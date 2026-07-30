RCI BANQUE : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES POURSUIT SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE AU 1er SEMESTRE 2026

[1] Hors sociétés mises en équivalence.



[2] Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens de crédit et location financière auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers



[3] Sur le périmètre d’activités de Mobilize Financial Services.



[4] Offre innovante permettant de bénéficier jusqu'à 5 ans de garantie sur des véhicules d'occasion de moins de 5 ans, à partir de 5 € par mois.



[5] Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10.





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