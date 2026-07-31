George Weston Limitée annonce une augmentation du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire de 12,9 % pour le deuxième trimestre

TORONTO, 31 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (TSX : WN) (« GWL » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats consolidés non audités pour les 12 semaines closes le 20 juin 20262).

Le Rapport du deuxième trimestre de 2026 de GWL a été déposé sur SEDAR+ et est disponible à www.sedarplus.ca ainsi que sous l’onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l’adresse www.weston.ca.

« George Weston a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, portée par le rythme soutenu de ses entreprises en exploitation », a déclaré Galen G. Weston, président du conseil et chef de la direction de George Weston Limitée. « Loblaw offre de la valeur à ses clients tout en investissant dans sa croissance future, tandis que Propriétés de Choix continue d’afficher une excellente performance opérationnelle grâce à la réalisation efficace de ses activités de location et à ses actifs industriels et de commerce de détail de grande qualité, ce qui nous permet d’avoir encore plus confiance dans les perspectives à long terme des deux entreprises. »

Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a enregistré d’excellents résultats pour le deuxième trimestre de 2026. Le chiffre d’affaires du secteur Vente au détail a progressé de 4,1 %, ce qui rend compte de la vigueur soutenue de l’ensemble des activités, notamment l’apport des nouveaux magasins. Le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail a augmenté de 3,3 % du fait de la hausse de l’achalandage et de la taille du panier d’épicerie, de même que de la croissance du chiffre d’affaires tiré du commerce électronique. Les bannières à escompte de Loblaw ont une fois de plus enregistré des résultats supérieurs à ceux de ses bannières conventionnelles, ce qui témoigne de la demande soutenue des consommateurs pour de la valeur et de l’accès amélioré aux magasins MaxiMD et No FrillsMD. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a continué d’augmenter, grâce au service de livraison PC ExpressMC et à l’ajout d’options de livraison par des tiers. Le chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail s’est accru de 6,1 % du fait de la vigueur soutenue des médicaments de spécialité sur ordonnance et de médicaments prescrits pour le traitement des maladies chroniques, ainsi que des catégories des produits de beauté et des produits en vente libre. Loblaw a poursuivi ses initiatives d’expansion stratégique et a ouvert 14 magasins dans ses secteurs de l’alimentation au détail et des pharmacies au détail, dont 7 magasins à escompte, 3 pharmacies et le tout premier établissement T&TMD en Californie, offrant ainsi à un plus grand nombre de collectivités un accès à des aliments nutritifs, à une offre multiculturelle et à des services de soins de santé essentiels.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») a affiché de solides résultats au deuxième trimestre, qui se distinguent par des marges de location6) robustes et par la croissance du REN des actifs comparables6). Ces résultats témoignent de la solidité de son portefeuille et de son exécution rigoureuse de sa stratégie. Propriétés de Choix continue de dégager de la valeur grâce à des initiatives stratégiques de location dans l’ensemble de son portefeuille d’immeubles de commerce de détail axés sur les produits de première nécessité, tout en tirant parti de la demande des locataires pour stimuler la croissance des taux de location de son portefeuille industriel.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

Les produits se sont établis à 15 201 millions de dollars, en hausse de 593 millions de dollars, ou 4,1 %.

Le montant ajusté du BAIIA 1) s’est élevé à 1 942 millions de dollars, en hausse de 111 millions de dollars, ou 6,1 %.

s’est élevé à 1 942 millions de dollars, en hausse de 111 millions de dollars, ou 6,1 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est chiffré à 133 millions de dollars (0,34 $ par action ordinaire), en baisse de 125 millions de dollars (0,31 $ par action ordinaire). La diminution découle essentiellement de l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie en raison de l’augmentation du cours des parts de Propriétés de Choix.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 1) s’est élevé à 436 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 39 millions de dollars, ou 9,8 %.

s’est élevé à 436 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 39 millions de dollars, ou 9,8 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 1) s’est établi à 1,14 $, en hausse de 0,13 $ par action ordinaire, ou 12,9 %.



s’est établi à 1,14 $, en hausse de 0,13 $ par action ordinaire, ou 12,9 %. La valeur liquidative par action ordinaire 1) s’est établie à 120,89 $, en hausse de 4,3 % par rapport au 31 décembre 2025.



s’est établie à 120,89 $, en hausse de 4,3 % par rapport au 31 décembre 2025. Les flux de trésorerie disponibles 1) du Siège social de GWL se sont établis à 416 millions de dollars.

du Siège social de GWL se sont établis à 416 millions de dollars. Les rachats d’actions ordinaires aux fins d’annulation devraient s’élever à environ 1,0 milliard de dollars pour l’exercice 2026 complet (1,0 milliard de dollars en 2025). Au deuxième trimestre de 2026, 3,1 millions d’actions ordinaires ont été rachetées à des fins d’annulation à un coût de 300 millions de dollars. L’investissement de 600 millions de dollars de la société dans Propriétés de Choix, en lien avec la transaction de First Capital ne devrait pas avoir d’incidence sur son programme de rachat d’actions de 2026.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La société exerce ses activités par l’intermédiaire de deux secteurs d’exploitation à présenter, à savoir Loblaw et Propriétés de Choix, qui sont toutes deux des entités cotées en bourse. Par conséquent, les états financiers de la société rendent compte de la consolidation de Loblaw et de Propriétés de Choix, qui a également une incidence sur ceux-ci. La consolidation de ces entités dans les états financiers de la société reflète l’incidence des éliminations, des ajustements intersectoriels et des autres ajustements de consolidation qui peuvent avoir une incidence positive ou négative sur les résultats consolidés de la société. En outre, la trésorerie et les placements à court terme, et les autres placements détenus par la société, ainsi que toutes les autres activités à l’échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d’exploitation à présenter, notamment les charges d’intérêts nettes, les activités du siège social et les charges administratives, sont reflétés dans le secteur Siège social de GWL. Pour aider nos investisseurs et les parties prenantes à comprendre les états financiers de la société et l’incidence de la consolidation, la société présente ses résultats en distinguant le secteur Loblaw, le secteur Propriétés de Choix, l’incidence de la consolidation de Loblaw et de Propriétés de Choix et, enfin, le Siège social de GWL.

Les résultats de la société tiennent compte de l’incidence, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable aux fluctuations considérables du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix, qui a été comptabilisé dans les charges d’intérêts nettes et autres charges financières. Les résultats de la société subissent l’incidence des fluctuations du cours de marché des parts de fiducie de Propriétés de Choix du fait que les parts de fiducie détenues par les porteurs de parts autres que la société sont rachetables contre trésorerie au gré des porteurs et présentées à titre de passif dans le bilan consolidé de la société. Les résultats financiers de la société sont touchés négativement lorsque le cours des parts de fiducie augmente et positivement lorsque le cours des parts de fiducie diminue.

En raison de la vente précédemment annoncée de PC Finance par Loblaw, les résultats de PC Finance sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Voir la rubrique « Autre question liée à Loblaw » du présent communiqué de presse pour plus de précisions. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société.

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 12 semaines closes les Variation Variation

Pour les périodes closes indiquées 20 juin 2026

14 juin 20253), 4) (en $) (en %)

Produits 15 201 $ 14 608 $ 593 $ 4,1 % Résultat d’exploitation 1 367 $ 1 369 $ (2 ) $ (0,1 ) % Montant ajusté du BAIIA1) découlant de ce qui suit : Loblaw 1 839 $ 1 746 $ 93 $ 5,3 % Propriétés de Choix 252 252 — — % Incidence de la consolidation (141 ) (157 ) 16 10,2 % Sociétés d’exploitation cotées en boursei) 1 950 $ 1 841 $ 109 $ 5,9 % Siège social de GWL (8 ) (10 ) 2 20,0 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 942 $ 1 831 $ 111 $ 6,1 % Montant ajusté de la marge du BAIIA1) 12,8 % 12,5 % Apport au bénéfice net des éléments suivants : Loblawii) 380 $ 366 $ 14 $ 3,8 % Propriétés de Choix (177 ) (154 ) (23 ) (14,9 ) % Incidence de la consolidation (58 ) 61 (119 ) (195,1 ) % Sociétés d’exploitation cotées en boursei) 145 $ 273 $ (128 ) $ (46,9 ) % Siège social de GWL (28 ) (26 ) (2 ) (7,7 ) % Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 117 $ 247 $ (130 ) $ (52,6 ) % Activités abandonnées 16 11 5 45,5 % Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 133 $ 258 $ (125 ) $ (48,4 ) % Bénéfice net dilué par action ordinaire5) (en dollars) 0,34 $ 0,65 $ (0,31 ) $ (47,7 ) % Activités poursuivies 0,30 $ 0,62 $ (0,32 ) $ (51,6 ) % Activités abandonnées 0,04 $ 0,03 $ 0,01 $ 33,3 % Apport au montant ajusté du bénéfice net1) des éléments suivants : Loblawii) 385 $ 366 $ 19 $ 5,2 % Propriétés de Choix 109 112 (3 ) (2,7 ) % Incidence de la consolidation (33 ) (50 ) 17 34,0 % Sociétés d’exploitation cotées en boursei) 461 $ 428 $ 33 $ 7,7 % Siège social de GWL (49 ) (42 ) (7 ) (16,7 ) % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies 412 $ 386 $ 26 $ 6,7 % Activités abandonnées 24 11 13 118,2 % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) 436 $ 397 $ 39 $ 9,8 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1), 5) (en dollars) 1,14 $ 1,01 $ 0,13 $ 12,9 % Activités poursuivies 1,08 $ 0,98 $ 0,10 $ 10,2 % Activités abandonnées 0,06 $ 0,03 $ 0,03 $ 100,0 %





i) Les sociétés d’exploitation cotées en bourse représentent l’apport à la performance financière de la société provenant de la participation lui donnant le contrôle qu’elle détient dans Loblaw (activités poursuivies) et Propriétés de Choix, qui sont toutes deux des entités cotées en bourse, compte tenu de l’incidence de la consolidation. Le poste « Incidence de la consolidation » tient compte des éliminations, des ajustements intersectoriels et d’autres ajustements de consolidation. Se reporter à la rubrique « Résultats par secteur d’exploitation » du présent communiqué de presse pour de plus amples renseignements. ii) Apport du bénéfice net de Loblaw lié aux activités poursuivies, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est établi à 133 millions de dollars (0,34 $ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2026, en baisse de 125 millions de dollars (0,31 $ par action ordinaire), ou 48,4 %, comparativement à celui inscrit pour le deuxième trimestre de 2025. La diminution s’explique surtout par l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) s’est établi à 436 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 39 millions de dollars, ou 9,8 %, comparativement à celui inscrit pour le deuxième trimestre de 2025. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) s’est chiffré à 1,14 $, en hausse de 0,13 $ par action ordinaire, ou 12,9 %.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies s’est établi à 117 millions de dollars (0,30 $ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2026, en baisse de 130 millions de dollars (0,32 $ par action ordinaire), ou 52,6 %, comparativement à celui inscrit pour le deuxième trimestre de 2025. La diminution est attribuable à l’incidence nette défavorable, d’un exercice à l’autre, d’éléments d’ajustement totalisant 156 millions de dollars (0,42 $ par action ordinaire), comme il est décrit ci-dessous, en partie contrebalancée par une amélioration de 26 millions de dollars (0,10 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l’exploitation de la société.

L’incidence nette défavorable, d’un exercice à l’autre, d’éléments d’ajustement totalisant 156 millions de dollars (0,42 $ par action ordinaire) découle principalement de ce qui suit :

l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 113 millions de dollars (0,32 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie en raison de l’augmentation du cours des parts de Propriétés de Choix au deuxième trimestre de 2026;

l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 31 millions de dollars (0,07 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur des immeubles de placement attribuable à Propriétés de Choix, déduction faite de l’incidence de la consolidation;

l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 11 millions de dollars (0,04 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur des dérivés.





Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies s’est établi à 412 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 26 millions de dollars, ou 6,7 %, comparativement à celui de la période correspondante de 2025. L’augmentation est attribuable à l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de 33 millions de dollars de l’apport des sociétés d’exploitation cotées en bourse, partiellement contrebalancé par l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 7 millions de dollars du Siège social de GWL découlant essentiellement d’une hausse de la charge d’impôt sur le résultat liée à la participation de GWL dans l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw.

Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) lié aux activités poursuivies s’est établi à 1,08 $ au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 0,10 $ par action ordinaire, ou 10,2 %, par rapport à celui inscrit pour la période correspondante de 2025. La hausse est attribuable à la performance enregistrée en ce qui a trait au montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies, comme il est décrit ci-dessus, et à l’incidence favorable des actions rachetées aux fins d’annulation au cours des 12 derniers mois (0,03 $ par action ordinaire) aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la société.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées s’est établi à 16 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 5 millions de dollars comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2025. L’augmentation s’explique principalement par les avantages qui ont découlé de modifications apportées à certaines lois fiscales, par la diminution des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que par une hausse des produits de 9 millions de dollarsi) découlant essentiellement de l’augmentation des produits d’intérêts. L’augmentation a été partiellement contrebalancée par les coûts de transaction liés à la vente de PC Finance.

i) Les produits inclus dans les activités abandonnées au deuxième trimestre de 2026 se sont établis à 224 millions de dollars comparativement à 215 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025.

AUTRES QUESTIONS LIÉES À L’ENTREPRISE (INFORMATIONS CONSOLIDÉES)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU SIÈGE SOCIAL DE GWL La société a réalisé les activités de financement liées au Siège social de GWL suivantes :

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités – Actions rachetées et annulées Au deuxième trimestre de 2026, la société a racheté et annulé 3,1 millions d’actions ordinaires (3,4 millions d’actions ordinaires5) en 2025) pour une contrepartie totale de 300 millions de dollars (295 millions de dollars en 2025) dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au 20 juin 2026, le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation de la société, déduction faite des actions détenues en fiducie, s’élevait à 374,2 millions (385,0 millions d’actions ordinaires5) au 14 juin 2025).

La société souscrit à un régime d’achat automatique d’actions (le « RAAA ») avec un courtier afin de faciliter le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Pendant la période de validité du RAAA, le courtier de la société peut acheter des actions ordinaires à des moments où la société ne serait pas active sur le marché.

Voir la note 12, « Capital social », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités du deuxième trimestre de 2026 de la société pour plus de précisions.

Participation à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw La société participe à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw afin de conserver son pourcentage de participation. Au cours du deuxième trimestre de 2026, Loblaw a racheté 4,4 millions d’actions ordinaires (3,7 millions d’actions ordinairesi) en 2025) de la société pour une contrepartie totale de 275 millions de dollars (200 millions de dollars en 2025).

i) Ajusté rétrospectivement pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de quatre pour une de Loblaw qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025.

ENGAGEMENT DE GWL ENVERS PROPRIÉTÉS DE CHOIX Au deuxième trimestre de 2026, GWL a annoncé s’être engagée à effectuer un investissement en capitaux propres de 600 millions de dollars dans Propriétés de Choix (l’« engagement »). L’engagement a été pris dans le cadre de l’entente conclue par Propriétés de Choix avec First Capital Real Estate Investment Trust (« FCR ») et KingSett Capital, pour le compte de ses investisseurs (collectivement, « KingSett ») (la « transaction »). À la clôture de la transaction, Propriétés de Choix fera l’acquisition d’actifs de FCR d’une valeur d’environ 5,0 milliards de dollars.

L’engagement donnera lieu à l’émission d’environ 38 millions de parts de Propriétés de Choix et sera financé au moment de la clôture de la transaction. GWL prévoit financer l’engagement au moyen d’une combinaison de ses facilités de crédit existantes et de l’émission de titres d’emprunt supplémentaires. Au deuxième trimestre de 2026, GWL a conclu avec un consortium de prêteurs une facilité d’emprunt à terme de 400 millions de dollars, qui devrait être utilisée à la clôture afin de financer l’engagement. La facilité comprend trois tranches venant à échéance dans un délai entre deux et quatre ans. Les distributions en trésorerie provenant des parts supplémentaires de Propriétés de Choix pour le Siège social de GWL devraient plus que compenser les charges d’intérêts liées au financement.

À l’issue de la transaction, GWL devrait maintenir sa position de porteur de parts majoritaire dans Propriétés de Choix et détenir une participation d’environ 58 %. Cet investissement ne devrait pas avoir d’incidence sur le programme de rachat d’actions en cours de GWL.

Pour plus de précisions sur l’entente et la transaction, se reporter à la rubrique « Autres questions liées à Propriétés de Choix » du présent communiqué de presse, et aux communiqués de presse du 16 avril 2026 publiés respectivement sur le site Web de GWL, à l’adresse www.weston.ca/investisseurs/nouvelles-et-evenements, et sur celui de Propriétés de Choix, à l’adresse www.choicereit.ca/fr/investisseurs/.

RÉSULTATS PAR SECTEUR D’EXPLOITATION

Le tableau qui suit présente les principales mesures de rendement de la société par secteur.

12 semaines closes les 20 juin 2026 14 juin 20253), 4) (en millions de dollars)

Pour les périodes closes indiquées Loblaw Propriétés

de Choix

Incidence

de la

consoli-dation

Siège

social de

GWL

Total Loblaw

Propriétés

de Choix

Incidence

de la

consoli-

dation

Siège

social de

GWL

Total Produits 15 046 $ 362 $ (207 )

$ — $

15 201 $ 14 457 $ 351 $ (200 ) $ — $ 14 608 $ Résultat d’exploitation 1 200 $ 353 $ (176 )

$ (10 ) $ 1 367 $ 1 166 $ 350 $ (136 ) $ (11 ) $ 1 369 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation1) 1 220 251 (63

) (8 ) 1 400 1 167 251 (73 ) (11 ) 1 334 Montant ajusté du BAIIA1) 1 839 $ 252 $ (141 ) $ (8 ) $ 1 942 $ 1 746 $ 252 $ (157 ) $ (10 ) $ 1 831 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 183 $ 530 $ (141 ) $ 6 $ 578 $ 173 $ 504 $ (231 ) $ 5 $ 451 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières1) 183 142 (54

) 6 277 173 139 (54 ) 5 263 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 1 017 $ (177 )

$

(35 ) $ (16 )

$ 789 $ 993 $ (154 ) $ 95 $ (16 ) $ 918 $ Impôt sur le résultat 263 $ — $ 23

$ — $ 286 $ 259 $ — $ 34 $ (2 ) $ 291 $ Montant ajusté de l’impôt sur le résultat1) 275 — 24

23 322 261 — 31 14 306 Bénéfice net lié aux activités abandonnées 31 $ — $ —

$ — $ 31 $ 21 $ — $ — $ — $ 21 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 389 $ — $ —

$ 2 $ 391 $ 378 $ — $ — $ 2 $ 380 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social — — —

10 10 — — — 10 10 Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 396 $ (177 )

$

(58

)

$ (28 ) $ 133 $ 377 $ (154 ) $ 61 $ (26 ) $ 258 $ Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) 409 109 (33

) (49 ) 436 377 112 (50 ) (42 ) 397

Le poste « Incidence de la consolidation » tient compte des éléments suivants :

12 semaines closes les 20 juin 2026 14 juin 20253)







(en millions de dollars)

Pour les périodes closes indiquées Produits

Résultat d’exploi-tation Montant ajusté du BAIIA1) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Montant ajusté du bénéfice net disponible

aux porteurs d’actions ordinaires1) Produits

Résultat d’exploi-

tation Montant ajusté du BAIIA1) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Montant ajusté du bénéfice net disponible

aux porteurs d’actions ordinaires1) Élimination des produits locatifs intragroupe (210 ) $ (17 ) $ (17 ) $ — $

(14 ) $ (202 ) $ (9 ) $ (9 ) $ — $ (7 ) $ Élimination des contrats de location internes 3 (31 ) (130 ) (31 ) — 2 3 (94 ) (31 ) 25 Élimination des transactions immobilières intersectorielles — 2 2 — 2 — (54 ) (54 ) — (47 ) Profit découlant de la cession de biens immobiliers — 4 4 — 4 — — — — — Comptabilisation de l’amortissement des immeubles de placement détenus par Propriétés de Choix classés par la société comme des immobilisations corporelles et évalués au coût — (21 ) — — (19 ) — (13 ) — — (12 ) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (113 ) — — — — (63 ) — — — Distributions sur les parts échangeables versées par Propriétés de Choix à GWL — — — (77 ) 77 — — — (76 ) 76 Distributions sur les parts de fiducie versées par Propriétés de Choix, à l’exclusion des montants versés à GWL — — — 54 (54 ) — — — 53 (53 ) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables de Propriétés de Choix — — — (388 ) — — — — (365 ) — Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie — — — 301 — — — — 188 — Charge d’impôt sur le bénéfice lié à Propriétés de Choix — — — — (29 ) — — — — (32 ) Total (207 ) $ (176 ) $ (141 ) $ (141 ) $ (33 ) $ (200 ) $ (136 ) $ (157 ) $ (231 ) $ (50 ) $

RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE LOBLAW

Loblaw offre aux clients des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale et des produits et services sans fil.

Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de Loblaw.

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 12 semaines closes les Variation Variation Pour les périodes closes aux dates indiquées 20 juin 2026 14 juin 20253), 4) (en $)

(en %)

Produitsi) 15 046 $ 14 457 $ 589 $ 4,1 % Résultat d’exploitation 1 200 $ 1 166 $ 34 $ 2,9 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 839 $ 1 746 $ 93 $ 5,3 % Montant ajusté de la marge du BAIIA1) 12,2 % 12,1 % Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 628 $ 588 $ 40 $ 6,8 %





i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, les produits liés à Services le Choix du Président, qui sont principalement attribuables au chiffre d’affaires de La Boutique MobileMC, du deuxième trimestre de 2026 de 62 millions de dollars (68 millions de dollars en 2025), continuent d’être comptabilisés à titre de produits (maintenant inclus dans le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail) dans les résultats actuels et comparatifs.

Produits Les produits de Loblaw ont augmenté de 589 millions de dollars, ou 4,1 %, au deuxième trimestre de 2026 pour s’établir à 15 046 millions de dollars, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025. Les produits se sont accrus de 4,2 %, compte non tenu de l’incidence des produits liés aux activités d’optique de Theodore & PringleMD.

Le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail i) s’est élevé à 10 617 millions de dollars, en hausse de 336 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 1,6 % (3,5 % en 2025); l’inflation interne du prix des aliments de Loblaw a été inférieure à l’indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin de 4,0 % (3,3 % en 2025); si l’on tient compte seulement des magasins comparables, l’achalandage en magasin du secteur de l’alimentation au détail a augmenté et la taille du panier d’épicerie s’est accrue.

s’est élevé à 10 617 millions de dollars, en hausse de 336 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 1,6 % (3,5 % en 2025); Le chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail s’est établi à 4 429 millions de dollars, en hausse de 253 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables s’est accru de 4,6 % (4,1 % en 2025); le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé a augmenté de 7,5 % (6,2 % en 2025), ce qui est attribuable aux médicaments de spécialité sur ordonnance et aux médicaments prescrits pour le traitement des maladies chroniques. Si l’on tient compte seulement des magasins comparables, le nombre d’ordonnances a augmenté de 3,4 % (3,1 % en 2025) et la valeur moyenne des ordonnances, de 5,5 % (3,9 % en 2025); le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin a augmenté de 1,3 % (1,7 % en 2025), ce qui s’explique principalement par la hausse du chiffre d’affaires tiré des produits de beauté et des produits en vente libre, annulée en partie par le moment du congé de Pâques.

La cessation progressive des activités d’optique de Theodore & Pringle a été finalisée en 2025. Les produits liés aux activités d’optique se sont établis à néant au deuxième trimestre de 2026 (17 millions de dollars en 2025).

Au deuxième trimestre de 2026, 14 magasins du secteur de l’alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 6 les ont fermées. La superficie de vente au détail nette a augmenté de 1,3 million de pieds carrés, ou 1,8 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, pour s’établir à 73,8 millions de pieds carrés.





Résultat d’exploitation Le résultat d’exploitation de Loblaw a augmenté de 34 millions de dollars, ou 2,9 %, au deuxième trimestre de 2026, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2025, pour s’établir à 1 200 millions de dollars.

Montant ajusté du BAIIA1) Le montant ajusté du BAIIA1) de Loblaw s’est chiffré à 1 839 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 93 millions de dollars, ou 5,3 %, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2025, en raison d’une augmentation de 217 millions de dollars de la marge brute, qui a été en partie contrebalancée par une hausse de 124 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives.

La marge brute exprimée en pourcentage de 32,2 % a été stable, augmentant de 10 points de base par rapport à la période correspondante de 2025, ce qui tient compte des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks.

Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires sont demeurés inchangés à 20,0 % comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025, du fait essentiellement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires, annulé par les coûts additionnels liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée, ainsi que par l’incidence, d’un exercice à l’autre, de certaines activités immobilières.





Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisés par Loblaw se sont élevés à 628 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 40 millions de dollars, ou 6,8 %, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025. Cette hausse découle essentiellement d’une augmentation de l’amortissement des actifs loués et des immobilisations corporelles en lien avec l’ouverture de nouveaux magasins et l’installation de distribution automatisée, en partie contrebalancée par une diminution de l’amortissement des actifs liés aux technologies de l’information (les « TI »). Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark de 9 millions de dollars (9 millions de dollars en 2025).

Autre question liée à Loblaw

Comme il a été annoncé précédemment en 2025, Loblaw a conclu une entente avec EQB Inc. (« EQB »), aux termes de laquelle EQB fera l’acquisition de la Banque le Choix du Président (la « Banque PC »), ainsi que de certaines autres entités affiliées (collectivement, « PC Finance ») (la « vente de PC Finance »).

Après la clôture du deuxième trimestre, le 1er juillet 2026, Loblaw a réalisé la vente de PC Finance pour une contrepartie totale de 1 234 millions de dollars, composée de 7,2 millions d’actions ordinaires d’EQB d’une juste valeur de 963 millions de dollars, d’un montant en trésorerie de 235 millions de dollars et de 36 millions de dollars liés à certains montants à recevoir au titre des taxes à la consommation. La vente de PC Finance donnera lieu, au troisième trimestre de 2026, à la comptabilisation, dans les activités abandonnées, d’un profit sur la vente, déduction faite des coûts de transaction, d’environ 375 millions de dollars, avant impôt sur le résultat. La contrepartie totale et le profit sur la vente connexe sont provisoires et pourraient être ajustés conformément aux modalités de l’entente.

À la date de clôture, Loblaw détenait environ 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation d’EQB. Dans le cadre de la vente, Loblaw a reçu un montant en trésorerie de 625 millions de dollars, correspondant au capital excédentaire rendu disponible, à la contrepartie en trésorerie versée par EQB et au recouvrement de certains montants à recevoir au titre des taxes à la consommation.

À compter du troisième trimestre de 2026, Loblaw ne présentera plus les résultats de PC Finance et commencera à comptabiliser sa quote-part du bénéfice net d’EQB dans ses résultats financiers consolidés sur la base de l’information accessible au public la plus récente, et ce, aux dates de clôture trimestrielles et annuelles de Loblaw. Les exercices et les trimestres de Loblaw et d’EQB n’ont pas la même date de clôture. En raison du décalage entre les périodes de présentation de l’information financière et le moment de la clôture de la vente de PC Finance, Loblaw ne comptabilisera le bénéfice d’EQB que pour un seul mois, au troisième trimestre de 2026, puis pour trois mois au quatrième trimestre de 2026 et à chaque trimestre par la suite.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE PROPRIÉTÉS DE CHOIX

Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de grande qualité d’immeubles de commerce de détail, d’immeubles industriels, d’immeubles à usage mixte et d’immeubles résidentiels partout au Canada.

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 12 semaines closes les

Variation Variation Pour les périodes closes indiquées 20 juin 2026 14 juin 2025 (en $) (en %) Produits 362 $ 351 $ 11 $ 3,1 % Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 530 $ 504 $ 26 $ 5,2 % Perte nette (177 ) $ (154 ) $ (23 ) $ (14,9 ) % Fonds provenant des activités d’exploitation1) 193 $ 192 $ 1 $ 0,5 %

Produits Les produits de Propriétés de Choix se sont établis à 362 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 11 millions de dollars, ou 3,1 %, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025, et ils tiennent compte de produits de 209 millions de dollars (201 millions de dollars en 2025) provenant des locataires de Loblaw. L’augmentation des produits est attribuable essentiellement à ce qui suit :

les taux de location plus élevés, principalement en ce qui concerne les portefeuilles d’immeubles de commerce de détail et d’immeubles industriels;

l’augmentation des produits tirés des résiliations de baux;

l’apport des aménagements achevés et des acquisitions;

facteurs en partie contrebalancés par :

l’incidence du manque à gagner sur les produits en raison des cessions.





Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Propriétés de Choix a inscrit des charges d’intérêts nettes et autres charges financières de 530 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 26 millions de dollars comparativement à celles inscrites pour la période correspondante de 2025. L’augmentation découle essentiellement de ce qui suit :

la variation défavorable, d’un exercice à l’autre, de 23 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B (les « parts échangeables ») attribuable à la variation du cours des parts;

l’augmentation des charges d’intérêts attribuable aux nouvelles émissions de titres de créance au cours des 12 derniers mois portant intérêt à des taux plus élevés que ceux des titres de créance arrivant à échéance et à une hausse du solde moyen de la dette.





Perte nette Propriétés de Choix a comptabilisé une perte nette de 177 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en comparaison de 154 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Cette variation défavorable de 23 millions de dollars est essentiellement attribuable à ce qui suit :

l’augmentation des charges d’intérêts nettes et autres charges financières, comme il est décrit ci-dessus;

l’incidence défavorable d’une perte liée à la juste valeur de 10 millions de dollars au titre d’un passif financier dérivé;

une baisse du revenu de placement découlant de la distribution moindre versée par Allied;





facteurs en partie contrebalancés par :

la variation favorable, d’un exercice à l’autre, de 15 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur des immeubles de placement, y compris ceux détenus dans les coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

la hausse des produits, comme il est décrit ci-dessus.





Fonds provenant des activités d’exploitation1) Les fonds provenant des activités d’exploitation1) se sont établis à 193 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 1 million de dollars, ou 0,5 %, par rapport à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025. Cette augmentation s’explique essentiellement par une augmentation des produits locatifs, notamment les produits tirés des résiliations de baux plus élevés, en partie contrebalancée par une hausse des charges d’intérêts et par la distribution moindre versée par Allied.

Autres questions liées à Propriétés de Choix

Entente visant l’acquisition de certains actifs de First Capital Real Estate Investment Trust



Le 16 avril 2026, Propriétés de Choix a annoncé avoir conclu, avec FCR et KingSett, pour le compte de ses investisseurs, une entente aux termes de laquelle KingSett et Propriétés de Choix feront l’acquisition de FCR dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 9,4 milliards de dollars, dont la contrepartie sera composée de parts et de trésorerie et qui prévoit la prise en charge de certaines dettes.



Après la clôture de la transaction, le 23 juin 2026, les porteurs de parts de FCR ont approuvé la transaction. Le 25 juin 2026, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial) a rendu une ordonnance définitive approuvant le plan d’arrangement relatif à la transaction conformément à la convention d’arrangement datée du 16 avril 2026. La transaction demeure assujettie à d’autres autorisations réglementaires, ainsi qu’aux approbations et conditions de clôture habituelles, et devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2026.

Événement postérieur à la date de clôture

Après la clôture du deuxième trimestre de 2026, Propriétés de Choix a cédé sa participation dans un actif de commerce de détail, pour un produit net de 13 millions de dollars.

PERSPECTIVES2)

Les perspectives de la société pour 2026 demeurent inchangées, celle-ci prévoit encore que le montant ajusté du bénéfice net1) augmentera, grâce aux résultats affichés par ses secteurs d’exploitation, et prévoit utiliser la trésorerie excédentaire pour racheter des actions.

Loblaw Loblaw continuera de viser l’excellence en matière de vente au détail tout en assurant la progression de ses initiatives de croissance, dans le but d’enregistrer des résultats opérationnels et financiers stables en 2026. Les secteurs d’activité de Loblaw demeurent bien positionnés pour répondre aux besoins courants des Canadiens. En 2026, en incluant l’incidence de la comptabilisation du bénéfice d’EQB pour un seul mois, au troisième trimestre de 2026, et en excluant l’incidence de la 53e semaine en 2025, Loblaw continue de s’attendre à ce que :

ses activités de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d’affaires;

la croissance du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire 1) se situe dans le haut de la fourchette à un chiffre;

se situe dans le haut de la fourchette à un chiffre; les investissements en capital bruts dans son réseau de magasins et ses centres de distribution soient d’environ 2,4 milliards de dollars;

le remboursement de capital aux actionnaires puisse avoir lieu de par l’affectation d’une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d’actions.





Propriétés de Choix Les priorités de Propriétés de Choix consistent à préserver le capital, à générer des flux de trésorerie stables et croissants, et à accroître la valeur liquidative. Son portefeuille de grande qualité est principalement loué à des détaillants de produits de première nécessité ainsi qu’à des fournisseurs de logistique, qui sont moins sensibles à la volatilité économique et qui assurent donc la stabilité de l’ensemble de son portefeuille. Propriétés de Choix continuera de faire progresser son programme d’aménagement, en mettant l’accent sur les projets d’aménagement à vocation commerciale, ce qui lui permet l’ajout d’actifs immobiliers de grande qualité à son portefeuille à un coût raisonnable et d’accroître la valeur liquidative au fil du temps.

Propriétés de Choix est convaincue que ses activités demeureront favorisées par son modèle d’affaires, la stabilité de ses locataires, son solide bilan et sa gestion financière disciplinée. Propriétés de Choix n’est pas en mesure de prévoir la date de clôture de la transaction avec FCR et KingSett ni l’incidence qu’aura cette transaction sur ses résultats financiers. En 2026, compte non tenu de cette incidence, Propriétés de Choix cible :

des taux d’occupation stables dans l’ensemble du portefeuille, donnant lieu à une croissance, d’un exercice à l’autre, d’environ 2 % à 3 % du REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie 6) ;

; des fonds provenant des activités d’exploitation 1) annuels par part après dilution 6) d’environ 1,08 $ à 1,10 $;

annuels par part après dilution d’environ 1,08 $ à 1,10 $; des paramètres de levier financier élevés, visant un ratio du montant ajusté de la dette sur le montant ajusté du BAIIAJV6) inférieur à 7,5x.





ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d’affaires de la société, ainsi que sur les questions d’ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s’y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d’investissement prévues ainsi que le degré d’avancement et l’incidence des déploiements de systèmes de technologies de l’information. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, à la rubrique « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de mots ou d’expressions comme « s’attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l’intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu’ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu’a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, de l’avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d’ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d’être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique « Risques d’entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2025 de la société et de sa notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Après la clôture du deuxième trimestre de 2026, le Conseil d’administration de la société a déclaré des dividendes trimestriels sur les actions ordinaires, les actions privilégiées de série I, les actions privilégiées de série III, les actions privilégiées de série IV et les actions privilégiées de série V de GWL, qui sont payables comme suit :

Actions ordinaires 0,321768 $ par action payable le 1er octobre 2026 aux actionnaires inscrits au 15 septembre 2026; Actions privilégiées, série I 0,3625 $ par action payable le 15 septembre 2026 aux actionnaires inscrits au 31 août 2026; Actions privilégiées, série III 0,3250 $ par action payable le 1er octobre 2026 aux actionnaires inscrits au 15 septembre 2026; Actions privilégiées, série IV 0,3250 $ par action payable le 1er octobre 2026 aux actionnaires inscrits au 15 septembre 2026; Actions privilégiées, série V 0,296875 $ par action payable le 1er octobre 2026 aux actionnaires inscrits au 15 septembre 2026.

RAPPORT ANNUEL DE 2025 ET RAPPORT DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

Le Rapport annuel de 2025 et le Rapport du deuxième trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires de la société sont disponibles sous l’onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à l’adresse www.weston.ca.

Des informations supplémentaires sur la société ont été transmises par voie électronique à diverses autorités de réglementation en valeurs mobilières au Canada par l’intermédiaire de SEDAR+ et sont disponibles à l’adresse www.sedarplus.ca.

Le présent communiqué de presse comprend les principales informations sur Loblaw, société ouverte dont les actions sont négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX »), et les principales informations sur Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier ouverte dont les parts sont négociées à la TSX. Pour un complément d’information sur Loblaw ou Propriétés de Choix, les lecteurs sont invités à consulter les documents que les sociétés déposent respectivement à l’occasion sur SEDAR+. Ces documents sont également disponibles sur le site Web respectif des sociétés, à l’adresse www.loblaw.ca et à l’adresse www.choicereit.ca.

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Roy MacDonald

Vice-président du groupe, Relations avec les investisseurs

investor@weston.ca.

This report is available in English.

Notes de fin de document 1 ) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » figurant en Annexe 1 du présent communiqué de presse, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. 2 ) Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport annuel de 2025 de la société pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l’établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse devrait être lu en parallèle avec les documents que GWL dépose, à l’occasion, auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à www.weston.ca et à www.sedarplus.ca. 3 ) Certains chiffres comparatifs ont été ajustés afin de présenter séparément les résultats de PC Finance comptabilisés par Loblaw à titre d’activités abandonnées. 4 ) Certains chiffres comparatifs ont été retraités en raison de la modification des éléments d’ajustement liés aux mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la rubrique 10.2, « Modification des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières », du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la société. 5 ) Ajusté pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de trois pour une qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025. 6 ) Pour un complément d’information sur les mesures de Propriétés de Choix, voir le Rapport annuel de 2025 déposé par Propriétés de Choix, qui est disponible à www.sedarplus.ca ou à www.choicereit.ca.

ANNEXE 1 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La société a recours à des mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers étant donné qu’elle estime que ces mesures et ratios fournissent de l’information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer avec exactitude sa performance et sa situation financières.

De plus, certaines mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de Loblaw et de Propriétés de Choix sont incluses dans le présent document. Pour un complément d’information sur ces mesures, il y a lieu de se reporter aux documents déposés par Loblaw et Propriétés de Choix qui sont disponibles à www.sedarplus.ca ou à www.loblaw.ca ou www.choicereit.ca, respectivement.

La direction a recours à ces mesures et à d’autres mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières afin d’exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la société sur le plan de l’exploitation, l’incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu’ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l’exploitation et qu’ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d’une période à l’autre. La société ajuste ces éléments si elle juge qu’il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation. L’exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n’ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d’autres sociétés ouvertes ni se substituer à d’autres mesures financières établies selon les PCGR.

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance par Loblaw, les résultats de PC Finance sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société.

MONTANT AJUSTÉ DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION, MONTANT AJUSTÉ DU BAIIA ET MONTANT AJUSTÉ DE LA MARGE DU BAIIA Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d’exploitation, lequel fait l’objet d’un rapprochement avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies établi conformément aux PCGR, présentés pour les périodes closes aux dates indiquées.

La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile l’aidant à évaluer la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation de ses activités courantes et à prendre des décisions à cet égard, ainsi qu’à évaluer sa capacité de générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.

12 semaines closes les

20 juin 2026 14 juin 20253), 4)



(en millions de dollars) Loblaw Propriétés de Choix Incidence de la consoli-dation Siège social de GWL Chiffres consolidés Loblaw Propriétés de Choix Incidence de la consoli-dation Siège social de GWL Chiffres consolidés Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 127 $ 257 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Participations ne donnant pas le contrôle liées aux activités poursuivies 376 370 Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 578 451 Impôt sur le résultat 286 291 Résultat d’exploitation 1 200 $ 353 $ (176 ) $ (10 ) $ 1 367 $ 1 166 $ 350 $ (136 ) $ (11 ) $ 1 369 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Ajustement de la juste valeur des dérivés 9 $ 10 $ — $ — $ 19 $ 2 $ — $ — $ — $ 2 $ Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 9 — — — 9 9 — — — 9 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (105 ) 113 — 8 — (90 ) 63 — (27 ) Ajustement de la juste valeur d’autres placements 3 — — 2 5 (9 ) — — — (9 ) Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers — (7 ) — — (7 ) — (9 ) — — (9 ) Profit sur la vente d’un immeuble non exploité (1 ) — — — (1 ) (1 ) — — — (1 ) Éléments d’ajustement 20 $ (102 ) $

113 $ 2 $ 33 $ 1 $ (99 ) $ 63 $ — $ (35 ) $ Montant ajusté du résultat d’exploitation 1 220 $ 251 $ (63 ) $ (8) $ 1 400 $ 1 167 $ 251 $ (73 ) $ (11 ) $ 1 334 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, exclusion faite de l’incidence de l’ajustement dont il est question ci-dessusi) 619 1 (78 ) — 542 579 1 (84 ) 1 497 Montant ajusté du BAIIA 1 839 $

252 $ (141 ) $ (8) $ 1 942 $ 1 746 $ 252 $ (157 ) $ (10 ) $ 1 831 $





i) Aux fins du calcul du montant ajusté du BAIIA, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ne tiennent pas compte de l’amortissement comptabilisé par Loblaw relativement aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark.

Les éléments suivants ont influé sur le montant ajusté du BAIIA de 2026 et de 2025 :

Ajustement de la juste valeur des dérivés Loblaw est exposée aux fluctuations des prix des marchandises et du cours de change du dollar américain. Conformément à sa politique de gestion du risque marchandises, Loblaw a recours à des contrats à terme normalisés et à des contrats à terme de gré à gré négociés en bourse pour atténuer la volatilité des prix du carburant et du cours de change du dollar américain. Ces instruments dérivés ne sont pas acquis à des fins de transaction ou de spéculation. Conformément aux méthodes comptables que Loblaw utilise à l’égard de ses instruments dérivés, la variation de la juste valeur de ces instruments, qui comprend les profits et les pertes réalisés et latents, est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. La comptabilisation de ces dérivés sur marchandises et de ces dérivés de change a une incidence sur les résultats présentés par Loblaw; cependant, leur effet économique permet de réduire considérablement les risques connexes découlant des fluctuations des prix des marchandises et du cours de change et des engagements liés au dollar américain.

À la clôture du deuxième trimestre de 2026, Propriétés de Choix a comptabilisé un passif financier dérivé représentant la valeur de son obligation contractuelle d’émettre 68,6 millions de parts de fiducie dans le cadre de l’acquisition de certains actifs de FCR. Le passif financier dérivé est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et est exposé aux variations du cours de marché des parts de fiducie. Cette juste valeur est déterminée en fonction de l’écart entre le cours de clôture des parts de fiducie le 15 avril 2026, soit immédiatement avant l’annonce de la transaction, et leur cours de clôture à chaque date de clôture. Une augmentation (diminution) du cours de marché des parts de fiducie entraîne la comptabilisation d’une charge (d’un produit) dans le résultat d’exploitation. Au deuxième trimestre de 2026, Propriétés de Choix a comptabilisé une perte liée à la juste valeur de 10 millions de dollars au titre du passif financier dérivé.

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark L’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 6 050 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée. L’amortissement annuel lié aux immobilisations incorporelles acquises sera d’environ 30 millions de dollars en 2026 et par la suite.

L’acquisition de Lifemark en 2022 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 299 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement La société évalue les immeubles de placement à la juste valeur. Selon le modèle de la juste valeur, les immeubles de placement sont initialement comptabilisés au coût et ultérieurement évalués à la juste valeur. La juste valeur est déterminée d’après des données disponibles sur le marché. Si aucune donnée ne peut être obtenue facilement sur des marchés moins actifs, la société recourt à d’autres méthodes d’évaluation telles que des projections des flux de trésorerie actualisés ou des prix de transactions récentes. Les profits et les pertes liés à la juste valeur sont comptabilisés dans le résultat d’exploitation de la période au cours de laquelle ils surviennent. Les profits et les pertes découlant de la cession d’immeubles de placement sont déterminés en comparant la juste valeur du produit tiré de la cession avec la valeur comptable et ils sont comptabilisés dans le résultat d’exploitation.

Ajustement de la juste valeur d’autres placements La société et Loblaw détiennent certains placements, notamment dans le fonds de capital de risque, qui sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net. Toute variation de la juste valeur de ces placements est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. Avec prise d’effet au premier trimestre de 2026, les ajustements de la juste valeur de ces placements sont considérés comme un élément d’ajustement.

Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers Propriétés de Choix a reçu des parts de catégorie B d’Allied à titre de contrepartie de la cession de six actifs de bureaux par Propriétés de Choix à Allied réalisée en 2022. Propriétés de Choix a comptabilisé ces parts comme un placement dans des titres immobiliers. Le placement dans des titres immobiliers est exposé aux fluctuations du cours de marché des parts de fiducie d’Allied. Une augmentation (diminution) du cours de marché des parts de fiducie d’Allied entraîne la comptabilisation d’un produit (d’une charge) dans le résultat d’exploitation.

Profit sur la vente d’un immeuble non exploité Au deuxième trimestre de 2026, Loblaw a comptabilisé un profit de 1 million de dollars lié à la vente d’un immeuble non exploité à un tiers (1 million de dollars en 2025).

MONTANT AJUSTÉ DES CHARGES D’INTÉRÊTS NETTES ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières et des charges d’intérêts nettes et autres charges financières établies conformément aux PCGR, présentés pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l’évaluation des coûts de financement nets courants.

(en millions de dollars)

12 semaines closes les 20 juin 2026 14 juin 20253) Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 578 $ 451 $ (Déduire) l’incidence de l’élément suivant : Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie (301 ) (188 ) Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières 277 $ 263 $

L’élément suivant a influé sur le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières de 2026 et de 2025 :

Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie La société est exposée aux fluctuations du cours de marché en raison des parts de fiducie de Propriétés de Choix qui sont détenues par d’autres porteurs de parts que la société. Ces parts de fiducie sont présentées à titre de passif dans les bilans consolidés de la société, puisqu’elles sont rachetables contre trésorerie au gré des porteurs, sous réserve de certaines restrictions. Ce passif est comptabilisé à la juste valeur à chaque date de clôture selon le cours de marché des parts de fiducie à la clôture de chaque période. Une augmentation (diminution) du cours de marché des parts de fiducie entraîne la comptabilisation de charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières.

MONTANT AJUSTÉ DE L’IMPÔT SUR LE RÉSULTAT ET MONTANT AJUSTÉ DU TAUX D’IMPÔT EFFECTIF Le tableau qui suit présente le rapprochement du taux d’impôt effectif s’appliquant au montant ajusté du bénéfice avant impôt et du taux d’impôt effectif s’appliquant au bénéfice avant impôt établi conformément aux PCGR, présentés pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du taux d’impôt effectif s’appliquant au montant ajusté du bénéfice avant impôt comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation.

12 semaines closes les (en millions de dollars, sauf indication contraire) 20 juin 2026 14 juin 20253), 4) Montant ajusté du résultat d’exploitationi) 1 400 $ 1 334 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 277 263 Montant ajusté du bénéfice avant impôt 1 123 $ 1 071 $ Impôt sur le résultat 286 $ 291 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Incidence fiscale des éléments exclus du montant ajusté du bénéfice avant impôtii) 6 (1 ) Impôt différé au titre de l’écart externe lié à la vente de PC Finance 7 — Écart externe lié à certaines actions de Loblaw 23 16 Montant ajusté de l’impôt sur le résultat 322 $ 306 $ Taux d’impôt effectif s’appliquant au bénéfice avant impôt 36,2 % 31,7 % Montant ajusté du taux d’impôt effectif s’appliquant au montant ajusté du bénéfice avant impôt 28,7 % 28,6 %





i) Voir le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières présenté ci-dessus. ii) Voir le tableau portant sur le montant ajusté du résultat d’exploitation et le montant ajusté du BAIIA, ainsi que le tableau présentant le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières ci-dessus pour obtenir une liste exhaustive des éléments exclus du montant ajusté du bénéfice avant impôt.

En plus de certains éléments décrits aux rubriques « Montant ajusté du résultat d’exploitation », « Montant ajusté du BAIIA », « Montant ajusté de la marge du BAIIA » et « Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières »

ci-dessus, les éléments suivants ont influé sur le montant ajusté de l’impôt sur le résultat et le montant ajusté du taux d’impôt effectif de 2026 et de 2025 :

Impôt différé au titre de l’écart externe lié à la vente de PC Finance Loblaw a comptabilisé un recouvrement d’impôt différé de 7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 à l’égard des différences temporaires au titre de son placement dans PC Finance qui sont censées s’inverser dans un avenir prévisible.

Écart externe lié à certaines actions de Loblaw La société a comptabilisé un recouvrement d’impôt différé de 23 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 (16 millions de dollars en 2025) à l’égard des différences temporaires au titre du placement de GWL dans certaines actions de Loblaw qui sont censées s’inverser dans un avenir prévisible compte tenu de la participation de GWL à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw.

MONTANT AJUSTÉ DU BÉNÉFICE NET DISPONIBLE AUX PORTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES ET MONTANT AJUSTÉ DU BÉNÉFICE NET DILUÉ PAR ACTION ORDINAIRE LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies et du montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies, présentés pour les périodes closes aux dates indiquées.

La société considère le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies comme des mesures utiles pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

12 semaines closes les 20 juin 2026

14 juin 20253), 4) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 143 $ 268 $ Moins : Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnées 16 11 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 127 $ 257 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (10 ) (10 ) Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 117 $ 247 $ Réduction du bénéfice net lié aux activités poursuivies attribuable à la dilution liée à Loblaw (3 ) (4 ) Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies

aux fins du calcul du bénéfice dilué par action 114 $ 243 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 127 $ 257 $ Éléments d’ajustement (se reporter au tableau suivant) 295 139 Montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux

activités poursuivies 422 $ 396 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (10 ) (10 ) Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la

société lié aux activités poursuivies 412 $ 386 $ Réduction du bénéfice net lié aux activités poursuivies attribuable à la dilution liée à Loblaw (3 ) (4 ) Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié

aux activités poursuivies aux fins du calcul du bénéfice dilué par action 409 $ 382 $ Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation5) – dilué (en millions) 377,2 388,7

Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire avec le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et le bénéfice net dilué par action ordinaire établis conformément aux PCGR, présentés pour les périodes closes aux dates indiquées.

12 semaines closes les

20 juin 2026 14 juin 20253), 4)

Bénéfice net (perte nette) disponible

aux porteurs d’actions ordinaires

de la société Bénéfice

net dilué

par action

ordinaire

(en dollars) Bénéfice net (perte nette) disponible

aux porteurs d’actions ordinaires

de la société

Bénéfice net dilué

par action ordinaire4)

(en dollars) (en millions de dollars, sauf indication contraire) Loblawi) Propriétés de Choix Incidence

de la

consoli-dation Siège

social de GWL Chiffres consolidés Chiffres consolidés Loblawi) Propriétés

de Choix Incidence

de la

consoli-

dation Siège

social de

GWL Chiffres consolidés Chiffres consolidés Activités poursuivies 380 $ (177 ) $ (58 ) $ (28 ) $ 117 $ 0,30 $ 366 $ (154 ) $ 61 $ (26 ) $ 247 $ 0,62 $ Activités abandonnées 16 — — — 16 0,04 11 — — — 11 0,03 Montant présenté 396 $ (177 ) $ (58 )

$

(28 ) $ 133 $ 0,34 $ 377 $ (154 ) $ 61 $ (26 ) $ 258 $ 0,65 $ Activités poursuivies 380 $ (177 ) $ (58 )

$

(28 ) $ 117 $ 0,30 $ 366 $ (154 ) $ 61 $ (26 ) $ 247 $ 0,62 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivantsii): Ajustement de la juste valeur des dérivés 3 $ 10 $ — $ — $ 13 $ 0,04 $ 2 $ — $ — $ — $ 2 $ — $ Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 4 — — — 4 0,01 2 — — — 2 0,01 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (105 ) 111 — 6 0,01 — (90 ) 65 — (25 ) (0,06 ) Ajustement de la juste valeur des autres placements 2 — — 2 4 0,01 (4 ) — — — (4 ) (0,01 ) Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers — (7 ) 1 — (6 )

(0,02 ) — (9 ) 1 — (8 ) (0,02 ) Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie — — 301 — 301 0,80 — — 188 — 188 0,48 Écart externe lié à certaines actions de Loblaw — — — (23 )

(23 )

(0,06 ) — — — (16 ) (16 ) (0,04 ) Impôt différé au titre de l’écart externe lié à la vente de PC Finance (4 ) — — — (4 )

(0,01 ) — — — — — — Ajustement de la juste valeur des parts échangeables de Propriétés de Choix — 388 (388 )

— — — — 365 (365 ) — — — Éléments d’ajustement liés aux activités poursuivies 5 $ 286 $ 25 $ (21 ) $ 295 $ 0,78 $ — $ 266 $ (111 ) $ (16 ) $ 139 $ 0,36 $ Montant ajusté au titre des activités poursuivies 385 $ 109 $ (33 ) $ (49 ) $ 412 $ 1,08 $ 366 $ 112 $ (50 ) $ (42 ) $ 386 $ 0,98 $ Activités abandonnées 16 $ — $ — $ — $ 16 $ 0,04 $ 11 $ — $ — $ — $ 11 $ 0,03 $ Ajouter l’incidence de l’élément suivantii): Coûts de transaction liés à PC Finance 8 $ — $ — $ — $ 8 $ 0,02 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ Éléments d’ajustement liés aux activités abandonnées 8 $ — $ — $ — $ 8 $ 0,02 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ Montant ajusté au titre des activités abandonnées 24 $ — $ — $ — $ 24 $ 0,06 $ 11 $ — $ — $ — $ 11 $ 0,03 $ Montant ajusté pour le total de la société 409 $ 109 $ (33 ) $ (49 ) $ 436 $ 1,14 $ 377 $ 112 $ (50 ) $ (42 ) $ 397 $ 1,01 $





i) Apport de Loblaw, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. ii) Déduction faite de l’impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle, selon le cas.

Outre les éléments dont il est question ci-dessus à la section portant sur le montant ajusté du résultat d’exploitation, le montant ajusté du BAIIA et le montant ajusté de la marge du BAIIA, et le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières, le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société a été touché par l’élément suivant :

Coûts de transaction liés à PC Finance Au deuxième trimestre de 2026, Loblaw a comptabilisé, dans les activités abandonnées, des coûts de transaction et autres coûts connexes de 19 millions de dollars (8 millions de dollars, déduction faite de l’impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle) en lien avec la vente de PC Finance.

VALEUR LIQUIDATIVE ET VALEUR LIQUIDATIVE PAR ACTION ORDINAIRE Le tableau qui suit présente les composantes utilisées pour déterminer la valeur liquidative et la valeur liquidative par action ordinaire de la société.

La société estime que la valeur liquidative et la valeur liquidative par action ordinaire sont utiles pour évaluer la valeur des capitaux propres attribuables aux actionnaires participants de la société.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Pour les périodes closes aux dates indiquées

Aux 20 juin 2026 31 déc. 2025 Ajouter : Cours des actions de Loblaw (en dollars) 64,09 $ 62,05 $ Nombre d’actions de Loblaw détenues par GWLi) (en millions) 609,4 618,7 Valeur de marché du placement dans Loblawii) 39 056 $ 38 390 $ Ajouter : Cours des parts de Propriétés de Choix (en dollars) 16,33 $ 14,81 $ Nombre de parts de Propriétés de Choix détenues par GWLiii) (en millions) 446,4 446,4 Valeur de marché du placement dans Propriétés de Choixii) 7 290 $ 6 611 $ Déduire : Dette du Siège social de GWLiv) (499 ) $ (498 ) $ Actions privilégiées (835 ) (835 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements à court terme du Siège social de GWL 236 301 Dette nette et actions privilégiées du Siège social de GWL (1 098 ) $ (1 032 ) $ Valeur liquidative 45 248 $ 43 969 $ Nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions) 374,3 379,5 Valeur liquidative par action ordinaire (en dollars) 120,89 $ 115,86 $





i) GWL participe au programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw afin de conserver son pourcentage de participation. ii) La valeur de la participation de GWL dans ses entreprises en exploitation est calculée en multipliant le nombre d’actions ou de parts de Loblaw et de Propriétés de Choix détenues par la société par leur cours de clôture respectif à la TSX à la date de clôture ou au jour de bourse le plus rapproché précédant la date de clôture lorsque celle-ci ne tombe pas un jour de bourse. Pour le deuxième trimestre de 2026, il s’agissait du 19 juin (le 31 décembre pour l’exercice clos en 2025). iii) Le nombre de parts de Propriétés de Choix détenues par GWL comprend à la fois des parts de société en commandite de catégorie B et des parts de fiducie. Les parts de société en commandite de catégorie B ont une valeur économique équivalente aux parts de fiducie, confèrent à leurs porteurs le droit de recevoir des distributions équivalentes à celles versées sur les parts de fiducie et sont échangeables, au gré du porteur, en parts de fiducie. iv) À l’exclusion des obligations locatives.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES DU SIÈGE SOCIAL DE GWL Les flux de trésorerie disponibles du Siège social de GWL sont tirés des dividendes reçus de Loblaw, des distributions reçues de Propriétés de Choix et du produit de la participation à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw, déduction faite des charges du Siège social, des intérêts et de l’impôt sur le résultat payé.

12 semaines closes les (en millions de dollars) 20 juin 2026

14 juin 2025

Dividendes de Loblaw 87 $

81 $ Distributions de Propriétés de Choixi) 87 57 Entrées nettes liées aux entreprises en exploitation du Siège social de GWL 174 $

138 $ Produit de la participation à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw 284 193 Siège social de GWL, financement et autres coûtsii) (14 ) (21 ) Impôt sur le résultat payé (28 ) (17 ) Flux de trésorerie disponibles du Siège social de GWL liés aux activités poursuivies 416 $

293 $





i) Au deuxième trimestre de 2026, le Siège social de GWL a reçu trois distributions de Propriétés de Choix, comparativement à deux pour la période correspondante de 2025, en raison du moment où les distributions ont été versées par rapport aux périodes intermédiaires de la société. ii) Le poste « Siège social de GWL, financement et autres coûts » comprend toutes les autres activités à l’échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d’exploitation à présenter, notamment les charges d’intérêts nettes, les activités du siège social, les charges administratives et les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. Comprend également les dividendes versés sur les actions privilégiées.

FONDS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION DE PROPRIÉTÉS DE CHOIX Le tableau qui suit présente un rapprochement des fonds provenant des activités d’exploitation de Propriétés de Choix avec la perte nette pour les périodes closes aux dates indiquées. Propriétés de Choix est d’avis que les fonds provenant des activités d’exploitation constituent une mesure utile de la performance sur le plan de l’exploitation, car ils peuvent être ajustés en fonction d’éléments inclus dans le bénéfice net qui ne découlent pas des activités d’exploitation ou qui ne donnent pas nécessairement une image exacte de sa performance.

Les fonds provenant des activités d’exploitation sont calculés conformément à la directive sur les fonds provenant des activités d’exploitation et les fonds provenant des activités d’exploitation ajustés aux termes des normes IFRS de comptabilité publiée par l’Association des biens immobiliers du Canada en janvier 2022.