Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 juin 2026

DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE,

FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS

Paris, le 31 juillet 2026,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce vendredi 31 juillet pour arrêter les comptes du premier semestre 2026.

> Une accélération de l’activité avec le franchissement du seuil de 60 Mds€ d’encours de crédit

Avec plus de 50 000 nouveaux clients au 1er semestre, le taux de conquête brute et le stock de clients progressent sur un an.

Porté par le dynamisme de notre production de crédit et nos objectifs d’intensification relationnelle, l’équipement de nos clients particuliers accélère, avec +59% d’ouvertures de contrats de banque au quotidien et +25% de souscriptions nettes d’assurances IARD. Nos nouvelles offres dédiées aux professionnels et PME amplifient cette dynamique.

Les encours de crédit dépassent 60 Mds€ (+6,6% sur un an), illustrant notre politique d’accompagnement dans la durée des projets de nos clients, qu’il s’agisse des particuliers (3,3 Mds€ de réalisations habitat ce semestre soit +25%) ou des professionnels et entreprises (3,1 Mds€ de production soit +29%).

La dynamique commerciale soutenue se traduit également par un encours de collecte en hausse de 6,9%, qui accompagne simultanément le développement de l’épargne hors bilan et la croissance des encours de crédit. Côté collecte de bilan, les Dépôts à Vue non rémunérés repartent à la hausse et l’encours de Dépôts à Terme continue de progresser (+15%).

Ainsi, ce sont plus de 157 Mds€ d’encours crédit et collecte qui nous sont confiés par nos clients.

> Un RNPG en hausse de 17,2% grâce à la progression du PNB et à un coût du risque contenu

Le Produit Net Bancaire consolidé s’établit à 600,3 M€, en augmentation de 11,0%, grâce au redressement de la marge d’intermédiation et à la traduction de l’activité commerciale dans les commissions. Par ailleurs, le niveau moyen des taux courts sur le semestre, inférieur à celui constaté en 2025, continue de soutenir la marge, malgré la remontée observée depuis le début du conflit au Moyen Orient.

L’augmentation des frais généraux de 4,1 % s’explique par les investissements réalisés pour accompagner le développement de l’activité, tant dans les ressources humaines que dans des projets de transformation et de digitalisation de la Caisse Régionale. Le Résultat Brut d’Exploitation bénéficie de cet effet ciseau et progresse de 23,1%.

Le coût du risque représente 13 bp des encours de crédit, reflétant des anticipations macroéconomiques prudentes. Le taux de créances dépréciées sur encours brut demeure sur un niveau bas de 1,2%.

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 161,0 M€, en hausse de 17,2%.

Le résultat social, à 174,1 M€, augmente plus fortement, le PNB en normes françaises n’étant pas impacté par la revalorisation à la juste valeur touchant une partie de nos titres et filiales.

> Des fondamentaux financiers solides et plus de 9 Mds€ de capitaux propres

Avec une progression de la collecte bilan proche de celle des crédits, la situation de liquidité demeure très maîtrisée. Par ailleurs, avec des capitaux propres renforcés et un ratio de fonds propres CET1 au 30 juin 2026 de 23,1%(1), largement supérieur à l’exigence réglementaire, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner les projets des Franciliens et leurs transitions, dans un environnement macroéconomique à la visibilité encore limitée.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, utile aux Franciliens et engagé pour son territoire

Adoptée par plus de 805 000 de nos clients, l’application Ma Banque poursuit sa transformation pour répondre à l’évolution des usages bancaires, renforcer l’autonomie des clients et la sécurité des opérations. Au premier semestre 2026, plusieurs nouvelles options sont disponibles : déclaration de sinistre, affichage des offres et services détenus, nouveaux parcours de souscription, paiement mobile étendu... Ces nouveautés illustrent la volonté de la banque de proposer une expérience toujours plus simple et utile à ses clients.

Parce qu’accompagner les transitions est une priorité, la Caisse Régionale a lancé le Crédit Trajectoire d’Avenir. Cette solution innovante de financement à impact social encourage les entreprises à déployer des dispositifs de retraite collective, avec une bonification de marge liée au nombre de collaborateurs qui adhèrent au dispositif. Cette initiative contribue à la fidélisation des talents et participe à la sécurisation des parcours professionnels.

Acteur engagé sur son territoire, le Crédit Agricole d’Ile-de-France agit en faveur des Franciliens les plus fragiles. À travers son partenariat avec HopHopFood, l’association qui lutte contre la précarité alimentaire, la banque mutualiste a apporté un soutien de 100 000 € afin d’accompagner les jeunes, les étudiants et les personnes isolées, en facilitant leur accès à une alimentation de qualité grâce à une démarche solidaire et innovante.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/06/2025 30/06/2026 Encours de collecte(2) 90,2 96,5 +6,9% Encours de crédit 57,0 60,8 +6,6% Total encours crédits + collecte 147,2 157,2 +6,8%





COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS (en millions d’euros) 6M 2025 6M 2026 6M 2025 6M 2026 Produit Net Bancaire 540,8 600,3 +11,0% 542,3 608,9 +12,3% Frais Généraux



345,0 359,3 +4,1% 338,5 352,9 +4,3% Résultat Brut d’Exploitation 195,8 241,0 +23,1% 203,8 256,0 +25,6% Résultat avant impôts 157,1 198,0 +26,1% 168,9 213,3 +26,3% RNPG/Résultat Net 137,4 161,0 +17,2% 144,7 174,1 +20,4% Coefficient d’exploitation 63,8% 59,8% 62,4% 58,0%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/06/2025 30/06/2026 Ratio de solvabilité(3) 23,7% 23,1%(1) Capitaux propres part du Groupe en M€ 8 543 9 227 +8,0% Total bilan en M€ 76 417 81 298 +6,4% Ratio Crédit Collecte 112,2% 111,9% Taux de créances dépréciées sur encours brut 1,1% 1,2%

(1) Estimation

(2) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres de nos clients.

(3) Ratio fonds propres CET1 pour une exigence phasée de 11,5%.





ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables.





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