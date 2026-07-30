Groupe Prime Drink prolonge son placement privé et annonce un retard dans le dépôt de ses états financiers annuels

MONTRÉAL, 30 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce qu'à la suite de son communiqué de presse daté du 12 juin 2026, elle a prolongé son placement privé d'unités de la Société (les « unités ») sans l'entremise d'un courtier précédemment annoncé, afin de lever un produit brut minimum de 1 200 000 $ et un produit brut maximum de 2 200 000 $ (le « placement d'unités »). La clôture du placement d'unités est prévue au plus tard le 14 septembre 2026.

Chaque unité sera offerte au prix de 10 000 $ l'unité et sera composée de 200 000 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires ») et de 200 000 bons de souscription transférables (les « bons de souscription »), entraînant l'émission totale d'un minimum de 24 000 000 d’actions ordinaires et d’un maximum de 44 000 000 d'actions ordinaires émises à un prix réputé de 0,05 $ par action et d'un minimum de 24 000 000 bons de souscription et d’un maximum de 44 000 000 bons de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,10 $ par action ordinaire pendant une période d'un (1) an à compter de la date d’émission.

La Société entend affecter 1,0 M$ du produit net du placement d’unités à la finalisation du règlement convenu avec ses créanciers et à la mainlevée des sûretés, le solde devant servir aux besoins généraux du fonds de roulement.

Retard du dépôt des états financiers annuels de la Société

La Société annonce également que le dépôt de ses états financiers annuels audités pour l'exercice clos le 31 mars 2026, y compris le rapport de gestion et les attestations du chef de la direction et du chef de la direction financière (collectivement, les « documents financiers annuels ») n'a pas été effectué avant la date limite de dépôt requise du 29 juillet 2026 (la « date limite de dépôt »).

Le retard imprévu est attribuable au fait que la Société est actuellement en train de compléter son processus d'information financière de fin d'exercice à la suite d'une période marquée par d'importantes transactions corporatives et une intégration opérationnelle, ce qui a donné lieu à un certain nombre de questions complexes en matière de comptabilité, d'évaluation et d'information à fournir nécessitant un examen supplémentaire. La direction et ses conseillers professionnels ont besoin de temps additionnel pour réaliser les analyses nécessaires, finaliser la documentation justificative et s'assurer que les états financiers de la Société ainsi que les documents d'information connexes reflètent fidèlement ces éléments. La prolongation demandée permettra à la Société de compléter ces travaux de façon ordonnée et de fournir aux investisseurs une information complète et fiable.

La Société travaille avec diligence avec Horizon Assurance LLP et prévoit être en mesure de déposer les documents financiers annuels d'ici le 28 septembre 2026.

Conformément à l’instruction générale canadienne 12-203 Interdiction d'opérations limitées aux dirigeants (« IGC 12-203 »), la Société a volontairement déposé une demande auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes et obtenu une ordonnance d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants visant les titres de la Société, laquelle sera imposée au chef de la direction et au chef de la direction financière de la Société relativement aux opérations sur les titres de la Société (l'« ordonnance »). L'ordonnance demeurera en vigueur jusqu'à ce que les documents financiers annuels soient déposés. Tous les autres porteurs de titres pourront continuer à négocier les titres de la Société conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Société a l'intention de continuer à se conformer aux dispositions des lignes directrices sur la présentation de l'information alternative énoncées dans l’IGC 12-203 en publiant des rapports sur la situation de défaut sous forme de communiqués de presse supplémentaires toutes les deux semaines jusqu'à ce que les documents financiers annuels soient déposés et que l'ordonnance soit révoquée. La Société confirme qu'il n'existe aucune autre information importante concernant ses activités qui n'ait pas fait l'objet d'une divulgation publique.

À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.

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Jean Gosselin, chef de la direction financière

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : info@prime-group.ca

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI UNE SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS, ET LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS, NI À UNE PERSONNE AUX ÉTATS-UNIS OU POUR LE COMPTE OU AU PROFIT D'UNE PERSONNE AUX ÉTATS-UNIS OU D'UNE PERSONNE AMÉRICAINE, À MOINS QU'ILS NE SOIENT INSCRITS EN VERTU DE LA U.S. SECURITIES ACT ET DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLES DANS LES ÉTATS AMÉRICAINS, OU EN VERTU D'UNE DISPENSE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION DÉCRITES DANS LA NOTICE. IL N'Y AURA AUCUNE OFFRE OU VENTE DE CES TITRES DANS TOUTE JURIDICTION OÙ UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLÉGALE EN L'ABSENCE D'INSCRIPTION OU DE QUALIFICATION DE CES TITRES EN VERTU DES LOIS DE CETTE JURIDICTION. LES TERMES « ÉTATS-UNIS » ET « PERSONNE AMÉRICAINE » SONT TELS QUE DÉFINIS DANS LE RÈGLEMENT S DE LA U.S. SECURITIES ACT.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. De manière générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme les termes « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes (y compris des variantes négatives et grammaticales) de ces mots et expressions, ou déclarent que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés concernant le produit devant être tiré du placement d'unités, l'utilisation prévue du produit du placement d'unités, le dépôt prévu des documents financiers annuels et l'intention de la direction de publier des communiqués de presse de mise à jour toutes les deux semaines conformément à l'IGC 12-203.

Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes importants, y compris les risques liés aux conditions du marché, à la conjoncture économique générale, à la capacité de la Société d'obtenir du financement à des conditions acceptables, à la capacité de la direction de mettre en œuvre son plan d'affaires et ses activités, ainsi qu'à la dépendance à l'égard du personnel clé. En raison de ces risques et incertitudes et d'une série de facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances de Prime peuvent différer sensiblement de ceux anticipés et indiqués dans ces énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs ainsi que des résultats futurs. Bien que Prime estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes des énoncés prospectifs s'avéreront exactes. Sauf si la loi l'exige, Prime n'a pas l'intention et n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte des résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs qui influent sur ces énoncés prospectifs ou d'autres facteurs.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.