 2) s’est chiffré à 1 841 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 93 millions de dollars, ou 5,3 %, en raison d’une augmentation de la marge brute 2) , qui a été partiellement contrebalancée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés à 20,0 %, du fait essentiellement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires, annulé par les coûts additionnels liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée, ainsi que par l’incidence, d’un exercice à l’autre, de certaines activités immobilières.

s’est chiffré à 1 841 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 93 millions de dollars, ou 5,3 %, en raison d’une augmentation de la marge brute , qui a été partiellement contrebalancée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives. Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés à 20,0 %, du fait essentiellement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires, annulé par les coûts additionnels liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée, ainsi que par l’incidence, d’un exercice à l’autre, de certaines activités immobilières. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevés à 628 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 40 millions de dollars, ou 6,8 %, en raison essentiellement d’une augmentation de l’amortissement des actifs loués et des immobilisations corporelles en lien avec l’ouverture de nouveaux magasins et l’installation de distribution automatisée, en partie contrebalancée par une diminution de l’amortissement des actifs liés aux TI. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark Health Group (« Lifemark ») de 9 millions de dollars (9 millions de dollars en 2025).

RÉSULTATS DE PC FINANCE (ACTIVITÉS ABANDONNÉES)

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance à EQB au quatrième trimestre de 2025, les résultats de PC Finance sont présentés dans les activités abandonnées, déduction faite des éliminations intersectorielles.

Les produits, inclus dans les activités abandonnées, se sont établis à 224 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, ce qui représente une augmentation de 9 millions de dollars, ou 4,2 %. L’accroissement découle surtout de l’augmentation des produits d’intérêts.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées s’est établi à 31 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 10 millions de dollars. L’augmentation est attribuable essentiellement aux avantages qui ont découlé de modifications apportées à certaines lois fiscales, à la diminution des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et à l’augmentation des produits dont il est question ci-dessus, facteurs ayant été partiellement contrebalancés par les coûts de transaction liés à la vente de PC Finance.





Comme il a été annoncé précédemment en 2025, la société a conclu une entente avec EQB, aux termes de laquelle EQB fera l’acquisition de la Banque le Choix du Président (la « Banque PC »), ainsi que de certaines autres entités affiliées (collectivement, « PC Finance ») (la « vente de PC Finance »).

Après la clôture du deuxième trimestre, le 1er juillet 2026, Loblaw a réalisé la vente de PC Finance pour une contrepartie totale de 1 234 millions de dollars, composée de 7,2 millions d’actions ordinaires d’EQB d’une juste valeur de 963 millions de dollars, d’un montant en trésorerie de 235 millions de dollars et de 36 millions de dollars liés à certains montants à recevoir au titre des taxes à la consommation. La vente de PC Finance donnera lieu, au troisième trimestre de 2026, à la comptabilisation, dans les activités abandonnées, d’un profit sur la vente, déduction faite des coûts de transaction, d’environ 375 millions de dollars, avant impôt sur le résultat. La contrepartie totale et le profit sur la vente connexe sont provisoires et pourraient être ajustés conformément aux modalités de l’entente.

À la date de clôture, Loblaw détenait environ 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation d’EQB. Dans le cadre de la vente, Loblaw a reçu un montant en trésorerie de 625 millions de dollars, correspondant au capital excédentaire rendu disponible, à la contrepartie en trésorerie versée par EQB et au recouvrement de certains montants à recevoir au titre des taxes à la consommation.

À compter du troisième trimestre de 2026, la société ne présentera plus les résultats de PC Finance et commencera à comptabiliser sa quote-part du bénéfice net d’EQB dans ses résultats financiers consolidés sur la base de l’information accessible au public la plus récente, et ce, aux dates de clôture trimestrielles et annuelles de la société. Les exercices et les trimestres de la société et d’EQB n’ont pas la même date de clôture. En raison du décalage entre les périodes de présentation de l’information financière et le moment de la clôture de la vente de PC Finance, la société ne comptabilisera le bénéfice d’EQB que pour un seul mois, au troisième trimestre de 2026, puis pour trois mois au quatrième trimestre de 2026 et à chaque trimestre par la suite.

PERSPECTIVES3)

Loblaw continuera de viser l’excellence en matière de vente au détail tout en assurant la progression de ses initiatives de croissance, dans le but d’enregistrer des résultats opérationnels et financiers stables en 2026. Les secteurs d’activité de la société demeurent bien positionnés pour répondre aux besoins courants des Canadiens. En 2026, en incluant l’incidence de la comptabilisation du bénéfice d’EQB pour un seul mois, au troisième trimestre de 2026, et en excluant l’incidence de la 53e semaine en 2025, la société continue de s’attendre à ce que :

ses activités du secteur Vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d’affaires;

la croissance du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire 2) se situe au haut de la fourchette à un chiffre;

se situe au haut de la fourchette à un chiffre; les investissements en capital bruts dans son réseau de magasins et ses centres de distribution soient d’environ 2,4 milliards de dollars;

le remboursement de capital aux actionnaires puisse avoir lieu de par l’affectation d’une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d’actions.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Au cours du deuxième trimestre de 2026, la société a racheté 8,8 millions d’actions ordinaires aux fins d’annulation pour un coût de 552 millions de dollars. Pour l’exercice à ce jour, la société a racheté 19,0 millions d’actions ordinaires aux fins d’annulation pour un coût de 1 200 millions de dollars.

De temps à autre, la société participe à un régime d’achat automatique d’actions (le « RAAA ») avec un courtier afin de faciliter le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Pendant la période de validité du RAAA, le courtier de la société peut acheter des actions ordinaires à des moments où la société ne serait normalement pas active sur le marché.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Après la clôture du deuxième trimestre de 2026, le Conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,155183 $ par action ordinaire, à payer le 1er octobre 2026 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2026.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La société utilise les mesures financières et les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers suivants : la marge brute; la marge brute exprimée en pourcentage; le montant ajusté du bénéfice avant impôt sur le résultat, charges d’intérêts nettes et autres charges financières et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (le « montant ajusté du BAIIA »); le montant ajusté de la marge du BAIIA; le montant ajusté du résultat d’exploitation; le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières; le montant ajusté de l’impôt sur le résultat; le montant ajusté du taux d’impôt effectif; le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires; le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire; les produits (y compris Vente au détail et PC Finance); les flux de trésorerie disponibles; et le chiffre d’affaires des magasins comparables. La société estime que ces mesures financières et ces ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers fournissent de l’information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer sa performance et sa situation financières, pour les raisons indiquées ci-dessous.

La direction a recours à ces mesures et à d’autres mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières afin d’exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée de la société sur le plan de l’exploitation, l’incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu’ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l’exploitation et qu’ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d’une période à l’autre. La société ajuste ces éléments si elle juge qu’il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation. L’exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n’ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d’autres sociétés ouvertes ni se substituer à d’autres mesures financières établies selon les PCGR.

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, les résultats de PC Finance, déduction faite des éliminations intersectorielles, sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société (Vente au détail).

Sommaire des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le tableau qui suit présente sommairement les différences entre les mesures financières conformes aux PCGR et les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de la société.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

20255)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) Mesures

conformes

aux PCGR Éléments

d’ajustement Mesures non

conformes

aux PCGR2) BAIIA 1 830 $ 11 $ 1 841 $ 1 756 $ (8) $ 1 748 $ Résultat d’exploitation 1 202 $ 20 $ 1 222 $ 1 168 $ 1 $ 1 169 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 183 — 183 173 — 173 Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 019 $ 20 $ 1 039 $ 995 $ 1 $ 996 $ Déduire (ajouter) les éléments suivants : Impôt sur le résultat 263 12 275 259 2 261 Participations ne donnant pas le contrôle 36 — 36 43 — 43 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 720 $ 8 $ 728 $ 693 $ (1) $ 692 $ Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées 31 15 46 21 — 21 Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 751 $ 23 $ 774 $ 714 $ (1) $ 713 $ Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 0,64 $ 0,02 $ 0,66 $ 0,59 $ — $ 0,59 $ Activités poursuivies 0,61 0,01 0,62 0,57 — 0,57 Activités abandonnées 0,03 0,01 0,04 0,02 — 0,02 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires4) – dilué (en millions) 1 169,5 — 1 169,5 1 203,9 — 1 203,9



Marge brute et marge brute exprimée en pourcentage Le tableau qui suit présente le rapprochement de la marge brute avec les produits qui sont présentés dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère la marge brute comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et la prise de décisions concernant ses activités courantes.

La marge brute exprimée en pourcentage correspond à la marge brute, divisée par les produits.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (12 semaines) Produits 15 046 $ 14 457 $ Coût des ventes 10 195 9 823 Marge brute 4 851 $ 4 634 $

Montant ajusté du résultat d’exploitation, montant ajusté du BAIIA et montant ajusté de la marge du BAIIA Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d’exploitation, lequel fait l’objet d’un rapprochement avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies qui est présenté dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile pour l’évaluation de la performance de ses activités courantes et de sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025

(en millions de dollars canadiens)

2026

20255)

(12 semaines) (12 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 720 $ 693 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Participations ne donnant pas le contrôle 36 43 Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 183 173 Impôt sur le résultat 263 259 Résultat d’exploitation 1 202 $ 1 168 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change 9 $ 2 $ Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 9 9 Ajustement de la juste valeur des placements 3 (9 ) Profit sur la vente d’un immeuble non exploité (1 ) (1 ) Éléments d’ajustement 20 $ 1 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation 1 222 $ 1 169 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 628 588 Moins : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre

des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark (9 ) (9 ) Montant ajusté du BAIIA 1 841 $ 1 748 $

Le montant ajusté du BAIIA a été touché par les éléments suivants :

Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change La société est exposée aux fluctuations des prix des marchandises et du cours de change du dollar américain. Conformément à sa politique de gestion du risque marchandises, la société a recours à des contrats à terme normalisés et à des contrats à terme de gré à gré négociés en bourse pour atténuer la volatilité des prix du carburant et du cours de change du dollar américain. Ces instruments dérivés ne sont pas acquis à des fins de transaction ou de spéculation. Conformément aux méthodes comptables que la société utilise à l’égard de ses instruments dérivés, la variation de la juste valeur de ces instruments, qui comprend les profits et les pertes réalisés et latents, est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. La comptabilisation de ces dérivés sur marchandises et de ces dérivés de change a une incidence sur les résultats présentés par la société; cependant, leur effet économique permet de réduire considérablement les risques connexes découlant des fluctuations des prix des marchandises sous-jacentes et du cours de change et des engagements liés au dollar américain.

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark L’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 6 050 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée. L’amortissement annuel lié aux immobilisations incorporelles acquises sera d’environ 30 millions de dollars en 2026 et par la suite.

L’acquisition de Lifemark en 2022 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 299 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée.

Ajustement de la juste valeur des placements La société détient certains placements, notamment dans le fonds de capital de risque, qui sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net. Toute variation de la juste valeur de ces placements est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. Avec prise d’effet au premier trimestre de 2026, l’ajustement de la juste valeur de ces placements est considéré comme un élément d’ajustement. Voir la rubrique « Modification des mesures non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières en vigueur au premier trimestre de 2026 » ci-dessous.

Profit sur la vente d’un immeuble non exploité Au deuxième trimestre de 2026, la société a comptabilisé un profit de 1 million de dollars lié à la vente d’un immeuble non exploité à un tiers (1 million de dollars en 2025).

Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées, montant ajusté du résultat d’exploitation pour le total de la société, montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées, montant ajusté du BAIIA pour le total de la société et montant ajusté de la marge du BAIIA pour le total de la société Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA liés aux activités abandonnées avec le résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées, ce qui est rapproché avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnées comme il est présenté dans les états financiers consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées et sur la base du total de la société comme une mesure utile pour l’évaluation de la performance des activités pour le total de la société et des activités abandonnées et de sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA pour le total de la société correspond au montant ajusté du BAIIA pour le total de la société, divisé par les produits (y compris Vente au détail et PC Finance).

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

20255)

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (12 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnéesi) 31 $ 21 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 38 39 Impôt sur le résultati) (5 ) 11 Résultat d’exploitation lié aux activités abandonnéesi) 64 $ 71 $ Ajouter l’incidence de l’élément suivant : Coûts de transaction liés à PC Finance 19 $ — $ Éléments d’ajustement 19 $ — $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 83 $ 71 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation (se reporter au tableau ci-dessus) 1 222 1 169 Montant ajusté du résultat d’exploitation pour le total de la société 1 305 $ 1 240 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation lié aux activités abandonnées 83 $ 71 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles liés aux activités abandonnées — 12 Montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées 83 $ 83 $ Montant ajusté du BAIIA (se reporter au tableau ci-dessus) 1 841 1 748 Montant ajusté du BAIIA pour le total de la société 1 924 $ 1 831 $





i) Voir la note 4, « Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées », des états financiers intermédiaires de la société pour plus de précisions.

Le montant ajusté du BAIIA lié aux activités abandonnées a été touché par ce qui suit :

Coûts de transaction liés à PC Finance Au deuxième trimestre de 2026, la société a comptabilisé, dans les activités abandonnées, des coûts de transaction et autres coûts connexes de 19 millions de dollars en lien avec la vente de PC Finance.

Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières et des charges d’intérêts nettes et autres charges financières qui sont présentées dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance financière sous-jacente et pour la prise de décisions concernant ses activités de nature financière.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (12 semaines) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 183 $ 173 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières 183 $ 173 $

Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux activités abandonnées Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux activités abandonnées avec le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux activités abandonnées qui est présenté dans les notes afférentes aux états financiers intermédiaires pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance financière sous-jacente et pour la prise de décisions concernant ses activités de nature financière.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (12 semaines) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières liées aux activités abandonnéesi) 38 $ 39 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières lié aux

activités abandonnées 38 $ 39 $





i) Voir la note 4, « Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées », des états financiers intermédiaires de la société pour plus de précisions.

Montant ajusté de l’impôt sur le résultat et montant ajusté du taux d’impôt effectif Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté de l’impôt sur le résultat avec l’impôt sur le résultat qui est présenté dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté de l’impôt sur le résultat comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Le montant ajusté du taux d’impôt effectif correspond au montant ajusté de l’impôt sur le résultat, divisé par la somme du montant ajusté du résultat d’exploitation diminué du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

20255)

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Montant ajusté du résultat d’exploitationi) 1 222 $ 1 169 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 183 173 Montant ajusté du bénéfice avant impôt 1 039 $ 996 $ Impôt sur le résultat 263 $ 259 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Incidence fiscale des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôtii) 5 2 Impôt différé au titre de l’écart externe lié à la vente de PC Finance 7 — Montant ajusté de l’impôt sur le résultat 275 $ 261 $ Taux d’impôt effectif 25,8 % 26,0 % Montant ajusté du taux d’impôt effectif 26,5 % 26,2 %





i) Voir le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières présenté dans le tableau ci-dessus. ii) Voir le tableau portant sur le montant ajusté du résultat d’exploitation, le montant ajusté du BAIIA et le montant ajusté de la marge du BAIIA ainsi que le tableau présentant le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières ci-dessus pour obtenir une liste exhaustive des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôt.

Impôt différé au titre de l’écart externe lié à la vente de PC Finance La société a comptabilisé un recouvrement d’impôt différé de 7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 à l’égard des différences temporaires au titre de son placement dans PC Finance qui sont censées s’inverser dans un avenir prévisible.

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies et du montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies qui sont présentés dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies comme des mesures utiles pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 751 $ 714 $ Bénéfice net lié aux activités abandonnées 31 21 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 720 $ 693 $ Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 720 $ 693 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 720 $ 693 $ Éléments d’ajustement (se reporter au tableau suivant) 8 (1 ) Montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 728 $ 692 $ Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 728 $ 692 $ Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué4) (en millions) 1 169,5 1 203,9

Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire avec le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et le bénéfice net dilué par action ordinaire qui sont présentés dans les états consolidés résumés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées.

2026

20255)

(12 semaines) (12 semaines) Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025

(en millions de dollars canadiens/en dollars canadiens)

Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d’actions

ordinaires

de la société

Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

Bénéfice net

disponible

aux porteurs

d’actions

ordinaires

de la société

Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire4)

Activités poursuivies 720 $ 0,61 $ 693 $ 0,57 $ Activités abandonnées 31 0,03 21 0,02 Montant présenté 751 $ 0,64 $ 714 $ 0,59 $ Activités poursuivies 720 $ 0,61 $ 693 $ 0,57 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans

le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et

de Lifemark 7 $ 0,01 $ 6 $ 0,01 $ Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des

contrats de change 6 0,01 2 — Ajustement de la juste valeur des placements 3 — (8 ) (0,01 ) Profit sur la vente d’un immeuble non exploité (1 ) — (1 ) — Impôt différé au titre de l’écart externe lié à la vente de PC Finance (7 ) (0,01 ) — — Éléments d’ajustement liés aux activités poursuivies 8 $ 0,01 $ (1) $ — $ Montant ajusté au titre des activités poursuivies 728 $ 0,62 $ 692 $ 0,57 $ Activités abandonnées 31 $ 0,03 $ 21 $ 0,02 $ Ajouter l’incidence de l’élément suivant : Coûts de transaction liés à PC Finance 15 $ 0,01 $ — $ — $ Éléments d’ajustement liés aux activités abandonnées 15 $ 0,01 $ — $ — $ Montant ajusté au titre des activités abandonnées 46 $ 0,04 $ 21 $ 0,02 $ Montant ajusté pour le total de la société 774 $ 0,66 $ 713 $ 0,59 $

Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) Le tableau qui suit présente le rapprochement des produits (y compris Vente au détail et PC Finance) avec les produits pour les périodes closes aux dates indiquées. Les produits représentent les produits tirés du secteur Vente au détail et sont principalement composés du chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail et du chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail. La société considère les produits (y compris Vente au détail et PC Finance) comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sur le plan de l’exploitation sous-jacente.

Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025 2026

2025

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (12 semaines) (12 semaines) Alimentation au détaili) 10 617 $ 10 281 $ Pharmacies au détail 4 429 4 176 Médicaments sur ordonnance et services de soins de santé 2 450 2 255 Articles de l’avant du magasin 1 979 1 921 Produits 15 046 $ 14 457 $ Produits de PC Finance (activités abandonnées) 224 $ 215 $ Produits (y compris Vente au détail et PC Finance) 15 270 $ 14 672 $





i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail tient maintenant compte de produits liés à Services le Choix du Président de 62 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 (68 millions de dollars en 2025), qui sont principalement attribuables au chiffre d’affaires de La Boutique MobileMC pour la période considérée et la période correspondante présentées.

Flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente le rapprochement des entrées nettes liées aux activités d’exploitation avec les flux de trésorerie disponibles. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile pour l’évaluation de la trésorerie qu’elle peut affecter à des activités de financement et d’investissement supplémentaires.

2026

2025

(12 semaines) (12 semaines) Pour les périodes closes le 20 juin 2026 et le 14 juin 2025

(en millions de dollars canadiens)

Activités

poursuivies

Activités

abandonnées

Total

Activités

poursuivies

Activités

abandonnées

Total

Entrées nettes liées aux activités d’exploitation 1 752 $ 12 $ 1 764 $ 1 486 $ (123) $ 1 363 $ Moins : Dépenses d’investissementi) 408 9 417 403 6 409 Intérêts payés 81 52 133 71 24 95 Paiements au titre de la location, montant net 407 — 407 391 — 391 Flux de trésorerie disponibles2) 856 $ (49) $ 807 $ 621 $ (153) $ 468 $





i) Les dépenses d’investissement correspondent à la somme des acquisitions d’immobilisations corporelles et des entrées d’immobilisations incorporelles qui sont présentées dans les tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie de la société, et des paiements anticipés transférés aux immobilisations corporelles. Aucun paiement anticipé n’a été transféré aux immobilisations corporelles pour la période considérée et la période correspondante de l’exercice précédent présentées.

Chiffre d’affaires des magasins comparables Le chiffre d’affaires des magasins comparables correspond au chiffre d’affaires des activités de détail des magasins exploités pendant les deux périodes comparables, y compris les magasins ayant subi une relocalisation, une conversion, une expansion, une réduction ou une rénovation. La société estime que cette mesure est utile pour évaluer les tendances en matière de ventes, compte non tenu de l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d’affaires de la société, ainsi que sur les questions d’ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s’y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d’investissement prévues ainsi que le degré d’avancement et l’incidence des déploiements de systèmes de TI. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, aux rubriques « Résultats d’exploitation consolidés », « Résultats du secteur Vente au détail (activités poursuivies) », « Résultats de PC Finance (activités abandonnées) » et « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de mots ou d’expressions comme « s’attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l’intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et d’autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu’ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu’a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, de l’avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d’ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d’être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion de la société inclus dans son Rapport annuel de 2025 et dans sa notice annuelle 2025 pour l’exercice clos le 3 janvier 2026.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Les Compagnies Loblaw Limitée, société ouverte canadienne constituée en 1956, est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le plus important détaillant au pays. Les activités de vente au détail poursuivies de la société se composent de plusieurs secteurs d’exploitation et représentent maintenant le seul secteur à présenter, en raison de la nature similaire des produits et services qu’ils offrent. Toutes les activités importantes sont exercées au Canada. Le secteur comprend principalement les magasins d’alimentation au détail détenus par la société et par des franchisés ainsi que les pharmacies détenues par des pharmaciens propriétaires et des plateformes de commerce électronique, et inclut des pharmacies situées en magasin, les services de soins de santé, les produits de santé et de beauté, les vêtements, les articles de marchandise générale, les produits et services sans fil, les services de logistique, les médias de détail, de même que le programme de fidélisation PC OptimumMC. La société offrait également des services de cartes de crédit et d’opérations bancaires courantes, ainsi que des services de courtage d’assurance par l’intermédiaire de PC Finance, jusqu’à sa vente à EQB Inc., le 1er juillet 2026. Les résultats de PC Finance, déduction faite des éliminations intersectorielles, ont été présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société.

Rapport annuel de 2025 et Rapport du deuxième trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires

Le Rapport annuel de 2025 et le Rapport du deuxième trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires de la société sont disponibles sous l’onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à loblaw.ca , et à sedarplus.ca .

Investisseurs Médias Roy MacDonald Scott Bonikowsky Vice-président, Relations avec les investisseurs Vice-président principal, Affaires corporatives et communications investor@loblaw.ca pr@loblaw.ca

Des informations financières supplémentaires ont été transmises par voie électronique à diverses autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada par l’intermédiaire de SEDAR+ et au Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), organisme de réglementation principal de la Banque le Choix du Président, l’ancienne filiale de la société, qui a été acquise par EQB le 1er juillet 2026. La société procède à un appel à l’intention des analystes peu de temps après la publication de ses résultats financiers trimestriels. Ces appels sont archivés sous l’onglet « Investisseurs » du site Web de la société à loblaw.ca.

Téléconférence et webémission

Loblaw tiendra une téléconférence et une webémission le 30 juillet 2026 à 10 h (HE).

Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l’onglet « Investisseurs » à loblaw.ca. Préinscription possible. Il est également possible de participer par téléphone en composant le 647-932-3411 ou, sans frais, le 1-800-715-9871. La webdiffusion sera archivée après l’événement en direct et pourra être écoutée pendant 12 mois.

De plus amples renseignements sur la téléconférence et la webémission se trouvent sur le site Web de Loblaw à l’adresse loblaw.ca.