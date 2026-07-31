Intesa Sanpaolo publie des résultats record pour le premier semestre et relève ses prévisions

MILAN, 31 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo a enregistré les meilleurs résultats semestriels de son histoire, avec un résultat net de 5,6 milliards d’euros au premier semestre 2026.

Le résultat net a atteint 2,8 milliards d’euros au deuxième trimestre, soit la meilleure performance trimestrielle jamais enregistrée par le Groupe. Il a progressé de 6 % sur un an au premier semestre et de 7 % au deuxième trimestre.

Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) a atteint 20 %, tandis que le rendement annualisé des fonds propres tangibles (ROTE) s’est établi à 25 %. Le bénéfice par action (BPA) a augmenté de 9 % sur un an, confirmant la capacité du Groupe à générer une croissance durable.

Relèvement des objectifs et rémunération des actionnaires

Compte tenu de l’excellente performance enregistrée au premier semestre, Intesa Sanpaolo a relevé son objectif de résultat net pour 2026 à plus de 10 milliards d’euros.

Au cours du premier semestre, le Groupe a enregistré une progression significative du bénéfice par action, du dividende par action et de la valeur comptable tangible par action. Un acompte sur dividende de 3,8 milliards d’euros sera versé en novembre.

Pour l’ensemble de l’année 2026, Intesa Sanpaolo prévoit de distribuer environ 9,4 milliards d’euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions.

« Intesa Sanpaolo continue de figurer parmi les banques européennes offrant la rémunération des actionnaires la plus élevée», a déclaré Carlo Messina, administrateur délégué et directeur général d’Intesa Sanpaolo.

Croissance des revenus et dynamique commerciale

Le Groupe a enregistré des niveaux records de revenus, de marge opérationnelle et de résultat brut au premier semestre. Toutes les composantes des revenus ont progressé, grâce au modèle économique fortement diversifié du Groupe.

Les revenus nets d’intérêts ont augmenté par rapport à l’année précédente, malgré la baisse des taux, et ont connu une nette accélération au deuxième trimestre. L’objectif annuel de revenus nets d’intérêts a été relevé à nettement plus de 15 milliards d’euros.

La dynamique commerciale est restée solide. Les prêts à la clientèle ont progressé pour le cinquième trimestre consécutif, affichant une hausse de 5 % sur un an, tandis que les dépôts ont augmenté de 7 %.

Les actifs financiers de la clientèle ont dépassé 1 500 milliards d’euros et les actifs sous gestion ont progressé de 49 milliards d’euros.

Les activités de gestion de patrimoine et de protection ont continué d’afficher de solides performances, avec des commissions et des revenus d’assurance records au premier semestre comme au deuxième trimestre.

Les commissions ont progressé de 5 % au premier semestre, tandis que la collecte brute en actifs sous gestion a augmenté de 7 %. Les activités de conseil du Groupe ont continué de jouer un rôle stabilisateur face aux effets de la volatilité des marchés sur les commissions. Ses plateformes internes de conception de produits, détenues à 100 %, demeurent par ailleurs un avantage concurrentiel majeur.

« Nous avons accordé plus de 44 milliards d’euros de prêts afin de soutenir les familles et les entreprises », a déclaré Carlo Messina.

Efficacité opérationnelle, qualité des actifs et solidité financière

Le coefficient d’exploitation s’est établi à 35,9 %, son niveau le plus bas jamais enregistré, grâce notamment aux investissements technologiques, qui produisent des résultats tangibles. Les charges d’exploitation ont diminué de 1 % sur un an.

La transformation technologique offre au Groupe une flexibilité accrue pour réduire ses coûts et accélérer le renouvellement générationnel de ses effectifs, sans coût social ni incidence sur les revenus.

Le coût du risque annualisé s’est établi à 20 points de base, avec une forte augmentation des niveaux de couverture et sans dotation supplémentaire aux provisions. Le Groupe n’a constaté aucun signe de détérioration de la qualité des actifs.

Les nouveaux flux de créances non performantes ont atteint des niveaux historiquement bas. Le volume des créances douteuses a été ramené à un niveau proche de zéro et le portefeuille de prêts est resté largement diversifié.

Le ratio CET1 s’élevait à 13,1 %, ou à 13,8 % en tenant compte de l’avantage lié à l’absorption des actifs d’impôts différés (DTA). Les ratios MREL figuraient parmi les meilleurs du secteur, tandis que les ratios de liquidité demeuraient nettement supérieurs aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise.

Opération Monte dei Paschi di Siena

L’offre portant sur Monte dei Paschi di Siena est en bonne voie. Cette opération constitue un levier majeur pour accélérer la mise en œuvre du plan d’entreprise.

Elle permettra à Intesa Sanpaolo d’élargir sa base de clientèle de six millions de clients et de renforcer sa présence dans le crédit à la consommation ainsi que dans la banque de financement et d’investissement, en s’appuyant sur la présence internationale de Mediobanca.

« Notre objectif est de créer ensemble un Groupe encore plus solide et plus rentable, capable de jouer un rôle de premier plan dans un environnement mondial de plus en plus complexe », a déclaré Carlo Messina.

Intesa Sanpaolo prévoit de générer 2,9 milliards d’euros de synergies grâce à ses capacités d’exécution éprouvées et à sa plateforme informatique.

L’opération devrait permettre au Groupe de réaliser les objectifs de son plan d’entreprise avec trois ans d’avance et de porter les actifs financiers de sa clientèle à 2 000 milliards d’euros d’ici à 2029.

« Notre programme de recrutement prévoit l’intégration de 13 100 jeunes au sein du Groupe », a ajouté Carlo Messina.

Le Groupe prévoit ainsi de générer un résultat net supérieur à 16 milliards d’euros en 2029, avec une forte progression du bénéfice par action (BPA), du dividende par action (DPA) et de la distribution de capital par action, sans risque lié à l’intégration

Contact : international.media@intesasanpaolo.com

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