WORLDLINE : Worldline annonce la finalisation de la coentreprise ANZ Worldline Payment Solutions en Australie à ANZ

Worldline annonce la finalisation de la coentreprise ANZ Worldline Payment Solutions en Australie à ANZ



Paris La Défense, 31 juillet 2026 – Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement a annoncé le 31 juillet 2026 la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise ANZ, pour une valeur d’entreprise d’environ 107 millions d’euros (sur une base de 100%).

Le 31 juillet 2026, Worldline a annoncé la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise, ANZ. ANZ Worldline Payment Solutions est un acteur établi de l’acquisition de commerçants en Australie, au service des clients PME et grandes entreprises. Afin d’assurer la continuité opérationnelle pendant la période de transition, Worldline continuera de fournir des services technologiques et logiciels à ANZ.

Le produit net combiné1 de l'ensemble des cessions déjà annoncées (Mobilité & Services Web Transactionnels, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand et ANZ Worldline Payment Solutions Australia) est estimé entre 590 et 640 M€. Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi le profil financier du Groupe, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers ses activités de cœur de métier.

La direction de Worldline reste concentrée sur la mise en œuvre du plan de transformation North Star 2030 dans le but de rétablir la croissance du chiffre d’affaires du Groupe ainsi qu’une forte génération de flux de trésorerie disponible.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

27 octobre 2026: Chiffre d’affaires T3 2026





A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

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