Le CN présente le Plan de transport des céréales 2026-2027 : Renforcer la chaîne d’approvisionnement du Canada

MONTRÉAL, 31 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd’hui son Plan de transport des céréales 2026-2027, qui décrit comment la compagnie continuera à offrir un service sécuritaire, fiable et efficace pour soutenir le secteur agricole canadien et renforcer la chaîne d’approvisionnement des céréales du pays.

Alors que la campagne agricole 2025-2026 touche à sa fin, le CN se réjouit d’avoir enregistré 10 mois records pour le transport des céréales sur son réseau. Cette performance témoigne de la collaboration entre les producteurs, les entreprises céréalières, les terminaux, les clients et les cheminots du CN pour gérer la capacité et assurer la résilience de la chaîne d’approvisionnement des céréales intégrée du Canada.

« Chaque campagne agricole présente de nouveaux défis et de nouvelles occasions, mais notre objectif reste le même : assurer une exploitation sécuritaire, fournir un service fiable à nos clients et maintenir la fluidité de la chaîne d’approvisionnement des céréales. Notre Plan de transport des céréales témoigne d’années d’investissement dans notre réseau et de l’importance que nous accordons à une collaboration étroite avec nos clients et nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Lorsque nous planifions ensemble, nous obtenons de meilleurs résultats, contribuant ainsi à assurer que les céréales canadiennes atteignent les marchés nationaux et internationaux de manière efficace et fiable. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Voici quelques points saillants du Plan de transport des céréales 2026-2027 :

Préparé à répondre à la demande : Le CN prévoit des envois de 30 à 33 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales et de produits céréaliers transformés au cours de la campagne agricole 2026-2027, comparativement à une capacité maximale à long terme de la chaîne d’approvisionnement des céréales de bout en bout de 36,7 MTM. Le CN dispose du personnel, du matériel et du plan d’exploitation nécessaires pour répondre à la demande prévue.

Collaboration avec la chaîne d’approvisionnement : Le CN reconnaît que le transport fiable des céréales repose sur une étroite coordination entre les agriculteurs, les silos de collecte du pays, les transformateurs, les chemins de fer, les ports, les terminaux, les exploitants de navires, les clients et les gouvernements. La compagnie reste déterminée à travailler en collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin d’améliorer la performance globale de la chaîne d’approvisionnement.

Transparence et responsabilité : Le CN continuera de fournir des indicateurs de performance publics hebdomadaires et des rapports mensuels à ses clients, au gouvernement et aux autres intervenants afin de favoriser la transparence tout au long de la campagne agricole.

Prêt à s’adapter : Tout en étant confiant dans sa capacité à répondre à la demande de ses clients, le CN demeure prêt à s’adapter à l’évolution des conditions du marché tout au long de la campagne agricole, tout en maintenant un réseau ferroviaire sécuritaire et fluide.

Le Plan de transport des céréales 2026-2027 renforce l’engagement de longue date du CN envers l’agriculture canadienne et son soutien à la compétitivité du Canada sur les marchés mondiaux. Grâce à une planification rigoureuse, à des investissements stratégiques et à une collaboration dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, le CN continue de contribuer à acheminer les céréales canadiennes de façon sécuritaire et efficace vers ses clients du monde entier.

Pour en savoir plus et pour consulter le Plan de transport des céréales 2026-2027 du CN, visitez le www.cn.ca/cereales.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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