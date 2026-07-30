COFACE SA : Hugh Sturgess et Christine Todd

rejoignent le Conseil d’administration

Paris, le 30 juillet 2026 – 17h45

Lors de sa réunion du 30 juillet 2026, le Conseil d’administration de COFACE SA a coopté :

Hugh Sturgess, Chief Executive Officer d’Arch Insurance International, en qualité d’administrateur non-indépendant, en remplacement de David Gansberg.

d’Arch Insurance International, en qualité d’administrateur non-indépendant, en remplacement de David Gansberg. Christine Todd, Chief Investment Officer d’Arch Capital Group Ltd, en qualité d’administratrice non-indépendante, en remplacement de Marcy Rathman.

La structure du Conseil d’administration de COFACE SA reste inchangée. Il est composé de 10 membres, 5 femmes et 5 hommes, dont une majorité d’administrateurs indépendants (6).

------------------------

Biographie



Hugh Sturgess a été nommé Directeur Général (Chief Executive Officer) d'Arch Insurance International en janvier 2019.



Il a rejoint Arch Insurance en 2005 au sein de la division Executive Assurance d'Arch Insurance Canada, avant d'être nommé Président-Directeur Général d'Arch Insurance Canada Ltd. en 2014. À ce titre, il a supervisé la croissance et la diversification des activités de souscription de la société.



Au cours de sa carrière, Hugh Sturgess a occupé diverses fonctions dans le secteur des services financiers, notamment en tant qu’analyste financier chez RBC Capital Markets et souscripteur chez Chubb Insurance Company of Canada.



Diplômé d'un Bachelor of Commerce de l'Université McGill à Montréal, il est également titulaire des certifications professionnelles Canadian Securities et Chartered Insurance Professional.







Christine Todd est Chief Investment Officer d'Arch Capital Group Ltd. depuis juin 2021.



Forte de plus de 35 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et l'investissement institutionnel, elle a exercé de nombreuses fonctions de direction au sein d'acteurs majeurs du secteur, notamment comme Head of Fixed Income chez Amundi US, ainsi que Présidente de Neighborly Investments et de Standish.



Titulaire de la certification Chartered Financial Analyst (CFA), Christine Todd est diplômée de l'Université de Georgetown et détient également un MBA de l'Université de Boston.

































































CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.



www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe