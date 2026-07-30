Communiqué de presse

30 juillet 2026 - N° 17

SCOR annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2026

SCOR (« SCOR » ou la « Société ») annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel 2026 peut être consulté sur le site internet de la Société dans la rubrique « Information réglementée » : Information réglementée | SCOR.

Des exemplaires du rapport financier semestriel 2026 sont également disponibles au siège social de la Société situé au 5, avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 France.

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SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 15,4 milliards d’euros de revenus d’assurance bruts en 2025. Représenté à travers plus de 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com











Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com











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L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur le site wiztrust.com.



Généralités

Les chiffres présentés dans le rapport financier semestriel 2026 peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les décimales) ; par conséquent, le rapport financier semestriel 2026 peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et les positions sur le marché sont internes.

Le rapport financier semestriel 2026 ne constitue dans aucun pays, une offre de vente ou d’échange ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres SCOR.

Déclarations prévisionnelles

Le rapport financier semestriel 2026 contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que « estimer », « croire », « anticiper », « viser », « s’attendre à », « avoir pour objectif de », « avoir l’intention de », « prévoir de », « aboutir à », « devoir » et d’autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront ou non à l’avenir.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes identifiées ou non, et d’autres facteurs susceptibles d’impacter de façon significative les résultats, les performances et les réalisations futurs, envisagés ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact dans sa totalité des risques économiques, financiers et géopolitiques sur les activités et résultats de SCOR ne peut pas être évalué avec précision.

Par conséquent, l’ensemble des évaluations, des hypothèses et, plus généralement, des chiffres présentés dans le rapport financier semestriel 2026 sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d’hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l’activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé le 13 mars 2026 sous le numéro D. 26-0090 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui est disponible sur le site internet de SCOR www.scor.com et de l’AMF www.amf-france.org ainsi que dans le rapport financier semestriel 2026 publié ce jour et disponible également sur le site internet de SCOR.

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des « prévisions de bénéfice » au sens de l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.

SCOR n’a pas l’intention ni l’obligation de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans le rapport financier semestriel 2026 sont préparées sur la base des IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union Européenne.

Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l’exercice précédent n’ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que le taux de rendement sur actifs investis, le taux de rendement courant, le rendement des capitaux propres et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du second trimestre et du premier semestre 2026 qui est disponible sur le site internet de SCOR www.scor.com.

Les résultats financiers du premier semestre 2026 inclus dans le rapport financier semestriel 2026 ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de SCOR.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Tout chiffre ou toute donnée financière pour une période postérieure au 30 juin 2026 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes.

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