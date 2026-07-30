Selon un rapport de CoinGlass, Bitget se classe au deuxième rang pour la profondeur de liquidité de l'ETH au premier semestre 2026

VICTORIA, Seychelles, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande plateforme d'échange universelle (UEX) au monde, s'est classée parmi les principales plateformes en termes de liquidité des produits dérivés du BTC et de l'ETH au premier semestre 2026, selon le rapport semestriel 2026 de CoinGlass sur le marché des produits dérivés de cryptomonnaies. Ce classement souligne le rôle croissant de la plateforme dans le soutien d'une exécution fluide pour les principaux actifs cryptographiques, alors que les marchés des produits dérivés devenaient plus sélectifs.

Le rapport a révélé que Bitget a enregistré une profondeur de carnet d'ordres en ETH de 81,37 millions de dollars US dans une fourchette de ±1 % autour du prix médian, ce qui représente une part de 21,4 % parmi les plateformes cotées et le place au deuxième rang, derrière Binance. Pour le BTC, Bitget a enregistré une profondeur de carnet d'ordres de 71,70 millions de dollars US dans une fourchette de ±1 %, ce qui représente une part de 13,4 % et le classe au quatrième rang des plateformes cotées.

Ces données surviennent à une période où le marché global des produits dérivés est devenu plus sélectif à l'égard des principaux actifs cryptographiques. Selon CoinGlass, le volume total des produits dérivés cryptos a reculé de 15,7 % sur un an au premier semestre 2026, tandis que l'intérêt ouvert quotidien moyen a baissé dans une moindre mesure, de 10,0 %. Cet écart suggère que l'activité de négociation s'était ralentie plus rapidement que l'exposition au risque en cours, conférant ainsi une importance accrue à la profondeur de la liquidité et à la qualité d'exécution pour les acteurs du marché.

« Les marchés des produits dérivés restent sensibles à la volatilité, même lorsque l'activité globale de trading ralentit », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Dans ce contexte, la profondeur de la liquidité est devenue un indicateur clé de la fiabilité et de la performance d'une plateforme d'échange. »

La performance de Bitget en matière de liquidité reflète également ses progrès constants pour répondre à une demande de trading plus sophistiquée. Selon les données internes de Bitget, la part du volume de transactions au comptant (spot) des investisseurs institutionnels a atteint 82 % en décembre 2025, soulignant la participation croissante de ces acteurs sur la plateforme. Pour soutenir sa croissance, Bitget a fait évoluer le cadre de ses programmes PRO et d'incitation à la liquidité au début du mois de juillet, améliorant ainsi les structures de coûts de négociation, les mesures incitatives liées à la liquidité et les conditions de tenue de marché, tant pour les produits liés aux cryptomonnaies que pour ceux des marchés financiers traditionnels. Ces initiatives visent à faire de Bitget une plateforme plus compétitive, tant pour les investisseurs institutionnels que pour les particuliers.

Au-delà de la liquidité des crypto-actifs, le rapport de CoinGlass a également mis en évidence l'empreinte croissante de Bitget sur les produits de trading de la finance traditionnelle (TradFi). Au premier semestre 2026, Bitget a enregistré un volume de 66,41 milliards de dollars US sur les contrats perpétuels de la finance traditionnelle (TradFi), représentant une part de 5,5 % parmi les cinq plateformes d'échange analysées dans le rapport. Cela met en évidence une demande croissante pour une exposition à la TradFi via une infrastructure nativement crypto, venant compléter la forte liquidité de Bitget sur les principaux actifs numériques.

Ces résultats s'appuient sur l'investissement continu de Bitget dans l'infrastructure de trading. Alors que Bitget fait progresser son modèle de plateforme d'échange universelle — réunissant crypto-actifs, actifs tokenisés et accès aux marchés financiers traditionnels au sein d'un environnement de trading unique —, la plateforme développe l'infrastructure d'exécution, de liquidité et de tarification nécessaire pour soutenir la prochaine génération de trading multi-actifs.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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