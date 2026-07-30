Bouygues : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

 | Source: BOUYGUES BOUYGUES

 
Paris ● 30 juillet 2026
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
 

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 JUIN 2026
  

Bouygues annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel peut être consulté (en français et en anglais) sur le site internet de la société : www.bouygues.com, dans la rubrique « Information réglementée - Bouygues ».

BOUYGUES SA • Siège social : 32 avenue Hoche • 75008 Paris • France • bouygues.com                   

Société anonyme au capital de 385 323 631 € • 572 015 246 RCS Paris • I.E. FR 29 572 015 246

Pièce jointe


Attachments

Communiqué de presse - Mise à disposition du RFS 2026 - Bouygues SA
GlobeNewswire

Recommended Reading

 