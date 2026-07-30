LECTRA : Premier semestre 2026 : amélioration de la performance au deuxième trimestre, ambitions 2026-2028 confirmées

Premier semestre 2026 : amélioration de la performance au deuxième trimestre, ambitions 2026-2028 confirmées

Chiffre d’affaires T2 2026 : 126,5 millions d’euros (stable / +1 %)*

EBITDA courant T2 2026 : 21,6 millions d’euros (+12 % / 15 %)*

Les ambitions de la feuille de route 2026-2028 sont réitérées

(*) variations à données réelles / à données comparables

1er avril – 30 juin 1er janvier – 30 juin 2026 2025 Variation 2026/2025 2026 2025 Variation 2026/2025 (en millions d'euros) Données réelles Données comparables(1) Données réelles Données comparables(1) Chiffre d’affaires 126,5 126,8 0% 1% 239,6 261,3 -8% -6% ARR (2) - - - 102,6 97,2 5% 5% EBITDA Courant 21,6 19,2 12% 15% 33,7 40,4 -17% -9% Marge d'EBITDA courant 17,1% 15,2% +1,9 point +2,1 points 14,0% 15,4% -1,4 point -0,6 point Résultat Net 9,2 5,3 73% - 9,7 11,1 -13% - Capitaux propres (2) - - - 340,4 360,3 - - Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) (2) - - - -64,3 -21,3 - -

(1) A changes constants et périmètre comparable

(2) Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(3) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 30 juin 2026

Paris, le 30 juillet 2026. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence

de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier semestre 2026, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes.

DEUXIÈME TRIMESTRE 2026 : AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ ET DE LA RENTABILITÉ

Au deuxième trimestre 2026, Lectra a bénéficié de la résilience de son activité récurrente et d'une amélioration des commandes d'équipements. Combinés à une discipline opérationnelle rigoureuse, ces facteurs ont permis une progression marquée de la rentabilité.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026 s’établit à 126,5 millions d’euros, stable à données réelles et en hausse de 1 % à données comparables, dont une hausse de 3 % à données comparables du chiffre d’affaires récurrent et une baisse limitée à 6 % à données comparables du chiffre d’affaires non récurrent.

L’EBITDA courant s’élève à 21,6 millions d’euros au deuxième trimestre, soit une marge de 17,1 % en progression de 1,9 point à données réelles et de 2,1 points à données comparables par rapport au T2 2025. Cette évolution reflète l’amélioration structurelle du modèle d’affaires de Lectra, dont la contribution positive s’est renforcée au deuxième trimestre : la croissance des revenus récurrents et la discipline maintenue sur les coûts ont permis d’atténuer l’impact conjoncturel lié à la faiblesse des activités non récurrentes.

Après la prise en compte d’une charge d’amortissements de 9,8 millions d’euros dont 5,6 millions d’euros relatifs à des actifs incorporels, le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel, identiques, atteignent 11,8 millions d’euros, en hausse de 37 % à données comparables par rapport au T2 2025 (8,9 millions d’euros).

Le résultat net ressort à 9,2 millions d’euros (5,3 millions d’euros au T2 2025), après une charge d’impôts de 0,8 million d’euros.

2. PREMIER SEMESTRE 2026 : UN MODÈLE D’AFFAIRES PLUS RÉSILIENT

Au premier semestre 2026, Lectra a démontré la résilience croissante de son modèle d’affaires, s’appuyant sur la progression des revenus récurrents, portée par les offres SaaS. L'amélioration des commandes d'équipements observée au deuxième trimestre contribue également au renforcement du modèle d’affaires du Groupe.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 s’élève à 239,6 millions d’euros en baisse de 6 % à données comparables. Il se décompose en 190,0 millions d’euros de chiffre d’affaires récurrent (79 % du chiffre d’affaires total) en hausse de 2 % à données comparables et 49,6 millions d’euros de chiffre d’affaires non récurrent (21 % du chiffre d’affaires total), en diminution de 26 % à données comparables.

Le chiffre d’affaires SaaS atteint 48,5 millions d’euros en croissance de 14 % à données comparables et l’ARR au 30 juin 2026 ressort à 102,6 millions d’euros en progression de 5 % à données comparables par rapport au niveau au 31 décembre 2025.

La marge brute atteint 178,7 millions d’euros, soit un taux de marge de 74,6 %, en croissance de 2 points, grâce essentiellement à la hausse de la marge brute des revenus récurrents.

L’EBITDA courant s’établit à 33,7 millions d’euros, en baisse de 9 % à données comparables avec une marge d’EBITDA de 14,0 % en baisse de 0,6 point.

Le résultat opérationnel s’élève à 14,2 millions d’euros, en diminution de 14 % et le résultat net s’établit à 9,7 millions d’euros (11,1 millions d’euros au S1 2025).

Le cash-flow libre courant s’établit à un niveau satisfaisant au premier semestre 2026 à 24,5 millions d’euros grâce à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement qui est négatif de 61,5 millions d’euros.

Au 30 juin 2026, le Groupe conserve une structure financière particulièrement solide, avec des capitaux propres de 340,4 millions d’euros et un endettement net de 64,3 millions d’euros. Au premier semestre, le Groupe a décaissé la deuxième tranche d’acquisition des intérêts minoritaires de TextileGenesis (19,5 millions d’euros) et la troisième tranche d’acquisition des intérêts minoritaires de Launchmetrics (22,6 millions d’euros), a versé un dividende au titre de l’exercice 2025 (13,3 millions d’euros), mis en place un programme de rachat d’actions propres (13,6 millions d’euros) et remboursé une partie de sa dette (8,0 millions d’euros).

Le premier semestre 2026 confirme ainsi la pertinence de la stratégie engagée par Lectra depuis plusieurs années. La croissance des offres SaaS continue d’améliorer structurellement le profil de croissance et de rentabilité du Groupe, tandis que sa structure financière solide lui permet de poursuivre sereinement l'exécution de sa feuille de route 2026-2028.

3. PERSPECTIVES : CONFIRMATION DES AMBITIONS 2026-2028

Les résultats du premier semestre 2026 permettent au Groupe de réitérer les ambitions de sa feuille de route 2026-2028, annoncée le 11 février 2026. Sa performance continuera de s’appuyer sur la solidité de son activité récurrente, la dynamique de ses offres SaaS et une discipline opérationnelle rigoureuse.

Pour rappel, pour la période 2026-2028, le Groupe vise une progression de son EBITDA courant, portée par la croissance des contrats récurrents et le maintien d’un strict contrôle des coûts.

À données comparables, Lectra prévoit une croissance annuelle moyenne de l’ARR SaaS d’environ 15 %, contribuant à une progression du chiffre d’affaires des contrats récurrents comprise entre +5 % et +8 % par an.

Le Groupe poursuivra par ailleurs une gestion rigoureuse de ses frais, tout en maintenant des investissements ciblés. Dans ce contexte, le ratio de sécurité devrait progresser de 94 % en 2025 à plus de 100 % en 2028.

Lectra vise ainsi une progression de la marge d’EBITDA courant de 120 à 180 points de base par an à données comparables, dans l’hypothèse où les commandes d’équipements ainsi que le chiffre d’affaires des consommables et pièces resteraient stables, hors inflation.

Tout rebond des ventes d’équipements, dont le calendrier et l’ampleur demeurent incertains, représenterait un potentiel additionnel de croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA courant.

Le rapport financier 2025 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du premier semestre 2026 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026 seront publiés le 28 octobre 2026 après bourse.

A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.







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