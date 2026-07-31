Les Métallos canadiens reçoivent des appuis américains contre les tarifs de Trump

TORONTO, 31 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les présidents internationaux du Syndicat des Métallos et de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA) affichent leur solidarité avec leurs membres, les travailleur.euses et les communautés canadiennes en exigeant que l’administration Trump abandonne ses tarifs sur les produits canadiens.

Dans une lettre conjointe adressée à Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, Roxanne Brown, présidente internationale des Métallos, et Brian Bryant, président international de l'AIMTA, exhortent l'administration à préserver les relations commerciales étroites et profondément intégrées entre le Canada et les États-Unis dans le secteur manufacturier.

« Les Métallos canadiens saluent l’appui de nos membres et nos dirigeants syndicaux à travers l’Amérique du Nord, a déclaré Marty Warren, directeur national canadien des Métallos. Cela démontre la force, la solidarité et la portée des syndicats internationaux. Lorsque les travailleuses et travailleurs sont menacés dans un pays, notre syndicat fait front commun par-delà les frontières. »

« Dès le premier jour de cette guerre commerciale, notre syndicat international a été clair : le Canada n’est pas le problème et s’en prendre aux travailleuses et travailleurs, aux industries et aux collectivités canadiennes n’est pas une réponse légitime au commerce déloyal. Dans les deux pays, notre syndicat soutient une application rigoureuse et ciblée des règles commerciales contre le dumping et la surcapacité mondiale. Le Canada et les États-Unis devraient travailler ensemble pour relever ces défis plutôt que de laisser Trump intimider les travailleuses et travailleurs et les entreprises canadiennes », a ajouté M. Warren.

En tant que syndicats internationaux, les Métallos et l’AIMTA représentent des travailleuses et travailleurs tant au Canada qu’aux États-Unis. Ensemble, ils appellent les deux pays à lutter contre les pratiques commerciales mondiales déloyales, à renforcer la capacité industrielle nord-américaine et à protéger les travailleuses et travailleurs tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement communes. Ils savent que l’imposition de tarifs sur les produits canadiens perturbera des chaînes d’approvisionnement profondément intégrées et mettra en péril des emplois de qualité et des collectivités des deux côtés de la frontière.

Lisez le texte intégral de la lettre ici.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca