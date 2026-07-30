COMMUNIQUE DE PRESSE

Solide performance commerciale au S1 2026 :

Chiffre d’affaires semestriel de 124,5 M€ (+7,3% en publié)

et ARR de 111,1 M€ au 30 juin 2026 (+8,8% vs. 30 juin 2025)



Hausse marquée des revenus de maintenance évolutive et abonnements (+8,4% à 55,7 M€) avec une solide composante organique (+4,7%) au S1 2026





Dynamique positive sur la Pharmacie en France notamment avec les innovations logicielles et les services (+4,3% au S1 2026) et en Italie avec la croissance du parc clients et les nouvelles solutions matérielles (+42,4% au S1 2026)





Succès de la nouvelle offre de formation digitale (classes virtuelles) proposée par la Division MEDICAL SOLUTIONS





Villers-lès-Nancy, le 30 juillet 2026, 18h00 CEST – Equasens (ISIN : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques en santé, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires semestriel de 124,5 M€, en croissance de +7,3% en données publiées et de +1,4% en données organiques.

CA au 30/06/2026 Groupe (M€)



Publié 2025



Publié 2026



Variation / publié



Dont croissances externes



Dont Ségur Vague 2



Variation / périmètre comparable

(croissance organique) T1 57,1 61,4 4,4 7,7% 2,5 0,2 1,7 2,9% T2 58,9 63,0 4,1 6,9% 3,8 0,4 - 0,0% Total 116,0 124,5 8,5 7,3% 6,3 0,6 1,7 1,4%

Les activités des sociétés EREVO (Division MEDICAL SOLUTIONS), NOVAPROVE et celle liée au fonds de commerce DIS (Division AXIGATE LINK) ont fait l’objet d’un retraitement de périmètre

(6,3 M€).

Le chiffre d’affaires reconnu au titre du programme Ségur Vague 2 est de 0,6 M€ au titre du S1 (Division AXIGATE LINK). Les équipes R&D et services des Divisions métier sont pleinement investies dans le développement des nouvelles fonctionnalités qui viendront enrichir les logiciels de nos clients. Les revenus associés au Ségur Vague 2, ne relevant pas de la marche habituelle des affaires, font l’objet d’un retraitement de périmètre.

Denis SUPPLISSON, Directeur Général d’EQUASENS, déclare : « Le Groupe réalise une bonne performance semestrielle. La Division PHARMAGEST enregistre une solide croissance organique en France et poursuit activement son développement européen avec un niveau d’activité en progression en Italie tandis que la Division AXIGATE LINK bénéficie pleinement des intégrations de NOVAPROVE et du fonds de commerce DIS. Concernant la Division MEDICAL SOLUTIONS, celle-ci demeure portée par l’acquisition d'EREVO dont l’offre de classes virtuelles répond avec succès au besoin de formation des professionnels de santé. La contribution du programme Ségur Vague 2 à hauteur de 0,6 M€ est conforme aux attentes sur la période. Le déploiement des nouvelles fonctionnalités devrait se poursuivre au S2 2026 et en 2027 sur l’ensemble des Divisions métier et constituer un des relais de croissance du Groupe. Nous abordons avec confiance le second semestre de l’année 2026, mobilisés autour de l’innovation et du développement en Europe. »

Chiffre d’affaires semestriel par segment d’activité

CA S1 2026 / ACTIVITE (M€) Publié 2025 Publié 2026 Variation/Publié Configurations et matériels 47,1 47,0 -0,2 -0,3% Maintenance et abonnements 51,4 55,7 4,3 8,4% Logiciels et services 17,4 21,7 4,3 24,9% TOTAL 116,0 124,5 8,5 7,3%

Les ventes de configurations et de matériels, en forte croissance en 2025, s’élèvent à 47,0 M€ en retrait de 0,2 M€ (-0,3%) au S1 2026. La situation est contrastée : la Division PHARMAGEST continue de progresser (+2,5%), tandis que la Division E-CONNECT enregistre un net recul sur le segment des solutions en mobilité (-32,9%).

La maintenance et les abonnements progressent de 4,3 M€ à 55,7 M€ (+8,4%) au S1 2026. La croissance organique est solide à +2,4 M€ (+4,7%), portée notamment par la Division PHARMAGEST. Les entrées de périmètre (société NOVAPROVE et fonds de commerce DIS) contribuent à hauteur de

1,9 M€ (+3,7%). Les revenus annuels récurrents (ARR) s’établissent à 111,1 M€ au 30 juin 2026, une hausse notable de +8,8% par rapport au 30 juin 2025, répartie de manière équilibrée entre l’organique et l’externe.

Les solutions logicielles et les services confirment leur dynamique positive avec un chiffre d’affaires de 21,7 M€ en croissance de 4,3 M€ (+24,9%). Cette progression est notamment portée par l’intégration des activités de la société EREVO, à hauteur de 3,9 M€ (+22,4%).



Chiffres d’affaires semestriel par Division

CA S1 2026 / DIVISION (M€) Publié 2025 Publié

2026 Variation/Publié Dont croissances externes Dont Ségur Vague 2 Variation / périmètre comparable

(croissance organique) PHARMAGEST 85,9 89,0 3,1 3,6% 3,1 3,6% AXIGATE LINK 16,5 19,8 3,4 20,4% 2,4 0,6 0,4 2,7% E-CONNECT 7,5 6,2 -1,3 -17,4% -1,3 -17,4% MEDICAL SOLUTIONS 5,1 8,6 3,5 68,7% 3,9 -0,5 -8,9% FINTECH 1,0 0,9 -0,1 -13,5% -0,1 -13,5% TOTAL 116,0 124,5 8,5 7,3% 6,3 0,6 1,7 1,4%

La Division PHARMAGEST poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires de 89,0 M€ au S1 2026 (+3,6%), intégralement organique.

En France, la dynamique des activités est solide (+4,3% à 77,1 M€), portée par de nombreuses innovations logicielles : saisie automatisée des ordonnances, aide au pilotage de l’activité, optimisation du stockage et sécurisation des données, gestion électronique des factures en tant que Plateforme Agréée et intégration dans les logiciels comptables. Les solutions matérielles continuent également de progresser, notamment grâce à l’équipement des officines en étiquettes électroniques.

En Italie, la croissance se confirme (+4,3% à 8,1 M€), avec un T2 particulièrement soutenu (+7,9% à 3,8 M€). L’activité avec les grossistes-répartiteurs se stabilise à un niveau élevé (5,8 M€), soutenue par la nouvelle réglementation européenne relative à la sécurisation du circuit du médicament, à laquelle l’Italie doit désormais se conformer dans le cadre de la sérialisation complète. Le secteur de la pharmacie et de la parapharmacie poursuit sa forte progression (+42,4% à 2,3 M€), avec un niveau de conquête toujours élevé. Les ventes de matériel sont favorablement orientées grâce au programme PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), qui favorise les investissements productifs par le biais d’incitations fiscales.

En Allemagne, l’activité marque le pas au S1 2026 (-8,1% à 2,7 M€). Le retour à la croissance s’appuiera notamment sur le nouveau logiciel destiné aux officines allemandes, qui sera présenté en avant-première en septembre 2026 au salon Expopharm de Munich.

En Belgique, l’activité est en retrait (-11,6% à 1,1 M€), dans un secteur de la pharmacie peu enclin à investir et concentré sur l’amélioration de sa rentabilité.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires de 19,8 M€ au S1 2026 (+20,4% en données publiées et +2,7% en données organiques).

La filière EHPAD (+0,3% à 8,4 M€) poursuit sa croissance avec la conquête de nouveaux établissements et les migrations vers la solution SaaS TitanLink. Le programme de financement ESMS Numérique, qui a constitué ces dernières années un soutien à l’activité de la filière, s’achèvera en 2026.

La filière Hôpital (+133,2% à 4,8 M€) a été renforcée par l’acquisition d’une nouvelle solution, le logiciel ResUrgences, et de briques dédiées à la gestion économique et financière hospitalière (DIS), contribuant à hauteur de 2,3 M€ à l’augmentation du chiffre d’affaires du semestre. La croissance organique reste soutenue (+18,5% à 2,4 M€), avec la signature de nouveaux ensembles hospitaliers. Les référencements Ségur ont été obtenus pour un déploiement au S2 2026.

La filière Domicile (+15,1% à 4,5 M€) confirme son dynamisme avec le démarrage du programme Ségur Vague 2. La croissance de l’activité sera principalement portée par la nouvelle offre Services Autonomie Domicile et le partenariat avec les Centres de Ressources Territoriales.

La Division E-CONNECT présente un chiffre d’affaires de 6,2 M€ au S1 2026 (-17,4% en données organiques).

Contrairement au T1, l’activité du T2 est en retrait marqué à 2,8 M€ (-29,3% par rapport au T2 2025), notamment sur le segment des solutions en mobilité, dans un contexte de faible demande des professionnels de santé, qui reportent leurs décisions d’investissement.

Concernant les solutions fixes, la gamme a été complétée en juin 2026 par le lancement d’un nouveau lecteur, KAP-4CV. Cette solution compacte et design permet aux professionnels de santé d’accéder à tous les supports de données, quel que soit le format de la carte Vitale, physique ou dématérialisée sur smartphone. Cette innovation accompagnera pleinement le déploiement de l’Appli Carte Vitale de l’Assurance Maladie.

Le marché reste sensible au contexte économique, tandis que les tensions actuelles sur les chaînes d’approvisionnement devraient peser sur les coûts de production. Afin de sécuriser ses capacités de production à moyen terme, la Division a renforcé l’anticipation de ses commandes auprès des fournisseurs de composants critiques. Elle reste néanmoins exposée aux tensions affectant la disponibilité et le prix de certains composants.

La Division MEDICAL SOLUTIONS enregistre au S1 2026 un chiffre d’affaires de 8,6 M€ (+68,7% en données publiées et -8,9% en données organiques).

La croissance est portée par l’intégration des activités de la société EREVO, leader français de la formation continue digitale à destination des médecins et des auxiliaires médicaux. Malgré un contexte d’incertitude réglementaire, la société a construit en quelques mois une nouvelle offre digitale en format synchrone (classes virtuelles) afin d’accompagner au mieux les professionnels de santé dans leurs actions de formation. Le chiffre d’affaires de l’activité s’établit à 3,9 M€ au premier semestre, dont près de 75% au titre des classes virtuelles.

À périmètre comparable, l’activité de la Division est en retrait dans un contexte de refonte du réseau de distribution de ses solutions logicielles. De nouvelles fonctionnalités viennent régulièrement enrichir l’offre, notamment un agenda en ligne destiné aux médecins et à leurs patients. Les fonctionnalités prévues dans le cadre du Ségur du Numérique en Santé Vague 2 actuellement en cours de référencement seront déployées du second semestre 2026 au premier semestre 2027.

La Division FINTECH enregistre un chiffre d’affaires de 0,9 M€ au S1 2026 (-13,5% en données organiques).

Les taux de financement restent élevés et volatils, ce qui demeure peu propice au marché. L’activité a toutefois été plus porteuse au T2 qu’au T1, avec un chiffre d’affaires de 0,5 M€.

Perspectives 2026

Le Groupe intensifie l’intégration de l’Intelligence Artificielle au cœur de ses logiciels métier, tout en poursuivant ses investissements en R&D sur l’IA agentique. L'objectif est d'automatiser des processus complexes afin d'optimiser la productivité des professionnels de santé utilisateurs des solutions.

En parallèle, le développement de notre offre SaaS se poursuit activement, s'appuyant sur un hébergement sécurisé au sein du Cloud Santé Privé d'EQUASENS. À terme, la commercialisation de ces nouvelles fonctionnalités vise à consolider les revenus récurrents annuels (ARR) du Groupe et à les accélérer à l'échelle européenne, déjà fortement dynamisée par notre implantation en Italie.

Enfin, le référencement de nos logiciels dans le cadre de la Vague 2 du Ségur du Numérique en Santé, lequel mobilise une part importante de nos capacités en R&D, demeure une priorité stratégique pour les exercices 2026 et 2027. Cette démarche permettra de garantir le déploiement effectif de nos solutions au cours des deux prochaines années, conformément au calendrier règlementaire établi pour chaque couloir.

Calendrier financier

Résultats premier semestre 2026 : lundi 28 septembre 2026 (avant bourse)

Réunion de présentation des résultats semestriels (SFAF) : lundi 28 septembre 2026

Communiqué du chiffre d’affaires T3 2026 : jeudi 29 octobre 2026 (après bourse)





A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 40 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soins plus efficient et plus sécurisé.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

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Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2026 sous le numéro n° D.26-0320. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

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