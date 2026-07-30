Vantiva - Résultats du premier semestre 2025

Communiqué de Presse

Résultats du Premier Semestre 2026

Une solide résilience opérationnelle au premier semestre

La guidance de FCF est confirmée pour l’année 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES : 734 MILLIONS D'EUROS (861 MILLIONS au S1 2025)

EBITDA AJUSTÉ1 : 43 MILLIONS D'EUROS (66 MILLIONS au S1 2025)

EBITA AJUSTÉ2 : 17 MILLIONS D'EUROS (35 MILLIONS au S1 2025)

FCF3 POSITIF : 30 MILLIONS D'EUROS (95 MILLIONS au S1 2025)

(Les chiffres du S1 2025 ont été retraités de l’arrêt de l’activité IOT et de la reclassification des diversifications)

Paris (France), 30 juillet 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, annonce ses résultats pour le premier semestre 2026. Les comptes consolidés condensés ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 30 juillet 2026. Les procédures d'examen limité ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’informations financière semestrielle est en cours d’émission.

Eléments financiers clés :

Le chiffre d'affaires a baissé de 14,7 % sur le semestre pour s’établir à 734 millions d'euros (-8,9 % à taux de change constants). Le T2 étant resté sur la même tendance que le T1 en raison de la volatilité des approvisionnements et de décalages de livraisons.

L'EBITDA ajusté s’élève à 43 millions d'euros sur le semestre contre 66 millions d’euros au S1 2025.

L'EBITA ajusté est positif de 17 millions d'euros contre 35 millions d'euros au premier semestre 2025.

contre 35 Le résultat net des activités poursuivies est négatif de -66 millions d'euros, contre -78 millions d'euros pour le S1 2025.

Le résultat net du groupe est une perte de -68 millions d'euros, contre une perte de -295 millions d'euros au 30 juin 2025.

Le flux de trésorerie disponible, après intérêts, impôts, et coûts de restructuration est positif de 30 millions d'euros, contre un flux positif de 95 millions d'euros au premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, Vantiva disposait d'une trésorerie de 21 millions d'euros et d'une ligne de crédit non utilisée de 6 millions d'euros sur une ligne disponible de 70 millions d’euros.

La dette nette nominale totale (y compris les contrats de location) s'élève à 536 millions d'euros au 30 juin 2026 contre 512 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Les actionnaires vont être convoqués à une assemblée en septembre 2026 pour autoriser le transfert de la cotation des actions de la société sur le système multilatéral de négociation « Euronext Growth ». Par ailleurs, la soumission au vote des actionnaires de l’autorisation pour la possible émission d’obligations convertibles, annoncée avec notre refinancement, est désormais programmée pour 2027.





Tim O'Loughlin, Directeur général de Vantiva, a déclaré :

« Alors que les résultats du groupe au premier semestre 2026 reflètent la poursuite des incertitudes du marché, ils montrent aussi les progrès réalisés pour renforcer sa compétitivité grâce à l’amélioration de la structure de coûts. La marge d’EBITDA est restée solide et le FCF demeure positif. La conclusion de l’extension de notre financement annoncée au premier semestre est une étape positive de plus sur le chemin du redressement de Vantiva. La prédictibilité du marché reste limitée par les contraintes rencontrées par toute l’industrie en matière d’approvisionnement de composants dirigée par les allocations et les prix des mémoires. Cela dit, Vantiva devrait bénéficier d’un report d’activité au second semestre ».

I- Points Clés S1 2026 et Perspectives 2026





En millions d'euros, activités poursuivies S1 26 S1 25 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires 734 861 (14,7) % (8,9) % EBITDA ajusté 43 66 (23) Na En % des ventes 5,8 7,6 (177 bps) (166) bps EBITA ajusté 17 35 (18) Na FCF après intérêts, impôts et coûts de restructuration 30 95 (66) Na

Répartition des ventes par produit

En millions d'euros S1 26 S1 25 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires 734 861 (14,7 %) (8,9 %) dont Haut Débit 597 632 (5,5 %) % 0,9 % Vidéo 137 229 (40,1 %) (35,8 %) EBITDA ajusté 43 66 ns ns En % des ventes 5,8 7,6

Le chiffre d’affaires du groupe a régressé de 14,7 % sur le semestre pour atteindre 734 millions d’euros, en ligne avec la tendance du T1.

Le haut débit a baissé de 5,5 % tandis que les activités Vidéo se repliaient d’environ 40 % sous l’effet de la baisse de la demande.

L'EBITDA ajusté a reculé de 23 millions d’euros pour s’établir à 43 millions. En pourcentage, la marge d’EBITDA ajusté s'est établie à 5,8 % du chiffre d'affaires, contre 7,6 % au S1 2025. Ce repli reflète la baisse du volume et un mix produit moins favorable, en dépit de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Le flux de trésorerie disponible après frais financiers, impôts, et coûts de restructuration, est positif à hauteur de 30 millions d'euros, contre 95 millions d’euros au premier semestre 2025.

Cette baisse s’explique par le repli de l’EBITDA et une évolution moins favorable du besoin en fonds de roulement due à de moindres livraisons.

Perspectives

Comme anticipé, une prévision de chiffre d’affaires précise est difficile à réaliser en raison de la volatilité des approvisionnements de composants. Toutefois, le groupe confirme sa guidance d’un flux de trésorerie (FCF) positif pour l’année.

Objectifs 2026 * :

FCF >0





*hypothèse de parité €/$ de 1,15

II- Analyse du compte de résultat





Compte de résultat

En millions d'euros S1 26 S1 25 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires des activités poursuivies 734 861 (14,7 %) (8,9 %) EBITDA ajusté 43 66 (34,9 %) (29,2 %) % des ventes 5,8 7,6 (177) bps (166) bps Amortissements et provisions1 (hors amortissement des actifs incorporels acquis) (26) (31) 15,5 % 9,7 % EBITA ajusté des activités poursuivies 17 35 (52,3 %) (46,6 %) % des ventes 2,3 4,0 (174) bps (167) bps Amortissement des incorporels issus des acquisitions (6) (5) (26,6 %) (34,7 %) Éléments non récurrents (8) (48) ns ns EBIT des activités poursuivies 2 (18) ns ns % des ventes 0,3 (2,1) ns ns Produits (charges) financiers (59) (47) (27,0 %) (26,8 %) Impôt (9) (13) ns ns Contribution des sociétés mises en équivalence 0 0 ns ns Résultat net des activités poursuivies (66) (78) 15,8 % 19,5 % Résultats des activités abandonnées (2) (217) ns ns Résultat net de l'exercice (68) (295) 76,9 % 77,9 %

1 Provisions pour risques, litiges et garanties.

Le chiffre d'affaires pour le premier semestre s'élève à 734 millions d'euros, soit une baisse de 14,7 % (-8,9 % à taux de change constants). Cette évolution provient principalement de la baisse de la demande de produits vidéo et de problèmes d’approvisionnement.

L'EBITDA ajusté s’élève à 43 millions d'euros, contre 66 millions d'euros au premier semestre 2025. Cette variation provient de la baisse des volumes et d’un mix produit négatif.

L'EBITA de 17 millions d'euros diminue de 18 millions d'euros, en raison de la baisse de l'EBITDA.

L'amortissement des incorporels issus des acquisitions s'est élevé à -6 millions d'euros, contre -5 millions d'euros au premier semestre 2025.

Les éléments non récurrents affichent un solde négatif de -8 millions d'euros, (contre -48 millions d’euros au premier semestre 2025) en raison du quasi-achèvement du programme de réorganisation.

L'EBIT est positif de 2 millions d'euros, ce qui représente une amélioration de 20 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

Les charges financières nettes s'élèvent à -59 millions d'euros pour ce semestre, contre -47 millions d'euros l'année précédente. Il faut noter qu’une partie de ce montant provient des frais liés à l’opération de refinancement.

Les impôts se sont élevés à -9 millions d'euros, contre -13 millions d'euros au S1 2025.

Le résultat des sociétés mises en équivalence est à zéro comme au premier semestre 2025

Le résultat net des activités poursuivies pour le semestre ressort à -66 millions d’euros contre une perte de -78 millions d'euros au S1 2025.

Les activités abandonnées ont contribué négativement à hauteur de -2 millions d'euros contre une perte de -217 millions d’euros au S1 2025 due aux conséquences de la cession des activités de SCS.

Le résultat net du groupe est une perte de -68 millions d'euros, contre une perte de

-295 millions d'euros au premier semestre 2025.

Analyse des Flux de Trésorerie et de la Dette

En millions d'euros S1 26 S1 25 Taux de change réels Taux de change constants EBITDA ajusté des activités poursuivies 43 66 ns Ns Investissements (20) (27) (26,5 %) (21,3 %) Dépenses non récurrentes (impact sur la trésorerie) (30) (41) (26,6 %) (24,0 %) Variation du BFR et des autres actifs et passifs 57 118 (52,0 %) (50,0 %) Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 50 116 (57,2 %) (53,9 %) Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts et avant restructuration 30 95 (66,8 %) (65,4 %)





30/06/2026 31/12/2025 Dette nominale brute (y compris les dettes de location) 557 525 Trésorerie et équivalents de trésorerie (21) (13) Dette nominale nette (non-IFRS) 536 512 Ajustements IFRS 0 (5) Dette financière nette (IFRS) 536 508

Le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts passe d'un montant de 116 millions d'euros à un montant de 50 millions d'euros au 30 juin 2026. Cette variation est due à la baisse de l'EBITDA (-23 millions d'euros) et à une variation de besoin en fonds de roulement moins favorable (57 millions d’euros contre 118 millions d’euros en 2025).

Les charges non-récurrentes décaissées se sont élevées à 30 millions d’euros sur ce semestre contre 41 millions d’euros au premier semestre 2025.

Le flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts et charges de restructuration devient positif et s’élève à 30 millions d’euros contre un montant de 95 millions d’euros enregistrés au premier semestre 2025.

La position de trésorerie, y compris la facilité de crédit non utilisée, s'élevait à 27 millions d'euros à la fin du mois de juin 2026.

La dette nette nominale au 30 juin 2026 s'élevait à 536 millions d'euros contre 512 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Selon les normes IFRS, la dette nette s'élève à 536 millions d'euros au 30 juin 2026 contre 512 millions d'euros au 31 décembre 2025.

Annexes

Détail de la dette

En millions d'euros

Ligne Caractéristiques Nominal Montant IFRS Taux nominaux Taux IFRS Barclays Cash: Euribor 3M + 4.0% 295 295 6,3 % 6,3 % Angelo Gordon Cash: Euribor 3M + 4.00% & PIK4% for the first year after closing then Euribor 3M +8% 154 154 10,3% 10,3 % Wells Fargo WF prime rate + 1.75 margin USD 64 64 8,1 % 8,1 % Intérêts capitalisés courus 4 4 Instrument de dette subordonnée PIK 20 20 5,0 % 5,0 % Engagement location 11 11 10,6 % 10,6 % Autres 9 9 2,0 % 2,0 % Dette totale 557 557 7,6 % 7,6 % Trésorerie et équivalents 21 21 Dette nette 536 536

Annexe - Rapprochement des indicateurs

En plus des résultats publiés, et pour permettre une meilleure comparaison des tendances de la performance opérationnelle entre le premier semestre 2026 et 2025, Vantiva présente une série d'indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels qu'ils sont présentés dans le compte de résultat consolidé et les états financiers du groupe :

Frais de restructuration nets

Dépenses nettes de dépréciation d'actifs

Autres produits et charges (autres éléments non récurrents)





En millions d'euros S1 26 S1 25 Variation1 EBIT des activités poursuivies 2 (18) 20 Frais de restructuration, nets 9 38 (29) Gains (pertes) de dépréciation sur actifs opérationnels non récurrents 0 8 (9) Autres produits (charges) (1) 1 (2) Amortissement des incorporels issus des acquisitions 6 5 1 EBITA ajusté des activités poursuivies 17 35 (18) Amortissements et dépréciations ("D&A") 2 26 31 (5) EBITDA ajusté des activités poursuivies 43 66 (23) 1 Variation aux taux de change réels 2 Hors amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions et y compris les provisions pour risques, litiges et garanties.





L'EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, net des autres produits et charges, dotations aux amortissements (y compris l'impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

L'EBITA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier net, à l'exclusion des autres produits et charges et des éléments de dépréciation des accords de partenariat public-privé.

Impact de l'IFRS 16

S1 2026 (y compris IFRS 16) S1 2026

(hors IFRS16) Impact de l'IFRS16 (en millions d'euros)



Aux taux actuels Aux taux actuels Aux taux



actuels Chiffres d'affaires 734 734 0 EBITDA ADJ 43 40 +3 EBITA 17 16 +1 FCF avant frais financiers et impôts 50 46 +3 FCF après frais financiers et impôts 30 27 +3

###

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026, sous le numéro D.26-034..

###

A Propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Contacts

Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

1 L'EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, amortissements des incorporels issus des acquisitions ; des dotations aux amortissements (y compris l'impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

2 L'EBITA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, amortissements des incorporels issus des acquisitions).

3 Après intérêts et impôts et charges de restructuration.

Pièce jointe