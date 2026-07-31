Intesa Sanpaolo meldet Rekordergebnis für das erste Halbjahr und hebt Prognosen an

MAILAND, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo erzielte im ersten Halbjahr 2026 mit einem Nettoertrag in Höhe von 5,6 Mrd. EUR das beste Halbjahr ihrer Geschichte. Der Nettoertrag belief sich im zweiten Quartal auf 2,8 Mrd. EUR, womit das beste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte erreicht wurde. Der Zuwachs des Nettoertrags stieg im Jahresvergleich um 6 % für das erste Halbjahr und 7 % für das zweite Quartal.

Die annualisierte Kapitalrendite (Return on Equity, RoE) stieg auf 20 %, während die annualisierte Eigenkapitalrendite ohne Berücksichtigung immaterieller Vermögenswerte (Return on Tangible Equity, RoTE) bei 25 % lag. Der Gewinn je Aktie stieg um 9 % im Jahresvergleich, was Beleg für das nachhaltige Wachstumspotenzial der Gruppe ist.

Anhebung der Prognose und Ausschüttung an die Aktionäre

Nach diesem hervorragenden Halbjahresergebnis hat Intesa Sanpaolo seine Prognose für den Nettogewinn für 2026 deutlich auf über 10 Mrd. EUR angehoben.

Im ersten Halbjahr erzielte die Gruppe eine signifikante Steigerung des Gewinns pro Aktie, der Dividende pro Aktie und des materiellen Buchwerts pro Aktie. Im November wird eine Zwischendividende in Höhe von 3,8 Mrd. EUR ausgeschüttet.

Im Jahr 2026 beabsichtigt Intesa Sanpaolo, über Dividenden und Aktienrückkäufe 9,4 Mrd. EUR an die Aktionäre auszuschütten.

„Intesa Sanpaolo gehört weiterhin zu den Banken mit den höchsten Aktionärsvergütungen in Europa“, so Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo.

Ertragswachstum und Geschäftsdynamik

Im ersten Halbjahr wurde bei den Erträgen, der Betriebsmarge und dem Nettogewinn Rekordergebnisse erzielt. Die Erträge stiegen bei allen Komponenten, gestützt auf das gut diversifizierte Geschäftsmodell der Gruppe.

Das Netto-Zinsergebnis stieg trotz niedrigerer Zinssätze im Vergleich zum Vorjahreswert und nahm im zweiten Quartal stark an Fahrt auf. Die Prognose für das Netto-Zinsergebnis wurde auf einen Wert deutlich über 15 Mrd. EUR angehoben.

Die Geschäftsdynamik war weiterhin robust: Die Kreditvergabe an Kunden wuchs im fünften Quartal in Folge und stieg um 5 % im Vorjahresvergleich, die Einlagen wuchsen um 7 %. Das Kundenvermögen überstieg die Marke von 1,5 Bio. EUR, das verwaltete Vermögens wuchs um 49 Mrd. EUR.

Die Geschäftsfelder Wealth Management und Absicherung lieferten weiterhin starke Ergebnisse, wobei die Provisionen im ersten Halbjahr und zweiten Quartal genau wie der Ertrag aus dem Versicherungsgeschäft auf Rekordniveau stiegen. Die Provisionen stiegen im ersten Halbjahr um 5 %, die Zuflüsse zum verwalteten Vermögen legten um 7 % zu. Das Beratungsgeschäft der Gruppe liefert weiterhin stabilisierenden Schutz gegen die Auswirkungen von Marktschwankungen auf die Gebührenerträge, und die konzerneigenen Produktplattformen bleiben ein deutlicher Vorteil im Wettbewerb.

„Wir haben Familien und Unternehmen mit mehr als 44 Milliarden Euro in Form von Krediten unterstützt“, so Messina.

Effizienz, Asset-Qualität und Kapital

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis war mit 35,9 % so niedrig wie nie zuvor, was eindeutig auch auf den Erfolg von Investitionen in Technologie zurückzuführen war. Die Betriebskosten sanken um 1 % im Vorjahresvergleich.

Der technologische Umbau erschließt weitere Flexibilität für Kostensenkungen und unterstützt eine Beschleunigung des Generationswechsels in der Belegschaft ohne soziale Kosten und ohne Beeinträchtigung der Umsatzerlöse.

Die annualisierten Risikokosten lagen bei 20 Basispunkten, wobei die Coverage deutlich stieg und keine Overlays freigegeben wurden. Die Gruppe meldete, dass keine Anzeichen für eine Verschlechterung der Asset-Qualität zu erkennen seien.

Die NPL-Zugäge waren so gering wie nie zuvor, der Bestand notleidender Kredite sank auf nahezu null und das Kreditportfolio ist weiterhin gut diversifiziert.

Die Common Equity-Quote belief sich auf 13,1 % und bei Berücksichtigung der Nutzung latenter Steueransprüche auf 13,8 %. Die MREL-Quoten lagen auf branchenführendem Niveau und die Liquiditätsquoten übertrafen die Planwerte deutlich.

Übernahme von Monte dei Paschi di Siena

Das Angebot für Monte dei Paschi di Siena läuft nach Plan. Die Transaktion ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsplanung und wird den Kundenstamm von Intesa Sanpaolo um sechs Millionen Kunden erweitern. Gleichzeitig wird das Privatkundenkreditgeschäft und das Firmen- und Investmentbanking durch die Nutzung der internationalen Präsenz von Mediobanca gestärkt.

„Wir wollen gemeinsam eine noch stärkere Gruppe aufbauen und unsere Rentabilität als führendes Institut in einer zunehmend komplexen globalen Umgebung weiter steigern“, so Messina.

Intesa Sanpaolo erwartet, dank ihrer bewährten Umsetzungskompetenz und ihrer IT-Plattform Synergieeffekte in Höhe von 2,9 Mrd. EUR zu erzielen. Die Transaktion sollte es der Gruppe ermöglichen, die Ziele aus ihrer Geschäftsplanung mit einem Kundenvermögen von 2 Bio. EUR bis zum Jahr 2029 drei Jahre früher zu erreichen.

„Unsere Personalplanung für die Gruppe sieht die Einstellung von 13.100 jungen Mitarbeitern vor“, ergänzt Messina.

Demzufolge erwartet die Gruppe im Jahr 2029 einen Nettoertrag in Höhe von 16 Mrd. EUR, bei starken Ergebnissen für EPS und DPS, zunehmenden Kapitalausschüttungen pro Aktie und keinen Integrationsrisiken.

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

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