Communiqué de presse

Démission de Bpifrance participations de son mandat d’administrateur

Paris (France) – 31 juillet 2026

Bpifrance participations, représentée par Monsieur Thierry Sommelet, a informé la société de sa démission de ses fonctions d’administrateur à compter du 31 juillet 2026.

A propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d’expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d’approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l’échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d’informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Contacts

Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

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