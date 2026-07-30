 Bilan semestriel du contrat de liquidité

 | Source: HAFFNER ENERGY HAFFNER ENERGY

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 Bilan semestriel du contrat de liquidité


Vitry-le-François, France, 30 juillet 2026, 18h00 (CEST)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HAFFNER ENERGY à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 298 138 titres HAFFNER ENERGY
  • 47.614,58 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 445 632 titres HAFFNER ENERGY
  • 14.634,82 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 17/03/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 500.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats2 634 529320 064,74 €763
Ventes2 782 023353 044,50 €817


ACHATS VENTES
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros  Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL7632 634 529320 064,74 TOTAL8172 782 023353 044,50
02/01/202615000295 02/01/20268300001986
05/01/20268240001797,6 05/01/20266230001899,8
06/01/2026515000883,5 07/01/202626000369
07/01/202613000171 08/01/202628000496
08/01/202639000513 14/01/2026516000736
09/01/202614000208 15/01/202625019238,9
12/01/202613000147 20/01/2026410695464,16
13/01/2026312000548,4 27/01/202613400001748
14/01/202614000172 28/01/202628000324
15/01/2026310350446,09 30/01/2026411114421,22
16/01/202626000258 02/02/2026723000878,6
19/01/202613000132 03/02/20269270001050,3
20/01/20269242001030,92 04/02/2026624000952,8
21/01/2026721000890,4 05/02/2026624000931,2
26/01/2026516000646,4 06/02/2026312000450
27/01/20269310001271 09/02/2026193034,88
28/01/2026618000714,6 10/02/2026311000394,9
29/01/202613000111 11/02/20261100036,1
30/01/2026412000440,4 12/02/2026515001525,04
02/02/202626000225,6 13/02/202625914193,39
03/02/2026721000762,3 16/02/202611330001148,4
04/02/2026618000694,8 17/02/202625760002941,2
05/02/202611302001114,38 18/02/2026719469872,21
06/02/2026512152443,55 19/02/202614563942922,99
09/02/2026412000441,6 20/02/2026312000660
10/02/202639000317,7 23/02/202615480002395,2
11/02/2026718001615,63 24/02/202612391112,38
12/02/2026615001483,03 25/02/20267210001008
13/02/202639000288 26/02/20266180001152
16/02/2026414000467,6 27/02/2026412000658,8
17/02/202612360001242 03/03/2026312000660
18/02/202616480001910,4 04/03/20266180001099,8
19/02/2026220000900 05/03/2026515000837
20/02/2026618000891 06/03/2026413000705,9
23/02/202618540002548,8 09/03/2026221450327744,71
24/02/20268400001804 10/03/202611650003536
25/02/20266490282294,51 16/03/202611550003426,5
26/02/2026111200006888 17/03/20264200001226
27/02/20264460002442,6 19/03/20268320002163,2
02/03/202610370001938,8 20/03/202615000313
04/03/20265240001351,2 24/03/20266190001100,1
05/03/20265250001330 25/03/202613000180
06/03/20266300001578 26/03/202626000358,2
09/03/2026210000498 30/03/202615460002750,8
16/03/202613000171 31/03/20269280001814,4
18/03/202613000165 01/04/20267190721121,43
20/03/202613000180 02/04/202613390002402,4
23/03/202626000336 07/04/20268240001495,2
24/03/202626000309 08/04/202639000554,4
25/03/202626000345 09/04/202626000349,8
26/03/202626000342 10/04/202627000372,4
27/03/202613000180 13/04/202619530002899,1
30/03/20267210001152,9 14/04/202639000504
31/03/202615450002781 15/04/2026415000765
01/04/20269270001549,8 17/04/202614420002457
02/04/20266180001065,6 20/04/202613000187,2
07/04/20266200001204 21/04/202613000189
08/04/20266180001076,4 22/04/20263911700011337,3
09/04/20269290001638,5 23/04/202616480006336
10/04/20268310001621,3 24/04/202612360007887,6
13/04/20266200001056 27/04/20265150001710
14/04/202611420002234,4 28/04/202617530005692,2
15/04/20269250001240 29/04/20264120001155,6
16/04/2026515000748,5 30/04/202615570005209,8
17/04/202639000499,5 04/05/20265150001485
20/04/202626000357 05/05/202614420003956,4
21/04/20266180001085,4 06/05/202612360003610,8
22/04/202611301902644,64 07/05/202614420004825,8
23/04/202626000741 08/05/20269270002929,5
24/04/202613390006360,9 11/05/202614420005174,4
27/04/20267230002408,1 12/05/202611340004651,2
28/04/202619800008056 13/05/202613390005842,2
29/04/202621760006832,4 18/05/20265150002346
30/04/20268240001800 20/05/202612390006107,4
04/05/202610300002799 21/05/20268300004671
05/05/20267210001881,6 22/05/202611370006338,1
07/05/202614420004594,8 25/05/20269360007358,4
08/05/202611330003389,1 26/05/2026114000011264
11/05/20264160001888 27/05/20269270008910
12/05/20269344074479,79 28/05/2026155300014426,6
13/05/20263120001683,6 29/05/2026134700013366,8
18/05/20265200003048 01/06/2026174700014461,9
19/05/202612430005972,7 02/06/20269230007923,5
20/05/20269290004358,7 03/06/20264145014524,31
21/05/20266180002534,4 04/06/2026280002164
22/05/202626000984 05/06/20264160004004,8
26/05/20267210005189,1 08/06/2026165700013634,4
27/05/2026206200018128,8 09/06/20268240006816
28/05/2026216300015901,2 10/06/202610400009892
29/05/20262100002766 11/06/202613000735
01/06/20265200005828 12/06/2026114000010188
02/06/2026166000019296 15/06/20269300009060
03/06/202610270007686,9 17/06/20266194915457,48
04/06/20267210005502 18/06/20264160004473,6
05/06/202612360008413,2 19/06/20268320008233,6
08/06/20266180003785,4 22/06/20265180004800,6
09/06/202611330008811 24/06/2026290002140,2
10/06/202611330007936,5 25/06/20268340008217,8
11/06/20266180004298,4 26/06/2026176000010662
12/06/20266180004338 29/06/20269270006609,6
15/06/20263120003516 30/06/20265140003239,6
16/06/2026124300012736,6     
17/06/20266180004905     
18/06/202610300007845     
19/06/20266180004518     
22/06/20269270006852,6     
23/06/20264120002943,6     
24/06/20265150003501     
25/06/20269270006218,1     
26/06/20269270004036,5     
29/06/202611400009164     
30/06/20266180004005     

A propos de Haffner Energy 

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de gaz et carburants renouvelables compétitifs. Forte de 33 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).

Pour plus d’informations : http://www.haffner-energy.com 

Contact investisseurs
investisseurs@haffner-energy.com

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