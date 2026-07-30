ARTEA : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2026.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil-Malmaison, le 30 juillet 2026

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Services : 7,4 M€ (+64%)

Foncières : 2,1 M€ (-53%)

Promotion : 12,9 M€ (-25%)





ARTEA (FR0012185536 – ARTE), groupe intégré spécialisé dans l'immobilier durable et les services associés, publie son chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2026.

Au 30 juin 2026, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 22,5 M€, contre 26,3 M€ au premier semestre 2025 en retrait de 15%.

Cette évolution reflète principalement le calendrier d'avancement des opérations de promotion immobilière ainsi que l'évolution du périmètre des actifs locatifs, tandis que les activités de services poursuivent leur dynamique de croissance.

En M€ 30/06/2026 30/06/2025 Variation en % Revenus promoteur 12,93 17,35 -25% Vis-à-vis de tiers 2,59 4,21 Vis-à-vis de l'Immobilière Durable 4,52 2,43 Vis-à-vis de Post Luxembourg 5,51 10,25 Travaux supplémentaires et autres 0,31 0,46 Activité Services (Hôtellerie, Honoraires) 7,45 4,55 64% Dont Hotellerie 5,31 3,89 Dont honoraires 2,14 0,67 Revenus des activités de ventes 20,38 21,90 -7% Revenus locatifs nets 2,08 4,42 -53% Total chiffre d'affaires 22,46 26,32 -15%

Les activités de services poursuivent une croissance très soutenue

Les activités de services constituent le principal moteur de croissance du Groupe sur le semestre.

Le chiffre d'affaires progresse de 64 %, à 7,4 M€, porté notamment par une exploitation hotellière dynamique sur le 1e semestre 2026.

Revenus locatifs

Les revenus locatifs nets atteignent 2,1 M€, contre 4,4 M€ au premier semestre 2025. Cette évolution résulte principalement de la poursuite de la stratégie d'arbitrage d'actifs menée par le Groupe au cours des derniers exercices et de l'évolution du périmètre patrimonial.

Une activité de promotion en baisse, reflétant le calendrier des opérations

Les revenus de promotion s'élèvent à 12,9 M€, en baisse de 25 % par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution reflète le ralentissement de l’activité de promotion et le phasage de reconnaissance de revenu des opérations en cours.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2026, le 30 septembre 2026 (post clôture de bourse)

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. ARTEA envisage d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de troisième génération, déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de d’hôtellerie Lifestyle (Storia)





Depuis 25 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN

FR0012185536).

Contacts :

ARTEA

Claire Vandromme

Directeur financier

+33 1 30 71 12 62

claire.vandromme@groupe-artea.fr SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière Alexandre COMMEROT

+33 1 56 88 11 18

alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr

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