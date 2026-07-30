CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : RESULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2026 - version corrigée

Lille, le 30 juillet 2026



Résultats financiers au 30 Juin 2026

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France1

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 24 Juillet 2026, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 Juin 2026.

Juin 2026 Juin 2025 Variation Activité : Encours de collecte globale 41 111 M€ 39 423 M€ 4,3% Encours de crédit* 29 159 M€ 28 849 M€ 1,1% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 425,3 M€ 366,0 M€ 16,2% Résultat Brut d’Exploitation 216,6 M€ 159,7 M€ 35,6% Résultat Net 143,3 M€ 124,2 M€ 15,4% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 453,1 M€ 387,7 M€ 16,9% Résultat Brut d’Exploitation 229,6 M€ 159,5 M€ 44,0% Résultat Net Part du Groupe 194,4 M€ 120,5 M€ 61,3% Structure financière : Bilan consolidé 39 562 M€ 39 354 M€** 0,5% Ratio CET1 Bâle 3 28,4%*** 30,2% -0,8 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 120,3% 123,7% -3,4 pts Ratio Crédit Collecte (yc Greenlease) 122,2% 123,2% -1,0 pts

1 Version corrective du communiqué diffusé le 24 juillet 2026 avec une précision sur l’évolution de l’activité crédits habitats

* Encours intégrant les titrisations de crédits habitat. Résultats financiers comptes sociaux hors véhicules de titrisation. Sur le marché du crédit habitat, la progression est de +48,9 % sur le seul mois de juin 2026.

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2025

*** Ratio CET1 au 31 mars 2026

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois

Activité commerciale

Depuis le 1er janvier, près de 33 210 clients ont rejoint la Caisse Régionale. Niveau en légère hausse par rapport à 2025. Le nombre total de clients est de 1,16 million.

À fin juin 2026, les réalisations de crédit s’établissent à 2,3 Mrds€, en hausse de 21,7 % sur un an. La dynamique est particulièrement forte sur le marché de l’habitat depuis le 1er janvier (+29,4%), après une hausse de 31,5% en 2025 sur la même période*.

L’encours d’épargne progresse de 4,3 % sur 12 mois, pour s’établir à 41,1 Mrds€. Cette épargne est portée par la hausse de l’assurance vie (+9,6%) et dans une moindre mesure des livrets (+3,0%) et des DAV (+2,7%).

Le coût global de la collecte est en baisse de 17,0%, tandis que le rendement des crédits progresse de 7,1%. Cette évolution, en phase avec les taux de marché, contribue à l’amélioration de la marge d’intermédiation.

L’activité assurances, pour la 3ème année consécutive, se maintient à un niveau élevé, avec un nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes qui progresse de 35 800 contrats, soit une hausse de 4,3% sur un an.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale progresse de 16,2 % par rapport à juin 2025, pour atteindre 425,3 M€. Cette évolution s’explique principalement par la hausse de 63,4 % de la marge d’intermédiation globale. Elle bénéficie à la fois de la dynamique commerciale avec un rebond de la production de crédit et du contexte de taux plus favorable. La hausse est à relativiser des opérations d’optimisation de la structure financière de la caisse régionale, qui ont impacté négativement la marge d’intermédiation en 2025.

La Caisse régionale bénéficie aussi de la performance de ses filiales et participations et notamment de la hausse du dividende de la SAS Rue de la Boétie.

Les charges générales d’exploitation affichent une hausse limitée de 1,2%, principalement portée par la hausse des cotisations sociales issue de la loi de finances 2026. La Caisse reste mobilisée sur l’optimisation de ses process et la maitrise de ses charges de fonctionnement.

Le coût du risque s’élève à -24 M€, en baisse de 2 M€ sur un an. La Caisse poursuit sa politique de provisionnement prudente de ses encours, renforcée par la dotation de 28 M€ au FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux).

Le résultat net social s’établit à 143,3M€, en hausse de 15,4% sur an. Ce résultat intègre la surtaxe d’impôt sur les sociétés pour 7 M€ à fin juin 2026, après une surtaxe de 2,9 M € à fin juin 2025.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 194,4 M€, en hausse de 73,9 M€ (+61,3%), en lien principalement avec l’évolution du résultat du Pôle Bancassurance. Le résultat consolidé de la Caisse régionale est aussi impacté favorablement par la cession de Square Habitat Nord de France et le résultat de sa filiale de capital investissement Nord Capital Investissement.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 184,0 M€ contre 112,1 M€ au 30 Juin 2025,

: 184,0 M€ contre 112,1 M€ au 30 Juin 2025, Pôle Capital Investissement : 9,3 M€ contre 5,7 M€ au 30 Juin 2025,

: 9,3 M€ contre 5,7 M€ au 30 Juin 2025, Pôle Foncière et Immobilier : 1,0 M€ contre 2,7 M€ au 30 Juin 2025.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 29,4 € au 30 juin 2026, en hausse de 65,0 % depuis le 30 juin 2025.

Perspectives

Dans un environnement incertain, la Caisse régionale accompagne le développement du Nord et du Pas-de-Calais.

L’objectif de résultat de son projet d’entreprise sera atteint fin 2026 avec 18 mois d’avance.

Sur le 2d semestre 2026, les tensions géopolitiques, commerciales et budgétaires, la possible résurgence de l’inflation ainsi que l’évolution des taux peuvent peser sur la croissance, l’investissement des entreprises et la consommation des ménages.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole Nord de France peut s’appuyer sur des leviers solides : son appartenance au Groupe Crédit Agricole, un territoire dynamique en termes d’investissements, une collecte soutenue, une activité assurances bien orientée et des transformations engagées autour de la simplification, de la digitalisation et de l’efficacité opérationnelle. L’ancrage territorial de la Caisse régionale est plus que jamais un atout majeur pour soutenir et accompagner les ménages, les professionnels et les entreprises dans leur projets.

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