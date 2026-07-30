Bouygues : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel

|Paris ● 30 juillet 2026
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
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MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
AU 30 JUIN 2026
Bouygues annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.
Le rapport financier semestriel peut être consulté (en français et en anglais) sur le site internet de la société : www.bouygues.com, dans la rubrique « Information réglementée - Bouygues ».
|BOUYGUES SA • Siège social : 32 avenue Hoche • 75008 Paris • France • bouygues.com
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Pièce jointe