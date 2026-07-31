Umicore : Résultats du Premier Semestre 2026

Croissance étendue des résultats au premier semestre 2026

Hausse de la guidance pour l'année 2026

Forte performance sous-jacente reflétant une hausse d’activité et une bonne exécution Revenus 1 de € 1,9 milliard, en hausse de 7,1% par rapport au S1 2025 EBITDA ajusté de € 577 millions (+33,5%) et marge d’EBITDA ajustée de 30,2% EBIT ajusté de € 442 millions (+46,6%) et marge d’EBIT ajustée de 23,2% Résultat net ajusté (part du Groupe) de € 273 millions (+102,6%) et bénéfice par action ajusté de € 1,14 (+102,5%) ROCE de 23,0%, par rapport à 16,4% au S1 2025 Taux d’accidents déclarés pour le personnel (TRIR) : 4,3 par million d’heures d’exposition, par rapport à 4,4 au S1 2025

Conversion des résultats en cash tout en maintenant une rigoureuse discipline d’allocation du capital et un accent sur l’efficacité € 60 millions de mesures d’efficacité Dépenses d'investissement de € 130 millions Flux de trésorerie d’exploitation de € 433 millions et flux de trésorerie opérationnel disponible de € 295 millions Dette nette de € 1,5 milliard, correspondant à un ratio de dette nette/EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois de 1,52x

Hausse de la guidance d’EBITDA ajusté légèrement au-delà d’1 milliard d’euros pour l’année 2026





Déclaration de Bart Sap, CEO

« Nous générons croissance étendue des résultats à travers nos activités clés, délivrant de forts rendements, des flux de trésorerie plus élevés et un bilan solide. Ces résultats reflètent la qualité de notre business model ainsi que l’exécution rigoureuse de CORE, notre plan à moyen terme. Nous abordons ainsi le second semestre 2026 avec confiance et relevons nos prévisions annuelles d’EBITDA ajusté légèrement au-delà d’1 milliard d’euros. Les incertitudes macroéconomiques persistent, mais le maintien de nos priorités, de notre capacité d’adaptation et d’une discipline rigoureuse dans l’allocation du capital sera essentiel pour soutenir notre performance et créer de la valeur sur le long terme. Cette réussite témoigne des efforts remarquables de nos équipes. Le sens des responsabilités, le courage et l’esprit de collaboration dont ils font preuve favorisent la mise en œuvre de notre stratégie et le déploiement de nos valeurs renouvelées, tout en renforçant notre engagement sans faille pour la sécurité - ceci en toutes circonstances. » Bart Sap, CEO

Performance opérationnelle du premier semestre 2026

Les revenus du Groupe Umicore pour le premier semestre 2026 (« S1 2026 ») se sont élevés à € 1,9 milliard, 7% au-delà du premier semestre 2025 (« S1 2025 »). L’EBITDA ajusté du Groupe s’est établi à € 577 millions et l’EBIT ajusté à € 442 millions, en hausse respectivement de 33% et de 47% par rapport au S1 2025. Cette forte progression reflète des niveaux d’activité soutenus dans les activités clés, le maintien des efforts d’efficacité à travers le Groupe et un environnement prix des métaux favorable. Ce dernier a permis de compenser l’effet de taux de couverture moyens plus faibles par rapport au S1 2025. La marge d’EBITDA ajustée a atteint 30,2%, soit une augmentation de près de 600 points de base par rapport aux 24,3% enregistrés au S1 2025.

Le Groupe a maintenu un bilan solide, dont une dette nette de € 1,5 milliard (1,52x l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois). Le ROCE a atteint 23,0%, au-delà des 16,4% du S1 2025, soutenu par la croissance des résultats et le maintien de notre discipline d’allocation du capital. La hausse du besoin en fonds de roulement de € 132 millions reflète une hausse de l’activité et des prix des métaux, particulièrement au sein de Catalysis. Les dépenses d’investissement ont légèrement augmenté pour atteindre € 130 millions, en raison de l’arrêt de maintenance planifié chez Precious Metals Refining au S1 2026. Les flux de trésorerie opérationnels disponibles se sont élévés par conséquent à € 295 millions au S1 2026.

Umicore poursuit l’exécution du plan à moyen terme présenté lors du Capital Markets Day2 de mars 2025. Les activités clés de la Société ont enregistré de solides performances au cours du S1 2026, en ligne avec leurs stratégies respectives.

Catalysis a enregistré des revenus en ligne avec le S1 2025, tandis que l’EBITDA ajusté a augmenté de 8%. Automotive Catalysts a réalisé des volumes et des revenus globalement stables, surperformant le marché mondial. Precious Metals Chemistry a bénéficié d’une forte demande sur ses marchés finaux pour enregistrer une hausse de ses revenus. Fuel Cell & Stationary Catalysts a affiché des revenus légèrement inférieurs. Des revenus stables et une attention constante portée à l’efficacité se sont traduits chez Catalysis par une progression de l’EBITDA ajusté au S1 2026 par rapport au S1 2025. Catalysis continue d’exécuter son plan à moyen terme. Ce dernier consiste à maximiser la génération de trésorerie et à se concentrer les marges au sein d’Automotive Catalysts grâce à une exécution disciplinée dans un contexte de marché arrivé à maturité, tout en renforçant sa présence sur des marchés en croissance structurellement porteurs.

a enregistré des revenus en ligne avec le S1 2025, tandis que l’EBITDA ajusté a augmenté de 8%. Automotive Catalysts a réalisé des volumes et des revenus globalement stables, surperformant le marché mondial. Precious Metals Chemistry a bénéficié d’une forte demande sur ses marchés finaux pour enregistrer une hausse de ses revenus. Fuel Cell & Stationary Catalysts a affiché des revenus légèrement inférieurs. Des revenus stables et une attention constante portée à l’efficacité se sont traduits chez Catalysis par une progression de l’EBITDA ajusté au S1 2026 par rapport au S1 2025. Catalysis continue d’exécuter son plan à moyen terme. Ce dernier consiste à maximiser la génération de trésorerie et à se concentrer les marges au sein d’Automotive Catalysts grâce à une exécution disciplinée dans un contexte de marché arrivé à maturité, tout en renforçant sa présence sur des marchés en croissance structurellement porteurs. Recycling a réalisé une performance remarquable, avec des revenus et un EBITDA ajusté en hausse de 8% et 36% respectivement. Cette performance a reflété des niveaux d’activité élevés d’une manière générale, et en particulier au sein de Jewelry & Industrial Metals. Cette dernière a bénéficié d’une forte demande pour tous ses produits et d’un environnement prix des métaux très favorables. Ces éléments positifs ont plus que compensé l’effet de la baisse des taux moyens de couvertures et des volumes au sein de Precious Metals Refining, à la suite de l’arrêt de maintenance planifié au S1 2026. Au cœur du business model circulaire de métaux d'Umicore, Recycling a une nouvelle fois démontré sa capacité à tirer parti de dynamiques de marché favorables. Le segment poursuit ses efforts visant à améliorer son efficacité, à optimiser son business model et à soutenir une création de valeur durable.

a réalisé une performance remarquable, avec des revenus et un EBITDA ajusté en hausse de 8% et 36% respectivement. Cette performance a reflété des niveaux d’activité élevés d’une manière générale, et en particulier au sein de Jewelry & Industrial Metals. Cette dernière a bénéficié d’une forte demande pour tous ses produits et d’un environnement prix des métaux très favorables. Ces éléments positifs ont plus que compensé l’effet de la baisse des taux moyens de couvertures et des volumes au sein de Precious Metals Refining, à la suite de l’arrêt de maintenance planifié au S1 2026. Au cœur du business model circulaire de métaux d'Umicore, Recycling a une nouvelle fois démontré sa capacité à tirer parti de dynamiques de marché favorables. Le segment poursuit ses efforts visant à améliorer son efficacité, à optimiser son business model et à soutenir une création de valeur durable. Specialty Materials a réalisé une performance exceptionnelle au cours du S1 2026, générant des revenus et un EBITDA ajusté nettement supérieurs à ceux du S1 2025, en hausse de 21% et 49% respectivement. Cette performance a été portée par une profitabilité exceptionnelle au sein de Cobalt & Specialty Materials dans un contexte de fort momentum du Cobalt, une forte demande pour les solutions à base de germanium chez Electro-Optic Materials, ainsi que par un niveau d’activité élevé dans les applications liées aux semi-conducteurs au sein de Metal Deposition Solutions. Specialty Materials a réalisé une excellente performance au premier semestre, profitant de conditions de marché exceptionnelles, tout en tirant parti de sa position sur des marchés finaux à forte croissance structurelle et stimulés par les avancées technologiques.





Les revenus et l’EBITDA ajusté de Battery Materials Solutions ont augmenté par rapport au S1 2025. Cette performance a été principalement portée par une hausse des revenus et de l’EBITDA ajusté chez Battery Cathode Materials, principalement attribuable à la comptabilisation de compensations de type « take-or-pay »3 liées aux volumes contractuels. La contribution négative de Battery Recycling Solutions est restée en ligne avec celle du S1 2025. Dans un contexte de marché fortement concurrentiel, Battery Materials Solutions met l'accent sur une gestion disciplinée des coûts, un contrôle rigoureux du capital et l'excellence opérationnelle afin de renforcer sa compétitivité et sa solidité financière.

Umicore augmente sa guidance pour l’année 2026

Compte tenu des excellents résultats du S1 2026 et sur la base des niveaux de visibilité actuels sur nos marchés finaux, Umicore escompte désormais un EBITDA ajusté pour 2026 (« FY 2026 ») légèrement au-delà d’1 milliard d’euros. Cette guidance repose sur l’hypothèse de prix des métaux globalement en ligne avec les niveaux de juin et sur l’absence de détérioration macroéconomique majeure4.

Catalysis devrait continuer à bénéficier de sa solide position dans les applications de catalyseurs pour véhicules légers à moteur à essence, soutenue par un historique éprouvé de performance opérationnelle et des efforts continus en matière d’efficacité. L’EBITDA ajusté du segment devrait se situer à un niveau comparable au niveau record atteint en 2025.

L’EBITDA ajusté de Recycling pour FY 2026 devrait être nettement supérieur à celui de FY 2025. L’EBITDA ajusté de S2 2026 devrait néanmoins être inférieur à S1 2026, la performance exceptionnelle du S1 2026, notamment dans les activités Jewelry & Industrial Metals et Precious Metals Management, n’étant pas appelée à se reproduire.

Specialty Materials devrait continuer à bénéficier de marges favorables sur les produits à base de cobalt, même si la hausse de performance exceptionnelle observée au S1 2026 devrait s’atténuer davantage au cours du S2 2026. La performance devrait être soutenue par un bon niveau de demande pour les produits à base de germanium et un niveau d’activité résilient sur les marchés finaux. L’EBITDA ajusté de FY 2026 devrait être nettement supérieur à celui de FY 2025, avec une contribution fortement concentrée sur S1 2026. Le segment se trouve dans de bonnes dispositions pour convertir des opportunités de croissance de haute qualité, fort d’une solide dynamique sur ses marchés finaux.

Au sein de Battery Materials Solutions, les volumes de Battery Cathode Materials devraient rester globalement stables par rapport à 2025, certaines plateformes clients poursuivant plus lentement leur montée en gamme. Dans ce contexte, l’amélioration attendue de la performance par rapport à 2025 devrait être largement portée par les compensations de type « take-or-pay » liées aux volumes contractuels. Umicore poursuit l’exécution de son plan à moyen terme, en privilégiant la réduction de sa base de coûts et un contrôle strict des dépenses d’investissement.

Les coûts Corporate sont attendus en légère hausse par rapport à 2025 en raison d’investissements ciblés pour le développement de la digitalisation et de ressources en intelligence artificielle.

Les dépenses d’investissement sont attendues en ligne par rapport à 2025. Umicore continue de s’engager envers une discipline rigoureuse en matière d’allocation du capital. Les dépenses d’investissement de 2026 incluront des investissements de croissance ciblés et de haute qualité, dans les activités clés de la Société.

Un webcast audio et une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs aura lieu aujourd'hui à 09h30 CEST. Les représentants de la presse sont invités à suivre le webcast audio en direct. Pour plus d'informations, ils peuvent contacter Umicore Media Relations.

Pour tout complément d’information

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Bart Heylen +32 2 227 73 09 bart.heylen@umicore.com



Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com



Calendrier financier

19 février 2027 Résultats annuels 2026

26 mars 2027 Publication du rapport annuel 2026

29 avril 2027 Assemblée générale ordinaire

Profil d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé des revenus (hors métaux) de € 1,9 milliard (chiffre d’affaires de € 13,9 milliards) au cours du premier semestre 2026.

1 Toute mention de revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments des revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn).

2 Capital Markets Day 2025 | Umicore

3 Au cours de l’exercice, Umicore comptabilise des provisions relatives aux compensations « take-or-pay ». Après la clôture de l’exercice, ces compensations sont facturées sur la base de l’écart annuel effectif entre les volumes réalisés et les engagements de volumes contractuels.

4 Notamment en raison du conflit au Moyen-Orient, dont l’impact potentiel ne devrait pas être significatif en 2026. Umicore présente une exposition très limitée à la région du Moyen-Orient, tant du côté des approvisionnements que des ventes. En outre, le Groupe bénéficie de robustes couvertures énergétiques mises en place avant le début du conflit. Un aperçu des couvertures énergétiques en cours figure dans la Revue financière du présent communiqué de presse.

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