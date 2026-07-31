RESULTATS S1 2026: PROGRESSION DE LA MARGE ET CASH FLOW NET ÉLEVÉ, AVANCÉES DU PLAN STRATÉGIQUE IGNITE, OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Nanterre

Vendredi 31 juillet 2026

Résultats du 1er semestre 2026

PROGRESSION DE LA MARGE ET CASH FLOW NET ÉLEVÉ

AVANCÉES DU PLAN STRATÉGIQUE IGNITE

OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS

UNE EXÉCUTION RIGOUREUSE QUI PORTE SES FRUITS Surperformance dans toutes les régions sauf en Chine. Progression de la marge opérationnelle de 30 points de base à 6,0 %, soutenue par les initiatives d'amélioration de la performance et une gestion disciplinée des coûts. Génération de cash-flow net plus robuste et de meilleure qualité contribuant à la poursuite du désendettement, avec un ratio de levier financier en baisse à 1,6x.



En m€ S1 2025 S1 2026 Variation Ventes 10 986 10 509 -4,3% Croissance organique (taux de changes constants) -1,9% Résultat opérationnel 623 632 +1,6% En % des ventes 5,7% 6,0% +30pb Cash-flow net

En % des ventes 367

3,3% 432

4,1% +18,8%

+80pb Ratio Dette nette / EBITDA ajusté 1,8x 1,6x -20pb

Tous les chiffres sont présentés après application d’IRFS 5, sauf pour la dette et le ratio de levier financier

D É PLOIEMENT DES PRIORIT É S IGNITE Focus and Strengthen : finalisation de la cession d’Interiors attendue au quatrième trimestre ; montée en puissance de la transformation culturelle. Lead & Grow : commandes en hausse de 15 %, avec un ratio de commandes sur chiffre d’affaires solide de 1,5x dans le pôle Growth ; avancées de la feuille de route d’innovation.

OBJECTIFS 2026 CONFIRMÉS



Martin FISCHER, Directeur Général de FORVIA, a déclaré :

« Le premier semestre 2026 marque notre troisième semestre consécutif d'amélioration de la performance. Nous avons continué à renforcer à la fois nos opérations et notre structure financière grâce à une exécution disciplinée et à la transformation de notre portefeuille d'activités, soutenue par la cession programmée d'Interiors d'ici la fin de l'année. La solide progression des prises de commandes reflète également la compétitivité de notre offre technologique.

Nous réalisons également des progrès soutenus sur deux piliers essentiels de notre feuille de route : la transformation culturelle et l'innovation. Nous continuons à renforcer la responsabilisation et l'autonomie à tous les niveaux de l'organisation, permettant une prise de décision plus rapide et une plus grande agilité. Cela se traduit par une meilleure exécution et des résultats plus solides. Parallèlement, nous apportons davantage de solutions technologiques au marché pour répondre à l'évolution des besoins de l'industrie.

Forts de cette dynamique, nous restons pleinement en ligne avec notre feuille de route IGNITE et nos objectifs annuels.

Je remercie l'ensemble des équipes FORVIA pour ces résultats, obtenus dans un environnement de marché peu favorable. »

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Pierre-André de Chalendar, s’est réuni le

30 juillet et a examiné le présent communiqué de presse.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres sont présentés après application de la norme IFRS 5, à l’exception de la dette nette et du levier financier, qui sont présentés sur la base du périmètre actuel jusqu’à l’encaissement du produit de cession Interiors, prévu d’ici la fin de l’année.

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux estimations de S&P Global Mobility datées du 16 juillet 2026.

RÉSULTAS S1 2026 (détails en Annexes)

ProfitabilitÉ en hausse de 30 points de base dans un environnement peu porteur





GROUPE (en m€) S1 2025 Effets devises Variation organique S1 2026 Variation publiée Ventes 10 986 -268 -209 10 509 -477 -2,4% -1,9% -4,3% Résultat opérationnel 623 632 +1,6% En % des ventes 5,7% 6,0% +30 pb

Les effets de change ont réduit les ventes de 268 M€ au premier semestre, avec un impact limité à 33 M€ au deuxième trimestre.

Chiffre d'affaires organique : -1,9 %, légèrement en dessous de la production automobile mondiale

Au premier semestre 2026, la production automobile mondiale a reculé de 1,0 %, à 44,8 millions de véhicules légers, avec une baisse dans toutes les grandes régions : Chine (-5,3 %),

Europe (-1,5 %) et Amérique du Nord (-0,7 %).

Le chiffre d'affaires organique du Groupe a diminué de 1,9 %, reflétant une surperformance dans toutes les régions à l'exception de la Chine :

En Europe, le chiffre d'affaires organique a progressé de 0,4 %, soit une surperformance de 200 points de base par rapport à la production automobile.

Dans les Amériques, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 4,4 %, représentant une surperformance de 500 points de base par rapport au marché.

En Chine, les ventes ont reculé de 19,3 %, soit une sous-performance de 1 400 points de base par rapport à la production automobile, en raison d'un mix clients défavorable. Cet effet a été partiellement compensé par une croissance à deux chiffres dans le reste de l'Asie, où les ventes ont surperformé la production régionale de 600 points de base.





Les activités Electronics (Pôle Growth) et Clarion (Pôle Value) ont été les principaux contributeurs à la performance commerciale du premier semestre, tandis que Seating a été pénalisé par un mix clients défavorable en Chine.

Marge opérationnelle portée à 6,0 % grâce à une exécution solide et une gestion rigoureuse des coûts

La marge opérationnelle a progressé à 6,0 %, soutenue par une exécution opérationnelle solide et une gestion disciplinée des coûts. Cette amélioration provient principalement du Pôle Value

(+0,6 point), malgré le recul attendu de l'activité Lighting, et a également bénéficié de la contribution du Pôle Growth (+0,2 point).

L'amélioration de la marge a été portée par :

Les bénéfices du programme EU-FORWARD ainsi que le déploiement du programme SIMPLIFY ;

ainsi que le déploiement du programme ; Une gestion rigoureuse des coûts de production, notamment en Chine , où la profitabilité est restée élevée ;

, où la ; L'amélioration de la performance industrielle.





L'inflation n'a pas eu impact significatif, reflétant une exposition structurelle limitée grâce aux mécanismes d'indexation contractuelle et aux mesures proactives de répercussion des coûts.

RÉsultat net consolidÉ, part du Groupe, a l’Équilibre





En m€ S1 2025 S1 2026 Var. Ventes 10 986 10 509 Résultat opérationnel (avant PPA) 623 632 9 Amortissement des actifs incorporels acquis -92 -88 4 Charges de restructuration -202 -156 46 Autres produits et charges opérationnels non courants -8 -9 -1 Charges nettes de financement -221 -213 8 Autres revenus et charges financiers -60 -51 9 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 40 115 75 Impôts sur les bénéfices -113 -126 -13 Part de résultat net des sociétés liées -155 2 157 Résultat net pour la période des activités non poursuivies 10 65 55 Résultat net consolidé, avant intérêts minoritaires -219 56 275 Intérêts minoritaires -50 -53 -3 Résultat net consolidé, part du Groupe -269 3 272

Le résultat net part du Groupe progresse de 272 millions d’euros par rapport au S1 2025 :

Réduction des coûts de restructuration et des charges financière





Les charges de restructuration se sont élevées à 156 millions d’euros au S1 2026, en baisse de

46 millions d’euros par rapport à la même période de l’année précédente, après un pic atteint en 2025 à la suite du déploiement accéléré du programme EU-FORWARD et du lancement du programme SIMPLIFY.

La charge nette d’intérêts s’est améliorée de 8 millions d’euros sur un an, bénéficiant d’une réduction de 24 millions d’euros des charges d’intérêts brutes, liée à la baisse du niveau d’endettement, malgré un coût moyen de la dette légèrement plus élevé.

Éléments non récurrents





Le S1 2025 comprenait une dépréciation exceptionnelle non cash de 136 millions d’euros de la participation de FORVIA dans SYMBIO, à la suite de la décision de Stellantis de mettre fin à ses activités dans l’hydrogène.

Le S1 2026 intègre la contribution d’Interiors, présentée en activités non poursuivies conformément à l’IFRS 5. La finalisation attendue de la cession au second semestre 2026 entraînera des charges fiscales à la date de clôture de l’opération ainsi que le recyclage des écarts de conversion cumulés, pour un montant estimé à environ 150 millions d’euros. La composante en trésorerie de cet impact est déjà prise en compte dans les indicateurs de la transaction précédemment communiqués.

Cash-flow net en hausse et de qualitÉ





En m€ S1 2025 S1 2026 Var. Résultat opérationnel 623 632 9 Dépréciation et amortissements 841 806 -35 EBITDA ajusté 1 464 1,438 -26 En % des ventes 13,3% 13,7% +40 pb Dépenses d'investissement (capex) -227 -198 29 R&D capitalisée -361 -311 50 Variation du BFR, y compris affacturage 45 47 2 Restructurations -78 -140 -62 Autres (opérationnel) -24 -18 6 Cash-flow opérationnel 820 819 -1 Frais financiers -254 -238 16 Impôts -199 -150 49 Cash-flow net 367 432 65 En % des ventes 3,3% 4,1% +80 pb

Cash-flow net en hausse de 18 % à 432 M€, avec une amélioration de sa qualité reflétant :

Une hausse de 40 points de base de la marge d'EBITDA , qui s'établit à 13,7 % du chiffre d'affaires ;

, qui s'établit à 13,7 % du chiffre d'affaires ; Un taux d'investissement limité à 4,8 % du chiffre d'affaires au premier semestre, qui devrait être rattrapé au second semestre pour atteindre 6,0 % à 6,5 % sur l'ensemble de l'exercice conformément au niveau observé en 2025, et incluant l'impact exceptionnel lié à l'exercice d'une option de location sur un site industriel majeur ;

conformément au niveau observé en 2025, et incluant l'impact exceptionnel lié à l'exercice d'une option de location sur un site industriel majeur ; Une augmentation de 62 M€ des dépenses de restructuration , dont le niveau devrait culminer en 2026 ;

, dont le niveau devrait culminer en 2026 ; Une baisse de 49 M€ de l'impôt sur les sociétés par rapport à l'année précédente, principalement liée à des effets de calendrier qui devraient s'inverser au second semestre.

L'évolution du besoin en fonds de roulement (BFR) et de l'affacturage a généré un apport limité de trésorerie de 47 M€, dont une réduction de 49 M€ du recours à l'affacturage.

Hors variation du BFR, affacturage et autres éléments opérationnels, le cash-flow net récurrent a atteint 403 M€, soit 3,8 % du chiffre d'affaires, en hausse de 70 points de base.

Poursuite de la réduction du levier financier, à 1,6x

Dans la mesure où l'application de la norme IFRS 5 augmente mécaniquement le ratio d'endettement publié, les produits attendus de la cession d'Interiors n'étant pas encore reflétés dans la dette nette, les indicateurs de levier sont présentés avant impact IFRS 5.

Avant IFRS 5, la dette nette a été réduite de 0,5 milliard d’euros, à 5,5 milliards.

Le ratio dette nette / EBITDA ajusté s'est amélioré pour atteindre 1,6x au 30 juin 2026, contre 1,8x au 30 juin 2025 et 1,7x au 31 décembre 2025.

FINALISATION DE LA CESSION D’INTERIORS ATTENDUE AU 4ème TRIMESTRE 2026

FORVIA poursuit activement les travaux en vue de la finalisation de la cession de son activité Interiors à Apollo, à la suite de la signature de l’accord le 26 avril 2026.

Des étapes clés ont déjà été franchies, notamment l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence aux États-Unis et en Europe, ainsi que l’achèvement du processus de consultation du Comité d’Entreprise Européen. Sous réserve des dernières autorisations réglementaires usuelles et des conditions de clôture restantes, la finalisation de l’opération est attendue au quatrième trimestre 2026.

À la clôture de la transaction, FORVIA anticipe une réduction de sa dette nette d’au moins

1,0 milliard d’euros et de sa dette brute d’au moins 1,4 milliard d’euros, soutenant ainsi la poursuite de la trajectoire de désendettement du Groupe.

UNE FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE ET UNE LIQUIDITÉ ENCORE RENFORCÉES

FORVIA a continué de renforcer sa flexibilité financière au cours du premier semestre 2026 en remboursant 421 millions d’euros d’échéances de dette arrivant à maturité en 2026, ce qui permet de quasiment solder ces échéances.

Par ailleurs, en juillet, FORVIA a procédé au remboursement anticipé d'un Schuldschein de 428 M€, d’échéance principale 2028. Sur une base pro forma, cela représente une réduction de 850 M€ de la dette brute du Groupe à fin juillet.

Les produits attendus de la cession de l'activité Interiors devraient permettre de réduire significativement les besoins de refinancement du Groupe en 2027 et 2028.

Le Groupe a également renforcé son profil de liquidité grâce au renouvellement de sa ligne de crédit renouvelable (RCF) de 1,5 Md€, dont l'échéance a été étendue de 2028 à 2031, avec des options d'extension supplémentaires jusqu'en 2032 et 2033.

Enfin, le profil de crédit de FORVIA a continué de s'améliorer à la suite de la révision des perspectives de notation par S&P Global Ratings et Fitch Ratings :

S&P (BB-) a relevé sa perspective de Stable à Positive ;

Fitch (BB+) a relevé sa perspective de Négative à Stable.

DÉPLOIEMENT DES PRIORITÉS IGNITE

Hausse de 15% des prises de commandes par rapport au 1er semestre 2025

Au premier semestre 2026, FORVIA a enregistré des prises de commandes de 13,4 milliards d’euros (hors activité Interiors).

Le Pôle Growth a représenté 60 % des prises de commandes totales et a affiché un de ratio prises de commandes sur chiffre d’affaires de 1,5x, soutenant l'accélération attendue de la croissance du chiffre d'affaires dans les prochaines années.

La diversification du portefeuille a également continué de progresser. Les contrats remportés auprès des constructeurs chinois, coréens et japonais, ainsi que dans le segment des véhicules commerciaux et sur le marché indien, ont représenté environ 30 % des prises de commandes totales.

Accélération de la feuille de route innovation

FORVIA a poursuivi ses efforts d'innovation autour des grandes tendances qui façonnent l'industrie automobile.

Les éléments majeurs du premier semestre 2026 comprennent le développement de nouvelles solutions d'électrification, le lancement d'une plateforme embarquée native IA (Appning), des systèmes de sièges intégrant l'intelligence artificielle et des solutions avancées d'éclairage numérique sur le marché chinois.

Afin d'accélérer l'innovation et de renforcer les synergies entre les équipes, des sessions technologiques dédiées ont été organisées dans les différentes activités et régions du Groupe.

Montée en puissance de la transformation culturelle

Au premier semestre 2026, FORVIA a poursuivi le déploiement de ses initiatives de leadership et d’appropriation, impliquant plus de 6 000 managers dans le monde.

Plus de 4 600 managers ont désormais été formés aux principes « Guide, Empower and Recognize », qui visent à renforcer la responsabilisation et l'autonomie des équipes.

Le Groupe a également confirmé son engagement sociétal avec plus de 16 000 collaborateurs mobilisés lors du FORVIA Solidarity Day à travers plus de 560 initiatives locales.

Ces actions soutiennent la transformation de FORVIA et le renforcement de sa culture de performance et de responsabilité.

NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE CIBLÉE DANS LA DEFENSE

S'appuyant sur la longue expérience de HELLA dans les applications de défense et de sécurité, FORVIA accélère le développement de certaines activités liées à la défense en tirant parti de son savoir-faire industriel, de ses technologies avancées et de son empreinte industrielle mondiale.

L'expertise du Groupe dans les domaines des actionneurs, des systèmes de détection, de l'éclairage ainsi que des solutions de gestion des batteries et de l'énergie lui permet d'adresser un large éventail d'applications de défense, couvrant notamment les véhicules militaires conventionnels et les drones.

Dans le cadre de cette stratégie, FORVIA a récemment développé une relation stratégique avec une entreprise européenne spécialisée dans les systèmes de défense aérienne et de lutte anti-drones reposant sur l'intelligence artificielle. Cette collaboration a déjà donné lieu à une commande initiale d'environ 500 drones intercepteurs, avec une montée en cadence rapide de la production prévue à court terme.

Le transfert récent du site FORVIA d'Augsbourg (Allemagne) à GDELS (General Dynamics European Land Systems) illustre également le potentiel des activités liées à la défense pour offrir des opportunités attractives de reconversion industrielle, tout en contribuant au renforcement de la souveraineté industrielle européenne et de la résilience de sa base de défense.

OBJECTIFS 2026 CONFIRMÉS

Selon les prévisions de S&P Mobility publiées en juillet, la production automobile mondiale devrait reculer de 3,2 % au second semestre 2026 par rapport au second semestre 2025.

Dans un environnement marqué par la persistance des tensions géopolitiques et des pressions inflationnistes associées sur les coûts, le Groupe poursuivra une gestion proactive, s'appuyant sur une discipline stricte en matière de maîtrise des dépenses ainsi que sur des mécanismes de répercussion auprès de ses clients.

Fort de la solide performance enregistrée au premier semestre et de l'exécution rigoureuse de ses mesures de réduction des coûts, FORVIA confirme avec confiance l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026* :

Chiffre d’affaires compris entre 20,0 et 21,0 milliards d’euros, à taux de change constants 1

compris entre 20,0 et 21,0 milliards d’euros, à taux de change constants Marge opérationnelle comprise entre 6,0 % et 6,5 % du chiffre d’affaires

comprise entre 6,0 % et 6,5 % du chiffre d’affaires Cash-flow net supérieur ou égal à 3.0% du chiffre d’affaires)

supérieur ou égal à 3.0% du chiffre d’affaires) Ratio Dette / EBITDA ajusté de 1,5x au 31 décembre 2026

*Ces objectifs reposent sur :

les dernières prévisions de S&P Mobility faisant état d'une production mondiale de 91,1 millions de véhicules légers en 2026 ;

l'absence de changements significatifs des droits de douane et des restrictions commerciales en vigueur au 31 juillet 2026 ; l'absence de détérioration significative de l'environnement macroéconomique et l'absence de perturbations majeures des chaînes d'approvisionnement mondiales.

CALENDRIER FINANCIER

2 novembre 2026 Annonce Chiffre d’affaires T3 2026 (avant Bourse)





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Une conférence téléphonique aura lieu aujourd’hui à 9h00 (heure de Paris).

Si vous souhaitez suivre la présentation via webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://www.sideup.fr/webcast-forvia-2026-hy-results/signin/en

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

Les participants peuvent également suivre la présentation par téléphone :

France : +33 1 70 91 87 06

: +33 1 70 91 87 06 Royaume-Uni : +44 (0) 203 059 58 63

: +44 (0) 203 059 58 63 États-Unis : +1 631 570 56 13





Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrices des Relations Investisseurs

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Directrice Relations Médias

+33 (0) 6 15 98 23 53

audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur adjoint des Relations Investisseurs

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

ANNEXES

Dans le cadre de sa feuille de route stratégique IGNITE, FORVIA a mis en place une nouvelle organisation de son portefeuille d'activités articulée autour de deux pôles (« business clusters ») aux rôles stratégiques distincts :

Le pôle Growth regroupe les activités Seating et Electronics * , caractérisées par un leadership technologique affirmé et de solides perspectives de croissance.

regroupe les activités Seating et Electronics , caractérisées par un leadership technologique affirmé et de solides perspectives de croissance. Le pôle Value rassemble les activités Clean Mobility, Lifecycle Solutions, Lighting et Clarion*, avec un pilotage centré sur la performance opérationnelle et la génération de trésorerie.

* Le Business Group Hella Electronics de Hella a été rattaché au pôle Growth (« Electronics »), tandis que le Business Group Clarion a été intégré au pôle Value (« Clarion »). En conséquence, chacune de ces deux activités est désormais présentée dans un segment distinct, alors qu'elles étaient précédemment regroupées au sein du segment unique « Electronics ».

VENTES ET MARGE OPÉRATIONNELLE PAR BUSINESS GROUP AU 1er SEMESTRE 2026

Ventes consolidées

En m€ S1 2025 S1 2026 Variation

publiée Variation organique PÔLE GROWTH 5 909 5 526 -6,5% -4,8% SEATING 4 305 3 844 -10,7% -9,3% ELECTRONICS 1 603 1 682 +4,9% +7,3% PÔLE VALUE 5 077 4 982 -1,9% +1,5% CLEAN MOBILITY 2 043 1 950 -4,6% -1,0% LIFECYCLE SOLUTIONS 497 514 +3,5% +4,6% LIGHTING 1 849 1 736 -6,1% -4,7% CLARION 683 776 +13,7% +22,8% AUTRES 5 6 +28,2% +36,0% GROUPE 10 986 10 509 -4,3% -1,9%

Pôle Growth : les ventes affichent un recul organique de 4,8 %, pénalisé par un mix clients défavorable dans l'activité Seating en Chine

L'activité Electronics a maintenu une dynamique solide avec une croissance organique de 7,3 %, soutenue par le succès continu des technologies de radar et de gestion de l'énergie, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires organique de Seating a reculé de 9,3 %. Alors que la performance est restée globalement en ligne avec la production automobile en Europe et en Amérique du Nord, l'activité en Chine a été pénalisée par un mix clients défavorable, marqué notamment par une forte baisse de la production de BYD, particulièrement au premier trimestre.



Pôle Value : la croissance organique s’élève à 1,5 %, portée par Clarion et Lifecycle Solutions

Les ventes organiques de Clean Mobility ont diminué de 1,0 %. L'activité a bénéficié de la forte dynamique des motorisations thermiques (ICE) en Amérique du Nord ainsi que de la montée en cadence d'un important programme lancé au second semestre 2025 auprès d'un grand constructeur européen, mais ces éléments ont été partiellement compensés par l'accélération de l'électrification en Chine.

ont diminué de 1,0 %. L'activité a bénéficié de la forte dynamique des motorisations thermiques (ICE) en Amérique du Nord ainsi que de la montée en cadence d'un important programme lancé au second semestre 2025 auprès d'un grand constructeur européen, mais ces éléments ont été partiellement compensés par l'accélération de l'électrification en Chine. Lifecycle Solutions a enregistré une croissance organique de 4,6 %, principalement portée par les activités de rechange (aftermarket) et de « Special Original Equipment ».

a enregistré une croissance organique de 4,6 %, principalement portée par les activités de rechange (aftermarket) et de « Special Original Equipment ». L’activité de Lighting a reculé de 4,7 % en base organique, principalement en raison de la fin de certains programmes en Europe, insuffisamment compensée par les nouveaux lancements.

a reculé de 4,7 % en base organique, principalement en raison de la fin de certains programmes en Europe, insuffisamment compensée par les nouveaux lancements. Clarion a affiché une forte croissance organique de 22,8 %, soutenue par les constructeurs japonais en Europe et en Amérique du Nord.

Marge opérationnelle

En m€ S1 2025 S1 2026 Variation PÔLE GROWTH 350 334 % des ventes 5,9% 6,1% +20 pb SEATING 229 211 % des ventes 5,3% 5,5% +20 pb ELECTRONICS 121 123 % des ventes 7,5% 7,3% -20 pb PÔLE VALUE 273 298 % des ventes 5,4% 6,0% +60 pb CLEAN MOBILITY 161 188 % des ventes 7,9% 9,7% +180 pb LIFECYCLE SOLUTIONS 45 66 % des ventes 9,1% 12,9% +280 pb LIGHTING 81 5 % des ventes 4,4% 0,3% -410 pb CLARION 15 41 % des ventes 2,2% 5,3% +310 pb OTHERS -30 -2 % des ventes GROUPE 623 632 % des ventes 5,7% 6,0% +30 pb

Pôle Growth : amélioration de la marge de 20 points de base

Seating a amélioré sa rentabilité grâce à la réduction des coûts fixes et à une forte flexibilisation de sa structure de coûts en Chine.

Electronics a quasiment maintenu son niveau de marge, grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de R&D.



Pôle Value : amélioration de la marge de 60 points de base

Clean Mobility a significativement amélioré sa rentabilité grâce au succès des programmes de réduction des coûts et à la poursuite des gains d'efficacité opérationnelle.

Lifecycle Solutions a renforcé sa rentabilité, soutenue par un bon niveau d'activité et un mix produit favorable.

Comme attendu, Lighting a atteint le point bas de sa rentabilité au 1 er semestre. Le programme de transformation est désormais engagé et vise un retour aux niveaux de rentabilité de 2025 d'ici 2028.

semestre. Le programme de transformation est désormais engagé et vise un retour aux niveaux de rentabilité de 2025 d'ici 2028. Clarion Electronics a amélioré sa rentabilité, bénéficiant d'un fort levier opérationnel lié à l’activité ainsi que d'une gestion rigoureuse de l'inflation des puces mémoire.

VENTES ET MARGE OPÉRATIONNELLE PAR RÉGION

Ventes consolidées

En m€ S1 2025 S1 2026 Var. Var.

organique Perf vs. Prod auto EMEA 5 302 5 317 +0,3% +0,3% +3 pts dont Europe 5 196 5 218 +0,4% +0,5% +2 pts AMÉRIQUES 2 634 2 603 -1,2% +4,4% +4 pts dont Amérique du Nord 2 387 2 334 -2,2% +4,3% +5 pts ASIE 3 050 2 588 -15,1% -11,3% -11 pts dont Chine 2 257 1 804 -20,1% -19,3% -14 pts dont Reste de l’Asie 793 785 -1,0% +11,3% +6 pts GROUPE 10 986 10 509 -4,3% -1,9% -1 pt

EUROPE et AMÉRIQUES : dans ces deux régions, la croissance organique et la surperformance par rapport au marché ont principalement été portées par les activités Electronics, Clarion et Clean Mobility, compensant largement le recul de Lighting.

ASIE : en Chine, Seating a été fortement pénalisé par un mix clients défavorable et, dans une moindre mesure, Clean Mobility a subi l'accélération de l'électrification du marché. Dans le Reste de l'Asie, la forte croissance a principalement été soutenue par la performance de Clarion.

Marge opérationnelle

En m€ S1 2025 S1 2026 Variation EMEA 187 196 +4,9% % des ventes 3,5% 3,7% +20 pb AMÉRIQUES 143 184 +28,3% % des ventes 5,4% 7,1% +170 pb ASIE 292 252 -13,6% % des ventes 9,6% 9,8% +20 pb GROUPE 623 632 +1,6% % des ventes 5,7% 6,0% +30 pb

EMEA : la rentabilité a poursuivi sa progression, même si cette amélioration a été partiellement compensée par une performance plus faible de l'activité Lighting.

AMÉRIQUES : la marge a enregistré une amélioration significative de 170 points de base, principalement portée par la performance opérationnelle et la contribution de l'activité Clean Mobility.

ASIA : en Chine, un niveau de marge solide a été maintenu malgré la baisse du chiffre d'affaires, grâce à une flexibilisation efficace de la structure de coûts. Le Reste de l'Asie a par ailleurs contribué à une nouvelle amélioration de la rentabilité de la région.

VENTES AU 2ème TRIMESTRE 2026

Par Business Group

En m€ T2 2025 T2 2026 Var. Var.

organique PÔLE GROWTH 2 949 2 837 -3,8% -3,7% SEATING 2 152 1 995 -7,3% -7,5% ELECTRONICS 797 842 +5,8% +6,4% PÔLE VALUE 2 549 2 537 -0,5% +0,8% CLEAN MOBILITY 1 041 988 -5,1% -4,1% LIFECYCLE SOLUTIONS 246 256 +4,1% +4,0% LIGHTING 914 897 -1,8% -1,9% CLARION 346 392 +13,4% +20,0% AUTRES 2 3 +31,5% +34,8% GROUPE 5 498 5 374 -2,3% -1,7%

Par Région

En m€ T2 2025 T2 2026 Var. Var.

organique Perf vs.

prod auto EMEA 2 670 2 647 -0,9% -0,9% +2 pts dont Europe 2 614 2 595 -0,7% -0,7% +2 pts AMERIQUES 1 332 1 376 +3,3% +4,9% +4 pts dont Amérique du Nord 1 197 1 229 +2,7% +5,4% +6 pts ASIE 1 496 1 351 -9,7% -8,8% -9 pts dont Chine 1 100 968 -12,0% -14,8% -12 pts dont Reste de l’Asie 396 383 -3,1% +7,7% +2 pts GROUPE 5 498 5 374 -2,3% -1,7% -1 pt

AVERTISSEMENT

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives concernant FORVIA. Ces déclarations prospectives représentent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme des prévisions concernant les résultats futurs de FORVIA ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’usage de termes prospectifs, tels que « estimer », « prévoir », « anticiper », « projeter », « planifier », « viser », « croire », « probablement », « peut-être », « objectif », « guidance », « but », « pourrait », « peut », « continuer », « convaincu », « confiant », dans leur version négative et plurielle également, et d’autres termes comparables. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du Groupe FORVIA), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de FORVIA, ainsi que le fonctionnement, l’orientation et le succès futurs des activités de FORVIA. Bien que FORVIA estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, ainsi qu’à des incertitudes et à d’autres facteurs, qui peuvent tous échapper au contrôle de FORVIA et qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez consulter les documents publics déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les communiqués de presse, les présentations et notamment les risques et incertitudes décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document de référence 2025 de FORVIA déposé par FORVIA auprès de l’AMF le 13 mars 2026 sous le numéro D. 26-0086 (dont une version est disponible sur www.forvia.com). Sous réserve des exigences réglementaires, FORVIA ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à revoir ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Toute information relative aux performances passées contenues dans le présent document ne constitue pas une garantie des performances futures. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable ou comme un conseil de placement. Les chiffres historiques relatifs à HELLA inclus dans cette présentation ont été communiqués à FORVIA par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces chiffres historiques n’ont pas été audités ou font l’objet d’un examen limité par les auditeurs de FORVIA. FORVIA HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur FORVIA HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com. Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de FORVIA.

DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE SUR LA CESSION DE L'ACTIVITÉ INTERIORS (IFRS 5)

Le 24 février 2026, FORVIA a annoncé son intention de céder son activité Interiors. Par la suite, le 26 avril 2026, le Groupe a signé un accord définitif avec Apollo, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles et de la réalisation des conditions de clôture habituelles.

Conformément aux exigences de la norme IFRS 5, l'activité Interiors est classée comme activité non poursuivie depuis le

31 décembre 2025. En conséquence, les actifs et passifs liés à cette activité sont présentés comme détenus en vue de la vente au 30 juin 2026.

Par conséquent, la performance financière de l'activité Interiors est présentée séparément de celle des activités poursuivies dans les états financiers consolidés du Groupe pour le premier semestre 2026 ainsi que pour les périodes comparatives.

Afin de faciliter l'analyse de la performance financière sous-jacente du Groupe et de l'évolution de son bilan, FORVIA présente également certains indicateurs, notamment la dette nette et le levier financier, sur une base pré-IFRS 5, les produits attendus de la cession n'étant pas reflétés dans les chiffres de dette nette établis selon IFRS 5 tant que l'opération n'est pas finalisée.

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ;

un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ;

et la « croissance à taux de change constants ».





FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges d’exploitation non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts,

du résultat net des activités non poursuivies.

EBITDA ajusté

Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), le terme « EBITDA ajusté » est utilisé par le Groupe depuis le 1er janvier 2022.

Flux de trésorerie net

Le flux de trésorerie net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers ainsi que les nouveaux crédit-baux ou extension de crédit-baux. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

1 Taux de change moyens 2025 : EUR/USD = 1,13 ; EUR/CNY = 8,11

Pièce jointe