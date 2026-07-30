Aduro sécurise son approvisionnement en brut du bassin d’Uinta et achève une unité en flux continu, faisant progresser son programme sur les bruts paraffiniques vers la démonstration technologique

LONDON, Ontario, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIᵉ siècle, a annoncé ce jour de nouveaux progrès dans son programme de développement visant à évaluer l’application de sa technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») aux pétroles bruts fortement paraffiniques.

Depuis l’annonce des premiers résultats de laboratoire et le dépôt d’une demande de brevet de type « continuation-in-part » (CIP) relative à la valorisation des bruts paraffiniques, Aduro a poursuivi l’avancement du programme vers le développement d’un procédé en flux continu.

Points clés du programme

Approvisionnement sécurisé : des bruts paraffiniques jaunes et noirs ont été obtenus auprès de plusieurs sources du bassin d’Uinta, dans des quantités suffisantes pour soutenir la prochaine phase des campagnes d’essais et des tests en flux continu de plus longue durée.

: des bruts paraffiniques jaunes et noirs ont été obtenus auprès de plusieurs sources du bassin d’Uinta, dans des quantités suffisantes pour soutenir la prochaine phase des campagnes d’essais et des tests en flux continu de plus longue durée. Capacité en flux continu achevée : Aduro a terminé la conception, la construction et les essais d’une nouvelle unité pilote de laboratoire en flux continu dédiée au programme sur les bruts paraffiniques.

: Aduro a terminé la conception, la construction et les essais d’une nouvelle unité pilote de laboratoire en flux continu dédiée au programme sur les bruts paraffiniques. Extension des installations de London : environ 4 600 pieds carrés d’espace supplémentaire ont été ajoutés afin d’accueillir de nouveaux équipements, les opérations de manutention des matières premières et l’expansion des activités opérationnelles.

: environ 4 600 pieds carrés d’espace supplémentaire ont été ajoutés afin d’accueillir de nouveaux équipements, les opérations de manutention des matières premières et l’expansion des activités opérationnelles. Consolidation des opérations : les activités opérationnelles et les équipements ont été transférés de Sarnia vers London, où des effectifs supplémentaires en recherche, ingénierie et exploitation sont désormais basés.

: les activités opérationnelles et les équipements ont été transférés de Sarnia vers London, où des effectifs supplémentaires en recherche, ingénierie et exploitation sont désormais basés. Prochain objectif de développement : définir la plage de fonctionnement pertinente et démontrer la technologie HCT dans des conditions d’exploitation prolongées en flux continu sur différents types de bruts paraffiniques.





Les pétroles bruts fortement paraffiniques présentent souvent des caractéristiques intéressantes pour le raffinage. Toutefois, leur forte teneur en cire engendre des difficultés de stockage, de manutention et de transport qui augmentent les coûts, compliquent les opérations et peuvent limiter l’accès aux marchés en aval. Aduro étudie la capacité de la technologie HCT à améliorer les propriétés d’écoulement à froid et de manipulation de ces bruts tout en préservant les caractéristiques appréciées par les utilisateurs finaux. Selon des estimations publiées, les bruts paraffiniques et cireux représentent entre 20 % et 33 % de la production mondiale de pétrole brut, ce qui souligne l’ampleur de l’opportunité.

Les premiers travaux de laboratoire ont montré que la technologie HCT pouvait réduire de manière significative les fractions lourdes riches en cire et améliorer les propriétés d’écoulement à froid des bruts fortement paraffiniques. S’appuyant sur ces résultats, les travaux actuels visent à évaluer les performances du procédé sur différents types de matières premières et dans diverses conditions opératoires, notamment en termes de conversion, de rendement, de caractéristiques des produits obtenus, de stabilité et de potentiel d’encrassement. L’un des principaux objectifs consiste à définir une plage de fonctionnement optimale et à démontrer la technologie HCT dans le cadre d’une exploitation prolongée en flux continu, afin de générer les données nécessaires à la définition de la prochaine étape du développement du procédé.

Pour soutenir ces travaux, Aduro a achevé la conception, la construction et les essais d’une nouvelle unité de laboratoire en flux continu dédiée au traitement des bruts paraffiniques dans ses installations de London. Cette nouvelle unité est distincte des systèmes R2 existants de la Société et offre des capacités supplémentaires pour les essais en flux continu à mesure que le programme progresse vers les étapes avancées de la démonstration technologique.

Grâce à sa collaboration avec l’ Utah Petroleum Association et des producteurs régionaux, Aduro a obtenu des matières premières provenant de plusieurs sources du bassin d’Uinta, élargissant ainsi l’éventail des caractéristiques de brut pouvant être évaluées lors des campagnes en flux continu.

La Société a également agrandi ses installations de London d’environ 4 600 pieds carrés afin d’accueillir des équipements supplémentaires, les opérations de manutention des matières premières et les activités d’exploitation. Dans le cadre d’une consolidation plus large de ses activités de développement, Aduro a achevé le transfert vers London des activités opérationnelles et des équipements précédemment situés à Sarnia, y compris les unités R2 existantes, tout en renforçant ses équipes de recherche, d’ingénierie et d’exploitation. Le regroupement des équipes, des équipements et des activités de développement sur un même site vise à simplifier la logistique, améliorer la coordination entre les équipes techniques et opérationnelles et optimiser l’utilisation des infrastructures de développement d’Aduro.

Le programme consacré aux applications pétrolières est dirigé par Scott Smith , M.A.Sc., P.Eng., directeur du programme Petroleum Technology Solutions et vétéran de l’industrie. En collaboration avec les équipes de recherche, d’ingénierie et d’exploitation d’Aduro, M. Smith supervise les travaux actuels de démonstration technologique tout en définissant la trajectoire de développement globale de l’application destinée aux bruts paraffiniques. Les activités en cours correspondent aux dernières étapes de la démonstration technologique et visent à établir les bases techniques nécessaires à la transition vers la phase de développement et d’optimisation du procédé, au cours de laquelle un éventail plus large de conditions opératoires et de configurations pourra être évalué.

« Faire progresser le programme sur les bruts paraffiniques vers le développement d’un procédé en flux continu constitue une étape importante pour comprendre comment la technologie HCT peut répondre aux contraintes pratiques associées au pétrole brut du bassin d’Uinta », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Grâce à l’approvisionnement sécurisé auprès de plusieurs sources et à la mise en place de notre capacité d’essais en flux continu, nous pouvons désormais évaluer la technologie dans des conditions d’exploitation prolongées et recueillir les données nécessaires pour orienter la prochaine phase de développement. Si les résultats continuent de soutenir cette progression, ces travaux pourraient ouvrir une voie plus claire vers les démonstrations sur le terrain et la commercialisation. »

La trajectoire globale de développement du programme sur les bruts paraffiniques est structurée autour des phases de démonstration technologique, de développement et d’optimisation du procédé, puis de pilotage et de démonstration commerciale. Aduro communiquera de nouvelles informations à mesure que des étapes techniques significatives seront franchies.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle. Pour en savoir plus, consultez le site www.adurocleantech.com .

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent notamment, sans s’y limiter, les déclarations concernant l’étendue, les objectifs et l’avancement du programme de développement relatif aux bruts paraffiniques ; les essais prévus sur des bruts paraffiniques jaunes et noirs provenant de plusieurs sources du bassin d’Uinta ; l’exploitation prolongée en flux continu ; l’établissement d’une plage de fonctionnement ; l’évaluation des performances du procédé sur différents types de matières premières et dans diverses conditions opératoires ; la capacité de la technologie Hydrochemolytic™ à améliorer les propriétés d’écoulement à froid, de manutention ou d’autres caractéristiques des bruts fortement paraffiniques ; la progression de la phase de démonstration technologique vers celle du développement et de l’optimisation du procédé ; ainsi que tout futur projet pilote, démonstration sur le terrain, commercialisation ou autre étape ultérieure de développement.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction, notamment en ce qui concerne la disponibilité et la représentativité des matières premières paraffiniques ; les performances et la fiabilité de l’unité en flux continu et des autres équipements de développement ; la disponibilité du personnel, des ressources analytiques et des capacités opérationnelles ; la possibilité de reproduire et d’améliorer les résultats obtenus lors des travaux de laboratoire antérieurs ; la capacité à établir des conditions opératoires adéquates lors des essais prolongés en flux continu ; ainsi que la disponibilité continue des ressources nécessaires à l’avancement du programme.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus, notamment la variabilité de la composition et des performances des matières premières ; la possibilité que les observations initiales ne puissent être reproduites ; les défis liés à la récupération des liquides, à la stabilité des produits, à la sélectivité, à l’encrassement ou à l’exploitation continue ; les retards dans les modifications d’équipements ou les essais ; la disponibilité des matières premières, du personnel, du financement et d’autres ressources ; la nécessité éventuelle d’équipements ou d’essais supplémentaires ; les risques associés à la protection de la propriété intellectuelle, au changement d’échelle industrielle et à l’acceptation du marché ; ainsi que les autres facteurs décrits dans les documents publics de la Société disponibles sur www.sedarplus.ca et www.sec.gov .

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont donc invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Aduro décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf si la loi applicable l’exige.