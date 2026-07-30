Le CN soutient plus de 300 projets de croissance de la clientèle sur l’ensemble de son réseau

MONTRÉAL, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il soutient le développement de plus de 300 projets de croissance de la clientèle sur l’ensemble de son réseau nord-américain, renforçant ainsi son rôle dans la consolidation des chaînes d’approvisionnement et la stimulation de la croissance économique.

En 2025, le CN a contribué à la mise en service de plus de 70 projets menés par des clients, représentant plus de 2 G$ d’investissements de la part de ceux-ci sur l’ensemble de son réseau. Depuis le début de l’année 2026, le CN a contribué à la mise en service de 30 projets menés par des clients et est en voie d’en achever 70 autres d’ici la fin de 2026 et le début de 2027.

« Nos clients réalisent des investissements importants parce qu’ils ont confiance dans la force de notre réseau et dans notre capacité à croître à leurs côtés. Nous avons investi dans la capacité, l’infrastructure et le modèle d’exploitation nécessaires pour soutenir les nouvelles activités tout en continuant d’améliorer la fluidité du réseau. Nous pouvons ainsi acheminer un trafic plus important de façon sécuritaire et efficace, tout en donnant à nos clients la confiance nécessaire pour investir, croître et mettre en œuvre de nouveaux projets industriels partout en Amérique du Nord. »

– Sandra Ellis, vice-présidente Vrac, Expansion commerciale et industrielle, CN



Outre le soutien à la croissance des clients sur l’ensemble de son réseau, le CN joue également un rôle déterminant dans la réalisation de grands projets d’infrastructure. Du transport de matériel spécialisé et de matériaux de construction pour le projet LNG Canada à Kitimat (C.-B.) au soutien du projet du Site C de BC Hydro, le réseau du CN et l’expertise de la chaîne d’approvisionnement ont contribué à acheminer les matériaux nécessaires à la réalisation de ces investissements transformateurs.

En 2026, le CN investit près de 2,8 G$ dans le cadre de son programme annuel de dépenses en immobilisations, renforçant ainsi la sécurité, la capacité et la résilience de son réseau. Les projets clés comprennent le projet du pont des rapides Zanardi à Prince Rupert (C.-B.), et le projet de voie double à Glen Valley (C.-B.), qui permettront tous deux d’accroître la capacité ferroviaire et de favoriser la croissance future dans l’Ouest canadien.

Les dépenses en immobilisations du CN portent déjà leurs fruits. Les importantes améliorations de capacité réalisées en 2025 le long de la subdivision d’Edson du CN ont augmenté la capacité du corridor d’environ 25 %, aidant ainsi le CN à répondre à la demande croissante de sa clientèle tout en maintenant un réseau sécuritaire, fluide et fiable.

Le CN continue de travailler en étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour mettre en service de nouveaux projets, soutenant ainsi la croissance économique à long terme tout en renforçant la résilience et la compétitivité des chaînes d’approvisionnement nord-américaines.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources:

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