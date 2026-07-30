Des membres du personnel au service de leur communauté : 75 subventions 2 k$ pour votre cause de Domtar créent un impact local

FORT MILL (CAROLINE DU SUD), 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, 75 membres du personnel de Domtar partout en Amérique du Nord remettent collectivement 150 000 $ à des organismes communautaires locaux afin de soutenir des projets qui leur tiennent personnellement à cœur.

Le programme 2 k$ pour votre cause de Domtar constitue un pilier important du programme d’investissement communautaire de l’entreprise. Il offre aux membres du personnel la possibilité de présenter une demande de subvention de 2 000 $ afin de soutenir des organismes de bienfaisance qui ont un impact positif dans leur collectivité.

Le programme favorise directement l’engagement communautaire à l’échelle locale en misant sur la participation active des membres du personnel pour identifier les causes et les projets qui leur tiennent à cœur, tout en leur offrant un soutien financier leur permettant de concrétiser ces initiatives.

« La bienveillance est l’une des valeurs de notre entreprise, et le programme 2 k$ pour votre cause la traduit en actions concrètes », a déclaré Seth Kursman, vice-président, Affaires publiques – États-Unis et Communications externes mondiales. « L’excellente participation enregistrée cette année témoigne de l’engagement de nos équipes à faire une réelle différence dans les collectivités où ils vivent et travaillent. »

Une part importante des subventions accordées appuie des initiatives qui favorisent l’apprentissage et aident les jeunes à développer les compétences dont ils auront besoin pour l’avenir. Partout en Amérique du Nord, Domtar investit dans des projets allant de la transformation de la bibliothèque de l’école primaire Saint-Gabriel, à Windsor (Québec), au soutien du club de robotique de l’Alberni District Secondary School, en Colombie-Britannique. D’autres contributions permettront au Kingsport Chamber of Education & Workforce Development, au Tennessee, d’offrir des programmes scientifiques et technologiques aux jeunes, d’élargir le club de robotique de la West Carrollton High School, en Ohio, afin de rejoindre davantage d’élèves, et de renforcer les programmes de littératie destinés aux jeunes des écoles publiques du comté de Daviess, au Kentucky. Ensemble, ces initiatives créent des occasions d’apprentissage enrichissantes qui préparent la prochaine génération.

Au-delà du secteur de l’éducation, les subventions de cette année soutiennent également des initiatives locales en matière de développement durable ainsi que des projets répondant à des besoins communautaires et humanitaires. Qu’il s’agisse de restaurer l’habitat naturel le long du ruisseau Iron Run, en Pennsylvanie, d’améliorer les installations de formation des pompiers à Bennettsville, en Caroline du Sud, ou d’appuyer la banque alimentaire Door of Hope, en Saskatchewan, ces projets illustrent les nombreuses façons dont les équipes de Domtar contribuent au mieux-être de leurs collectivités.

« Il est inspirant de constater la créativité et la passion dont font preuve les membres de notre personnel dans une grande diversité d’initiatives communautaires », a ajouté M. Kursman.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie plus de 13 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. Par l'intermédiaire de ses filiales opérationnelles, la société a une capacité de production annuelle de 6,8 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu, et d'environ 2,6 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. L'investisseur Jackson Wijaya est le bénéficiaire ultime de Domtar.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société se consacre au développement durable et s'engage à transformer de la fibre de bois issue de sources responsables en produits essentiels à usage quotidien. Pour un complément d'information, consulter www.domtar.com/fr.

Contact pour les médias :

Guillaume Julien

Directeur principal, Affaires publiques – Est du Canada

C : 418-572-6058

Guillaume.Julien@Domtar.com

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