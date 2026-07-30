Marie Brizard Wine & Spirits Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Charenton-le-Pont, le 30 juillet 2026

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

Chiffre d’affaires de 84,0 M€ au 1er semestre 2026, en baisse de -4,4% (-3,0% en publié)

Chiffre d’affaires de 45,3 M€ au 2ème trimestre 2026, en hausse de +0,5% (+2,2% en publié)

Croissance en France sur le trimestre grâce à la reprise progressive des ventes de la marque William Peel, et de l’apport des nouveaux contrats de Marques d’Agence et de Services Industriels, malgré le recul confirmé du marché des spiritueux

Activité en repli plus contenu à l’International sur le trimestre, avec une performance contrastée selon les marques et segments d’activité

France : ventes en progression de +1,2 % au 1 er semestre 2026 par rapport à 2025, et de +6,0% au 2 ème trimestre 2026 par rapport à 2025 Les ventes en Grande Distribution sont en retrait de -4,0% en 2026 sur le semestre, et en hausse de +3,8% sur le 2 ème trimestre, pénalisées par la marque William Peel dont la reprise des ventes suite aux déréférencements de 2025 est lente et progressive. Les marques Marie Brizard et Sobieski sont en croissance sur le deuxième trimestre, portées par les innovations. Par ailleurs, de nouveaux accords de distribution de Marques d’Agence de Rhum contribuent également positivement. Le secteur Hors Domicile continue à enregistrer de bonnes performances, avec des ventes en hausse de +10,1% sur le 1 er semestre 2026 (+16,0 % sur le 2 ème trimestre), grâce notamment à la marque Marie Brizard et ses innovations ainsi qu’à la distribution d’une nouvelle Marque d’Agence de Rhum. Un nouveau contrat de Services Industriels de Cognac, entré en vigueur depuis fin 2025, génère également une contribution additionnelle à la croissance du trimestre.



International : le 1 er semestre 2026 affiche une baisse des ventes de -8,3% (-5,8% en publié) par rapport à 2025, et de -3,1% (-0,3% en publié) au 2 ème trimestre 2026 par rapport à 2025 Le ralentissement des ventes dans la zone Europe, impacté notamment par la Lituanie, Bulgarie et à l’Export s’est amoindri au 2 ème trimestre. L’Espagne progresse au 2 ème trimestre grâce au rattrapage de l’activité Services Industriels du 1 er trimestre, et n’affiche plus qu’un léger recul sur le semestre. Les ventes aux Etats-Unis ont maintenu une performance positive, portée par les marques Marie Brizard et Gautier, compensant un recul d’activité sur la marque Sobieski sur le trimestre.







NB : Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants (croissance organique), sauf mention contraire. Les données publiées intègrent les effets de change et de périmètre

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 1er semestre 2026, couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2026.

Chiffre d’Affaires du 1 er Semestre 2026

En M€ S1



2025 Croissance organique Effets de change et périmètre S1



2026 Croissance organique Croissance publiée France 35,1 0,4 0,0 35,6 +1,2% +1,2% International 51,4 -4,3 +1,3 48,4 -8,3% -5,8% TOTAL GROUPE MBWS 86,6 -3,8 +1,3 84,0 -4,4% -3,0%

Chiffre d’Affaires du 2 ème trimestre 2026

En M€ T2



2025 Croissance organique Effets de change et périmètre T2



2026 Croissance organique Croissance publiée France 17,5 +1,1 0,0 18,6 +6,0% +6,0% International 26,8 -0,8 +0,8 26,7 -3,1% -0,3% TOTAL GROUPE MBWS 44,4 +0,2 +0,8 45,3 +0,5% +2,2%

Cluster France

Les ventes du Cluster France ressortent à 35,6 M€ au 1er semestre 2026, en hausse de +1,2% par rapport à 2025.

La progression au 2ème trimestre de +6,0% à 18,6 M€ traduit d’une part un effet de rattrapage, avec la remontée progressive des référencements et ventes de William Peel en Grande Distribution et des performances contrastées entre les enseignes, et d’autre part des améliorations plus structurelles :

- La marque Marie Brizard a affiché une belle performance sur l’ensemble du semestre, suite au lancement d‘innovations répondant aux attentes du marché.

- Dans le circuit On-Trade, l’activité enregistre une progression de +10,1% sur le semestre (+16,0 % sur le second trimestre) portée par la marque Marie Brizard et le développement de nouvelles offres de Marques d’Agence

- Un nouveau contrat de Services Industriels de Cognac, entré en vigueur depuis fin 2025, génère également une contribution additionnelle à la croissance, dans un contexte de marché du Cognac en baisse continue.

Cluster International

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2026 du Cluster International s’établit à 48,4 M€, en baisse de -8,3%

(-5,8% en publié) par rapport au 1er semestre 2025 avec une baisse moins marquée au second trimestre de -3,1% (-0,3 % en publié). Cette amélioration séquentielle combine des effets de rattrapage ponctuels (reprise à pleine capacité des Services Industriels en Espagne après des arrêts techniques au 1er trimestre, phasage de commandes plus favorable sur la marque Gautier en Martinique et Guadeloupe, étalement dans le temps par l’importateur aux Etats-Unis de sa baisse de stock, ce qui crée une croissance ponctuelle par rapport à une base de comparaison avec un 1er semestre 2025 très faible) et des avancées de nature plus structurelle (innovations sur les Marques Stratégiques Internationales, dynamique de la marque Marie Brizard aux Etats-Unis, intégration d’un distributeur au Danemark).

L’activité de MBWS International (Export) enregistre un chiffre d’affaires en baisse de -15,3% sur le 1er semestre, avec un 2ème trimestre en recul limité à -2,3%. La marque Sobieski est notamment en baisse au UK, William Peel en région BeLux, tandis qu’en Martinique et Guadeloupe la marque Gautier bénéficie au 2ème trimestre d’un phasage de commandes plus favorable qu’au 1er trimestre. La Pologne, l’Allemagne, l’Italie et les DROM réalisent une performance positive au 2ème trimestre.

L’Espagne enregistre un recul de ses ventes de -4,5% sur le semestre, et une croissance de +6,5 % au 2ème trimestre. Le recul du semestre s’enregistre à la fois sur les Marques Stratégiques Internationales (Marie Brizard sur le marché domestique et William Peel sur l’activité frontière) et sur les Services Industriels. Il est à noter cependant que l’activité des Services Industriels au 2ème trimestre s’inscrit en nette hausse, à +11,7%, conformément aux prévisions de rattrapage d’activité suite aux arrêts de production temporaires au 1er trimestre 2026 pour permettre le renouvellement d’équipements de production.

Au Danemark, le chiffre d’affaires enregistre une baisse de -16,4% au 2ème trimestre 2026, d’ampleur similaire au 1er trimestre, liée en particulier à des déréférencements chez quelques clients, à des décalages de promotion chez de gros acteurs de la distribution, et à une baisse globale du marché danois. En publié, l’intégration de la nouvelle entité danoise (Interbrands Danemark) permet au chiffre d’affaires de progresser de +88,4% au 1er semestre (+75,0% au 2ème trimestre).

La Lituanie réalise un chiffre d’affaires en baisse de -10,4% au 1er semestre 2026 par rapport à 2025

(-9,2% au 2ème trimestre). Ce recul touche tous les marchés (domestique et export). Le marché domestique bénéficie d’un regain de compétitivité généré par une activité promotionnelle plus soutenue, mais continue d’être pénalisé par la baisse de consommation d’alcool fort et par un mix produits défavorable. Par ailleurs, le niveau élevé des droits d’accise, qui augmentent régulièrement année après année, impacte négativement la demande. L’export est en recul de -19,1% sur le semestre (-13,2% au 2ème trimestre) principalement dû au marché Ukrainien et les impacts directs et indirects de la guerre. L’activité de Services Industriels affiche une certaine stabilité.

En Bulgarie, les ventes au 1er semestre 2026 sont en retrait de -14,9% (-11,0% au 2ème trimestre), une baisse essentiellement imputable à l’activité Services Industriels à l’export. Le marché domestique est en hausse de 2,4 % sur le semestre grâce aux Marques Stratégiques Internationales, avec une légère baisse des Marques Flagship Locales (activité vins) et de quelques Marques d’Agence.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires affiche une progression de +39,9% au 1er semestre 2026 par rapport à 2025 (+12,0% au 2ème trimestre), portée par les marques Gautier et Marie Brizard, malgré un recul de la marque Sobieski au 2ème trimestre, lié à une politique de réduction progressive des stocks de la part de l’importateur.

Au Brésil, les ventes du 1er semestre 2026 sont en baisse de -18,5% (-26,9% au 2ème trimestre) dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat dans le pays. A la suite d’un nouveau contrat de Services Industriels négocié en 2025, les travaux de rénovation pour augmentation de la capacité de production de l’outil industriel ont pénalisé temporairement la disponibilité de certains produits sur le marché, impactant les ventes du semestre.

Perspectives

Les tendances macro-économiques et géopolitiques sont défavorables pour les marchés des spiritueux depuis le début de l’année 2026, marquée par une volatilité accrue qui nécessite une agilité opérationnelle et une réactivité commerciale toujours plus importante et rapide.

Le Groupe est notamment exposé aux impacts potentiels des conflits en cours suivants :

Le conflit actuel au Moyen-Orient n’est toujours pas en voie de résolution, source d’inflation du coût des intrants et du transport (logistique maritime et terrestre, énergie, matières premières, etc.) et de disruption de la chaine logistique (délais d’approvisionnement allongés, retards sur l’enlèvement des commandes, etc.),

La poursuite du conflit en Ukraine pourrait à nouveau avoir des conséquences sur l’activité en local et celle des entités du Groupe qui lui sont proches géographiquement.

Plus spécifiquement en France, la marque William Peel continue de réintégrer progressivement certaines enseignes de la grande distribution depuis la fin de l’année 2025 ; le Groupe s’efforce d’assurer une remontée des niveaux de distribution et de parts de marché, pour permettre un retour à une tendance encore plus positive au second semestre, par rapport à une faible base de comparaison 2025

Pour faire face à cet environnement, le Groupe s’appuie sur des avancées concrètes sur l’ensemble de ses axes de développements stratégiques : innovations ciblées pour les Marques Stratégiques Internationales et Flagships Régionales, enrichissement du portefeuille de Marques d’Agence avec de nouveaux contrats en France, l’intégration d’un distributeur au Danemark et enfin le développement de nouveaux partenariats de Services Industriels en France et au Brésil. Il poursuit activement l’identification d’opportunités de croissance pertinentes et rentables, tant organiques qu’externes, dans une logique de développement pérenne. L’ensemble des développements mentionnés ci-dessus s’inscrivent dans cette stratégie long-terme.

Calendrier financier

Résultats semestriels 2026 : 24 septembre 2026

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 : 29 octobre 2026













Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 21











Contact Presse

Image Sept

Clémence Vermersch - Laurent Poinsot

cvermersch@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

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