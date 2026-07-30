Viridien: Résultats du 2ème trimestre 2026

Paris (France), le 30 juillet 2026

Résultats du 2ème trimestre 2026

Dynamique commerciale en amélioration dans un contexte d’incertitude géopolitique

Cash-flow net positif de 6 M$ au T2, portant le cumul du premier semestre 2026 à 32 M$, contre 10 M$ au

S1 2025, grâce à une politique d’investissements ciblés, rendue possible par la flexibilité de notre modèle d’affaires asset-light





S1 2025, grâce à une politique d’investissements ciblés, rendue possible par la flexibilité de notre modèle d’affaires Poursuite de la réduction de la dette nette (hors IFRS 16) à 692 M$ à fin juin 2026, vs 856 M$ un an plus tôt





Carnet de commandes de GEO à 306 M$ à fin juin 2026, en hausse de 19 % par rapport à fin décembre 2025, porté par une amélioration de la dynamique commerciale





Chiffre d’affaires des activités de 232 M$, affecté par la poursuite du conflit au Moyen-Orient, principalement au sein de SMO





EBITDAs ajustés des activités de 92 M$, reflétant ce niveau d’activité plus faible ; discipline renforcée en matière de coûts chez SMO





Maintien de l’objectif 2026 de générer 100 M$ de Cash-flow net, malgré la persistance des incertitudes de marché





Henning Berg, Directeur Général de Viridien : “ Nos résultats du deuxième trimestre sont restés affectés par un environnement géopolitique complexe, qui a continué notamment de peser sur l’activité de Sensing & Monitoring. Malgré ce contexte, nous avons généré un Cash-flow net positif, intégrant le paiement du coupon intervenu en avril, et poursuivi le renforcement de notre bilan. Geoscience a par ailleurs enregistré un niveau soutenu de prises de commandes au cours du trimestre, ce qui nous offre une bonne visibilité pour les prochains mois. Plus largement, la dynamique commerciale s’améliore, portée par l’accélération de prises de positions sur de nouvelles zones par les sociétés E&P. Nous nous attendons à ce que cette évolution se traduise par une hausse progressive d’activité pour Viridien, grâce à son positionnement concurrentiel unique. »

(en millions de $)1 T2 2026 T2 2025 Var. (%) S1 2026 S1 2025 Var. (%) Données des activités Chiffre d’affaires 232 274 -15% 446 575 -22% EBITDAs ajusté 92 107 -14% 168 250 -33% Données IFRS Chiffre d’affaires 336 234 +43% 536 492 +9% EBITDAs 186 68 +174% 249 167 +49% Résultat d’exploitation -7 15 n.a. 13 71 -82% Résultat net -26 6 n.a. -36 -22 +64% Cash-flow net 6 30 -79% 32 10 +233% Dette nette2 (hors IFRS 16) 692 856 -19% 692 856 -19%

POINTS CLÉS PAR ACTIVITÉ3

Data, Digital and Energy Transition (DDE) : prises de commandes soutenues chez GEO et accélération des projets multi-clients d’EDA

Chiffre d’affaires des activités à $171m

Geoscience (GEO)

Chiffre d’affaires de 95 M$

L’activité du deuxième trimestre a été portée par d’importants projets en Guyane, au Brésil et en Angola. Le golfe du Mexique est également resté un contributeur important, les compagnies pétrolières internationales (IOCs) continuant de privilégier les opportunités d’optimisation dans les bassins matures. Le chiffre d’affaires est en baisse sur un an, reflétant la persistance des incertitudes géopolitiques et la discipline d’investissement des sociétés E&P, qui ont entraîné de nouveaux reports dans l’attribution de certains projets.

Carnet de commandes de 306 M$ à fin juin, en hausse de 19 % par rapport à fin décembre 2025 et de

33 % par rapport à fin mars 2026, soutenu par d’importants contrats remportés au cours des dernières semaines auprès de compagnies pétrolières internationales (IOCs) et nationales (NOCs) dans le golfe du Mexique, en Afrique et au Moyen-Orient. Si l’environnement reste incertain, plusieurs clients cherchent à faire avancer leurs programmes d’exploration, et une part significative des discussions commerciales menées par Viridien au cours des derniers trimestres s’est traduite par des prises de commandes.

33 % par rapport à fin mars 2026, soutenu par d’importants contrats remportés au cours des dernières semaines auprès de compagnies pétrolières internationales (IOCs) et nationales (NOCs) dans le golfe du Mexique, en Afrique et au Moyen-Orient. Si l’environnement reste incertain, plusieurs clients cherchent à faire avancer leurs programmes d’exploration, et une part significative des discussions commerciales menées par Viridien au cours des derniers trimestres s’est traduite par des prises de commandes. Capacité de calcul stable séquentiellement à 690 pétaflops à fin juin 2026, mais en hausse de 17% sur un an. Productivité par employé à 400 k$ contre 366 k$ l’an dernier, soit une hausse de 9%.

Earth Data (EDA)

Chiffre d’affaires de 76 M$

Hausse des investissements au deuxième trimestre, reflétant les acquisitions de nouvelles données en cours en Uruguay, en Guyane et en Norvège. Douze projets de retraitement sont également en cours, dont un grand nombre dans des bassins frontières.

Cash EBITDA de 14 M$, contre un niveau à l’équilibre l’an dernier, reflétant l’approche disciplinée de Viridien en matière d’investissements multi-clients.

Après-ventes stables sur un an, en ligne avec les niveaux saisonniers habituels.

EBITDAs ajusté des activités de 102 M$, représentant une marge de 60 %, supérieure à celles du premier trimestre 2026 et du deuxième trimestre 2025, portée par la hausse de l’activité d’EDA. La rentabilité de GEO est également restée solide.

Sensing and Monitoring (SMO) : des conditions de marché toujours difficiles

Chiffre d’affaires des activités de $61m. Le chiffre d’affaires Oil & Gas a reculé de 46 % sur un an, tant dans les segments terrestre que marine, le conflit en cours au Moyen-Orient continuant de peser sur l’activité. Les Nouvelles activités, qui ont représenté 32 % du chiffre d’affaires de SMO au deuxième trimestre, ont maintenu une dynamique positive, avec une progression de 34 % sur un an. Sur une base séquentielle, le chiffre d’affaires de SMO est resté stable, soutenu par la poursuite de la croissance des Nouvelles activités, tandis que le chiffre d’affaires Oil & Gas a diminué de 16 %, reflétant un trimestre complet de perturbations géopolitiques, contre un impact seulement partiel au premier trimestre.

EBITDAs ajusté des activités à l’équilibre, soutenu par un mix de chiffre d’affaires plus favorable et le maintien d’une stricte discipline en matière de coûts.

Résultat opérationnel des activités négatif, à -6 M$

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS4

Compte de résultats : effet positif lié à IFRS 15 à la suite de l’achèvement du projet Laconia

Le chiffre d’affaires consolidé IFRS du deuxième trimestre 2026 s’est établi à 336 M$, incluant un effet positif de 103 M$ lié à la reconnaissance du chiffre d’affaires selon IFRS 15, principalement associé à l’achèvement du projet Laconia dans le golfe du Mexique. L’EBITDAs IFRS s’est élevé à 186 M$, bénéficiant du même effet. Le résultat net IFRS s’est établi à -26 M$, contre 6 M$ un an plus tôt, reflétant principalement : -9 M$ de charges de location liées à IFRS 16, -184 M$ de dotations aux amortissements (dont -177 M$ au titre d’Earth Data, principalement liés à Laconia), -23 M$ de coût de l’endettement financier net et 3 M$ d’impôts.

(en millions de $) T2 2026 T2 2025 Var. (%) S1 2026 S1 2025 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,16 1,12 +4% 1,17 1,08 +9% Chiffre d'affaires 336 234 +43% 536 492 +9% EBITDAs 186 68 +174% 249 167 +49% Résultat d'exploitation -7 15 n.a. 13 71 -82% Sociétés mises en équivalence 0 -1 n.a. 0 -1 n.a. Coût de l'endettement financier net -23 -27 -12% -49 -52 -7% Autres produits financiers (charges) 0 12 -100% -1 -34 -97% Impôts 3 6 -44% 0 -7 n.a. Résultat net des activités poursuivies -27 5 n.a. -37 -24 +56% Résultat net des activités abandonnées 1 1 +7% 1 2 -35% Résultat net de l'ensemble consolidé -26 6 n.a. -36 -22 +64%

Flux de trésorerie et Dette : Cash-flow net positif au T2 malgré le paiement partiel des coupons obligataires annuels

Cash-flow net de 6 M$ généré au deuxième trimestre 2026, contre 30 M$ au deuxième trimestre 2025. Au cours du trimestre, Viridien a procédé au paiement d’une partie des coupons annuels dus au titre de sa dette obligataire, conformément aux modalités prévues dans la documentation obligataire. À l’inverse, en 2025, à la suite du refinancement obligataire finalisé à la fin du mois de mars, les coupons avaient été payés par anticipation au premier trimestre 2025. Le deuxième trimestre 2025 n’avait donc enregistré aucun décaissement lié au paiement des intérêts.

Le Cash-flow net cumulé a atteint 32 M$ au premier semestre 2026, contre 10 M$ au premier semestre 2025. Malgré un environnement difficile et des niveaux d’activité nettement plus faibles, la génération de trésorerie a dépassé celle de l’année dernière, portée par les initiatives du management et la flexibilité accrue offerte par le modèle économique asset-light de Viridien.

(en millions de $) T2 2026 T2 2025 Var. (%) S1 2026 S1 2025 Var. (%) EBITDAs des activités 83 108 -23% 159 250 -36% Charge (produit) d'impôt décaissée 1 -4 n.a. -7 -8 -16% Variation du BFR et provisions 10 1 n.s. 22 -46 n.a. Autres flux de trésorerie 9 -1 n.a. 9 -1 n.a. Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 103 103 -1% 183 195 -6% Investissements totaux -50 -58 -13% -91 -119 -24% Acquisitions et cessions d’actifs 1 1 -25% 2 1 +118% Flux de trésorerie provenant de l'activité d’investissement -49 -56 -12% -88 -118 -25% Charge d'intérêts payées -39 -1 n.s. -41 -40 0% Paiement au titre des contrats de location -11 -16 -31% -25 -26 -2% Autres activités de financement 4 0 n.a. 3 0 n.a. Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -47 -18 +163% -63 -67 -6% Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées 0 0 n.a. 0 0 n.a. Cash-flow net 6 30 -79% 32 10 +233% Frais liés au refinancement (commissions + prime de rachat) 0 -11 -100% -1 -45 -97% Remboursement et émission de dette 8 0 n.s. -34 -109 -69% Effet de change et autres éléments 2 -4 n.a. 1 4 -67% Variation nette de la trésorerie 16 15 +9% -1 -140 -99%

La dette nette (hors IFRS 16) a été réduite à 692 M$ à fin juin 2026, contre 735 M$ à fin décembre 2025 et 856 M$ un an plus tôt. Viridien a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de désendettement, en consacrant l’intégralité du Cash-flow net généré sur la période à la normalisation de son bilan.

Au 30 juin 2026, Viridien disposait toujours d’une solide position de liquidité, incluant une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 125 M$5.

(en millions de $) 30/06/2026 31/12/2025 Var.

(%) 30/06/2025 Var.

(%) Liquidité 272 273 -1% 262 +4% Trésorerie 172 173 -1% 162 +6% RCF non tiré 100 100 0% 100 0% Dette Brute 1 006 1 043 -4% 1 134 -11% Emprunts obligataires 8416 895 -6% 987 -15% Autres emprunts 22 13 +72% 31 -27% Dettes locatives 142 135 +5% 116 +23% Dette nette7 (dont IFRS 16) 835 870 -4% 972 -14% Dette nette7 (hors IFRS 16) 692 735 -6% 856 -19%

PERSPECTIVES

La situation au Moyen-Orient demeure incertaine et Viridien continue de suivre de près son évolution. Dans ce contexte, le Groupe reste concentré sur la rigueur d’exécution, la maîtrise des coûts et la génération de trésorerie, tout en se positionnant pour saisir les opportunités de croissance offertes par un marché de l’exploration plus dynamique. Nous maintenons notre objectif 2026 de générer 100 M$ de Cash-flow net8.

Viridien observe des signes de reprise de l’exploration dans les bassins émergents et frontières, portée par les données. Les gouvernements sont de plus en plus nombreux à rouvrir et à promouvoir leurs bassins, avec une activité croissante autour des appels d’offres et des attributions de permis d’exploration. Les sociétés E&P réévaluent les opportunités et se positionnent, soutenant ainsi une demande accrue pour le retraitement de données historiques et les projets d’acquisition de données nouvelles.

Au-delà du court terme, les fondamentaux du marché restent porteurs. Les sociétés E&P cherchent à raccourcir les cycles d’exploration, à approfondir leur connaissance du sous-sol et à améliorer leurs taux de succès afin de renouveler leurs réserves d’hydrocarbures. Le déclin naturel des champs, les enjeux croissants de sécurité énergétique et le rythme soutenu des attributions de permis en eaux profondes continueront à soutenir la demande pour les données sismiques haut de gamme, les capacités d’imagerie avancée et les solutions technologiques de Viridien.

***

Informations sur la conférence téléphonique du T2 2026



Le communiqué de presse et la présentation seront mis en ligne sur le site www.viridiengroup.com à 17h45

(heure française).

Une conférence téléphonique en langue anglaise est prévue à 18h00 (heure française) ce jour.

Les participants doivent s’inscrire à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code PIN. Les participants peuvent également assister au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera également disponible, pour une durée de 12 mois, sur le site Internet de la Société : www.viridiengroup.com.

État d’avancement des travaux des commissaires aux comptes

Le Conseil d’administration s’est réuni le 30 juillet 2026 et a arrêté les états financiers consolidés au 30 juin 2026. Les procédures d’examen limité ont été achevées et les commissaires aux comptes ont émis un rapport sans réserve.

Prochaines informations financières

Résultats du 3ème trimestre 2026 : 3 novembre 2026 (après clôture du marché)

À propos de Viridien



Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et les données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 000 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Avertissement



Certaines informations figurant dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des convictions et hypothèses actuelles, incluant, sans s’y limiter, des hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures ainsi qu’à l’environnement dans lequel opère Viridien. Elles impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus susceptibles de conduire à des résultats, performances ou événements sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent notamment ceux décrits ou identifiés au Chapitre 2 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel daté du 2 avril 2026, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D. 26-0211, et disponible sur le site internet du Groupe (www.viridiengroup.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de performance future. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières, ni une invitation ou incitation à investir en France, aux États-Unis, ou dans tout autre territoire.

Contact investisseurs

VP Investor Relations and Corporate Finance

Alexandre Leroy

alexandre.leroy@viridiengroup.com

+33 6 85 18 44 31

Contact médias

Brunswick

Aurélia de Lapeyrouse - +33 6 21 06 40 33

Hugues Boëton - +33 6 79 99 27 15

Tristan Roquet Montégon - +33 6 37 00 52 57

viridien@brunswickgroup.com

ANNEXES

Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et ne font l’objet d’aucun examen. Seuls les états financiers consolidés intermédiaires condensés établis selon les normes IFRS ont fait l’objet d’un rapport de revue par les commissaires aux comptes.

Chiffres clés du Compte de résultat des activités

(en millions de $) T2 2026 T2 2025 Var. (%) S1 2026 S1 2025 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,16 1,12 +4% 1,17 1,08 +9% Chiffre d’affaires des activités 232 274 -15% 446 575 -22% DDE 171 181 -6% 324 396 -18% Geoscience 95 115 -17% 194 226 -14% Earth Data 76 66 +15% 130 170 -23% SMO 61 93 -34% 122 180 -32% Terrestre 22 52 -57% 49 96 -48% Marine 17 21 -20% 35 46 -23% Autres 22 20 +9% 37 38 -3% EBITDAs des activités 83 108 -23% 159 250 -36% EBITDAs ajusté des activités 92 107 -14% 168 250 -33% DDE 102 101 +1% 191 238 -20% SMO 0 13 -99% -7 27 n.a. Corporate et autres -10 -7 +47% -16 -15 +10% Résultat d’exploitation des activités -15 22 n.a. 8 87 -91% Résultat d’exploitation ajusté des activités -6 21 n.a. 16 86 -81% DDE 11 21 -48% 53 87 -39% SMO -6 7 n.a. -18 15 n.a. Corporate et autres -11 -7 +57% -18 -16 +16% EDA Cash EBITDA 14 0 n.a. 29 39 -27%

Autres indicateurs clés

(en millions de $) T2 2026 T2 2025 Var. (%) S1 2026 S1 2025 Var. (%) Carnet de commandes de Geoscience 306 317 -4% 306 317 -4% Investissements totaux 50 58 -13% 91 119 -24% Valeur nette comptable

de la bibliothèque d’Earth Data 371 508 -27% 371 508 -27%

Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Dans ses communications, Viridien inclut des Indicateurs Alternatifs de Performance, les principaux étant le Chiffre d’affaires des activités, l’EBITDA des activités, l’EBITDA ajusté des activités et l’EDA Cash EBITDA. Leurs définitions sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’AMF et rappelées ici :

Chiffre d’affaires des activités : Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement.





Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement. EBITDAs des activités : L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement.







L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement. EBITDAs ajusté des activités : L’EBITDAs ajusté des activités correspond à l’EBITDAs des activités corrigé des charges et gains non récurrents.

EDA Cash EBITDA : L’EDA Cash EBITDA correspond à l’EBITDAs ajusté des activités EDA (Earth Data) diminué des investissements dans les études EDA, hors indemnités d’inactivité liées à l’accord de capacité pour des navires conclu entre Viridien et Shearwater. L’utilisation de cet indicateur est limitée à l’activité EDA.





Réconciliation entre les IAP et les états financiers consolidés

Le tableau ci-dessous présente les ajustements comptables effectués conformément aux exigences de la norme IFRS 159. Sur la période, ces ajustements concernent essentiellement d’importants projets d’acquisition de données réalisés par Earth Data dans le golfe du Mexique et en Norvège.

(en millions de $)



T2 2026 S1 2026 Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Chiffre d’affaires 232 103 336 446 90 536 EBITDAs 83 103 186 159 90 249 Charges et gains non récurrents 9 9 9 9 EBITDAs ajusté 92 103 195 168 90 258 Résultat d’exploitation -15 8 -7 8 5 13 Charges et gains non récurrents 9 9 9 9 Résultat d’exploitation ajusté -6 8 2 16 5 21

État consolidé du résultat

(en millions de $, sauf pour les données par action) S1 2026 S1 2025 Chiffre d’affaires total 535,7 491,8 Autres produits des activités ordinaires 0,1 0,1 Total produits des activités ordinaires 535,9 492,0 Coût des ventes (453,5) (361,0) Marge brute 82,4 131,0 Coûts nets de recherche et développement (5,2) (6,8) Frais commerciaux (16,5) (16,4) Frais généraux et administratifs (39,4) (37,7) Autres produits (charges) net (8,6) 1,0 Résultat d’exploitation 12,7 71,2 Coût de l’endettement financier brut (50,7) (55,2) Produits financiers sur la trésorerie 2,2 2,9 Coût de l’endettement financier net (48,5) (52,3) Autres produits financiers (charges) (1,0) (34,4) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (36,9) (15,4) Impôts (0,3) (7,4) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (37,2) (22,8) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,0 (1,0) Résultat net des activités poursuivies (37,2) (23,8) Résultat net des activités abandonnées 1,2 1,9 Résultat net de l’ensemble consolidé (36,0) (21,9) Attribué aux : Actionnaires de Viridien SA (36,7) (22,3) Participations ne donnant pas le contrôle 0,7 0,4 Nombre moyen pondéré d’actions émises (a) 7 193 714 7 164 364 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (b) 7 193 714 7 164 364 Résultat net par action Base (a) (5,10) (3,12) Dilué (b) (5,10) (3,12) Résultat net par action des activités poursuivies Base (a) (5,27) (3,38) Dilué (b) (5,27) (3,38) Résultat net par action des activités abandonnées Base (a) (0,17) 0,26 Dilué (b) (0,17) 0,26

État consolidé de la situation financière

(en millions de $) 30/06/2026 31/12/2025 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 171,5 173,0 Clients et comptes rattachés, nets 263,5 315,0 Stocks et travaux en cours, nets 166,9 164,3 Créances d’impôt 23,3 31,7 Autres actifs courants, nets 81,0 74,9 Actifs détenus en vue de la vente, nets 15,8 15,8 Total actif courant 722,2 774,7 Impôts différés actif 47,3 43,4 Autre actifs non courants, net 10,0 10,0 Participations et autres immobilisations financières, nettes 31,0 30,3 Participations dans des sociétés mises en équivalence 0,1 0,1 Immobilisations corporelles, nettes 234,5 227,4 Immobilisations incorporelles, nettes 448,1 571,9 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 089,9 1 092,2 Total actif non courant 1 860,8 1 975,3 TOTAL ACTIF 2 582,9 2 750,0 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 65,9 56,2 Fournisseurs et comptes rattachés 98,4 66,5 Dettes sociales 82,7 97,5 Impôts sur les bénéfices à payer 16,6 22,3 Acomptes clients 19,0 17,9 Provisions – part court terme 7,4 14,4 Autres passifs financiers courants 0,0 0,0 Autres passifs courants 150,4 256,7 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 1,0 1,0 Total passif courant 441,4 532,6 Impôts différés passif 6,3 9,1 Provisions – part long terme 32,7 33,3 Dettes financières – part long terme 956,9 1 004,8 Autres passifs financiers non courants 0,0 0,0 Autres passifs non courants 1,0 2,0 Total dettes et provisions non courantes 996,9 1 049,2 Actions ordinaires : 10 834 334 actions autorisées et 7 219 747 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 30 juin 2026 8,8 8,8 Primes d’émission et d’apport 120,1 119,1 Réserves 1 075,0 1 110,2 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (2,7) (1,4) Ecarts de conversion (75,6) (86,2) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 105,4 1 130,4 Participations ne donnant pas le contrôle 39,2 37,8 Total capitaux propres 1 144,6 1 168,3 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 582,9 2 750,0

État consolidé des flux de trésorerie

(en millions de $) S1 2026 S1 2025 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (36,0) (21,9) Moins : Résultat net des activités abandonnées (1,2) (1,9) Résultat net des activités poursuivies (37,2) (23,8) Amortissements et dépréciations 41,4 42,6 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 202,4 59,0 Amortissements et dépréciations capitalisés des études Earth Data (9,9) (7,5) Augmentation (diminution) des provisions (5,9) (3,6) Coûts des paiements en actions 2,8 1,7 Plus ou moins-values de cessions d’actif 9,3 (0,8) Résultat des sociétés mises en équivalence (0,0) 1,0 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 4,1 30,0 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 206,9 98,5 Moins : coût de la dette financière 48,5 52,3 Moins : charge d’impôt (produit d’impôt) 0,3 7,4 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 255,8 158,1 Impôt décaissé (7,0) (8,3) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 248,8 149,8 Variation du besoin en fonds de roulement (65,3) 45,0 - Variation des clients et comptes rattachés (51,7) 51,0 - Variation des stocks et travaux en cours (7,7) 16,8 - Variation des autres actifs circulants (13,1) (6,7) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés 30,1 (3,8) - Variation des autres passifs circulants (22,9) (12,3) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 183,5 194,8 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data (23,2) (17,2) Investissements dans les études Earth Data, net (67,4) (101,6) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 2,2 1,0 Variation des autres actifs financiers non courants 4,5 2,0 Flux de trésorerie affectés aux investissements (83,9) (115,7)





FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (42,1) (1 074,5) Nouveaux emprunts 11,7 945,7 Prime de remboursement anticipé (1,2) (21,9) Frais de transaction liés au refinancement payés 0,0 (3,7) Paiement au titre des contrats de location (25,5) (26,1) Charges d’intérêt payées (40,6) (40,4) Augmentation de capital : - par les actionnaires 0,9 0,0 - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées 0,0 0,0 Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère 0,0 0,0 - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (0,7) (1,4) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (97,4) (222,4) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 0,2 3,7 Impact des changements de périmètre de consolidation (3,7) 0,0 Variation de trésorerie des activités abandonnées 0,2 (0,4) Variation de trésorerie (1,5) (140,1) Trésorerie à l'ouverture 173,0 301,7 Trésorerie à la clôture 171,5 161,6





1 Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et ne font l’objet d’aucun examen. Seuls les états financiers consolidés intermédiaires condensés établis selon les normes IFRS ont fait l’objet d’un rapport de revue par les commissaires aux comptes

2 Le calcul de la dette nette a été révisé afin d’exclure les intérêts courus, alignant ainsi la méthodologie de Viridien sur sa documentation bancaire

3 Se référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie

4 Se référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie

5 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (intégralement utilisée) et 100 M$ entièrement non tirés

6 Incluant un impact de change positif de 15 M$ par rapport au 31 décembre 2025. Net des coûts de refinancement capitalisés

7 Le calcul de la dette nette a été révisé afin d’exclure les intérêts courus, alignant ainsi la méthodologie de Viridien sur sa documentation bancaire

8 Pour rappel, cet objectif intègre l’extension prévue (phase 1) des infrastructures de calcul haute performance du Groupe aux États-Unis et suppose une normalisation du besoin en fonds de roulement, notamment via le recouvrement des créances impayées auprès de PEMEX.

9 La norme IFRS 15 exige que les revenus de préfinancement d’Earth Data soient comptabilisés uniquement à la livraison des données finales traitées, c’est-à-dire lorsque l’obligation de performance est remplie. Par conséquent, la comptabilisation du chiffre d’affaires et des marges sur les études en cours est différée. Le reporting par activités de Viridien, en revanche, continue d’appliquer la méthode de l’avancement utilisée avant l’entrée en vigueur d’IFRS 15, pour la reconnaissance des revenus de préfinancement d’Earth Data et des marges associées

Pièce jointe