Storaktionærmeddelelse

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Til Nasdaq Copenhagen A/S        
GlobeNewswire                                

Humlebæk, den 31. juli 2026
                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 19/2026

Storaktionærmeddelelse                
        

Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S ("Selskabet") skal i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 464 af 1. maj 2026 om kapitalmarkeder, meddele at have modtaget nedenstående indberetning.

Danske Bank A/S har meddelt, at Danske Bank A/S pr. 29. juli 2026, direkte og indirekte, ejer 11.704 aktier á nominelt DKK 10 i Selskabet, svarende til 0,37% af aktiekapitalen og besidder 168.213 stemmerettigheder i Selskabet, svarende til 5,34% af stemmerettighederne i Selskabet.

Med venlig hilsen Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand

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Investeringsselskabet af 3. november 2025 AS 30 07 2026
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