Bouygues : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

Paris ● 30 juillet 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



INFORMATION RÉGLEMENTÉE



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL



AU 30 JUIN 2026

Bouygues annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel peut être consulté (en français et en anglais) sur le site internet de la société : www.bouygues.com, dans la rubrique « Information réglementée - Bouygues ».

BOUYGUES SA • Siège social : 32 avenue Hoche • 75008 Paris • France • bouygues.com

Société anonyme au capital de 385 323 631 € • 572 015 246 RCS Paris • I.E. FR 29 572 015 246



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