L’Université de Toronto se joint au programme de partenariat universitaire des Laboratoires Nucléaires Canadiens

CHALK RIVER, Ontario, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal laboratoire canadien en sciences et technologies nucléaires, et Énergie atomique du Canada limitée (EACL), une société d’État fédérale dont le mandat est de faire progresser les possibilités qu’offre le nucléaire au Canada, sont heureux d’accueillir l’Université de Toronto (U of T) à titre de plus récent membre de leur Programme de partenariats universitaires. Des représentants des trois organisations se sont réunis au Schwartz Reisman Innovation Campus de l’Université de Toronto à l’occasion d’une cérémonie de signature visant à officialiser ce nouveau partenariat, faisant ainsi de l’Université de Toronto le dixième établissement à se joindre au programme, conçu pour former la prochaine génération de talents du secteur nucléaire.

Mis au point pour aider la communauté canadienne de la recherche et du développement à soutenir les objectifs climatiques du pays grâce à l’énergie nucléaire, le Programme de partenariats universitaires vise à développer un bassin de main-d’œuvre pour l’industrie nucléaire, à encourager la recherche collaborative et à faciliter l’accès commun aux infrastructures, aux technologies et à l’expertise des laboratoires nucléaires nationaux du Canada. Grâce à son vaste éventail de disciplines couvrant les sciences, le génie, les affaires et les sciences sociales, l’Université de Toronto apporte au programme des synergies importantes avec les missions des LNC, notamment dans le cadre de projets portant sur l’énergie propre, la santé, la restauration de l’environnement et la sécurité nationale.

Ce nouveau partenariat fait également suite à la récente publication de la Stratégie canadienne sur l’énergie nucléaire du gouvernement fédéral. Cela nécessite la construction de nouveaux réacteurs de grande et de petite taille, l’augmentation des possibilités pour le réacteur CANDU et d’autres exportations nucléaires, des investissements dans l’innovation et la recherche nucléaires, ainsi que l’établissement de la coordination fédérale, et la capacité de main-d’œuvre nécessaire pour faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine nucléaire.

« C’est une période extrêmement stimulante pour l’industrie nucléaire canadienne. L’intérêt du public et des décideurs politiques envers l’énergie nucléaire continue de croître, porté par les objectifs climatiques et la demande grandissante d’électricité, et soutenu par cette ambitieuse nouvelle politique fédérale », déclare la Dre Amy Gottschling, vice-présidente, Sciences, technologies et supervision commerciale à EACL. « En établissant des partenariats avec des universités de premier plan comme l’Université de Toronto, nous nous assurerons de pouvoir concrétiser cette vision en formant la prochaine génération de chercheurs, de scientifiques et d’experts techniques. »

« Nous sommes ravis de compter désormais l’Université de Toronto parmi nos partenaires et d’accueillir l’une des plus grandes universités du Canada au sein de notre mission visant à faire progresser les sciences et les technologies nucléaires au bénéfice de la population canadienne », explique la Dre Monica Regalbuto, vice-présidente, Sciences et technologies aux LNC. « En partenariat avec EACL, le Programme de partenariats universitaires permet aux laboratoires nucléaires nationaux du Canada de mettre en commun leurs ressources avec celles des plus grandes universités canadiennes afin de mener des projets de recherche collaborative et d’enrichir les expériences d’apprentissage postsecondaire des étudiants. Nous nous réjouissons de collaborer avec l’Université de Toronto pour atteindre ces objectifs. »

L’établissement de ce partenariat arrive à un moment opportun pour l’Université de Toronto, qui s’emploie à renforcer son programme en nucléaire et à élaborer de nouveaux cours et programmes de formation en technologie nucléaire. Les responsables du programme envisagent notamment d’offrir aux étudiants des stages de recherche aux Laboratoires de Chalk River, d’organiser des conférences et des ateliers, ainsi que de mettre sur pied de nouvelles collaborations de recherche entre le milieu universitaire et l’industrie. Parmi les autres activités envisagées figurent l’invitation d’experts en nucléaire des LNC et d’EACL à l’Université de Toronto pour donner des conférences ou offrir des modules de formation, ainsi que l’élaboration conjointe de microcertifications qui pourraient permettre tant aux étudiants des cycles supérieurs qu’aux professionnels de l’industrie d’approfondir leurs connaissances des technologies nucléaires émergentes.

« Les capacités du Canada dans le domaine nucléaire se sont développées au fil de plusieurs décennies grâce à des organisations de premier plan comme les Laboratoires de Chalk River Nucléaires Canadiens (LNC) et Énergie atomique du Canada limitée (EACL) », affirme le professeur Nazir Kherani, du Département de science et génie des matériaux de l’Université de Toronto. « La combinaison d’installations de calibre mondial, comme les Laboratoires de Chalk River, et d’une expertise technique de pointe crée un environnement exceptionnel pour faire progresser la recherche, accélérer l’innovation et former la prochaine génération de talents. »

Maintenant à sa quatrième année, le Programme de partenariats universitaires a mobilisé plus de 7 000 étudiants de partout au Canada. Parmi les faits saillants du programme figure le lancement d’un programme concurrentiel d’apprentissage expérientiel de 16 semaines conçu pour inspirer et préparer les futurs chefs de file en sciences et en génie nucléaires. Il organise et offre également de nombreuses activités et occasions de mobilisation destinées aux étudiants, notamment des programmes de mentorat, des conférences données par des invités, des colloques étudiants, des tables rondes, des séances de présentation par affiches des travaux de recherche d’étudiants aux premier et deuxième cycles, ainsi que des projets de fin d’études et de conception. Le personnel des LNC a directement participé à ces engagements, partageant leurs connaissances et leur enthousiasme, faisant de chaque événement une expérience enrichissante pour les étudiants.

Pour en savoir plus sur les LNC, ainsi que leurs projets et programmes de recherche, visitez www.cnl.ca.

À propos d’EACL

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés nucléaires pour le Canada. Fonctionnant selon un modèle de société détenue par le gouvernement et exploitée par un entrepreneur (GoCo), exécuté par son entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec les universités ainsi que l’industrie privée pour faire progresser l’innovation dans le domaine nucléaire. Elle s’est engagée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie du réacteur CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, visitez le site www.aecl.ca.

À propos des LNC

En tant que laboratoire de sciences et de technologie nucléaires le plus important du Canada, travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial dans le développement de produits et de services innovants en science et en technologie nucléaires. Les LNC répondent à trois priorités stratégiques d’importance nationale : restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC agissent également comme point de convergence entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé au sens large et le milieu universitaire. Ils collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carbone neutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca.

Personne-ressource des LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

media@cnl.ca

Personne-ressource chez EACL :

Jeremy Latta

Directeur des communications et rapports au gouvernement

jlatta@aecl.ca

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