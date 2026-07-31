EDF : Résultats semestriels 2026: Performance opérationnelle solide - Hausse de la production nucléaire en France - Cash-flow positif permettant une stabilité de la dette financière nette

Résultats semestriels 2026

Performance opérationnelle solide

Hausse de la production nucléaire en France

Cash-flow positif permettant une stabilité de la dette financière nette

Performance soutenue par la hausse de la production nucléaire en France

Production : 262,1 TWh (dont 189,9 TWh de production nucléaire en France)

Chiffre d’affaires : 57,4 Mds€

EBITDA : 14,1 Mds€

Résultat net part du Groupe : 5,2 Mds€

Cash-flow opérationnel : 2,6 Mds€

Endettement Financier Net : 51,5 Mds€

Ratio EFN / EBITDA : 1,8 x

Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 30 juillet 2026 sous la présidence de Bernard Fontana, a arrêté les comptes consolidés clos le 30 juin 2026.

Bernard Fontana, Président-Directeur général d’EDF a déclaré : « Le premier semestre 2026 est marqué par des résultats opérationnels et financiers conformes à nos attentes. Ces résultats traduisent la mobilisation du Groupe pour satisfaire ses clients, accompagner l’électrification des usages et améliorer durablement la performance opérationnelle, avec une production en hausse, notamment la production nucléaire en France pour 8 TWh par rapport au premier semestre 2025. A l’occasion de nos 80 ans, nous mobilisons 350 M€ pour accélérer l’électrification dans le logement et les bâtiments, les transports et l'industrie. En facilitant l'accès pour tous à des solutions bas carbone et en accompagnant les projets d'électrification des territoires et des industriels, nous contribuons concrètement à la compétitivité, à la souveraineté et à la décarbonation de notre économie. Nous investissons dans notre outil industriel et accélérons le déploiement de notre programme d’adaptation au changement climatique, tout en développant les compétences et la formation de nos équipes. Nous poursuivons l'ensemble de ces actions avec une attention constante portée à notre performance opérationnelle et à notre trajectoire financière. Je remercie les équipes du Groupe et nos partenaires pour leur engagement. Fiers d’être EDF depuis 80 ans, et engagés pour les décennies à venir. »

Perspectives

EBITDA 2026 attendu en baisse de l’ordre de 10 % versus 2025, notamment dans un contexte de baisse des prix de marché et de canicules.

Production nucléaire en France estimée à 350-370 TWh en 2026 et 2027, et à 345-375 TWh en 2028, avec un objectif de productible supérieur à 400 TWh.

Objectifs 2027 confirmés (1)

Endettement Financier Net / EBITDA : ≤ 2,5x

Dette Economique Ajustée / EBITDA ajusté (2) : ≤ 4x

Résultats financiers

EBITDA





L’EBITDA s’élève à 14,1 Mds€ versus 15,5 Mds€ au premier semestre 2025 dans un contexte de baisse des prix de marché et de performance opérationnelle solide, avec notamment une production nucléaire en hausse en France.

Résultat financier





Le résultat financier est en hausse de 1,5 Md€ à 0,2 Md€ en raison de :

la performance plus forte du portefeuille des actifs dédiés (5,9 % versus 1,9 % au premier semestre 2025), liée à des marchés actions plus favorables en 2026 (impact estimé à +1,7 Md€),

(5,9 % versus 1,9 % au premier semestre 2025), liée à des marchés actions plus favorables en 2026 (impact estimé à +1,7 Md€), la gestion active de la dette qui a permis de stabiliser le coût de l’endettement financier brut à 1,7 Md€.

Résultat net





Le résultat net courant s’élève à 4,0 Mds€ versus 5,5 Mds€ au premier semestre 2025 principalement en raison du recul de l’EBITDA.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 5,2 Mds€ versus 5,5 Mds€ au premier semestre 2025. Il s’explique principalement par la variation de juste valeur des instruments financiers, essentiellement les actifs dédiés, après impôt classée en élément non courant pour 1,1 Md€.

Cash-flow opérationnel





Le cash-flow opérationnel de 2,6 Mds€ est essentiellement lié au cash généré par les activités régulées et non régulées en France.

Le besoin en fonds de roulement diminue de 2,5 Mds€, essentiellement en raison de :

une amélioration de 3,0 Mds€ liée à la diminution saisonnière des créances clients (volume et prix),

une dégradation de 0,6 Md€ liée à un déficit de compensation des charges dans le mécanisme de CSPE.

Les investissements nets atteignent 11,4 Mds€, stables versus le premier semestre 2025. Ils sont réalisés principalement pour le Grand Carénage dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs en France et leur résilience aux événements climatiques, pour le projet Hinkley Point C et le programme EPR2, ainsi que pour le développement des réseaux et leur adaptation au changement climatique.

Cash-flow





Le cash-flow s’établit à 1,1 Md€ versus 4,3 Mds€ au premier semestre 2025 au cours duquel une prime d’émission de 2 Mds€ avait été versée à l’État. Le dividende au titre de l’année 2025 de 1 Md€ a été versé le 30 juillet 2026.

Endettement financier net (3)





L’endettement financier net de 51,5 Mds€ est stable par rapport à fin 2025. EDF a émis plus de 5,1 Mds€ d’obligations pendant le premier semestre 2026, dont 2,75 Mds€ d’obligations vertes pour le financement de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires en France et le projet Hinkley Point C.

Performance opérationnelle et faits marquants

Le groupe EDF accompagne l’électrification de ses clients :

A l’occasion de ses 80 ans, EDF renforce son engagement en faveur de l’électrification et mobilise 350 M€ pour accélérer l’électrification des usages autour de 3 piliers clés : le logement et le bâtiment pour faciliter l’accès à des solutions de chauffage et rafraichissement bas carbone, les transports pour accompagner la transition du transport lourd vers l’électrique et l’industrie pour accélérer les projets d’installation de nouveaux consommateurs et l’électrification des processus industriels.

pour faciliter l’accès à des solutions de chauffage et rafraichissement bas carbone, pour accompagner la transition du transport lourd vers l’électrique et pour accélérer les projets d’installation de nouveaux consommateurs et l’électrification des processus industriels. Gamme de contrats d’électricité adaptée à tous les usages Signature de contrats long terme jusqu’à 21 TWh annuels à fin juin 2026 et signature de l’avenant avec Exeltium Lancement de l’offre de marché Zen Estival dédiée aux clients particuliers avec 7 h super creuses par jour en été

Dalkia, acteur de l’électrification et de la chaleur bas carbone Lauréat d’un appel à projet européen pour 13 projets de chaudières électriques industrielles Gain de concessions de réseau de chaleur, dont Paris en consortium (5 TWh par an), 3 projets utilisant de la géothermie profonde

Accélération dans les services énergétiques Lancement de 2 filiales dans les services énergétiques : IZI by EDF pour les clients particuliers et EDF business services pour les entreprises et collectivités Près de 430 000 points de recharge pour véhicules électriques déployés ou gérés à fin juin 2026

Accompagnement pour l’installation de centres de données Appels à manifestation d’intérêt pour l’installation de centres de données sur 6 sites d’EDF pour une puissance totale de plus de 2 GW à fin juillet 2026, dont appel à manifestation d’intérêt de Creys-Mépieu lancé le 3 juillet 2026 (500 MW)



Production et souveraineté :

La production nucléaire progresse de 4,2 TWh à 206,5 TWh, grâce à la hausse de la production nucléaire en France de 8 TWh : elle reflète la bonne disponibilité des réacteurs en fonctionnement, des arrêts de tranche bien maîtrisés et toujours une forte modulation de 13,3 TWh ( 4 ) .

: elle reflète la bonne disponibilité des réacteurs en fonctionnement, des arrêts de tranche bien maîtrisés et toujours une forte modulation de 13,3 TWh . La production hydraulique est stable à 26 TWh ( 5 ) grâce à une bonne disponibilité des installations.

grâce à une bonne disponibilité des installations. La production éolienne et solaire est en hausse de 6 % à 17 TWh en raison notamment de nouvelles capacités installées et de conditions de vent plus favorables.

en raison notamment de nouvelles capacités installées et de conditions de vent plus favorables. Le portefeuille de projets éoliens, solaires et hydrauliques atteint près de 114 GW bruts.

Avec 95 % de production décarbonée , EDF a une intensité carbone parmi les plus faibles au monde de 26,5 gCO 2 / kWh, dont 4,1 gCO 2 / kWh pour EDF SA en France continentale. La production contribue au niveau record d’export de la France de 51 TWh.

, dont 4,1 gCO / kWh pour EDF SA en France continentale. La production contribue au niveau record d’export de la France de 51 TWh. Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement Acquisition par Framatome de Sebim (ex-Trillium Flow Technologies), spécialiste de la conception et fabrication de soupapes de sécurité pour le parc et les nouveaux projets nucléaires Transformation de l’usine Framatome de Jeumont pour produire en série des équipements critiques des futurs EPR2 Annonce de la construction d’une nouvelle usine Arabelle Solutions dédiée à la fabrication de pièces pour le programme EPR2







Poursuite des projets bas carbone :

EDF se mobilise pour ses projets nucléaires EPR2 : démarrage au Creusot du nouvel atelier de fabrication des internes de cuves de Framatome ; dépôt de la demande d’autorisation de création de Gravelines ; ouverture de l’enquête approfondie sur le support de l’Etat par la Commission Européenne Hinkley Point C : installation de la cuve de l’Unité 2 et avancée du montage électromécanique Grand Carénage : début des 4èmes visites décennales des réacteurs 1 300 MW et remplacement des générateurs de vapeurs de Flamanville 2 ; instruction en cours des 5èmes visites décennales dans le cadre de la préparation de l’allongement de la durée de vie à 60 ans



Hydraulique Adoption de la loi pour la mise en place d’un régime d’autorisations et relance des investissements Poursuite des travaux de la station hydraulique par pompage (Vouglans-Saut Mortier - 84 MW)

EDF poursuit ses projets renouvelables 1,5 GW bruts mis en service, dont 126 MW en France Renouvellement des parcs éoliens de la région des Abruzzes en Italie par Edison (- 73 % du nombre d’éoliennes et doublement de la production)



Adaptation au changement climatique

Résilience du parc de production Plan d’adaptation : 8,7 Mds€ d’ici à 2040 pour les activités nucléaires, hydrauliques et insulaires pour s’adapter aux événements climatiques avec notamment des études pour développer des systèmes de refroidissement de l’eau comme à Civaux pour d’autres réacteurs. L’EPR2 est conçu en intégrant le changement climatique pour toute sa durée de vie. Mise en place de réponses aux besoins de soutien d’étiage des territoires par EDF Hydro Canicules 2026 : pour respecter la réglementation environnementale, 3 réacteurs arrêtés et 9 avec réduction de puissance au pic des canicules de juin et juillet avec néanmoins des niveaux de production suffisants pour répondre à la demande (10 GW d’exports par jour en moyenne)

Résilience du réseau Enedis Plan d’adaptation : 15 Mds€ d’ici 2040 avec notamment la rénovation de 15 000 km par an d’ici à 2030 pour adapter les réseaux aux effets du changement climatique, y compris pendant les situations exceptionnelles Canicules 2026 : en juin, mobilisation de + 1 000 techniciens d’Enedis et salariés d’entreprises partenaires et déclenchement de la FIRE (force d’intervention rapide d’électricité)



Des réseaux engagés au service de la transition énergétique :

Raccordements par Enedis ( 6 ) de 6 000 points de livraison alimentant 260 000 points de recharge de véhicules électriques, de plus de 60 000 installations renouvelables (3,4 GW), de 6 GW pour les consommateurs (versus 4,5 GW au premier semestre 2025)

par Enedis de 6 000 points de livraison alimentant de véhicules électriques, de plus de 60 000 installations renouvelables (3,4 GW), de (versus 4,5 GW au premier semestre 2025) Délais de raccordement divisés par 2 vs 2023 en outre-mer et en Corse, associés à un bon niveau de satisfaction des clients

vs 2023 en outre-mer et en Corse, associés à un bon niveau de satisfaction des clients Qualité des réseaux : le temps moyen de coupure d’Enedis, hors événements exceptionnels (critère B HIX) est en légère amélioration à 30 minutes

: le temps moyen de coupure d’Enedis, hors événements exceptionnels (critère B HIX) est en légère amélioration à Réduction de 10 minutes du temps moyen de coupure à 130 minutes hors événements exceptionnels (critère B HIX) versus le premier semestre 2025 en outre-mer et en Corse, portée par une politique d’investissement volontariste

EDF répond à la hausse des besoins de flexibilité du système électrique :

Augmentation de la flexibilité de la production : hausse de 14 % de la production des stations hydrauliques par pompage, augmentation de 9,3 GW d’effacement possible de renouvelables sous Obligation d’Achat

hausse de 14 % de la production des stations hydrauliques par pompage, augmentation de 9,3 GW d’effacement possible de renouvelables sous Obligation d’Achat Déploiement des offres de flexibilité pour les clients : progression de 19 % du nombre de points de recharge pilotables pour véhicules électriques

progression de 19 % du nombre de points de recharge pilotables pour véhicules électriques Développement des moyens de stockage : accélération des mises en service avec le projet Stockage Energie Catalan, combinant batterie (20 MW) et barrages hydrauliques (8 MW) et lancement de la 1 ère station hydraulique par pompage en Corse (30 MW)

accélération des mises en service avec le projet Stockage Energie Catalan, combinant batterie (20 MW) et barrages hydrauliques (8 MW) et lancement de la 1 station hydraulique par pompage en Corse (30 MW) Renforcement de l’autonomie énergétique insulaire : renouvellement du parc éolien de Sainte Rose à La Réunion permettant de multiplier par 6 le niveau de production et couplage à une batterie (4,6 MW)

Résultats financiers par segment :

EBITDA





(en millions d’euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique France - Activités de production et commercialisation 7 327 6 228 -15,4 % France - Activités régulées 4 112 4 054 -1,4 % EDF power solutions 611 662 10,5 % Dalkia 249 273 18,1 % Industrie et services 86 177 96,5 % Royaume-Uni 1 334 1 062 -17,5 % Italie 743 606 -16,3 % Autres 1 008 1 042 0,9 % Total Groupe 15 470 14 104 -8,7 %

Le chiffre d’affaires ci-dessous est présenté aux bornes des segments, avant les éliminations inter-segments.

France - Activités de production et commercialisation









(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d’affaires 22 216 20 792 -7,0 % EBITDA 7 327 6 228 -15,4 %

L’EBITDA est en recul en raison de la baisse des prix de marché (-1,0 Md€).

La hausse de 8 TWh de production nucléaire contribue légèrement à celle de l’EBITDA (0,4 Md€) ; son effet est partiellement compensé par la baisse de la production hydraulique (-0,1 Md€).

De plus, la taxe sur les Installations Nucléaires de Base pour l’année 2026 est en hausse de 0,6 Md€.

France - Activités régulées (7)









(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d’affaires 11 398 11 239 -1,4 % EBITDA 4 112 4 054 -1,4 % Dont Enedis 3 559 3 509 -1,4 %

Le léger recul de l’EBITDA s’explique principalement par une baisse des volumes acheminés en raison de la hausse moyenne des températures. De plus, les événements climatiques, notamment les tempêtes de début d’année, ont entrainé une hausse des charges.

EDF power solutions





(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d'affaires 2 670 2 625 -1,0 % EBITDA 611 662 10,5 % Dont EDF power solutions SA (8) 380 429 16,3 % Dont Belgique 258 253 -1,9 %

La hausse de l’EBITDA d’EDF power solutions SA s’explique essentiellement par la rotation du portefeuille, avec en particulier des cessions significatives de parcs aux États-Unis et une production en hausse.

La cession des activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada a été annoncée pour une valeur des titres d’environ 4,2 Mds$, assortie de compléments de prix pour un montant maximal de 0,39 Md$.

En Belgique, le léger recul de l’EBITDA s’explique par une baisse de la production nucléaire liée aux arrêts planifiés de 3 réacteurs et à l’arrêt définitif de Tihange 1 compensée par une bonne optimisation des coûts d’équilibrage.

Dalkia









(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d’affaires 3 077 3 084 2,3 % EBITDA 249 273 18,1 %

La progression de l’EBITDA s’explique par la performance commerciale et les travaux de décarbonation dans les bâtiments, les réseaux de chaleur et l’industrie, afin d'accompagner les clients dans l'électrification et l'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs installations.

Industrie et services





(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d'affaires 2 925 3 334 14,0 % EBITDA 86 177 96,5 % EBITDA Framatome 331 431 27,8 % Dont EBITDA Framatome contributif groupe EDF 135 213 51,5 %

Le niveau d’activité accru de la Base Installée et du Combustible aux États-Unis explique la hausse de l’EBITDA contributif de Framatome. La montée en puissance de la fabrication des composants pour le programme EPR2 induit par ailleurs la hausse de l’EBITDA Framatome. Les prises de commande s’établissent à environ 2,7 Mds€ à fin juin 2026.

L’EBITDA d’Arabelle Solutions s’élève à 14 M€ (-36 M€ en contributif Groupe).

Royaume-Uni









(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d’affaires 8 646 7 960 -5,1 % EBITDA 1 334 1 062 -17,5 %

Le recul de l'EBITDA s'explique par la diminution de la production nucléaire de 1,7 TWh en lien avec des arrêts fortuits plus nombreux, ainsi que par l’impact de la baisse des prix de marché sur les prix nucléaires réalisés.

Afin de prolonger la durée de vie du réacteur de Sizewell B de 2035 à 2055, un accord a été signé avec le gouvernement britannique sur les termes d’un contrat pour différence sur cette période à un prix de 70,5 £/MWh 2025 . EDF prévoit d'investir 800 M£ d’ici 2035 pour mettre en œuvre cette prolongation.

Italie









(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d’affaires 9 316 8 820 -4,6 % EBITDA 743 606 -16,3 %

La baisse de l’EBITDA s’explique par les activités de production d’électricité avec notamment un net recul de la production hydraulique, compte tenu d’une faible pluviométrie.

Dans les activités de commercialisation, les marges sont en retrait dans un contexte régulatoire et concurrentiel tendu.

Dans les activités gaz, les marges sont en légère baisse, l’effet de la force majeure déclarée par Qatar Energy sur leurs livraisons depuis début avril ayant été partiellement compensé par des livraisons de gaz par d’autres fournisseurs.

Autres





(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Variation organique Chiffre d'affaires 3 137 3 294 4,4 % EBITDA 1 008 1 042 0,9 % Dont activités gazières 407 57 -86,0 % Dont EDF Trading 569 972 66,3 %

La baisse de l’EBITDA des activités gazières s’explique par des opérations réalisées en 2025 sans équivalent en 2026, notamment l’optimisation des positions prises dans le contrat avec le terminal de Dunkerque.

Dans un contexte de la fin de l’Arenh, de forte hausse des prix du gaz et de la volatilité liée au conflit au Moyen-Orient, l’activité d’EDF Trading a été soutenue et son EBITDA est en augmentation.

Extrait des comptes consolidés

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Chiffre d’affaires 59 436 57 449 Achats de combustible et d’énergie (30 361) (29 900) Autres consommations externes (1) (6 422) (6 400) Charges de personnel (1) (7 365) (7 695) Impôts et taxes (2 632) (3 141) Autres produits et charges opérationnels 2 814 3 791 Excédent brut d’exploitation - EBITDA 15 470 14 104 Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading (144) 266 Dotations aux amortissements (6 059) (6 460) (Pertes de valeur) / reprises (185) (54) Autres produits et charges d’exploitation (120) (249) Résultat d’exploitation 8 962 7 607 Coût de l’endettement financier brut (1 598) (1 681) Effet de l’actualisation (1 465) (2 013) Autres produits et charges financiers 1 810 3 917 Résultat financier (1 253) 223 Résultat avant impôts des sociétés intégrées 7 709 7 830 Impôts sur les résultats (2 304) (2 596) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 252 204 Résultat net des activités en cours de cession - - Résultat net consolidé 5 657 5 438 Dont résultat net - part du Groupe 5 475 5 236 Résultat net des activités poursuivies 5 475 5 236 Résultat net des activités en cours de cession - - Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 182 202 Activités poursuivies 182 202 Activités en cours de cession - -

(1) Les autres consommations externes et les charges de personnel sont nettes de la production stockée et immobilisée. Au 30.06.2026, la production stockée et immobilisée relative aux frais de personnel qui était présentée au sein des « Autres consommations externes » est désormais présentée en déduction des « Charges de personnel » sans impact sur l'EBITDA. L'information comparative de l'exercice 2025 a été retraitée en conséquence (voir notes 5 des comptes consolidés).





Bilan consolidé

Actif

(en millions d’euros) 31/12/2025 30/06/2026 Goodwill 6 972 7 086 Autres actifs incorporels 13 182 13 660 Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles et actifs au titre du droit d’utilisation 111 936 112 008 Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 71 398 72 789 Immobilisations en concessions des autres activités 6 682 6 678 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 8 828 7 897 Actifs financiers non courants 56 551 56 266 Autres débiteurs non courants 1 978 2 090 Impôts différés actifs 2 807 2 850 Actif non courant 280 334 281 324 Stocks (1) 19 167 20 102 Clients et comptes rattachés 21 665 18 703 Actifs financiers courants 32 638 32 919 Actifs d’impôts courants 698 666 Autres débiteurs courants 12 214 13 141 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 641 7 973 Actif courant 94 023 93 504 Actifs détenus en vue de leur vente - 6 180 Total de l’actif 374 357 381 008



Capitaux propres et passif

(en millions d’euros) Capital 2 084 2 084 Réserves et résultats consolidés 68 269 70 961 Capitaux propres – part du Groupe 70 353 73 045 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 10 824 11 050 Total des capitaux propres 81 177 84 095 Provisions liées à la production nucléaire – Aval du cycle, déconstruction des centrales et derniers cœurs 67 577 67 284 Provisions pour avantages du personnel 16 158 14 591 Autres provisions 6 634 6 638 Provisions non courantes 90 369 88 513 Passifs spécifiques des concessions de distribution publique d’électricité en France 51 154 51 394 Passifs financiers non courants 70 232 70 236 Autres créditeurs non courants 5 503 6 833 Impôts différés passifs 1 160 1 571 Passif non courant 218 418 218 547 Provisions courantes 6 450 6 993 Fournisseurs et comptes rattachés 21 322 20 997 Passifs financiers courants 22 119 23 337 Dettes d’impôts courants 308 751 Autres créditeurs courants 24 535 24 326 Passif courant 74 734 76 404 Passifs détenus en vue de leur vente 28 1 962 Total des capitaux propres et du passif 374 357 381 008

(1) Au 30.06.2026, les certificats d’émission de gaz à effet de serre et les certificats verts qui étaient présentés au sein des « Autres actifs incorporels » ont été reclassés en « Stocks » pour un montant de 867 M€ (866 M€ au 31.12.2025). L’information comparative n’a pas été retraitée, l’impact du reclassement n'étant pas significatif au regard du total actif du Groupe.





Tableau de flux de trésorerie consolidé



(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Opérations d'exploitation : Résultat net consolidé 5 657 5 438 Résultat net des activités en cours de cession - - Résultat net des activités poursuivies 5 657 5 438 Pertes de valeur / (reprises) 185 54 Amortissements, provisions et variations de juste valeur 7 792 3 369 Produits et charges financiers 392 (152) Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 414 99 Plus ou moins-values de cession (48) 280 Impôt sur les résultats 2 304 2 596 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises (252) (204) Variation du besoin en fonds de roulement 2 944 2 512 Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 19 388 13 992 Frais financiers nets décaissés (964) (793) Impôts sur le résultat payés (817) (774) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies 17 607 12 424 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation 17 607 12 424 Opérations d'investissement : Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise (143) (127) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 876 208 Investissements incorporels et corporels (12 021) (11 740) Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d'investissements reçues (1) - 174 Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 131 117 Variations d'actifs financiers (2) (9 346) (470) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies (20 503) (11 838) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (20 503) (11 838) Opérations de financement : Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle 66 48 Distributions versées par EDF (2 000) - Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (279) (171) Flux de trésorerie avec les actionnaires (2 213) (123) Émissions d'emprunts 12 534 7 033 Remboursements d'emprunts (3) (3 740) (7 031) Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (212) (190) Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d'investissements reçues (1) 155 - Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement 8 737 (188) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies 6 524 (312) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement 6 524 (312) Flux de trésorerie des activités poursuivies 3 628 274 Flux de trésorerie des activités en cours de cession Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 628 274 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 7 597 7 641 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 628 274 Variations de change (461) 328 Autres variations non monétaires (4) (36) (271) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 10 728 7 973

(1) Au 30.06.2026, les « Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d'investissements reçues » qui étaient présentées au sein des « Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement » sont reclassées au sein des « Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies » pour un montant de 174 M€ (155 M€ au 30.06.2025).

(2) Au 30.06.2026, le compte « Prêts et créances financières » inclut les appels de marge payés au titre des dérivés adossés à la dette financière pour 1 513 M€. Au 30.06.2025, ils figuraient en « Trésorerie et équivalents de trésorerie » pour 1 097 M€ (151 M€ au 31.12.2024). Ce reclassement impacte la ligne « Variations d'actifs financiers » pour -334 M€ au 30.06.2026, l'impact aurait été de -989 M€ au 30.06.2025 si l'information comparative avait été retraitée.

(3) Dont -466 M€ au titre du rachat des TSDI sur le premier semestre 2026 (-1 250 M€ sur le premier semestre 2025).

(4) Au 30.06.2026, les « Autres variations non monétaires » incluent 245 M€ de trésorerie des actifs destinés à être cédés (voir note 3.2 des comptes consolidés au 30.06.2026).

Principaux communiqués de presse depuis la publication des résultats annuels 2025

Nucléaire

La sécurité énergétique du Royaume-Uni soutenue par de nouvelles prolongations de la durée de vie des centrales nucléaires (CP EDF Energy du 22.07.2026)

Une étape décisive pour l'accord sur la prolongation de la durée de vie de Sizewell B (CP EDF Energy du 09.07.2026)

EDF et Mistral signent un accord de partenariat pour une IA au service du nucléaire et de la souveraineté numérique (CP du 28.05.2026)

EDF annonce la création par sa filiale Arabelle Solutions d’une nouvelle usine d’échangeurs de chaleur à Chalon-sur-Saône (CP du 26.04.2026)

Arrêté ministériel évaluant le coût industriel de référence du projet Cigéo (CP du 09.04.2026)

Les acteurs de la filière nucléaire française saluent les orientations définies dans le cadre du cinquième Conseil de politique nucléaire (CP du 12.03.2026)

EDF annonce la création du comité consultatif international FINABe (Financing and Investing in Nuclear – Advisory Board EDF) dédié au financement des projets de nouveau nucléaire (CP du 10.03.2026)





Renouvelables

EDF annonce la signature d’un accord de cession à KKR des activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada (CP du 30.06.2026)

EDF annonce la signature d’un accord en vue de céder les activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada (CP du 26.06.2026)

Clients

EDF et H4 Marseille Fos signent un partenariat de long terme pour le projet de production de carburants de synthèse développé par H4 Marseille Fos (CP du 16.07.2026)

EDF débloque 80 millions d’euros pour équiper les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs en systèmes de rafraîchissement (CP du 26.06.2026)

Pour ses 80 ans, EDF déploie 240 M€ pour accélérer concrètement l’électrification en France (CP du 08.04.2026)

TotalEnergies signe avec EDF un partenariat de long terme pour sécuriser l’approvisionnement en électricité bas carbone de ses sites de Raffinage & Chimie en France (CP du 27.03.2026)

Financements

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 2,75 milliards de dollars U.S. (CP du 16.04.2026)

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de 2,75 milliards d’euros (CP du 26.02.2026)

Autres

Edison : QatarEnergy étend la force majeure avec 3 cargos de GNL additionnels (CP d’Edison du 28.07.2026)

EDF devient fournisseur officiel d’électricité bas carbone et partenaire fondateur des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes 2030 (CP du 02.07.2026)

L’Assemblée générale d’EDF approuve la distribution d’un dividende de 1 milliard d’euros (CP du 24.06.2026)

La Vasque des Jeux Olympiques™ et Paralympiques™ de Paris 2024™ fait son grand retour au jardin des Tuileries cet été (CP du 16.06.2026)

EDF choisit SoftBank Group comme attributaire pressenti pour l’installation d’un centre de données de grande puissance sur son site de Bouchain (CP du 30.05.2026)

Ardian, Artefact, Bull, Capgemini, EDF, le Groupe iliad, Orange et Scaleway unissent leurs expertises pour porter la candidature d’une AI Gigafactory européenne en France (CP du 21.05.2026)

Le groupe EDF cède la centrale à cycle combiné gaz de Norte Fluminense au Brésil (CP du 16.03.2026)

EDF Pulse Ventures s’allie à Mara et à NJJ afin d’accompagner une nouvelle phase de développement d’Exaion et de soutenir sa dynamique industrielle et technologique (CP du 20.02.2026)

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production de 515 TWh décarbonée à 95 % et une intensité carbone de 26,5 gCO 2 /kWh en 2025, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros en 2025.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.





Ce communiqué est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'une partie de l'entreprise ou des actifs décrits ici, ou de tout autre intérêt, aux États-Unis ou dans tout autre pays. La présente communication contient des déclarations ou informations prospectives. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces hypothèses sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont hors du contrôle d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune garantie que ces hypothèses se réaliseront. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer sensiblement des hypothèses évoquées dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes, y compris, et sans limitation, les changements possibles dans le calendrier et la réalisation des transactions qui y sont décrites. Les risques et incertitudes (liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire, et climatique) peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par EDF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section 2.2 « Risques auxquels le Groupe est exposé » du document d’enregistrement universel (URD) d’EDF (sous le numéro D.26-0198) enregistré auprès de l’AMF le 31 mars 2026, consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à l’adresse www.edf.fr.

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(1) Sur la base du périmètre, des taux de change, des lois et règlements en vigueur au 01/01/2026 et d’une hypothèse de production nucléaire en France y compris Flamanville 3 de 350-370 TWh en 2026 et 2027.

(2) Ratio à méthodologie S&P constante.

(1) L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et n’apparaît pas en lecture directe dans le bilan consolidé du Groupe. Il correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides (actifs financiers composés de fonds ou de titres de taux de maturité initiale supérieure à 3 mois, facilement convertibles en trésorerie, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité).

(1) Y compris services-systèmes et mécanisme d’ajustement vs 18,3 TWh au S1 2025.

(2) Après déduction de la consommation du pompage, cette production est de 20,8 TWh au S1 2026 vs 21,8 TWh au S1 2025.

(6) Enedis, filiale indépendante d’EDF au sens des dispositions du Code de l’énergie.

(1) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et les activités insulaires.

(1) Entité juridique, anciennement EDF Renouvelables.

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