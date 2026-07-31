Amundi : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2026

Amundi annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son Rapport Financier du 1er semestre 2026.

Ce Rapport Financier Semestriel 2026 est disponible sur le site internet d’Amundi (https://legroupe.amundi.com/resultats-financiers).

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 600 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à sa forte présence locale, notamment en Europe et en Asie, Amundi offre à ses clients l’expertise et les conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

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1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025

2 Données Amundi au 30/06/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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