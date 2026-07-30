Coface confirme son bon début d’année et réaffirme la pertinence de son plan stratégique Power the Core

Paris, le 30 juillet 2026 – 17h35

Chiffre d’affaires H1-26 : 939 M€, en hausse de 0,8% à périmètre et taux de change constants Les revenus d’assurance-crédit rebondissent au T2-26 et sont en hausse de +1,4% ; l’activité client enregistre une légère progression de +1,5% La rétention client se maintient à un niveau élevé (93,6%) ; l’effet prix est légèrement négatif (-1,3%) Les activités hors assurance (affacturage, services d’information et de recouvrement de créances) progressent de +8,8% à 88,6 M€. La croissance à deux chiffres des services d’information se poursuit (+12,0% à taux de change constant en incluant les filiales non consolidées, et +19,1% avec Cedar Rose) ; le recouvrement de créances est en croissance de +31,6%, l'affacturage à +3,5%

Ratio de sinistralité net à 37,4%, en amélioration de 2,7 ppts ; le ratio combiné net stable à 71,3% Ratio de sinistralité brut à 36,7%, en amélioration de 1,1 ppt sur un an avec un niveau toujours élevé de provisionnement de l’année d’ouverture et des relâchements de réserves toujours élevés Ratio de coûts net en hausse de 2,7 ppts à 33,9% reflétant la poursuite des investissements en ligne avec la stratégie du Groupe

A mi-parcours de l’exécution de son plan stratégique Power the Core, Coface : réaffirme ses principaux objectifs financiers (ratio combiné, RoATE, solvabilité, taux de distribution) poursuit résolument ses investissements dans les services d’information afin de soutenir leur croissance à deux chiffres dans un marché structurellement attractif. L’objectif de contribution de cette activité à 50 points de base au RoATE du Groupe en 2027 n’est pas confirmé mais son impact sera compensé par un dividende plus élevé

Résultat net (part du Groupe) de 107,8 M€, en baisse de 13,2% par rapport au S1-25. Le RoATE 1 annualisé ressort à 10,9%

Ratio de solvabilité estimé à 194% 2 supérieur à la borne haute de la zone cible de 155% à 175%

Cooptation de Hugh Sturgess et Christine Todd au Conseil d’administration





Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 30 juin 2026

Xavier Durand, Directeur Général de Coface, a déclaré :

« Le premier semestre a été marqué par trois tendances fortes : une croissance économique qui reste faible et soumise à des chocs répétés (droits de douane, fermeture du détroit d’Ormuz), un usage de la donnée et de la technologie en lien avec l’intelligence artificielle qui connaît un développement exponentiel et des faillites d’entreprise qui se maintiennent à des niveaux records. Les entreprises fournissent un effort accru de contrôle de leurs coûts, ce qui pèse sur la croissance de nos principaux métiers.

Dans cet environnement difficile, Coface poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique Power the Core.

Les bons résultats financiers du premier semestre confirment la pertinence de la stratégie mise en œuvre. Alors que nous sommes à plus de mi-parcours du plan, les principaux objectifs financiers de Coface (ratio combiné, RoATE, solvabilité et taux de distribution) sont largement atteints ou dépassés avec notamment un ratio combiné moyen non actualisé de 72,2% depuis le début du plan.

Les services d’information progressent de 12% sur le premier semestre dans ce contexte ralenti, notamment en Europe. Les investissements dans la donnée et la technologie restent critiques pour poursuivre la croissance des services d’information et mettre l’assurance-crédit au meilleur niveau en matière de digital. A la lumière du potentiel de création de valeur à moyen terme, l’objectif de court terme d’une contribution positive au RoATE en 2027 (50 points de base) des services d’information n’est plus pertinent. Fort de son bilan solide, Coface compensera ce manque à gagner par un dividende additionnel. »

Chiffres clés au 30 juin 2026

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2026 lors de sa réunion du 30 juillet 2026. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 29 juillet 2026. Ces états financiers consolidés semestriels ont fait l’objet de procédures d’examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Eléments du compte de résultat en M€ S1-25 S1-26 Variation % ex. FX* Revenus des activités d’assurance 760,0 754,0 -0,8% +0,1% Revenus des autres activités 176,6 185,3 +4,9% +3,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 936,6 939,3 +0,3% +0,8% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 153,6 152.5 -0,7% -0,4% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 26,3 47,7 +81,2% +76,5% Charges financières d'assurance 6,7 -29,1 -534,5% -553,0% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 186,6 171,1 -8,3% -9,4% Autres produits et charges opérationnels -0,6 -2,4 +269,1% +288,1% RESULTAT OPERATIONNEL 186,0 168,7 -9,3% -10,4% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 124,2 107,8 -13,2% -14,9% Ratios clés S1-25 S1-26 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 40,1% 37,4% -2,7 ppts Ratio de coûts net de réassurance 31,2% 33,9% 2,7 ppts RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 71,3% 71,3% 0,0 ppt Eléments du bilan en M€ 2025 S1-26 Variation Capitaux propres part du Groupe 2 213,0 2 166,3 -2,1% S1-25 S1-26 Ratio de solvabilité 195%1 194%1 -1 ppt

* Hors effet périmètre

1 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

1. Chiffre d’affaires





Au premier semestre, Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 939 M€, en hausse de +0,8% à taux de change et périmètre constants par rapport au S1-25. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires croit de +0,3%.

Chiffre d'affaires en M€ (par activité) S1-25 S1-26 Variation % ex. FX3 Assurance-crédit* 760,0 754,0 -0,8% +0,1% Accessoires de primes 97,0 96,7 -0,3% -0,2% Activités non assurantielles 79,6 88,6 +11,3% +8,8% Affacturage 36,1 37,3 +3,5% +3,5% Services d’information 36,4 42,8 +17,7% +9,9% Recouvrement de créances 7,2 8,4 +17,4% +31,6% Chiffre d'affaires consolidé 936,6 939,3 +0,3% +0,8%

*incluant la caution et le Single Risk

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +0,1% à périmètre et change constants. Les commissions sont en léger repli de -0,2%. Les revenus bénéficient d’un niveau de rétention proche de ses records (93,6%) dans un marché toujours concurrentiel. Les affaires nouvelles atteignent 75 M€, portées par une hausse de la demande et bénéficiant des investissements de croissance réalisés.

L’activité clients a un impact positif de +1,5% au S1-26 dans un contexte de fortes incertitudes géopolitiques, le commerce mondial étant toujours fragilisé par les tensions persistantes liés à la fermeture du détroit d’Ormuz. L’effet prix reste négatif à -1,3 % au S1-26, niveau légèrement plus favorable que la moyenne historique.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles est en hausse de +8,8% par rapport au S1-25. Les revenus de l’affacturage progressent de +3,5% sur le semestre, l’Allemagne enregistrant une performance solide (+6,6%) alors que la Pologne est toujours affectée par la faiblesse des volumes. Les revenus des services d’information poursuivent leur croissance à deux chiffres (+12,0% à taux de change constant incluant les filiales non consolidées, et +19,1% en incluant Cedar Rose). Les revenus des activités de recouvrement progressent à partir d’une base encore modeste, de +31,6%.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) S1-25 S1-26 Variation % ex. FX4 Europe du Nord 185,2 190,0 +2,6% +2,6% Europe de l'Ouest 191,6 193,9 +1,2% +0,2% Europe centrale et de l'Est 83,9 83,6 -0,4% -0,4% Méditerranée & Afrique 280,2 286,3 +2,2% +1,9% Amérique du Nord 87,7 82,3 -6,2% -1,3% Amérique latine 41,5 42,2 +1,8% +1,1% Asie-Pacifique 66,5 61,0 -8,3% -3,3% Chiffre d'affaires consolidé 936,6 939,3 +0,3% +0,8%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +2,6% à taux de change constant comme à change courant. La région enregistre une forte croissance des activités hors assurance sous l’effet de solides performances commerciales dans l’affacturage (+6,6%) comme dans les services (+19,2%) et d’une meilleure activité client avec notamment un rebond observé en Allemagne.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires est en hausse, de +0,2% à taux de change constant (+1,2% à changes courants), soutenu par une croissance solide des spécialités, et souffre du ralentissement de l’activité client.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en légère baisse de -0,4% à taux de change constant comme à change courants. L’activité client continue de peser sur l’assurance-crédit et sur l’affacturage notamment en Pologne.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +1,9% à taux de change constant et de +2,2% à taux de change courants portée par une forte croissance des services qui compense partiellement le ralentissement de l’activité des clients. La région du Golfe, quant à elle, fait preuve d’une remarquable résilience et voit son activité progresser.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires est en baisse de -1,3% à taux de change constant (-6,2% en données publiées). La région est pénalisée par un ralentissement de l’activité client et un effet de change négatif significatif.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique diminue de -3,3% à taux de change constant et de -8,3% en courant. La région enregistre une croissance organique significative mais le chiffre d’affaires souffre d’une base de comparaison défavorable, le S1-25 ayant bénéficié d’éléments comptables non récurrents positifs.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 71,3% au S1-26 (stable sur un an) et à 72,4% au T2-26 en amélioration de 1,6 ppt par rapport à l’année précédente.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 36,7%, en amélioration de 1,1 pt par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Le nombre de sinistres est quasiment stable (0,6%) par rapport au niveau atteint au deuxième trimestre 2019 tandis que le montant provisionné progresse légèrement (+4,6%). Le nombre de sinistres de taille moyenne reste inférieur aux tendances de long terme.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, actualisé, reste conforme à la moyenne historique. Le niveau de relâchements de réserves est stable à un niveau élevé. Il reflète la gestion rigoureuse des sinistres passés. Le ratio de sinistralité net s’améliore à 37,4%, en baisse de 2,7 ppts par rapport au S1-25.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais également ses investissements, conformément à son plan stratégique Power the Core. Au premier semestre 2026, Les coûts sont en hausse de +3,4% à périmètre et change constants, et de +4,7% à change courants, croissance parmi les plus faibles enregistrées au cours des 5 dernières années.

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 36,3% au S1-26, soit une hausse de 1,7 ppt. Cette hausse est principalement liée à l’inflation des coûts (0,6 ppt), à la poursuite des investissements (2,0 ppts) et à une activité client toujours modeste. Il bénéficie a contrario de l’amélioration du mix produit (services d’information, recouvrement de créances et accessoires de primes) pour 0,8 ppt.

Résultat financier





Le produit des placements financiers net s’élève à +47,7 M€ sur le premier semestre. Ce montant inclut un effet de change positif de 5,6 M€ qui s’explique par la hausse du dollar par rapport à l’euro. Il inclut également un impact négatif relatif à l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) en Turquie pour -8,1 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 53,0 M€ en très légère hausse. Le rendement comptable5, hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 1,6% au S1-26. Le rendement des nouveaux investissements est de 3,8%.

Les charges financières d'assurance (IFE) représentent une charge de -29,1 M€ sur le premier semestre. Elles incluent une importante perte de change (-9,1 M€) sur les passifs techniques qui est le reflet du gain constaté sur les actifs et partiellement sur le ratio de sinistralité net.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 168,7 M€ au S1-26, en baisse de -9,3%.

Le taux d’imposition effectif atteint 27% sur le semestre (vs 25% au S1-25).

Au total, le résultat net (part du groupe) est à 107,8 M€, en baisse de 13,2% par rapport au premier semestre 2025, dans un environnement économique plus difficile.

3. Capitaux propres





Au 30 juin 2026, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 166,3 M€, en baisse de -46,6 M€, soit -2,1% (2 213,0 M€ au 31 décembre 2025).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 107,8 M€, le paiement du dividende (-186 M€), la hausse des plus-values latentes (6 M€) ainsi que des écarts de conversion (13 M€).

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 10,9% au 30 juin 2026, en baisse par rapport à l’année précédente, en ligne avec la baisse du résultat net.

Le ratio de solvabilité atteint 194%6, en baisse de 1 ppt par rapport au S1-25. La solvabilité reste à un niveau très supérieur à la fourchette cible du groupe (155-175%).

4. Perspectives





L’environnement actuel est notamment marqué par une croissance économique faible et l’augmentation des risques dans un monde où l’utilisation de la donnée et de la technologie (Intelligence Artificielle) connait une croissance exponentielle. La fermeture du détroit d’Ormuz se traduit par une croissance mondiale amputée de 0.5 pt, avec une réduction plus marquée en Europe, zone importante pour Coface. La performance de Coface dans ce contexte confirme la pertinence de la stratégie mise en œuvre dans le plan Power the Core, validant à la fois le modèle de gestion des risques et la poursuite des investissements.

Dans le domaine de l’assurance-crédit, le marché reste orienté à la baisse avec une croissance des primes significativement plus faible qu’attendue. Le nombre de faillites est en hausse et atteint des niveaux records dans la plupart des zones géographiques. Fort de sa culture et de son expertise, Coface surperforme néanmoins un marché de l’assurance-crédit en contraction, tant pour la croissance des primes que pour le ratio de sinistralité qui reste stable à un niveau excellent.

Dans les services d’information, Coface a poursuivi sa stratégie ambitieuse de construction d’un acteur global du risque d’entreprise. En 2025, Coface a gagné de nouvelles parts de marché et porté son chiffre d’affaires à 84 M€ (en croissance annuelle de plus de 15% depuis 2023), dans un marché global estimée à 17 Md€ et en croissance structurelle à un chiffre. Cette croissance a été soutenue par des acquisitions comme Cedar Rose, leader de l’information d’entreprise en Afrique et au Moyen-Orient. La stratégie de Coface de développer ses services d’information reste plus pertinente que jamais. Ce projet représente pour Coface un levier significatif de création de valeur à moyen terme.

A la moitié du plan Power the Core, dans une économie en ralentissement et qui connait des chocs réguliers (barrières douanières, fermeture du détroit d’Ormuz), Coface a dépassé tous ses objectifs financiers principaux. Depuis le début du plan, le ratio combiné non actualisé atteint 72,2% contre un objectif de 78%. La solvabilité est constamment restée au-dessus du haut de la fourchette cible, le taux de distribution à 82% était également au-dessus de l’objectif. Enfin, à 12,3% le RoATE s’établi au-dessus de l’objectif de 11% en moyenne de cycle.

Coface entend poursuivre ses investissements dans la donnée et la technologie, de manière organique ou, selon les opportunités, par croissance externe. Par conséquent, les objectifs stratégiques et financiers du plan Power the Core sont confirmés à l’exception de l’objectif de rentabilité de court terme des seuls services d’information (0,5 pt de RoATE en 2027) qui perd de sa pertinence au regard du potentiel de création de valeur à moyen terme de cette activité dans un contexte de ralentissement du marché à court terme.

Fort de son bilan solide, de sa performance financière globale et en signe de sa confiance dans la création de valeur de ses investissements, Coface compensera, sur le dividende 2027 payé en 2028, l’effet des 50 points de base spécifiques à cette activité, ce qui correspond à une hausse du taux de distribution de l’ordre de 4 points.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier semestre 2026 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 30 juillet 2026 à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 % % ex. FX Revenus des activités d'assurance 382,9 377,1 368,5 370,2 369,8 384,2 +1,9% +1,4% Revenus des autres activités 90,3 86,3 81,4 90,6 95,3 89,9 +4,2% +2,5% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 463,4 449,9 460,7 465,1 474,2 +2,3% +1,6% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 85,4 68,2 68,6 60,1 77,6 74,9 +9,7% +10,3% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 10,4 15,9 19,1 20,4 22,4 25,3 +58,9% +57,5% Charges financières d'assurance -4,1 10,8 -7,6 -8,3 -15,8 -13,3 -222,3% -225,2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 95,0 80,1 72,2 84,2 86,9 -8,5% -8,7% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,3 -4,5 -1,3 -1,4 -1,0 +289,5% +326,5% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 94,7 75,6 70,9 82,8 85,9 -9,3% -9,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 62,1 52,1 45,8 53,6 54,2 -12,8% -13,1% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 26,3% 19,9% 24,8% 25,9% 27,9% +1,5 ppt

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-25 S1-25 9M-25 2025 T1-26 S1-26 % % ex. FX Revenus des activités d'assurance 382,9 760,0 1 128,5 1 498,7 369,8 754,0 -0,8% +0,1% Revenus des autres activités 90,3 176,6 258,0 348,6 95,3 185,3 +4,9% +3,9% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 936,6 1 386,5 1 847,3 465,1 939,3 +0,3% +0,8% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 85,4 153,6 222,2 282,3 77,6 152,5 -0,7% -0,4% Résultat des placements nets

de charges, hors coût de l'endettement 10,4 26,3 45,4 65,8 22,4 47,7 +81,2% +76,5% Charges financières d'assurance -4,1 6,7 -0,9 -9,2 -15,8 -29,1 -534,5% -553,0% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 186,6 266,7 338,9 84,2 171,1 -8,3% -9,4% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,6 -5,2 -6,4 -1,4 -2,4 269,1% 288,1% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 186,0 261,6 332,5 82,8 168,7 -9,3% -10,4% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 124,2 176,3 222,0 53,6 107,8 -13,2% -14,9% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 24,7% 23,3% 23,6% 25,9% 26,9% +2,2 ppts

* Hors effet périmètre

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2026 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









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En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.



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AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

3 Hors effet périmètre

4 Hors effet périmètre

5 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

6 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

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