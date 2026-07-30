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Bilan semestriel du contrat de liquidité





Vitry-le-François, France, 30 juillet 2026, 18h00 (CEST)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HAFFNER ENERGY à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

298 138 titres HAFFNER ENERGY

47.614,58 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

445 632 titres HAFFNER ENERGY

14.634,82 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 17/03/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

500.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 2 634 529 320 064,74 € 763 Ventes 2 782 023 353 044,50 € 817





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 763 2 634 529 320 064,74 TOTAL 817 2 782 023 353 044,50 02/01/2026 1 5000 295 02/01/2026 8 30000 1986 05/01/2026 8 24000 1797,6 05/01/2026 6 23000 1899,8 06/01/2026 5 15000 883,5 07/01/2026 2 6000 369 07/01/2026 1 3000 171 08/01/2026 2 8000 496 08/01/2026 3 9000 513 14/01/2026 5 16000 736 09/01/2026 1 4000 208 15/01/2026 2 5019 238,9 12/01/2026 1 3000 147 20/01/2026 4 10695 464,16 13/01/2026 3 12000 548,4 27/01/2026 13 40000 1748 14/01/2026 1 4000 172 28/01/2026 2 8000 324 15/01/2026 3 10350 446,09 30/01/2026 4 11114 421,22 16/01/2026 2 6000 258 02/02/2026 7 23000 878,6 19/01/2026 1 3000 132 03/02/2026 9 27000 1050,3 20/01/2026 9 24200 1030,92 04/02/2026 6 24000 952,8 21/01/2026 7 21000 890,4 05/02/2026 6 24000 931,2 26/01/2026 5 16000 646,4 06/02/2026 3 12000 450 27/01/2026 9 31000 1271 09/02/2026 1 930 34,88 28/01/2026 6 18000 714,6 10/02/2026 3 11000 394,9 29/01/2026 1 3000 111 11/02/2026 1 1000 36,1 30/01/2026 4 12000 440,4 12/02/2026 5 15001 525,04 02/02/2026 2 6000 225,6 13/02/2026 2 5914 193,39 03/02/2026 7 21000 762,3 16/02/2026 11 33000 1148,4 04/02/2026 6 18000 694,8 17/02/2026 25 76000 2941,2 05/02/2026 11 30200 1114,38 18/02/2026 7 19469 872,21 06/02/2026 5 12152 443,55 19/02/2026 14 56394 2922,99 09/02/2026 4 12000 441,6 20/02/2026 3 12000 660 10/02/2026 3 9000 317,7 23/02/2026 15 48000 2395,2 11/02/2026 7 18001 615,63 24/02/2026 1 2391 112,38 12/02/2026 6 15001 483,03 25/02/2026 7 21000 1008 13/02/2026 3 9000 288 26/02/2026 6 18000 1152 16/02/2026 4 14000 467,6 27/02/2026 4 12000 658,8 17/02/2026 12 36000 1242 03/03/2026 3 12000 660 18/02/2026 16 48000 1910,4 04/03/2026 6 18000 1099,8 19/02/2026 2 20000 900 05/03/2026 5 15000 837 20/02/2026 6 18000 891 06/03/2026 4 13000 705,9 23/02/2026 18 54000 2548,8 09/03/2026 22 145032 7744,71 24/02/2026 8 40000 1804 10/03/2026 11 65000 3536 25/02/2026 6 49028 2294,51 16/03/2026 11 55000 3426,5 26/02/2026 11 120000 6888 17/03/2026 4 20000 1226 27/02/2026 4 46000 2442,6 19/03/2026 8 32000 2163,2 02/03/2026 10 37000 1938,8 20/03/2026 1 5000 313 04/03/2026 5 24000 1351,2 24/03/2026 6 19000 1100,1 05/03/2026 5 25000 1330 25/03/2026 1 3000 180 06/03/2026 6 30000 1578 26/03/2026 2 6000 358,2 09/03/2026 2 10000 498 30/03/2026 15 46000 2750,8 16/03/2026 1 3000 171 31/03/2026 9 28000 1814,4 18/03/2026 1 3000 165 01/04/2026 7 19072 1121,43 20/03/2026 1 3000 180 02/04/2026 13 39000 2402,4 23/03/2026 2 6000 336 07/04/2026 8 24000 1495,2 24/03/2026 2 6000 309 08/04/2026 3 9000 554,4 25/03/2026 2 6000 345 09/04/2026 2 6000 349,8 26/03/2026 2 6000 342 10/04/2026 2 7000 372,4 27/03/2026 1 3000 180 13/04/2026 19 53000 2899,1 30/03/2026 7 21000 1152,9 14/04/2026 3 9000 504 31/03/2026 15 45000 2781 15/04/2026 4 15000 765 01/04/2026 9 27000 1549,8 17/04/2026 14 42000 2457 02/04/2026 6 18000 1065,6 20/04/2026 1 3000 187,2 07/04/2026 6 20000 1204 21/04/2026 1 3000 189 08/04/2026 6 18000 1076,4 22/04/2026 39 117000 11337,3 09/04/2026 9 29000 1638,5 23/04/2026 16 48000 6336 10/04/2026 8 31000 1621,3 24/04/2026 12 36000 7887,6 13/04/2026 6 20000 1056 27/04/2026 5 15000 1710 14/04/2026 11 42000 2234,4 28/04/2026 17 53000 5692,2 15/04/2026 9 25000 1240 29/04/2026 4 12000 1155,6 16/04/2026 5 15000 748,5 30/04/2026 15 57000 5209,8 17/04/2026 3 9000 499,5 04/05/2026 5 15000 1485 20/04/2026 2 6000 357 05/05/2026 14 42000 3956,4 21/04/2026 6 18000 1085,4 06/05/2026 12 36000 3610,8 22/04/2026 11 30190 2644,64 07/05/2026 14 42000 4825,8 23/04/2026 2 6000 741 08/05/2026 9 27000 2929,5 24/04/2026 13 39000 6360,9 11/05/2026 14 42000 5174,4 27/04/2026 7 23000 2408,1 12/05/2026 11 34000 4651,2 28/04/2026 19 80000 8056 13/05/2026 13 39000 5842,2 29/04/2026 21 76000 6832,4 18/05/2026 5 15000 2346 30/04/2026 8 24000 1800 20/05/2026 12 39000 6107,4 04/05/2026 10 30000 2799 21/05/2026 8 30000 4671 05/05/2026 7 21000 1881,6 22/05/2026 11 37000 6338,1 07/05/2026 14 42000 4594,8 25/05/2026 9 36000 7358,4 08/05/2026 11 33000 3389,1 26/05/2026 11 40000 11264 11/05/2026 4 16000 1888 27/05/2026 9 27000 8910 12/05/2026 9 34407 4479,79 28/05/2026 15 53000 14426,6 13/05/2026 3 12000 1683,6 29/05/2026 13 47000 13366,8 18/05/2026 5 20000 3048 01/06/2026 17 47000 14461,9 19/05/2026 12 43000 5972,7 02/06/2026 9 23000 7923,5 20/05/2026 9 29000 4358,7 03/06/2026 4 14501 4524,31 21/05/2026 6 18000 2534,4 04/06/2026 2 8000 2164 22/05/2026 2 6000 984 05/06/2026 4 16000 4004,8 26/05/2026 7 21000 5189,1 08/06/2026 16 57000 13634,4 27/05/2026 20 62000 18128,8 09/06/2026 8 24000 6816 28/05/2026 21 63000 15901,2 10/06/2026 10 40000 9892 29/05/2026 2 10000 2766 11/06/2026 1 3000 735 01/06/2026 5 20000 5828 12/06/2026 11 40000 10188 02/06/2026 16 60000 19296 15/06/2026 9 30000 9060 03/06/2026 10 27000 7686,9 17/06/2026 6 19491 5457,48 04/06/2026 7 21000 5502 18/06/2026 4 16000 4473,6 05/06/2026 12 36000 8413,2 19/06/2026 8 32000 8233,6 08/06/2026 6 18000 3785,4 22/06/2026 5 18000 4800,6 09/06/2026 11 33000 8811 24/06/2026 2 9000 2140,2 10/06/2026 11 33000 7936,5 25/06/2026 8 34000 8217,8 11/06/2026 6 18000 4298,4 26/06/2026 17 60000 10662 12/06/2026 6 18000 4338 29/06/2026 9 27000 6609,6 15/06/2026 3 12000 3516 30/06/2026 5 14000 3239,6 16/06/2026 12 43000 12736,6 17/06/2026 6 18000 4905 18/06/2026 10 30000 7845 19/06/2026 6 18000 4518 22/06/2026 9 27000 6852,6 23/06/2026 4 12000 2943,6 24/06/2026 5 15000 3501 25/06/2026 9 27000 6218,1 26/06/2026 9 27000 4036,5 29/06/2026 11 40000 9164 30/06/2026 6 18000 4005

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de gaz et carburants renouvelables compétitifs. Forte de 33 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).



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