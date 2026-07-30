Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

                 
  

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

  

Le rapport financier semestriel 2026 (janvier-juin 2026) d'Air France - KLM a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 juillet 2026. Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur la page « Publications » et dans l'espace Information réglementée du site internet d'Air France-KLM (www.airfranceklm.com/fr/finance/publications), ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Relations Investisseurs                                                        

Michiel Klinkers                        Loulou de Winter                                                            

michiel.klinkers@airfranceklm.com        loulou-de.winter@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe


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