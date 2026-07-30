



Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Le rapport financier semestriel 2026 (janvier-juin 2026) d'Air France - KLM a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 juillet 2026. Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur la page « Publications » et dans l'espace Information réglementée du site internet d'Air France-KLM (www.airfranceklm.com/fr/finance/publications), ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Loulou de Winter

michiel.klinkers@airfranceklm.com loulou-de.winter@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe