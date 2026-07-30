La FPJQ dénonce les menaces de mort envers le journaliste Ibrahima Sory Barry

MONTRÉAL, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) dénonce les menaces de mort reçues par un journaliste africain, qui a collaboré à une enquête de la journaliste Isabelle Hachey, de La Presse.

Une enquête d’Isabelle Hachey, publiée au début du mois de juin, a permis de retracer Raphiou Sow, présumé meurtrier de la Québécoise Rachelle Wrathmall, trouvée morte à son domicile en 2007. Les démarches de Mme Hachey, appuyée par le journaliste africain Ibrahima Sory Barry, ont permis de retrouver M. Sow, en Guinée, où il vivait depuis plusieurs années. Depuis, l’homme a été arrêté et inculpé pour meurtre par la justice guinéenne.

Ibrahima Sory Barry a depuis reçu plusieurs menaces de mort, l’obligeant à quitter son pays pour se cacher et à mettre sa femme et ses enfants à l’abri. Le journaliste africain n’a pourtant fait que son travail.

Lorsque des journalistes d’ici se rendent à l’étranger pour y mener des enquêtes ou réaliser des reportages, ils doivent à l’occasion recourir à des fixers, qui connaissent le terrain, les us et coutumes et maîtrisent mieux les codes qu’un reporter québécois. Sans ces fixers, plusieurs reportages ne verraient jamais le jour dans nos médias.

Pour entrevue :

Éric-Pierre Champagne : echampagne@lapresse.ca