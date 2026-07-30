Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026
Le rapport financier semestriel 2026 (janvier-juin 2026) d'Air France - KLM a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 juillet 2026. Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur la page « Publications » et dans l'espace Information réglementée du site internet d'Air France-KLM (www.airfranceklm.com/fr/finance/publications), ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Relations Investisseurs
Michiel Klinkers Loulou de Winter
michiel.klinkers@airfranceklm.com loulou-de.winter@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com
Pièce jointe