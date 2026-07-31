COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 juillet 2026



Résultats semestriels 2026





Résultats semestriels solides, en progression grâce à la bonne performance des activités bancaires

Résultat net part du groupe (RNPG) de 859 millions d’euros, en hausse de 3,4 % (+5,6 % à périmètre et change constants) vs 30 juin 2025‍ ;

(RNPG) de 859 millions d’euros, en de 3,4 % (+5,6 % à périmètre et change constants) vs 30 juin 2025‍ ; Croissance du PNB 1 (+ 7,2 % vs 30 juin 2025) à 4,2 milliards d’euros, portée par la forte progression de la MNI (+23,4 %) ;

(+ % vs 30 juin 2025) à d’euros, portée par la ; Frais de gestion 1 maîtrisés à 2,5 milliards d’euros (+0,9 % vs 30 juin 2025) grâce aux gains d’efficacité opérationnelle créant un effet ciseaux très positif (+6,3 points) ;

à 2,5 milliards d’euros (+0,9 % vs 30 juin 2025) grâce aux gains d’efficacité opérationnelle créant un très positif (+6,3 points) ; Résultat d’exploitation en hausse de 17,7% à 1,6 milliard d’euros ;

en hausse de à 1,6 milliard d’euros ; Coefficient d’exploitation 1 à 58,7 % en nette amélioration de 3,7 points sur un an ;

à de 3,7 points sur un an ; Coût du risque 1 à 148 millions d’euros, soit 13 points de base (+1,6 pb vs 30 juin 2025) ‍;

à 148 millions d’euros, soit 13 points de base (+1,6 pb vs 30 juin 2025) ‍; RONE à 12,2 %, stable (-0,2 point) vs 30 juin 20252.



Structure financière





Niveau de solvabilité élevé avec un ratio CET1 à 19,0 % 3 intégrant l’évolution de la politique de distribution des dividendes de 45% à 55% du RNPG ;

avec un à 19,0 % intégrant l’évolution de la politique de distribution des dividendes de 45% à 55% du RNPG ; Situation de liquidité robuste avec des ratios LCR à 172 % et NSFR à 124 % 3 ;

avec des ratios à 172 % et à 124 % ; Taux de couverture du SCR du Groupe CNP Assurances à 247 % à juin 2026.

Dynamique commerciale

Forte collecte brute en assurance-vie (+5,5 % vs fin juin 2025) et une progression des ventes en digital (+6 %) au sein du Réseau LBP ;

(+5,5 % vs fin juin 2025) et une en digital (+6 %) au sein du Réseau LBP ; Forte hausse de la production de financements aux personnes morales (+14,0 %) ;

(+14,0 %) ; Encours de gestion sous mandat records chez Louvre Banque Privée à plus de 16 milliards d’euros.





Performances extra-financières

Financements citoyens 4 : 29 % (-1,5 pt) de la production totale moyen et long terme ;

: de la production totale moyen et long terme ; Exposition nette aux énergies fossiles quasi nulle à 0,003 %5.







Stéphane Dedeyan, président du directoire, a déclaré :

« Les bons résultats de ce premier semestre confirment la solidité de notre modèle de bancassureur et la bonne exécution de notre plan de transformation, avec une amélioration notable de notre coefficient d’exploitation.

À l’heure où La Banque Postale fête ses 20 ans, nous poursuivons la transformation de notre Groupe avec l’ambition d’offrir à tous nos clients le meilleur du digital associé à un conseil humain personnalisé. Le partenariat conclu avec Mistral AI constitue une étape majeure dans la digitalisation de nos activités et des parcours clients, avec l’intégration de solutions d’IA performantes, souveraines et économes en énergie. Ce semestre est également marqué par plusieurs avancées structurantes, comme le déploiement du nouveau plan stratégique de CNP Assurances, la forte dynamique commerciale de nos activités de financements aux personnes morales, le franchissement par Louvre Banque Privée du cap des 16 milliards d'euros d'encours en gestion sous mandat, ainsi que l’annonce du projet de rapprochement entre LBP AM et La Financière de l'Échiquier afin de créer un acteur de référence de la gestion d'actifs en Europe.

Cette dynamique s’accompagne d’un engagement renouvelé en faveur des transitions environnementales et sociétales avec l’adoption de nouveaux indicateurs à horizon 2030 liés à notre qualité d’entreprise à mission ainsi que le lancement de l’affacturage décarboné et du prêt décarbonation au sein de notre banque des entreprises et du développement local.

Dans un environnement volatil et exigeant, marqué par une concurrence accrue sur l’ensemble de nos métiers, nous poursuivons notre feuille de route avec confiance et détermination afin de construire une performance durable au service de nos clients. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes Postiers, Banquiers et Assureurs, dont l’engagement est au cœur de ces résultats. »

Premier semestre 2026 : La Banque Postale accélère sa transformation

La Banque Postale, au premier semestre 2026, accélère sa transformation, diversifie ses revenus et renforce son offre, dans un contexte macroéconomique toujours incertain.

Le semestre a été ponctué d'initiatives, illustrant la capacité du Groupe à innover et à créer de la valeur.

La Banque Postale a signé un partenariat stratégique de trois ans avec Mistral AI, acteur européen de référence de l'intelligence artificielle générative, afin de déployer des solutions d'IA souveraines et sécurisés sur son infrastructure au service de ses collaborateurs et de ses clients.

Par ailleurs, La Banque Postale a lancé Mon Leasing Auto, une offre de location automobile multi-marques développée en partenariat avec BNP Paribas Mobility, donnant accès à des véhicules majoritairement reconditionnés. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de diversification du Groupe vers la mobilité durable.

Louvre Banque Privée a lancé le PEA Europe Souveraineté, premier mandat de gestion dédié au financement des secteurs stratégiques européens.

La Banque des Entreprises et du Développement Local (BEDL) a, quant à elle, renforcé son offre en déployant sa solution de multi-encaissements et en lançant le prêt décarbonation destiné aux PME/ETI et associations. Ce crédit à moyen ou long terme valorise leur engagement par un taux indexé sur l’atteinte d’une trajectoire de décarbonation. Elle a également déployé, face à la multiplication des épisodes de canicule qui affectent particulièrement les établissements scolaires, une offre « Prêt Ecoles Adaptation climatique » dédiée au financement des travaux, en complément de son offre de financement moyen long terme des collectivités.

CNP Assurances a engagé la mise en œuvre de son plan stratégique Lead for Impact 2026-2030, avec 3 objectifs majeurs : accélérer sa conquête commerciale en multipliant et diversifiant les partenariats de distribution, innover et accélérer sa transformation technologique et ancrer son leadership mondial en matière de durabilité. Cette stratégie s’est concrétisée dès le mois d’avril par un premier partenariat de distribution digitale avec Lucya, courtier en ligne, première illustration de la diversification des canaux de distribution, portée par ce nouveau plan.

Sur le volet de ses engagements extra-financiers, La Banque Postale est reconnue dans le rapport Banking on Climate Chaos6, pour être la seule banque parmi les 65 étudiées, à avoir réduit à zéro ses nouveaux investissements dans les énergies fossiles en 2025. Cette dynamique est complétée par l’adoption de nouveaux indicateurs à horizon 2030 liés à la qualité d’entreprise à mission de La Banque Postale.

Le Groupe a, par ailleurs, été distingué en juillet 2026 par le Prix de la Transparence Financière, récompensant la qualité de son information financière et extra-financière. Ces reconnaissances confirment l'ancrage des valeurs du Groupe au cœur de sa stratégie et de sa relation avec l'ensemble de ses parties prenantes.

Résultats financiers en hausse

Activité et résultats du groupe La Banque Postale

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2026

(en millions d’euros)



S1 20251



S1 2026



Variation

vs S1 2025



Variation

à périmètre

et change constants



Produit net bancaire 1 3 922 4 204 +7,2% +8,5% Frais de gestion 1 (2 446) (2 468) +0,9% +1,0% Résultat brut d’exploitation 1 476 1 736 +17,7% +21,3% Coût du risque (126) (148) +17,4% +17,4% Résultat d'exploitation 1 350 1 588 +17,7% +21,7% Ecarts d’acquisition & Gains/Pertes

sur autres actifs 100 4 1 n.a



n.a



Quote-part des SME 9 12 +37,6% +33,8% Résultat courant avant impôt 1 459 1 601 +9,8% +13,2% Impôt sur les sociétés (489) (587) +19,8% +22,5% Résultat net 969 1 015 +4,7% +8,5% Intérêts minoritaires (138) (156) +12,7% +27,7% Résultat net part du groupe 831 859 +3,4% +5,6% RONE2 12,4% 12,2% -0,2 pt Coefficient d’exploitation 1,3 62,4% 58,7% -3,7 pts

(1) Données S1 2025 retraitées (cf. Note méthodologique pour le détail des retraitements S1 2025. (2) RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14 %. (3) Coefficient d’exploitation = Frais de gestion / Produit net bancaire. (4) Y compris plus-value de cession des titres détenus par CNP Assurances dans CNP UniCredit Vita

Activité commerciale

Au premier semestre 2026, la production totale de crédits est en hausse de 8,9 % sur un an et atteint 13,7 milliards d’euros. Cette croissance est principalement portée par la BEDL dont la production de crédit progresse de 14,0 % sur un an et atteint 9,7 milliards d’euros. Dans un contexte fortement concurrentiel, la production de crédits immobiliers augmente ce semestre de 0,8 %. Dans un marché en retrait, la production de crédits à la consommation recule de 6,4 % vs 30 juin 2025.

Le chiffre d’affaires total des activités assurantielles atteint 19,8 milliards d’euros à fin juin 2026, en baisse de -8,9 % et de -0,2 % à périmètre et change constants vs 30 juin 2025, impacté par la cession de CNP UniCredit Vita, avec une activité en France dynamique au travers du Réseau La Banque Postale mais également en dehors du Réseau. L’activité commerciale au Brésil et au Luxembourg reste soutenue, tandis que l’activité commerciale en Italie est sous tension en raison de taux souverains élevés.

La collecte brute d’Epargne/Retraite s’établit à 15,7 milliards d’euros, en baisse de 11,7 % sur un an, avec un taux d’UC qui reste élevé à 49,4 % (+1,9 pt vs 30 juin 2025).

La collecte nette d’Epargne/Retraite atteint 1,4 milliard d’euros, en retrait de 260 millions vs 30 juin 2025.

Les activités Prévoyance/Protection affichent des primes acquises de 3,6 milliards d’euros (+3,7 % vs 30 juin 2025). Les activités IARD représentent 596 millions d’euros de primes acquises (+6,8 % vs 30 juin 2025).

Les encours d’épargne totaux atteignent 578,2 milliards d’euros (+14,7 milliards vs 30 juin 2025). Ils comprennent notamment :

Les encours d’assurance-vie 7 , qui s’établissent à 372,6 milliards d’euros à fin juin 2026, (+5,6 % par rapport à juin 2025) ;

, qui s’établissent à 372,6 milliards d’euros à fin juin 2026, (+5,6 % par rapport à juin 2025) ; Les dépôts à vue, et les autres livrets qui s’élèvent à respectivement 71,1 milliards d’euros (-4,5 % vs 30 juin 2025) et 29,3 milliards (-3,7 % vs 30 juin 2025), en lien avec les arbitrages des clients vers des produits plus rémunérateurs ;

Les encours d’épargne réglementée, qui atteignent 88,0 milliards d’euros, en baisse de 2,3 % ;

Les encours d’OPCVM, qui sont en hausse de 10,2 % vs 31 décembre 2025 pour atteindre 6,7 milliards d’euros.

Résultats financiers (vs 30 juin 2025)

Le produit net bancaire s’établit à 4 204 millions d’euros, en hausse de 7,2 % sur un an (+8,5 % à périmètre et change constants et +20,2% hors plus-value de cession de CNP UniCredit Vita). Cette performance s’explique notamment par :

La marge nette d’intérêt (MNI) à 1 040 millions d’euros, en hausse de 23,4 % vs 30 juin 2025 (+197 millions d’euros), principalement en lien avec la baisse du taux de rémunération de l’épargne règlementée, l’environnement de taux sur la tarification des prêts et l’efficacité des couvertures ;

à 1 040 millions d’euros, en hausse de vs 30 juin 2025 (+197 millions d’euros), principalement en lien avec la baisse du taux de rémunération de l’épargne règlementée, l’environnement de taux sur la tarification des prêts et l’efficacité des couvertures ; Les commissions et autres produits et charges qui atteignent 1 354 millions d’euros, en hausse de 1,7 % ;

qui atteignent 1 354 millions d’euros, en hausse de 1,7 % ; Le produit net bancaire des activités assurantielles en hausse de 61 millions d’euros ;

en hausse de 61 millions d’euros ; Les effets périmètre et change globalement défavorables comprenant les cessions de la participation détenue dans CNP UniCredit Vita en Italie (-65 millions d’euros) et un effet de change positif de 18 millions d’euros.

Les frais de gestion sont en légère hausse à 2 468 millions d’euros (+0,9 %) et de 1,0 % à périmètre et change constants, illustrant la bonne maîtrise des charges sur le périmètre bancaire malgré la hausse limitée des charges en assurance principalement en lien avec le développement de l’activité.

Le coefficient d’exploitation du groupe s’établit à 58,7 %, en amélioration de 3,7 pt sur un an.

Le résultat d’exploitation est de 1 588 millions d’euros (+17,7 %).

Au 30 juin 2026, le coût du risque s’établit à 148 millions d’euros, dont 104 millions d’euros sur le retail (y compris marché des professionnels) et 44 millions d’euros sur les entreprises.

Le coût du risque correspond à 13 points de base8 des encours, en légère hausse de 1,6 point de base sur un an sous l’effet :

d’une détérioration de la qualité du portefeuille de crédits à la consommation ;

de l’évolution des paramètres statistiques (notamment la Loss Given Default du portefeuille de crédits à la consommation) ;

du portefeuille de crédits à la consommation) ; d’une baisse du coût du risque sur les entreprises, liée principalement à une reprise de provision sur un dossier de place.





Les encours sains en Stage 1 et en Stage 2 atteignent respectivement 248 milliards d’euros (+0,3 % vs décembre 2025), et 15 milliards d’euros (-2,6 % vs décembre 2025). Les encours présentant un risque avéré (Stage 3) sont de 3 milliards d’euros (+2,5% vs décembre 2025).

Le stock total de provisions s’établit à 2,0 milliards d’euros (+3,7 % sur le semestre) : 43 % sont liés au Stage 1 & 2 et 57 % sont liés au provisionnement des encours en Stage 3.

Le taux d’expositions non performantes (NPE) s’établit à 1,1 % (1 ,0 % à fin juin 2025).

Le taux de couverture des expositions non performantes est en légère hausse à 39,6 % (38,2 % à fin juin 2025).

Le résultat courant avant impôt est en hausse de 9,8 % à 1 601 millions d’euros.

La charge d’impôt est de 587 millions d’euros, en hausse de 19,8 % et intègre une surtaxe d’impôt sur les sociétés en France de 141 millions d’euros.

Le résultat net part du groupe atteint 859 millions d’euros, en hausse de 3,4 % (+5,6% à périmètre et change constants). Hors plus-value de cession des titres détenus dans CNP UniCredit Vita, la progression est de 20%.

Le RONE est stable à 12,2 % (-0,2 pt vs 30 juin 2025)9.

Une structure financière forte

Principaux indicateurs-clés

31/12/2025

publié

(ID 30/06/2026 Variation BILAN Total Bilan (Mds€) 725 735 + 1,3% CAPITAL Fonds propres prudentiels totaux (Mds€) 21,7 21,6 - 0,7% Ratio Common Equity Tier 1 18,6% 19,0% + 0,4 pt Ratio de levier 7,6% 7,4% - 0,2 pt Taux de couverture du SCR (Groupe CNP Assurances) 256% 247% - 9 pts LIQUIDITE Ratio crédits / dépôts 88,8% 88,6% -0,2 pt Ratio LCR 165% 172% +7,7 pt Ratio NSFR 118% 124% +6 pts Réserves de liquidité (Mds€) 44,2 46,6 + 5,4%

À compter de l’exercice 2026, La Banque Postale ajuste sa politique de dividende en relevant son taux de distribution de 45% à 55 % du résultat net part du Groupe. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’une gestion prudente et responsable du capital. Le ratio CET1 est en hausse de 0,3 point par rapport au 31 décembre 2025 et s’établit à 19 %, soit une marge de 9,6 points au-dessus de l’exigence réglementaire fixée à 9,4 %10.

Il intègre notamment :

le RNPG du premier semestre 2026 (+0,9 pt) ;

le dividende normatif de 55 % (-0,5 pt) ;

l’évolution des RWA au cours de l’année (hors effets de marché) (-0,3 pt) ;

les effets de marché (+0,2 pt).

L’impact de l’évolution de la politique de dividende a un effet limité (-8 bps) sur le CET1 au 30 juin 2026.

Le ratio Tier 110 s’établit à 19,7 % et le ratio total de solvabilité10 de La Banque Postale s’élève à 21,2 %.

Les actifs pondérés par les risques (RWA) 10 s’élèvent à 101,8 milliards d’euros, en hausse de 1,7 % par rapport au 31 décembre 2025. Les actifs pondérés par le risque de crédit représentent 89,6 % du total, à 91,2 milliards d’euros, ceux relatifs au risque opérationnel représentent 9,6 %, soit 9,8 milliards d’euros. Enfin, les risques de marché représentent 0,8 %, soit 0,8 milliard d’euros.

Le ratio de MREL subordonné10 et le ratio de MREL10 total du Groupe (en % RWA) sont stables, respectivement à 27,9 % et 30,2 %, très au-dessus des exigences minimales fixées par le Conseil de résolution unique (CRU), respectivement 22,5 % et 25,4 %.

Le ratio de levier11 s’établit à 7,4 %, en baisse de 0,2 pt par rapport au 31 décembre 2025, soit à un niveau largement supérieur à l’exigence de 3 %.

Le taux de couverture du SCR du Groupe CNP Assurances s’élève à 247 %, en baisse de 9 points par rapport à décembre 2025, impacté par le remboursement de titres subordonnés et la fin de la clause de grand-père.

La Banque Postale présente également une situation de liquidité très solide, caractérisée par un ratio crédits / dépôts12 de 88,6 % au 30 juin 2026 traduisant une forte capacité de financement de sa croissance. Les ratios de liquidité demeurent élevés avec un ratio LCR à 172 % et un ratio NSFR10 à 124 %, à des niveaux bien au-dessus des exigences prudentielles.

Au cours du premier semestre 2026, le Groupe a procédé à 2 émissions publiques :

1 milliard d’euros d’obligations à l’habitat à 7 ans avec spread de MS + 35 bps ;

650 millions d’euros de senior non préféré à 8 ans callable à 7 ans avec spread de MS + 112 bps.

Les réserves de liquidité atteignent 46,6 milliards d’euros (+5,4 % vs fin 2025), dont 36,9 milliards d’euros d’actifs liquides de haute qualité (HQLA).



Notations financières

Fitch Moody’s Standard & Poor’s Notation long terme A A2 A Perspective Stable Stable Stable Date de mise à jour 12 mai 2026 3 novembre 2025 19 novembre 2025 Notation court terme F1 P1 A-1

Les résultats par métier

L’activité de La Banque Postale est organisée, autour de trois pôles métiers :

La Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP ;

L’Assurance et l’épargne en modèle ouvert ;

La Banque des entreprises et du développement local.





Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP (58 % du PNB des métiers)

Le pôle métier « Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP » regroupe les activités bancaires et assurantielles au travers du réseau de distribution La Poste, intégrant les réseaux de distribution des filiales du groupe La Banque Postale spécialisées en gestion patrimoniale (Louvre Banque Privée), en assurance de biens et de personnes (CNP Assurances) et en crédit à la consommation (LBP CF), au service des clients particuliers et professionnels.

(en millions d’euros) S1 2025

retraité

et pro forma*



S1 2026



Variation

vs S1 2025



Produit net bancaire 2 411 2 669 +10,7% Frais de gestion (2 061) (2 128) +3,2% Résultat brut d’exploitation 350 542 +54,8% Coefficient d’exploitation 85,5% 79,7% -5,8 pts Coût du risque (69) (104) +49,6% Résultat d'exploitation 280 438 +56,2% Résultat avant impôt 280 439 +56,9% Résultat net part du groupe 184 273 +48,3%

(*) Données S1 2025 retraitées proforma (cf. Note méthodologique).

Activité commerciale

Dans un contexte très concurrentiel, la production de crédits immobiliers augmente ce semestre de 0,8 %. La production des crédits immobiliers citoyens s’élève à 1,2 milliard d’euros13 et représente 55 % de la production totale de crédits immobiliers.

Dans un marché en retrait (-4% à fin mai sur un an)14, la production de crédits à la consommation recule de 6,4 % vs 30 juin 2025.

A fin juin 2026, les encours de crédits s’élèvent à 78,7 milliards d’euros (-3,5 % sur un an), dont 70,6 milliards d’euros de crédits immobiliers (-3,8 % par rapport à juin 2025) et 6,7 milliards d’euros de crédits à la consommation (+1,8 %).

Les encours de dépôts de bilan sont en retrait de 3,2 % par rapport à fin juin 2025 et s’établissent à 182,1 milliards d’euros. Ils comprennent notamment :

Les encours d’épargne réglementée 15 qui s’établissent à 86,8 milliards d’euros (-2,1 %), dans un contexte de baisse du taux du livret, dont 65,1 milliards d’euros de Livret A (-2,9 % vs 30 juin 2025) ;

qui s’établissent à 86,8 milliards d’euros (-2,1 %), dans un contexte de baisse du taux du livret, dont 65,1 milliards d’euros de Livret A (-2,9 % vs 30 juin 2025) ; Les dépôts à vue qui atteignent à 66,5 milliards d’euros (-4,4 %) en lien avec les arbitrages des clients vers des produits d’épargne plus rémunérateurs (notamment assurance-vie).

Sur l’ensemble des dépôts éligibles, 90 % sont assurés au titre de la garantie bancaire du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) et de l’Etat sur l’épargne réglementée.

Les encours de gestion sous mandat16 progressent de 28,9 % et s’élèvent à 16,7 milliards d’euros avec une collecte nette de 1,1 milliard d’euros (+37,5 % sur un an).

Les encours d’épargne totaux de Louvre Banque Privée s’élèvent à 13,9 milliards d’euros, en progression de 19,1 % par rapport à juin 2025. Louvre Banque Privée affiche une collecte nette positive de 1,0 milliard d’euros, en hausse de 13,4 % sur un an.



La collecte brute en épargne/retraite enregistre un nouveau record au 30 juin 2026 pour s’établir à 6,1 milliards d’euros (+5,5 % vs 30 juin 2025).

La part des unités de compte dans la collecte brute demeure significative à 34,6 %, en légère baisse de 0,8 point vs 30 juin 2025. La collecte nette est positive et atteint 1,5 milliard d’euros, en hausse de 35,4 % sur un an.

Les encours d’assurance-vie sont en hausse de 5,6 % sur un an avec une part en UC à 23,4 % (+2,4 points sur un an). Ils s’élèvent à 147,9 milliards d’euros fin juin 2026.

Les primes acquises en Prévoyance/Protection et en IARD s’établissent à 722 millions d’euros, en hausse de 6,8 %.

Le taux d’équipement en assurance non-vie s’établit à 32,4 % (stable vs 30 juin 2025).

Le chiffre d’affaires total des activités assurantielles du Réseau La Banque Postale est en hausse de 5,6 % vs 30 juin 2025, porté par le dynamisme commercial du réseau en épargne retraite individuelle et le succès d’une nouvelle offre obsèques à prime unique. Le réseau La Banque Postale est le premier partenaire du groupe CNP Assurances et représente 34,2% de son chiffre d’affaires total.

Résultats financiers (vs 30 juin 2025)



Le produit net bancaire est en nette progression de 10,7 % et s’élève à 2 669 millions d’euros à fin juin 2026. Cette progression s’explique notamment par :

Une forte croissance de la MNI de 202 millions d’euros (+42,4 %), en lien avec la baisse des taux de rémunération de l’épargne règlementée et l’effet positif des couvertures ;

Une progression des commissions de 60 millions d’euros grâce à une bonne dynamique en assurance-vie.

Les frais de gestion (2 128 millions d’euros) sont en hausse maitrisée de 3,2 %, principalement du fait du développement de l’activité et des investissements IT, générant un effet ciseaux très positif à 7,5 pts.

Le coefficient d’exploitation atteint 79,7 %, en amélioration de 5,8 pts.

Le coût du risque s’établit à 104 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de 49,6 %. Cette évolution s’explique principalement par la détérioration de la qualité du portefeuille du crédit à la consommation et de l’évolution des paramètres statistiques (notamment la Loss Given Default du portefeuille de crédits à la consommation).

Le résultat net part du groupe est en forte hausse à 273 millions d’euros (+48,3 % vs 30 juin 2025).

Assurance et épargne en modèle ouvert (31 % du PNB des métiers)

Le pôle métier « Assurance et épargne en modèle ouvert » est présent dans 18 pays en France, en Europe et en Amérique Latine au travers des réseaux multipartenarials et rassemblant l’assurance de biens et de personnes (groupe CNP Assurances) et la gestion d’actifs (LBP AM) qui offrent des produits et services, à destination des clients particuliers, professionnels et institutionnels.

(en millions d’euros) S1 2025*

retraité

et pro forma



S1 2026



Variation

vs S1 2025

pro forma



Variation à

périmètre et change

constants**



Produit net bancaire 1 403 1 464 +4,3% +7,9% Frais de gestion (399) (422) +5,7% +6,3% Résultat brut d’exploitation 1 004 1 043 +3,8% +8,6% Coefficient d’exploitation

28,4%

28,8%

+0,4 pt

-0,4 pt Coût du risque - - N/A N/A Résultat d'exploitation 1 004 1 043 +3,8% +8,6% Résultat avant impôt 1 114 1 055 -5,3% -1,4% Résultat net part du groupe 601 512 -14,8% -12,3%

(*) Données S1 2025 retraitées proforma (cf. Note méthodologique).

(**) Effet périmètre avec la cession de CNP UniCredit Vita

Activité commerciale

Activités de Gestion d’Actifs en France et en Europe

LBP AM affiche des actifs sous gestion de 74,6 milliards d’euros, stables vs fin juin 2025. Les effets de marché favorables compensent les sorties programmées d’un partenaire après sa sortie de l’actionnariat de LBP AM.

Activités d’assurance en modèle ouvert

En France et en Europe

En Epargne / Retraite, la collecte brute s’élève à 7,1 milliards d’euros, en baisse sur un an de 26,6 %, impactée principalement par un effet périmètre (CNP UniCredit Vita et cessation des activités à Chypre).

En Italie, la collecte brute de CNP Assicura est en retrait de 25,7 % à 1,4 milliard d’euros dans un contexte de taux souverains italiens élevés (BTP).

Les primes acquises en Prévoyance / Protection et en IARD sont en hausse sur un an et atteignent respectivement 2,8 milliards d’euros (+ 2,2 % vs 30 juin 2025) et 127 millions d’euros (+10,5 %).

En Amérique Latine

En Epargne / Retraite, l’activité est dynamique dans un contexte d’incertitude réglementaire sur la fiscalité des produits de retraite. Caixa Vida e Previdência est en croissance à périmètre et change constant de 3 % en retraite grâce à la bonne performance du réseau Caixa Econômica Federal et une adaptation rapide des produits au nouveau cadre fiscal, dans un marché en contraction.

La collecte brute, quasi-exclusivement en UC, enregistre une hausse de 7,3 % pour atteindre 2,4 milliards d’euros (+2,6 % à changes constants). La collecte nettes’élève à 0,3 milliard d’euros (vs 0,2 milliard d’euros en juin 2025).

Les primes acquises en Prévoyance / Protection / IARD sont de 615 millions d’euros, en hausse de 8,7 % (4,3 % à changes constants) dans un contexte de taux élevés pénalisant l’activité emprunteur.

Résultats financiers (vs 30 juin 2025)

Le produit net bancaire s’établit à 1 464 millions d’euros en hausse de 4,3 %, malgré la sortie de CNP UniCredit Vita et de Chypre.

A périmètre et change constants, le produit net bancaire est en hausse de 7,9 %, porté par (i) la progression des activités d'assurance en Amérique Latine sous l'effet de la hausse de la marge d'assurance de Caixa Vida e Previdencia et de la hausse des taux au Brésil bénéficiant aux revenus du compte propre et (ii) la croissance des revenus des métiers de gestion d'actifs, portée notamment par la bonne tenue des marchés financiers.

Les frais de gestion sont en hausse (+5,7 % et 6,3 % à périmètre et change constants) en lien avec les investissements dans les métiers d’assurance en Amérique Latine.

La baisse de 101 millions d’euros du poste écarts d’acquisition & Gains/Pertes sur autres actifs liée à la comptabilisation en 2025 de la plus-value de cession de CNP UniCredit Vita.

Le résultat net part du groupe atteint 512 millions d’euros (-14,8 % sur un an et -12,3 % à périmètre et change constants).

Banque des entreprises et du développement local (11 % du PNB des métiers)

Le pôle métier « Banque des entreprises et du développement local » regroupe les activités réalisées avec les entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), le secteur public et l’économie sociale, ainsi que les institutions financières. La BEDL est une banque commerciale en proximité des décideurs locaux avec un fort ancrage RSE.

(en millions d’euros) S1 2025



S1 2026



Variation

vs S1 2025



Produit net bancaire 475 498 +4,9% Frais de gestion (306) (321) +4,9% Résultat brut d’exploitation 169 177 +5,0% Coefficient d’exploitation 64,4% 64,4% 0,0 pt Coût du risque (57) (44) -22,1% Résultat d'exploitation 112 133 +18,6% Résultat avant impôt 112 133 +18,6% Résultat net part du groupe 81 93 +15,0%

Activité commerciale

La Banque des entreprises et du développement local se positionne comme un partenaire de proximité des acteurs des territoires. Elle est notamment depuis 2015 le 1er prêteur bancaire17 des collectivités locales et des hôpitaux publics.

La production totale de financements s’élève à 9,7 milliards d’euros sur le semestre, en progression de 14,0 % sur un an. La production de crédits au secteur public local et économie sociale18 est en baisse de 6,8 % avec un montant de 5,0 milliards d’euros. Les crédits aux grandes entreprises et aux institutions financières augmentent respectivement de 42,3 % et de 13,7 %. Parallèlement, le financement des petites et moyennes entreprises affiche une forte croissance de 80,1 % (vs 30 juin 2025), illustrant une dynamique globale et diversifiée de la production de crédits de la BEDL.

Les encours de financements auprès des personnes morales atteignent à fin juin 45,6 milliards d’euros, en hausse de 4,3 % sur un an comprenant :

Secteur public local et économie sociale : 19,4 milliards d’euros (+2,8 %)

Grandes entreprises : 10,5 milliards d’euros (+3,3 %)

PME : 12,9 milliards d’euros (+7,5 %)

Institutions financières : 2,8 milliards d’euros (+5,1 %)

Le chiffre d’affaires pour les activités d’affacturage est en hausse de 19,0 % sur un an porté à 14,5 milliards d’euros.

La production de financements citoyens (prêts verts, sociaux et à impact) faite par la BEDL représente 24,8 % (vs 29,1 %19 au premier semestre 2025) de la production moyen long terme de crédits.

L’activité Debt Capital Market (DCM) est bien orientée, avec sa participation à 3820 transactions sur le 1er semestre 2026. Par ailleurs, la production de financements structurés atteint 2,8 milliards d’euros en hausse de 70,7 % sur un an.

Résultats financiers (vs 30 juin 2025)

Le produit net bancaire s’élève à 498 millions d’euros en hausse de 4,9 %, soutenu par la progression des volumes dans un contexte de forte concurrence.

Les frais de gestion s’établissent à 321 millions d’euros, en hausse de 4,9 % liée à des investissements informatiques.

Le coût du risque reste maîtrisé, s’établissant à 44 millions d’euros, en baisse de 22,1% sur un an en lien avec la reprise de provision de 17 millions d’euros sur un dossier de place.

Le résultat net part du groupe s’établit à 93 millions d’euros (+15,0 %).

Hors Pôles

Le secteur Hors Pôles comprend les éléments qui ne sont pas directement imputables à chacun des métiers du groupe La Banque Postale, comme l’effet de la marge interne en norme IFRS 17 liée à la distribution des contrats d’assurance par la banque et certaines charges telles que la contribution au FRU et au FGDR. Ce secteur inclut également les activités de 115K et des SCI détenant les immeubles d'exploitation de La Banque Postale ainsi que des éléments qui résultent de l’application des règles propres aux regroupements d’entreprises qui ne relèvent pas de l’activité courante du groupe.

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2026 Produit net bancaire (367) (427) Charges de distribution associées aux contrats d’assurance (375) (429) Autres éléments 7 2 Frais de gestion et coût du risque 320 402 Charges de distribution associées aux contrats d’assurance 375 429 Impôts, taxes et contributions réglementaires (55) (28) Résultat d'exploitation (47) (25) Résultat avant impôt (47) (25) Résultat net part du groupe (35) (19)

Le secteur Hors Pôles comprend notamment les éléments suivants :

le reclassement des charges de distribution associées aux contrats d’assurance , comptabilisées en déduction du produit net bancaire en application de la norme IFRS 17 ;





, comptabilisées en déduction du produit net bancaire en application de la norme IFRS 17 ; la fin de la contribution au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) en 2026.





Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 30/06/2026 30/06/2025* Intérêts et produits assimilés 5 659 5 669 Intérêts et charges assimilées (2 416) (3 237) Commissions (produits) 1 401 1 359 Commissions (charges) (172) (186) Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat 8 254 5 529 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 106 386 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti (99) (0) Produits des contrats d’assurance émis 6 614 6 496 Charges afférentes aux contrats d’assurance émis (5 202) (5 004) Produits et charges afférents aux contrats de réassurance détenus (20) (45) Produits financiers ou charges financières des contrats d’assurance émis (10 223) (6 919) Produits financiers ou charges financières afférents aux contrats de réassurance détenus 115 (49) Coût du risque de crédit sur les placements financiers des activités d’assurance 18 25 Produits des autres activités 594 592 Charges des autres activités (426) (679) Produit net bancaire 4 204 3 936 Charges générales d'exploitation (2 193) (2 217) Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (275) (243) Résultat brut d'exploitation 1 736 1 476 Coût du risque de crédit (148) (126) Résultat d'exploitation 1 588 1 350 Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 12 9 Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 101 Variations de valeur des écarts d'acquisition - (1) Résultat avant impôt 1 601 1 459 Impôts sur les bénéfices (587) (489) Résultat net 1 015 969 Participations ne donnant pas le contrôle 156 138 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 859 831

* Des changements de présentation ont été opérés à partir de décembre 2025 :

- les commissions de gestion d’actifs des contrats emprunteurs et prévoyance sont dorénavant présentées en « Commissions (charges) », alors qu’elles figuraient en « Charges générales d'exploitation » au 30 juin 2025 ;

- les dotations aux amortissements des immeubles de placement sont dorénavant totalement présentées en « Charges des autres activités », alors qu'elles figuraient pour partie en « Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations » au 30 juin 2025 ;

- des provisions pour risques et charges liées à l'exploitation sont dorénavant présentées en « Charges des autres activités » , alors qu'elles figuraient en « Charges générales d'exploitation » au 30 juin 2025

Bilan consolidé

(en millions d'euros) 30.06.2026 31.12.2025 Caisse, banques centrales 11 717 12 757 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 231 005 219 663 Instruments dérivés de couverture 345 395 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 223 753 223 092 Titres évalués au coût amorti 38 165 38 206 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés évalués au coût amorti 67 237 70 076 Prêts et créances sur la clientèle évalués au coût amorti 131 116 132 155 Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (82) 5 Contrats d’assurance émis – Actif 883 890 Contrats de réassurance détenus – Actif 6 307 6 255 Actifs d'impôts courants 411 390 Actifs d'impôts différés 1 399 1 358 Comptes de régularisation et actifs divers 9 527 7 092 Actifs non courants destinés à être cédés 176 153 Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 115 1 086 Immeubles de placement 6 091 6 355 Immobilisations corporelles 1 179 1 112 Immobilisations incorporelles 3 905 3 761 Écarts d'acquisition 685 685 TOTAL ACTIF 734 935 725 484 Banques centrales - - Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 21 773 19 670 Instruments dérivés de couverture 1 245 1 440 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 29 665 28 427 Dettes envers la clientèle 209 696 215 711 Dettes représentées par un titre 30 144 31 381 Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (136) (128) Contrats d’assurance émis – Passif 394 994 380 968 Contrats de réassurance détenus – Passif 10 11 Passifs d'impôts courants 201 106 Passifs d'impôts différés 1 345 1 258 Comptes de régularisation et passifs divers 8 730 8 363 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 100 91 Provisions 1 027 998 Dettes subordonnées 8 673 8 882 Capitaux propres 27 468 28 308 Participations ne donnant pas le contrôle 5 021 5 519 Capitaux propres part du Groupe 22 446 22 789 Capital 6 585 6 585 Réserves consolidées et autres 15 951 14 707 Titres subordonnés perpétuels classés en capitaux propres 744 1 488 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (1 694) (1 546) Résultat part groupe 859 1 555 TOTAL PASSIF 734 935 725 484

Résultat net par secteur d’activité au 30 juin 2026 (hors coût de rémunération des fonds propres par secteur)

30.06.2026 (en millions d'euros)

Banque et Assurance des particuliers – réseau LBP

Assurance et Epargne modèle ouvert Banque des Entreprises et du Développement Local Hors pôles Total

Produit net bancaire 2 669 1 464 498 (427) 4 204 Charges générales d'exploitation et dotations nettes des immobilisations (2 128) (422) (321) 402 (2 468) Résultat brut d'exploitation 542 1 043 177 (25) 1 736 Coût du risque de crédit (104) (44) (148) Résultat d'exploitation 438 1 043 133 (25) 1 588 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées mises en équivalence - 12 - - 12 Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 (0) - - 1 Variations de valeur des écarts d'acquisition - - - - - Résultat avant impôt 439 1 055 133 (25) 1 601 Impôts sur les bénéfices (165) (389) (40) 6 (587) Résultat net 274 666 93 (19) 1 015 Participations ne donnant pas le contrôle 2 154 - - 156 Résultat net part du groupe 273 512 93 (19) 859

Résultat net par secteur d’activité au 30 juin 2025 (hors coût de rémunération des fonds propres par secteur)

30.06.2025 Pro forma* (en millions d'euros)

Banque et Assurance des particuliers – réseau LBP

Assurance et Epargne modèle ouvert

Banque des Entreprises et du Développement Local

Hors pôles

Total

Produit net bancaire 2 411 1 403 475 (367) 3 922 Charges générales d'exploitation et dotations nettes des immobilisations (2 061) (399) (306) 320 (2 446) Résultat brut d'exploitation 350 1 004 169 (47) 1 476 Coût du risque de crédit (69) - (57) - (126) Résultat d'exploitation 280 1 004 112 (47) 1 350 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées mises en équivalence - 9 - - 9 Gains ou pertes nets sur autres actifs (1) 101 - - 101 Variations de valeur des écarts d'acquisition - (1) - - (1) Résultat avant impôt 280 1 114 112 (47) 1 459 Impôts sur les bénéfices (99) (371) (31) 12 (489) Résultat net 181 742 81 (35) 969 Participations ne donnant pas le contrôle (3) 141 - - 138 Résultat net part du groupe 184 601 81 (35) 831

(1) Des changements de présentation ont été opérés en 2025. Ainsi, pour l'information sectorielle comparative au 30 juin 2025, les commissions de gestion d’actifs des contrats emprunteurs et prévoyance pour - 9 millions d'euros, les dotations aux amortissements des immeubles de placement pour - 5 millions d'euros et des provisions pour risques et charges liées à l'exploitation pour - 1 millions d'euros sont présentées en Produit Net Bancaire, alors qu’elles figuraient en Charges générales d'exploitation et dotations nettes des immobilisations.

Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Article 223-1 du Règlement Général de l’AMF

COEFFICIENT D’EXPLOITATION

Ratio rapportant les frais de gestion au produit net bancaire.

Cet indicateur mesure l’efficacité opérationnelle du Groupe.

(en millions d'euros) 30/06/2025

publié 30/06/2025

retraité* 30/06/2026 Frais de gestion 2 461 2 446 2 468 Produit net bancaire 3 936 3 922 4 204 COEFFICIENT D’EXPLOITATION 62,5% 62,4% 58,7%

* Cf. Note méthodologique

COÛT DU RISQUE (EN POINTS DE BASE)

Coût du risque de la période sur le périmètre bancaire, divisé par l’encours de crédit en début de période (intégrant les expositions sur crédits et titres sur la base du bilan et des engagements hors bilan, hors encours Banque de France et encours centralisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations).

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de risque en points de base par rapport au volume des encours sur la base du bilan et des engagements hors bilan.

(en millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2026 Coût du risque sur la période 126 148 Encours de crédit en début de période 216 986 221 769 COUT DU RISQUE (EN POINTS DE BASE) 12 bps 13 bps

Dans un souci de comparabilité par rapport aux autres groupes de bancassurance, l’indicateur coût du risque en points de base a fait l’objet d’un changement de définition à compter de l’exercice clos le 31/12/2025 afin de s’aligner sur la pratique de marché. Il est désormais calculé en divisant le coût du risque sur la période par le montant des encours de crédit en début de période. Il était calculé auparavant en réalisant une moyenne des coûts du risque trimestriels de la période considérée (13 bps au 30/06/2025).

FRAIS DE GESTION

Somme des charges générales d’exploitation et des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

Cet indicateur mesure le niveau des frais de fonctionnement.

(en millions d'euros)







30/06/2025

publié





30/06/2025

retraité*





30/06/2025

retraité* Charges générales d’exploitation 2 217 2 209 2 193 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 243 237 275 FRAIS DE GESTION 2 461 2 446 2 468

* Cf. Note méthodologique

RATIO CREDITS / DEPOTS

Rapport entre le montant des crédits à la clientèle et des dépôts de la clientèle (y compris montants des dépôts centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations).

Ce ratio mesure la position de liquidité du Groupe.

(en millions d'euros) 31/12/2025 30/06/2026 Prêts et créances sur la clientèle évalués au coût amorti 132 155 131 116 + Epargne centralisée 59 475 54 685 TOTAL CREDITS 191 630 185 801 Dettes envers la clientèle 215 711 209 696 TOTAL DEPOTS 215 711 209 696 RATIO CREDITS / DEPOTS 88,8% 88,6%





RONE (RETURN ON NORMATIVE EQUITY)

Le Return On Normative Equity (ou en français, rentabilité normative des fonds propres) est le rapport entre le montant du Résultat net part du Groupe annualisé et la moyenne des RWA (calculés en approche standard et capitalisés à 14 %) fin de trimestre pour la période considérée.

Ce ratio mesure la rentabilité des fonds propres en prenant en compte l’exposition au risque.

(en millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2026 Résultat net part du Groupe de la période 831 859 Résultat net part du Groupe annualisé (si applicable) 1 662 1 718 Moyenne des RWA trimestriels de la période 95 563 100 708 Moyenne des RWA trimestriels de la période,

capitalisés à 14% 13 337 14 099 RONE 12,4% 12,2%





TAUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES

Rapport entre les encours de créances brutes du périmètre bancaire faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) et les encours de crédits bruts après application du facteur de conversion (expositions clientèle des portefeuilles de prêts et titres, hors encours Banque de France et encours centralisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations).

Ce ratio mesure l’exposition du Groupe au risque de crédit.

(en millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2026 Encours de créances brutes faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) 2 639 2 857 Encours de crédits clientèle bruts 276 463 265 645 TAUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 1,0% 1,1%





TAUX DE COUVERTURE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES

Rapport entre le montant de provisions S3 et les encours de créances brutes du périmètre bancaire après application du facteur de conversion faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3).

Ce ratio mesure le niveau de couverture des créances douteuses.

(en millions d'euros) 30/06/2025 30/06/2026 Provisions S3 1 008 1 132 Expositions S3 2 639 2 857 TAUX DE COUVERTURE

DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 38,2% 39,6%

Note méthodologique

Evolution de la segmentation opérationnelle

Aﬁn de mieux reﬂéter la gouvernance du Groupe et son pilotage conformément aux exigences de la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », la segmentation présentée dans le cadre de l’information sectorielle a été revue. A des fins de comparaison, les données au 30/06/2025 sont présentées sur une base pro forma.

Reclassements réalisés entre postes du compte de résultat en 2025

Item Comptabilisation 30/06/2025 Comptabilisation 30/06/2026 Métier(s) / pôle(s) impacté(s) Commissions de gestion d’actifs des contrats emprunteur et prévoyance Frais de gestion :

« Charges générales d'exploitation »

(9 M€) Produit net bancaire :

« Commissions (charges) »



Banque et Assurance des Particuliers – Réseau LBP

Assurance et épargne en modèle ouvert Provisions pour risques et charges liées à l'exploitation Frais de gestion :

« Charges générales d'exploitation »

(1 M€) Produit net bancaire

« Charges des autres activités »







Assurance et épargne en modèle ouvert Dotations aux amortissements des immeubles de placement Frais de gestion

« Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles »

(5 M€) Produit net bancaire

« Charges des autres activités »



Banque et Assurance des Particuliers – Réseau LBP

Assurance et épargne en modèle ouvert

Glossaire

Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP Regroupe les activités bancaires et assurantielles à destination des particuliers clients du réseau de La Banque Postale et de Louvre Banque Privée Assurance et épargne en modèle ouvert Regroupe les activités assurantielles en dehors du réseau La Banque Postale et de gestion d’actifs Banque des entreprises et du développement local (BEDL) Regroupe les activités réalisées avec des entreprises, le secteur public et économie sociale, la clientèle institutionnelle et incluant les activités de marché Hors pôles Comprend les éléments qui ne sont pas directement imputables à chacun des métiers du Groupe, comme l’effet de la marge interne en norme IFRS 17 et certaines charges telles que la contribution au FRU et au FGDR... Ce segment comprend également des éléments qui résultent de l’application des règles propres aux regroupements d’entreprises et qui ne relèvent pas de l’activité courante. CET1

(Common Equity Tier One) Les fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 « CET 1 »), définis à l’article 50 du CRR, correspondent au capital social et aux primes d’émission associées, aux réserves, aux résultats non distribués et aux fonds bancaires pour risques bancaires généraux minorés de déductions réglementaires. Le ratio CET1 rapporte le montant des fonds propres CET1 au total des RWA. Consórcio Alternative au financement qui permet aux consommateurs ayant un accès limité à l’emprunt d'acheter des biens de valeur, principalement des logements et des voitures. C’est une solution d'épargne à vocation sociale dans laquelle des groupes d'individus versent des cotisations mensuelles à un fonds commun (le Consórcio) afin de permettre l'acquisition future Coût du risque Le coût du risque est la somme des variations de stock de provisions (dotation et reprise) des pertes et récupérations, sur les risques de tous les segments de la banque, en particulier le risque de crédit (créances, titres, et engagement de hors bilan) Effet périmètre et change Pour un indicateur donné, mesure de l’impact de variations de périmètre (acquisitions, cessions…) ou des fluctuations des taux de change sur une période donnée. Pour La Banque Postale, cette mesure est calculée en appliquant le taux de change ou l’impact d’une variation de périmètre à un indicateur au 31/12/N au même indicateur au 31/12/N-1. Epargne centralisée Part du montant d’épargne collectée par les banques via le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le Livret d’épargne populaire (LEP) reversé à la Caisse des Dépôts et servant au financement des logements sociaux et de la politique de la ville notamment. FRU (Fonds de Résolution Unique)

& FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) Le FRU et le FGDR sont des organismes chargés d’intervenir en cas de résolution bancaire. Ils disposent pour ce faire des contributions des banques et /ou organismes financiers. LCR

(Liquidity Coverage Ratio) Rapport entre le montant de l’encours d’actifs liquides de haute qualité et le total des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours calendaires suivants. Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %.



NSFR

(Net Stable Funding Ratio) Rapport entre le montant du financement stable disponible (correspondant à la part des fonds propres et des passifs censée être fiable à l’horizon temporel pris en compte aux fins du NSFR, à savoir jusqu’à 1 an) et le montant du financement stable exigé (fonction des caractéristiques de liquidité et de la durée résiduelle des divers actifs détenus par la banque et de celles de ses positions de hors-bilan. Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %. Produit net bancaire (PNB) des métiers PNB des secteurs d’activité excluant le segment « Hors Pôles ». PPA

(Purchase Price Allocation) Le PPA ou allocation du prix d'acquisition correspond à la reconnaissance des actifs et passifs acquis, à leur appréciation à la juste valeur et à l’affectation du goodwill résiduel pour les regroupements d'entreprises. Dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, les experts évaluateurs réalisent les missions suivantes : l’analyse de la transaction, l'identification et l'estimation la juste valeur des actifs et des passifs, l'appréciation de la durée de vie des actifs, la rationalisation du prix d’acquisition et du goodwill résiduel et l'allocation du goodwill aux unités génératrices de trésorerie Ratio de Levier Rapport entre le montant des fonds propres Tier 1 et la mesure de l'exposition totale au ratio de levier, qui inclut les actifs et les éléments de hors bilan indépendamment de leur niveau de risque. Ce ratio est calculé hors encours d’épargne règlementée centralisés à la Caisse des Dépôts. RWA

(Risk Weighted Assets) Les RWA ou actifs pondérés par le risque constituent une estimation du risque déterminant le niveau minimum de fonds propres réglementaires qu’une banque doit conserver pour faire face à des pertes imprévues. Les RWA sont de 3 ordres : les RWA au titre du risque de crédit et de contrepartie, sont déterminés selon l’approche standard à La Banque Postale, en appliquant à des expositions en cas de défaut (EAD), les pondérations réglementaires ;

les RWA au titre du risque de marché & Credit Valuation Ajustement (CVA). Déterminés sur le portefeuille de négociation, les RWA marché sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 aux exigences de fonds propres (coefficients réglementaires appliquées aux positions nettes ou brutes par typologie d’instruments financiers). Les RWA au titre de la CVA, déterminés sur les produits dérivés gré à gré, sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 à la charge en capital ;

(CVA). Déterminés sur le portefeuille de négociation, les RWA marché sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 aux exigences de fonds propres (coefficients réglementaires appliquées aux positions nettes ou brutes par typologie d’instruments financiers). Les RWA au titre de la CVA, déterminés sur les produits dérivés gré à gré, sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 à la charge en capital ; les RWA au titre du risque opérationnel, sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 aux exigences de fonds propres (moyenne des trois dernières années des PNB sur les lignes d’activités de la banque). SCR

(Solvency Coverage Ratio) Niveau de fonds propres éligibles permettant à un assureur d'absorber des pertes significatives, et donnant une assurance raisonnable que les engagements envers les assurés et les bénéficiaires seront honorés lorsqu’ils seront dus. Le SCR est défini par la directive Solvabilité 2 comme la valeur à risque (« value-at-risk ») des fonds propres de base de l’assureur, avec un niveau de confiance de 99,5 % à horizon un an. CNP Assurances a opté pour un mode de calcul de son SCR selon la formule standard sans mesures transitoires, sauf grandfathering des dettes subordonnées émises avant l’entrée en vigueur de Solvabilité 2. Le taux de couverture du SCR se calcule en divisant les fonds propres éligibles à la couverture du SCR par le SCR. Cet indicateur permet de mesurer la solvabilité pondérée par les risques : plus le taux de couverture du SCR est élevé, plus l’assureur est en mesure d’absorber des pertes potentielles.

Téléconférence de présentation des résultats

Sophie Renaudie, Directrice Impact Finance et Stratégie et membre du directoire, présentera les résultats semestriels au 30 juin 2026 du groupe La Banque Postale à l’occasion d’une conférence téléphonique webcastée en anglais suivie d’une séance de questions-réponses le 31 juillet 2026 à 15h00 (heure de Paris). Le replay du webcast sera disponible 1 heure après la conférence sur le site internet de La Banque Postale (www.labanquepostale.com), rubrique « Investisseurs ».

Le Conseil de Surveillance de La Banque Postale, réuni sous la Présidence de Marie-Ange Debon le 30 juillet 2026 a examiné les comptes consolidés audités de l’exercice semestriel 2026, arrêtés par le Directoire de La Banque Postale et présentés par son Président Stéphane Dedeyan.







Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2026 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après la finalisation des vérifications spécifiques prévues par les textes.







L’information financière de La Banque Postale pour le premier semestre 2026 est constituée du présent communiqué. Elle sera complétée par l’amendement au document d’enregistrement universel 2025, à paraître sur le site institutionnel www.labanquepostale.com.

A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe international de bancassurance, classé 12ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner en France près de 18 millions de clients particuliers, entreprises, institutionnels et acteurs du secteur public local. Filiale du groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contact dont près de 6 500 bureaux de poste. Premier financeur des collectivités locales et des hôpitaux publics depuis 2015, La Banque Postale joue un rôle essentiel dans le développement économique des territoires.

Portée par son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », elle ambitionne de bâtir un leader européen de la bancassurance au service de tous ses clients, et d’affirmer son rôle pionnier dans la finance citoyenne. Elle propose une gamme complète et omnicanale de services de bancassurance, structurée autour de ses trois marques : La Banque Postale, sa banque des particuliers, Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale et CNP Assurances, sa filiale d’assurance de biens et de personnes. La Banque Postale accélère également sa stratégie de diversification et développe ses métiers d’expertise, notamment dans la gestion d’actifs, l’assurance, le crédit à la consommation et la banque des entreprises et du développement local.

Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale œuvre pour une transition juste en intégrant au cœur de sa gouvernance des objectifs en matière d’impact environnemental et social. Entreprise à mission depuis mars 2022, La Banque Postale ambitionne d’atteindre zéro émission nette dès 2040. Elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière.

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS

Géraldine Lamarque – geraldine.lamarque@labanquepostale.fr – 06 22 36 03 55

Linda Chibah – linda.chibah@labanquepostale.fr – 06 72 05 30 52

Julien Rouch – julien.rouch@labanquepostale.fr – 07 85 98 68 68

Nicolas Viollet – nicolas.viollet@labanquepostale.fr – 06 88 45 18 31

Ruoshu Yang – ruoshu.yang@labanquepostale.fr – 06 32 52 45 54

CONTACTS PRESSE

France Plasse – france.plasse@laposte.fr – 06 08 47 75 41

Stéphanie Noël – stephanie.noel@laposte.fr – 06 38 27 32 91

Marion Soulet – marion.soulet@laposte.fr – 06 25 57 37 68

1 Données 2025 retraitées (cf. Note méthodologique ; Note Indicateurs Alternatifs de Performance)

2 RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14%

3 Ratio estimé.

4 Part des financements en faveur de la transition énergétique, des projets sociaux et territoriaux dans la production totale des financements MLT à destination des particuliers, des entreprises et des institutionnels. La qualification des financements citoyens a fait l’objet d’un changement méthodologique en 2026.

5 Donnée au 31/12/2025. Exposition correspondant à la part des financements et investissements dans le portefeuille « Entreprises » sur les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz, hors entreprises disposant d’un plan de transition et/ou projets en lien avec les énergies renouvelables (montant de l’exposition nette : 1,2 M€).

6 Banking on Climate Chaos Fossil Fuel Finance Report 2026

7 Encours d’Epargne-Retraite au niveau consolidé (incluant le groupe CNP Assurances). Données 2025 hors activités assurantielles à Chypre (cession le 16/04/25) et CNP UniCreditVita (cession le 20/06/25).

8 Coût du risque sur le périmètre bancaire. En points de base, correspondant au montant du coût du risque de la période divisé par l’encours de crédit en début de période (y compris expositions sur crédits et titres sur la base du bilan et des engagements hors bilan, hors encours Banque de France et encours centralisés auprès de la CDC).

9 RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14 %.

10 Exigences applicables au 30/06/2026 hors « Pillar 2 Guidance » (P2G), complétées des exigences globales de coussins applicables au 30/06/2026 (dont le coussin contra-cyclique)

11 Ratio de levier estimé excluant 100 % de l’épargne centralisée à la Caisse des Dépôts.

12 Cf Note Indicateurs Alternatifs de Performance

13 Crédits atteignant les niveaux 4 et 5 de l’IIG + crédits travaux pour la rénovation énergétique

14 Source : Banque De France

15 Livret A, Livret d’Epargne Populaire (LEP) et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)

16 Vision filiale hors consolidation

17 Classement « Observatoire Finance Active de la dette des collectivités locales 2026 »

18 Secteur public et de l’économie sociale : collectivités locales, établissements publics de santé, bailleurs sociaux et associations gestionnaires

19 La qualification des financements citoyens a fait l’objet d’un changement méthodologique en 2026

20 Toutes tranches comptées pour 51 transactions

Pièce jointe