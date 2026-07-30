AdUX : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026

Communiqué de presse
RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026
Chiffre d’affaires de 10,6M€ au premier semestre 2026
EBITDA(1) de 1,3M€ au premier semestre 2026
Paris, le 30 juillet 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2026.
« Face au recul du marché et à la baisse de notre marge brute, notre discipline opérationnelle permet de maintenir un EBITDA solide et un résultat net positif »
Mickaël Ferreira – Directeur Général Groupe AdUX
Mot du Directeur Général
« Le premier semestre 2026 confirme la recomposition du marché de la publicité digitale programmatique. Selon le baromètre du programmatique du marché français(2), principal marché du Groupe, sur les 327 millions d'euros suivis sur le semestre, le Display reste prépondérant (70% des investissements) mais poursuit son érosion, à 230 millions d'euros (-13%). La vidéo instream accuse un recul plus marqué encore, à 60 millions d'euros (-31%), pénalisée par une forte baisse des prix (Coût par mille, CPM de -44%). À l'inverse, deux segments s'imposent comme les nouveaux moteurs de croissance du marché : l'audio digital, qui progresse de 23% (37 millions d'euros) avec des CPM en hausse de 13%, et le Digital Out-of-Home programmatique (pDOOH), qui bondit de 28%. Le marché se dessine ainsi à deux vitesses, la valeur se déplaçant des formats historiques vers les segments émergents.
Dans cet environnement contrasté, la stratégie du Groupe démontre à nouveau sa pertinence. Face à l'incertitude, nous maintenons une stricte maîtrise de nos coûts tout en priorisant les produits à plus forte marge comme le marketing à la performance et le drive-to-store. C'est ce double levier, plutôt qu'une course au volume, qui nous permet de contenir l'impact du repli du marché sur nos résultats.
Ces choix se traduisent par un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros sur le premier semestre, en recul limité à 5%, une résistance nettement supérieure à celle du marché du Display. Dans un contexte de contraction de la marge brute (4,4 millions d'euros contre 5,1 millions d’euros au S1 2025), notre discipline sur les coûts nous permet de limiter une grande partie du recul de la marge brute et dégager un EBITDA de 1,3 million d'euros (contre 1,7 millions d’euros au S1 2025), soit un taux d'EBITDA de 12,4% (15,6% au S1 2025), et de préserver un résultat net positif de 0,3 million d'euros (0,8 million d’euros au S1 2025).
Nous abordons ce second semestre avec détermination en focalisant nos efforts sur le marché français. Principal moteur de notre activité, il demeure le mieux orienté, tiré notamment par la dynamique des annonceurs du Retail — une verticale clé dont les attentes sont en parfaite adéquation avec nos solutions. C’est en nous appuyant sur ces leviers, combinés à une stricte maîtrise de nos coûts, que nous conduirons notre trajectoire au sein d’un marché en pleine recomposition »
Mickaël Ferreira – Directeur Général Groupe AdUX
Résultats du premier semestre 2026
Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 10,6 millions d’euros soit une diminution de 5% comparé au premier semestre 2025.
Ce repli s'explique principalement par le recul de l'activité à l'international, notamment en Belgique et en Italie, respectivement de 0,6 et 0,3 millions d’euros, dans un contexte de marché défavorable, comme décrit dans le mot du Directeur Général. Cette baisse est partiellement compensée par le maintien de l’activité en France qui, dans la continuité de la dynamique observée en 2025, enregistre une légère croissance de chiffre d’affaires de 3 % par rapport au premier semestre 2025.
La marge brute s'inscrit en retrait de 13% (-0,7 million d'euros), sous l'effet conjugué du repli du marché et d'une forte pression sur les prix. Le groupe a toutefois limité l’impact sur ses résultats grâce à une maîtrise rigoureuse de ses coûts opérationnels.
Grâce à ces efforts de gestion, AdUX parvient à dégager un EBITDA de 1,3 million d'euros (taux d'EBITDA de 12,4%) et à maintenir un résultat net positif de 0,3 million d'euros.
Le bilan reste solide, avec un ratio dette nette(3)/ EBITDA de 2,49 (contre 1,23 au 31 décembre 2025). La dette nette s’établissant au 30 juin 2026 à 8,2 millions d’euros, dont 7,9 millions d’euros correspondant à la dette liée au contrat d’affacturage.
La trésorerie au bilan s'établit à 0,2 million d'euros au 30 juin 2026, contre 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2025. Cette évolution s'explique par la mise en place, au cours du semestre, d'une centralisation de trésorerie à l'échelle du groupe Azerion, à laquelle s'ajoutent des avances consenties en compte courant. Ces dispositifs, rémunérés dans des conditions de pleine concurrence et aux conditions de marché, correspondent au placement des excédents de trésorerie du Groupe, dont ils améliorent le rendement, et sont sans incidence sur le financement de son activité.
Analyse du compte de résultat
|En M€
|S1 2026
|S1 2025
|Var
|Var. %
|Chiffre d'affaires
|10,6
|11,2
|-0,6
|-5%
|Charges facturées par les supports
|-6,2
|-6,1
|-0,1
|2%
|Marge brute
|4,4
|5,1
|-0,7
|-13%
|Achats
|-1,6
|-1,9
|0,3
|-16%
|Charges de personnel
|-1,5
|-1,4
|-0,1
|4%
|EBITDA
|1,3
|1,7
|-0,4
|-24%
|Dotations et reprises aux amortissements et provisions
|-0,6
|-0,5
|-0,1
|14%
|Résultat opérationnel courant
|0,7
|1,2
|-0,5
|-42%
|Valorisation des stock options et actions gratuites
|0,0
|0,0
|0,0
|0%
|Autres produits et charges non courants
|0,0
|0,0
|0,0
|0%
|Résultat opérationnel
|0,7
|1,2
|-0,5
|-42%
|Coût de l'endettement
|-0,3
|-0,3
|0,0
|11%
|Autres produits et charges financiers
|0,0
|0,0
|0,0
|n.s.
|Résultat des sociétés intégrées
|0,4
|0,9
|-0,6
|-61%
|Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence
|0,0
|0,0
|0,0
|n.s.
|Résultat avant impôt des sociétés consolidées
|0,4
|1,0
|-0,6
|-63%
|Impôts
|0,0
|-0,1
|0,1
|-80%
|Résultat net
|0,3
|0,8
|-0,5
|-61%
|Dont Part des minoritaires
|0,0
|0,0
|0,0
|n.s.
|Dont Part du Groupe
|0,3
|0,8
|-0,5
|-59%
Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 10,6 millions d’euros, soit une diminution de -5% sur la période et la marge brute s’élève à 4,4 millions d’euros en diminution de -13% par rapport au premier semestre 2025.
Les coûts d’achats externes ont diminué de 0,3 million d’euros et s’élèvent à 1,6 millions d’euros. La masse salariale s’élève à 1,5 million d’euros et augmente légèrement comparé au premier semestre de 2025.
L’EBITDA diminue et s’élève à 1,3 million d’euros au premier semestre 2026 contre 1,7 million d’euros au premier semestre 2025.
Les amortissements et dépréciations sont légèrement plus élevé qu’en 2025 et s’élèvent à 0,6 million d’euros.
Le résultat opérationnel s’élève à 0,7 million d’euros contre 1,2 million d’euros au premier semestre 2025, soit une diminution de 0,5 million d’euros.
Le résultat net s’élève à 0,3 million d’euros (contre 0,8 million d’euros au premier semestre 2025).
() Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.
Perspectives
La stricte maîtrise des coûts, conjuguée à notre positionnement sur les produits à plus forte marge, a permis de limiter les effets du recul du marché sur la rentabilité du Groupe.
Cette stratégie restera portée par la dynamique de l'activité en France, dont le poids dans le volume d'affaires global continue de s'accroître pour s'imposer comme le principal moteur de résilience du Groupe. Portée notamment par les annonceurs du secteur Retail, la France concentrera nos efforts commerciaux, avec pour ambition de répondre au plus près des besoins de ces annonceurs.
Le Groupe reste pleinement mobilisé sur la maîtrise de ses coûts et la priorisation des produits à plus forte marge, avec pour objectif de préserver une rentabilité opérationnelle solide.
Les comptes consolidés ont été établis sous la supervision du conseil d’administration d’AdUX SA en date du 28 juillet 2026. Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos au 30 juin 2026 est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la rubrique «Investisseurs».
Prochaine communication financière
Résultats annuel 2026
Avril 2027
A PROPOS D’ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.
La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX
Plus d’informations sur www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr/
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que ADUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.
Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2026 et 30 juin 2025
|en milliers d'euros
|30 Juin 2026
|30 Juin 2025
|Chiffre d'affaires
|10 593
|11 151
|Charges facturées par les supports
|-6 201
|-6 097
|Marge brute
|4 391
|5 054
|Achats
|-1 602
|-1 899
|Charges de personnel
|-1 473
|-1 414
|EBITDA (1)
|1 316
|1 741
|Dotations et reprises aux amortissements et provisions
|-616
|-542
|Résultat opérationnel
|701
|1 199
|Coût de l'endettement
|-322
|-289
|Autres produits et charges financiers
|-15
|32
|Résultat des sociétés intégrées
|364
|942
|Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
|-9
|27
|Résultat avant impôt
|355
|969
|Impôts
|-27
|-134
|Résultat net
|328
|836
|Dont Part des minoritaires
|-9
|16
|Dont Part du Groupe
|319
|851
(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.
Bilans consolidés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025
|ACTIF - en milliers d'euros
|30 Juin 2026
|31 Déc. 2025
|Goodwill nets
|2 468
|2 468
|Immobilisations incorporelles nettes
|1 312
|1 011
|Immobilisations corporelles nettes
|30
|32
|Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location
|456
|291
|Impôts différés actifs
|1 042
|1 042
|Autres actifs financiers
|148
|156
|Actifs non courants
|5 456
|5 001
|Clients et autres débiteurs
|22 456
|22 858
|Autres actifs courants
|12 784
|8 856
|Actifs financiers courants
|42
|66
|Trésorerie et équivalents de Trésorerie
|175
|2 359
|Actifs courants
|35 457
|34 139
|TOTAL DE L'ACTIF
|40 913
|39 140
|PASSIF - en milliers d'euros
|30 Juin 2026
|31 Déc. 2025
|Capital social
|1 569
|1 569
|Primes et réserves consolidées
|3 151
|994
|Actions propres
|-117
|-107
|Résultat consolidé (part du Groupe)
|319
|2 155
|Capitaux propres (part du Groupe)
|4 922
|4 611
|Intérêts minoritaires
|-26
|-36
|Capitaux propres
|4 896
|4 575
|Emprunts et dettes financières à long terme
|0
|-
|Dette de location à long terme
|74
|108
|Provisions non courantes
|439
|489
|Passifs d'impôt différés
|-
|-
|Passifs non courants
|513
|597
|Dettes financières à court terme et découverts bancaires
|7 892
|7 232
|Dette de location à court terme
|394
|204
|Provisions courantes
|-
|-
|Fournisseurs et autres créditeurs
|19 243
|19 011
|Autres dettes et passifs courants
|7 976
|7 521
|Passifs courants
|35 504
|33 968
|TOTAL DU PASSIF
|40 913
|39 140
Tableaux des flux de trésorerie consolidés de l’exercice 2025 et les semestres clos du 30 juin 2026 et du 30 juin 2025
|en milliers d'euros
|30 Juin 2026
|31 Déc. 2025
|30 Juin 2025
|Résultat net
|328
|2 137
|836
|Amortissements des immobilisations
|565
|1 320
|465
|Pertes de valeur
|-
|-
|-
|Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie
|-
|-
|-
|Coût de l'endettement
|304
|508
|261
|Quote-part dans les entreprises associées
|9
|-27
|-27
|Résultat de cession d'immobilisations
|-
|25
|28
|Coûts des paiements fondés sur des actions
|-
|-
|-
|Charges d'impôts
|27
|109
|134
|Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement
|1 233
|4 071
|1 696
|Variation du besoin en fonds de roulement
|-2 305
|-1 517
|-1 694
|Trésorerie provenant des activités opérationnelles
|-1 072
|2 554
|1
|Intérêts payés
|-304
|-508
|-261
|Impôt sur le résultat payé
|133
|56
|30
|TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
|-1 244
|2 102
|-229
|Produits de cession d'immobilisations corporelles
|-
|-
|-
|Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie
|-
|-
|-
|Produits de cession d'actifs financiers
|-
|-
|-
|Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée
|-
|-
|-
|Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise
|-
|-
|-
|Acquisition d'immobilisations
|-631
|-801
|-143
|Variation des actifs financiers
|24
|42
|25
|Variation des fournisseurs d'immobilisations
|-3
|101
|-
|Incidence des variations de périmètre
|-
|-
|-
|TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
|-610
|-658
|-118
|Produits de l'émission d'actions
|-
|-
|-
|Rachat d'actions propres
|-9
|15
|23
|Nouveaux emprunts
|-
|-
|-
|Remboursements d'emprunts
|-321
|-1 066
|-445
|Variation des autres dettes financières
|-
|-
|-
|Dividendes payés aux minoritaires
|-
|-
|-
|TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
|-331
|-1 051
|-422
|Incidence des variations de taux de change
|-0
|0
|0
|VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
|-2 184
|392
|-769
|Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier
|2 359
|1 967
|1 967
|TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE
|175
|2 359
|1 198
(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.
(2) le Baromètre du Programmatique de l'Open Web publié par Alliance Digitale est l'étude de référence en France qui analyse les investissements, les tendances et l'évolution de la publicité programmatique.
(3) La dette nette comprend les « Emprunts et dettes financières à long terme », les « Dettes financières à court terme et découverts bancaires » et les « Dettes de location à court/long terme », diminuée de la « Trésorerie et équivalents de Trésorerie ».
Pièce jointe