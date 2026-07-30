AdUX : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Communiqué de presse

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Chiffre d’affaires de 10,6M€ au premier semestre 2026

EBITDA(1) de 1,3M€ au premier semestre 2026

Paris, le 30 juillet 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2026.

« Face au recul du marché et à la baisse de notre marge brute, notre discipline opérationnelle permet de maintenir un EBITDA solide et un résultat net positif »

Mickaël Ferreira – Directeur Général Groupe AdUX

Mot du Directeur Général

« Le premier semestre 2026 confirme la recomposition du marché de la publicité digitale programmatique. Selon le baromètre du programmatique du marché français(2), principal marché du Groupe, sur les 327 millions d'euros suivis sur le semestre, le Display reste prépondérant (70% des investissements) mais poursuit son érosion, à 230 millions d'euros (-13%). La vidéo instream accuse un recul plus marqué encore, à 60 millions d'euros (-31%), pénalisée par une forte baisse des prix (Coût par mille, CPM de -44%). À l'inverse, deux segments s'imposent comme les nouveaux moteurs de croissance du marché : l'audio digital, qui progresse de 23% (37 millions d'euros) avec des CPM en hausse de 13%, et le Digital Out-of-Home programmatique (pDOOH), qui bondit de 28%. Le marché se dessine ainsi à deux vitesses, la valeur se déplaçant des formats historiques vers les segments émergents.

Dans cet environnement contrasté, la stratégie du Groupe démontre à nouveau sa pertinence. Face à l'incertitude, nous maintenons une stricte maîtrise de nos coûts tout en priorisant les produits à plus forte marge comme le marketing à la performance et le drive-to-store. C'est ce double levier, plutôt qu'une course au volume, qui nous permet de contenir l'impact du repli du marché sur nos résultats.

Ces choix se traduisent par un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros sur le premier semestre, en recul limité à 5%, une résistance nettement supérieure à celle du marché du Display. Dans un contexte de contraction de la marge brute (4,4 millions d'euros contre 5,1 millions d’euros au S1 2025), notre discipline sur les coûts nous permet de limiter une grande partie du recul de la marge brute et dégager un EBITDA de 1,3 million d'euros (contre 1,7 millions d’euros au S1 2025), soit un taux d'EBITDA de 12,4% (15,6% au S1 2025), et de préserver un résultat net positif de 0,3 million d'euros (0,8 million d’euros au S1 2025).

Nous abordons ce second semestre avec détermination en focalisant nos efforts sur le marché français. Principal moteur de notre activité, il demeure le mieux orienté, tiré notamment par la dynamique des annonceurs du Retail — une verticale clé dont les attentes sont en parfaite adéquation avec nos solutions. C’est en nous appuyant sur ces leviers, combinés à une stricte maîtrise de nos coûts, que nous conduirons notre trajectoire au sein d’un marché en pleine recomposition »

Mickaël Ferreira – Directeur Général Groupe AdUX



Résultats du premier semestre 2026

Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 10,6 millions d’euros soit une diminution de 5% comparé au premier semestre 2025.

Ce repli s'explique principalement par le recul de l'activité à l'international, notamment en Belgique et en Italie, respectivement de 0,6 et 0,3 millions d’euros, dans un contexte de marché défavorable, comme décrit dans le mot du Directeur Général. Cette baisse est partiellement compensée par le maintien de l’activité en France qui, dans la continuité de la dynamique observée en 2025, enregistre une légère croissance de chiffre d’affaires de 3 % par rapport au premier semestre 2025.

La marge brute s'inscrit en retrait de 13% (-0,7 million d'euros), sous l'effet conjugué du repli du marché et d'une forte pression sur les prix. Le groupe a toutefois limité l’impact sur ses résultats grâce à une maîtrise rigoureuse de ses coûts opérationnels.

Grâce à ces efforts de gestion, AdUX parvient à dégager un EBITDA de 1,3 million d'euros (taux d'EBITDA de 12,4%) et à maintenir un résultat net positif de 0,3 million d'euros.

Le bilan reste solide, avec un ratio dette nette(3)/ EBITDA de 2,49 (contre 1,23 au 31 décembre 2025). La dette nette s’établissant au 30 juin 2026 à 8,2 millions d’euros, dont 7,9 millions d’euros correspondant à la dette liée au contrat d’affacturage.

La trésorerie au bilan s'établit à 0,2 million d'euros au 30 juin 2026, contre 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2025. Cette évolution s'explique par la mise en place, au cours du semestre, d'une centralisation de trésorerie à l'échelle du groupe Azerion, à laquelle s'ajoutent des avances consenties en compte courant. Ces dispositifs, rémunérés dans des conditions de pleine concurrence et aux conditions de marché, correspondent au placement des excédents de trésorerie du Groupe, dont ils améliorent le rendement, et sont sans incidence sur le financement de son activité.

Analyse du compte de résultat

En M€ S1 2026 S1 2025 Var Var. % Chiffre d'affaires 10,6 11,2 -0,6 -5% Charges facturées par les supports -6,2 -6,1 -0,1 2% Marge brute 4,4 5,1 -0,7 -13% Achats -1,6 -1,9 0,3 -16% Charges de personnel -1,5 -1,4 -0,1 4% EBITDA 1,3 1,7 -0,4 -24% Dotations et reprises aux amortissements et provisions -0,6 -0,5 -0,1 14% Résultat opérationnel courant 0,7 1,2 -0,5 -42% Valorisation des stock options et actions gratuites 0,0 0,0 0,0 0% Autres produits et charges non courants 0,0 0,0 0,0 0% Résultat opérationnel 0,7 1,2 -0,5 -42% Coût de l'endettement -0,3 -0,3 0,0 11% Autres produits et charges financiers 0,0 0,0 0,0 n.s. Résultat des sociétés intégrées 0,4 0,9 -0,6 -61% Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 n.s. Résultat avant impôt des sociétés consolidées 0,4 1,0 -0,6 -63% Impôts 0,0 -0,1 0,1 -80% Résultat net 0,3 0,8 -0,5 -61% Dont Part des minoritaires 0,0 0,0 0,0 n.s. Dont Part du Groupe 0,3 0,8 -0,5 -59%

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 10,6 millions d’euros, soit une diminution de -5% sur la période et la marge brute s’élève à 4,4 millions d’euros en diminution de -13% par rapport au premier semestre 2025.

Les coûts d’achats externes ont diminué de 0,3 million d’euros et s’élèvent à 1,6 millions d’euros. La masse salariale s’élève à 1,5 million d’euros et augmente légèrement comparé au premier semestre de 2025.

L’EBITDA diminue et s’élève à 1,3 million d’euros au premier semestre 2026 contre 1,7 million d’euros au premier semestre 2025.

Les amortissements et dépréciations sont légèrement plus élevé qu’en 2025 et s’élèvent à 0,6 million d’euros.

Le résultat opérationnel s’élève à 0,7 million d’euros contre 1,2 million d’euros au premier semestre 2025, soit une diminution de 0,5 million d’euros.

Le résultat net s’élève à 0,3 million d’euros (contre 0,8 million d’euros au premier semestre 2025).

() Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Perspectives

La stricte maîtrise des coûts, conjuguée à notre positionnement sur les produits à plus forte marge, a permis de limiter les effets du recul du marché sur la rentabilité du Groupe.

Cette stratégie restera portée par la dynamique de l'activité en France, dont le poids dans le volume d'affaires global continue de s'accroître pour s'imposer comme le principal moteur de résilience du Groupe. Portée notamment par les annonceurs du secteur Retail, la France concentrera nos efforts commerciaux, avec pour ambition de répondre au plus près des besoins de ces annonceurs.

Le Groupe reste pleinement mobilisé sur la maîtrise de ses coûts et la priorisation des produits à plus forte marge, avec pour objectif de préserver une rentabilité opérationnelle solide.

Les comptes consolidés ont été établis sous la supervision du conseil d’administration d’AdUX SA en date du 28 juillet 2026. Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos au 30 juin 2026 est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique «Investisseurs».

Prochaine communication financière

Résultats annuel 2026

Avril 2027

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.

La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX

Plus d’informations sur www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr/

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que ADUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.

Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2026 et 30 juin 2025

en milliers d'euros 30 Juin 2026 30 Juin 2025 Chiffre d'affaires 10 593 11 151 Charges facturées par les supports -6 201 -6 097 Marge brute 4 391 5 054 Achats -1 602 -1 899 Charges de personnel -1 473 -1 414 EBITDA (1) 1 316 1 741 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -616 -542 Résultat opérationnel 701 1 199 Coût de l'endettement -322 -289 Autres produits et charges financiers -15 32 Résultat des sociétés intégrées 364 942 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence -9 27 Résultat avant impôt 355 969 Impôts -27 -134 Résultat net 328 836 Dont Part des minoritaires -9 16 Dont Part du Groupe 319 851

(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Bilans consolidés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

ACTIF - en milliers d'euros 30 Juin 2026 31 Déc. 2025 Goodwill nets 2 468 2 468 Immobilisations incorporelles nettes 1 312 1 011 Immobilisations corporelles nettes 30 32 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 456 291 Impôts différés actifs 1 042 1 042 Autres actifs financiers 148 156 Actifs non courants 5 456 5 001 Clients et autres débiteurs 22 456 22 858 Autres actifs courants 12 784 8 856 Actifs financiers courants 42 66 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 175 2 359 Actifs courants 35 457 34 139 TOTAL DE L'ACTIF 40 913 39 140





PASSIF - en milliers d'euros 30 Juin 2026 31 Déc. 2025 Capital social 1 569 1 569 Primes et réserves consolidées 3 151 994 Actions propres -117 -107 Résultat consolidé (part du Groupe) 319 2 155 Capitaux propres (part du Groupe) 4 922 4 611 Intérêts minoritaires -26 -36 Capitaux propres 4 896 4 575 Emprunts et dettes financières à long terme 0 - Dette de location à long terme 74 108 Provisions non courantes 439 489 Passifs d'impôt différés - - Passifs non courants 513 597 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 7 892 7 232 Dette de location à court terme 394 204 Provisions courantes - - Fournisseurs et autres créditeurs 19 243 19 011 Autres dettes et passifs courants 7 976 7 521 Passifs courants 35 504 33 968 TOTAL DU PASSIF 40 913 39 140

Tableaux des flux de trésorerie consolidés de l’exercice 2025 et les semestres clos du 30 juin 2026 et du 30 juin 2025

en milliers d'euros 30 Juin 2026 31 Déc. 2025 30 Juin 2025 Résultat net 328 2 137 836 Amortissements des immobilisations 565 1 320 465 Pertes de valeur - - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie - - - Coût de l'endettement 304 508 261 Quote-part dans les entreprises associées 9 -27 -27 Résultat de cession d'immobilisations - 25 28 Coûts des paiements fondés sur des actions - - - Charges d'impôts 27 109 134 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 1 233 4 071 1 696 Variation du besoin en fonds de roulement -2 305 -1 517 -1 694 Trésorerie provenant des activités opérationnelles -1 072 2 554 1 Intérêts payés -304 -508 -261 Impôt sur le résultat payé 133 56 30 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -1 244 2 102 -229 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - - Produits de cession d'actifs financiers - - - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - - - Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - - - Acquisition d'immobilisations -631 -801 -143 Variation des actifs financiers 24 42 25 Variation des fournisseurs d'immobilisations -3 101 - Incidence des variations de périmètre - - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -610 -658 -118 Produits de l'émission d'actions - - - Rachat d'actions propres -9 15 23 Nouveaux emprunts - - - Remboursements d'emprunts -321 -1 066 -445 Variation des autres dettes financières - - - Dividendes payés aux minoritaires - - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -331 -1 051 -422 Incidence des variations de taux de change -0 0 0 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -2 184 392 -769 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 2 359 1 967 1 967 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 175 2 359 1 198





(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

(2) le Baromètre du Programmatique de l'Open Web publié par Alliance Digitale est l'étude de référence en France qui analyse les investissements, les tendances et l'évolution de la publicité programmatique.

(3) La dette nette comprend les « Emprunts et dettes financières à long terme », les « Dettes financières à court terme et découverts bancaires » et les « Dettes de location à court/long terme », diminuée de la « Trésorerie et équivalents de Trésorerie ».

Pièce jointe