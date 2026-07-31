Crédit Agricole Assurances : Un chiffre d’affaires historique porté par l’ensemble des lignes métiers





Communiqué de presse Paris, le 31 juillet 2026

Un chiffre d’affaires historique porté par l’ensemble des lignes métiers

CHIFFRES CLÉS S1 2026 :

Chiffre d’affaires 1 total à 31,9 milliards d’euros, en progression de +15,9% 2

Collecte nette 3 record à +11,8 milliards d’euros dont plus de la moitié sur les fonds en euros

Résultat avant impôt de 1 357 millions d’euros, stable sur un an 4

Ratio prudentiel Solvabilité II estimé à 195%

« Les résultats de ce premier semestre confirment la solidité de notre trajectoire de croissance sur l’ensemble de nos métiers, en France comme à l’international. Ils illustrent la pertinence d’un modèle qui nous permet d’accompagner nos clients dans toutes les dimensions de leur protection : sécuriser leur épargne, préparer leur retraite, protéger leurs biens, leur santé ou leur activité. La force de notre modèle de bancassureur réside dans cette capacité à répondre à l’ensemble de ces besoins de manière cohérente et intégrée, grâce à la proximité de nos réseaux, à la richesse de nos expertises et à notre ancrage territorial.

Ce début d’année a également été marqué par l’annonce de notre nouveau projet d’entreprise « Façonner Demain », l’acquisition de Milleis Vie et son intégration avec Spirica ainsi que le lancement de notre Fondation dédiée à la prévention, à la santé et à la protection des personnes vulnérables. Ces initiatives traduisent notre volonté de conjuguer performance, utilité et impact positif au service de nos clients et de la société.

Face aux incendies qui continuent de sévir en France, Crédit Agricole Assurances se tient plus que jamais aux côtés de ses clients sinistrés et a mis en place des mesures d’urgence pour les accompagner. Je tiens ainsi à saluer la mobilisation exceptionnelle de nos 1 500 équipiers de nos unités de gestion de sinistres qui font un travail exemplaire au quotidien. Dans l'urgence comme dans la durée, nous resterons aux côtés des victimes, des secours et des habitants dans les territoires touchés » a déclaré Nicolas Denis, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.

UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE DANS TOUTES LES LIGNES MÉTIERS

Sur le premier semestre de l’année 2026, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires1 de 31,9 milliards d’euros, au plus haut historique, en progression de +15,9%2 par rapport au premier semestre 2025. Le niveau d’activité est élevé en France (+17,8% à 27,7 milliards d’euros) et à l’international (+5,1%2 à 4,3 milliards d’euros).

En épargne / retraite, le chiffre d’affaires1 progresse de +17,5% sur un an dans un environnement particulièrement favorable à l’épargne. La collecte brute3 s’élève à 16,1 milliards d’euros (+15,9%) sur les fonds en euros et à 8,3 milliards d’euros sur les unités de compte (+20,7%). En conséquence, le taux d’unités de compte dans la collecte brute ressort à 34,1% (+0,9 point sur un an).

La collecte nette3 atteint un record à +11,8 milliards d’euros, en croissance de +3,6 milliards d’euros sur un an. Par support, la collecte nette3 atteint +6,6 milliards d’euros sur les fonds en euros (+2,2 milliards d’euros sur un an) et +5,2 milliards d’euros sur les unités de compte (+1,4 milliard d’euros sur un an).

Les encours d’assurance vie5 s’élèvent à 392,1 milliards d’euros en progression de +9,1% sur un an grâce à la très forte collecte nette3 et un effet marché positif. Ils se composent de 266,5 milliards d’euros de fonds en euros (+6,2% sur un an) et de 125,6 milliards d’euros en unités de compte (+15,9% sur un an). La part des encours en unités de compte est en hausse de +1,9 point sur un an. Le nouveau contrat d’assurance vie Oriance, 100% digital, lancé le 23 février 2026, enregistre un fort succès avec des encours de près de 5 milliards d’euros à fin juin.

En dommages6, l’activité poursuit sa progression avec un chiffre d’affaires1 en hausse de + 10,5 % par rapport à fin juin 2025 pour atteindre 4,5 milliards d’euros. Le premier semestre 2025 n’incluait pas les contributions d'ASG et de PiùVera Assicurazioni qui ont été consolidées depuis. A périmètre constant, la hausse est de +7,4%. Le portefeuille s’élève à 18,2 millions de contrats, en croissance de +7,3% sur un an (+2,2% à périmètre constant).

L’équipement des clients particuliers dans les banques du Groupe Crédit Agricole continue de progresser sur un an, à la fois dans les Caisses régionales (45,0%7, soit +0,8 point), chez LCL (28,9%7, soit +0,5 point), et chez CA Italia (21,2%8, soit +0,6 point).

En protection des personnes (prévoyance / emprunteur / assurances collectives9), le chiffre d’affaires1 s’élève à 3,1 milliards d’euros, en hausse de +12,1% sur un an. Le premier semestre 2025 n’incluait pas les contributions d'ASG, de PiùVera Assicurazioni et de PiùVera Protezione qui ont été consolidées depuis. A périmètre constant, la progression du chiffre d’affaires en protection des personnes est de +7,0%. L’activité d’assurance emprunteur croît de +10,8% (+3,1% à périmètre constant). Les assurances collectives enregistrent une croissance de +25,2%, avec notamment l’entrée en vigueur du contrat conclu avec les Industries Electriques et Gazières (IEG) au 1er juillet 2025. Enfin, la prévoyance individuelle augmente de +9,1% (+7,4% à périmètre constant).

En santé10 individuelle et collective, le chiffre d’affaires progresse de +17,1% sur un an (+14,2% à périmètre constant) et représente 14,0% de la protection des biens et des personnes.

UN RÉSULTAT RÉSILIENT

La progression de l’activité combinée aux conditions de marchés favorables et la sinistralité climatique moins forte au second trimestre permettent d’atténuer les effets des tempêtes et crues du premier trimestre. Ainsi, le résultat avant impôt4 de Crédit Agricole Assurances s’élève à 1 357 millions d’euros au premier semestre, stable sur un an. Le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole Assurances recule de -5,5%2 sur un an à 961 millions d’euros, compte tenu d’un effet de base défavorable.

Le ratio combiné11 augmente de +2,1 points sur un an pour s’établir à 96,7% en lien avec la sinistralité climatique du premier trimestre. Le ratio de sinistres actualisés tous exercices net de réassurance s’élève à 73,8%, en dégradation de +3,1 points sur un an.

Le ratio combiné net non actualisé augmente de +2,6 points pour s’établir à 100,0%.

La marge sur services contractuels12 atteint 29,5 milliards d’euros à fin juin 2026, en hausse de +7,2% depuis le 31 décembre 2025. Elle intègre une forte contribution des affaires nouvelles de 2,3 milliards d’euros, portée par la croissance du chiffre d’affaires et supérieure à l’allocation en résultat (-1,2 milliard d’euros). L’effet de la réévaluation du stock ressort à +1,1 milliard d’euros en lien avec un effet marché positif.

SOLVABILITÉ

Au 30 juin 2026, Crédit Agricole Assurances affiche de nouveau sa solidité avec un ratio prudentiel Solvabilité II estimé à 195%.

NOTATION

Agence de notation



Date de dernière revue



Principales filiales opérationnelles



Crédit Agricole Assurances S.A.



Perspective



Dettes subordonnées Tier 2 Restricted Tier 1 S&P Global Ratings 10 octobre 2025 A+ A Stable BBB+ BBB





FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION





A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du Groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du Groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2025, Crédit Agricole Assurances compte plus de 7 100 collaborateurs. En 2025, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 52,4 milliards d’euros.

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Sophie Santourian +33 (0)1 57 72 43 42



Cécile Roy +33 (0)1 57 72 61 86



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Annexe – Analyse de l’activité par zone géographique :

Zone géographique Chiffre d'affaires1 S1 2026

En milliards d'euros Chiffre d'affaires1 S1 2025

En milliards d'euros Variation sur 1 an

A périmètre constant France 27,7 23,5 +17,8% Italie 2,7 3,0 -16,2% Reste du monde 1,6 1,1 +40,5%





1 Chiffre d’affaires « non GAAP »

2 A périmètre constant, i.e. hors consolidation d’Abanca Seguros Generales (« ASG », filiale espagnole d’assurance de protection de biens et de personnes détenue à 50%) intervenue au 30 septembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et hors consolidation de PiùVera Assicurazioni et PiùVera Protezione (filiales italiennes d’assurance, respectivement de protection des biens et des personnes et de protection des personnes détenues à 65%) intervenue au 31 décembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, la croissance du chiffre d’affaires total serait de +15,0%, l’évolution du chiffre d’affaires à l’international serait de -1,4%, la variation du résultat net part du Groupe serait de -6,4%.

3 En normes locales

4 La contribution au résultat avant impôt de Crédit Agricole S.A. s’élève à 1 343 millions d’euros. L’écart avec le résultat avant impôt de Crédit Agricole Assurances provient essentiellement de retraitements analytiques.

5 Epargne, retraite et prévoyance (obsèques)

6 Au 30 juin 2026, le portefeuille dommages d’ASG s’élève à 220k contrats, avec un apport net de +44k contrats sur un an. Le portefeuille dommages de PiùVera Assicurazioni s’élève à 645k contrats, avec un apport net de +18k contrats sur un an.

7 Part des clients des Caisses régionales et LCL ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV commercialisé par Pacifica, filiale en France d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

8 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale en Italie d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

9 Hors épargne / retraite

10 Le chiffre d’affaires santé est réparti entre le dommage pour la partie individuelle et les assurances collectives pour la partie collective

11 Voir définition en chapitre 8.4 « Indicateurs alternatifs de performance » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de Crédit Agricole Assurances disponible sur Investisseurs - Site Institutionnel Crédit Agricole Assurances

12 CSM ou Contractual Service Margin : correspond aux profits attendus par l’assureur sur l’activité d’assurance sur la durée des contrats, pour les contrats profitables, pour les produits Epargne, Retraite, Prévoyance et Emprunteur

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