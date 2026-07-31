CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Activités et résultats au 30 juin 2026

Crédit Agricole du Morbihan

Activités et résultats au 30 juin 2026

Communiqué diffusé le 31 juillet 2026 après bourse



Vannes, le 31 juillet 2026

Résultats semestriels 2026

du Crédit Agricole du Morbihan

Le Crédit Agricole du Morbihan, 1ère banque du territoire,

amplifie son développement et sa performance financière

Juin 2026 Juin 2025 Variation Activité : Encours de collecte globale 16 412 M€ 15 883 M€ +3,3% Encours de crédit 10 536 M€ 10 310 M€ +2,2% Résultats sociaux : Produit Net Bancaire 152,5 M€ 143,9 M€ +6,0% Résultat Brut d’Exploitation 69,5 M€ 63,3 M€ +9,9% Résultat Net 49,6 M€ 46,4 M€ +6,9% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 158,4 M€ 145,2 M€ +9,1% Résultat Brut d’Exploitation 74,6 M€ 63,7 M€ +17,2% Résultat Net Part du Groupe 57,8 M€ 50,0 M€ +15,8% Structure Financière : Capitaux propres consolidés 2 443,1 M€ 2 230,7 M€ +9,5% Ratio de fonds propres global 27,48%* 27,38% +0,10 pts Ratio de liquidité LCR 114,5% 109,2% +5,3 pts

*Ratio au 31/03/26

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s’est réuni le vendredi 31 juillet 2026 pour procéder à l’arrêté des comptes au 30 juin 2026.

Progression marquée de l’activité commerciale





Avec 8 600 nouveaux clients sur le 1er semestre 2026, le Crédit Agricole du Morbihan accentue son développement et gagne des parts de marché dans les domaines de l’épargne et des financements. Principal établissement bancaire du département, fort de ses 1273 collaborateurs et 75 agences, le Crédit Agricole entend répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux de son territoire. Retrouvez l’ensemble de nos actions de banque mutualiste à l’adresse : https://www.credit-agricole.fr/ca-morbihan/particulier/espace-societaire.html.

Sur un an, l’encours d’épargne augmente de +3,3% à plus de 16,4 Mds€ porté par une très forte dynamique de l’assurance-vie et des valeurs mobilières dont les encours progressent respectivement de +8,5% à 5,5 Mds€ et de +8,7% à 1,2 Md€. Les encours de dépôts à terme sont en croissance de +4,7% sur un an tandis que les dépôts à vue progressent également.

Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, l’activité crédit est résiliente avec 722,5 M€ de nouveaux crédits réalisés sur le semestre. Les crédits à l’habitat sont en croissance +5,4% tandis que les crédits aux professionnels et aux entreprises dans une conjoncture attentiste, sont en recul de -18%. Avec l’accompagnement de plus des trois quarts des installations de jeunes agriculteurs et une hausse des crédits réalisés de +25,4%, le Crédit Agricole est la banque de référence de l’agriculture morbihannaise. Le stock de contrats d’assurance s’établit à près de 320 000 en progression de +2,2%.

En hausse de +1,5%, le Crédit Agricole compte plus de 248 000 sociétaires soit 63,6% de sa clientèle.

Résultat social





De semestre à semestre, le Produit Net Bancaire (PNB) est en progression (+6,0%) à 152,5 M€ porté par les évolutions favorables de la marge d’intermédiation en hausse de +6,9 M€ et l’apport des placements de fonds propres en croissance de +9,5% à 48,1 M€ avec notamment la contribution du dividende SAS Rue La Boétie. Les commissions sont en retrait de -2,5 M€ en lien avec une sinistralité plus importante dans les activités d’assurance et la baisse des frais de successions décidée par le Crédit Agricole. Les charges de fonctionnement progressent de +3,0% à 83,0 M€ avec une hausse des charges de personnel (+4,3%) et une maîtrise des autres charges de fonctionnement (+0,4%).

La progression du PNB et la hausse plus contenue des charges entraînent une augmentation du Résultat Brut d’Exploitation (RBE) de +9,9% à 69,5 M€. Le coût du risque est en hausse de -0,9 M€ et s’établit à -11,1 M€. Le Crédit Agricole du Morbihan poursuit sur 2026 sa stratégie de couverture des risques. En tenant compte du Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG), le total des provisions s’élève au 30 juin 2026 à 357,3 M€ soit 3,40% de l’encours de crédit, en hausse de +0,06 point par rapport au 31 décembre 2025.

Après la prise en compte de l’Impôt sur les Sociétés s’élevant à 5,7 M€ dont 950 k€ au titre de la surtaxe, en hausse de +45,5%, et d’une dotation de 2,0 M€ en FRBG, le Résultat net social de la Caisse régionale progresse de +6,9% à 49,6 M€.

Résultat consolidé en norme IFRS et solvabilité





Le PNB consolidé du Crédit Agricole du Morbihan croît de 9,1% à 158,4 M€. Le RBE progresse de 17,2% à 74,6 M€. Après retraitement du FRBG et de l’impact de l’impôt sur les bénéfices consolidés, le Résultat net part du groupe s’établit à 57,8 M€ en hausse de 15,8%. Les capitaux propres consolidés progressent de +3,4% à 2 443,1 M€. Indicateur de la solvabilité, le ratio de fonds propres global rapportant les fonds propres aux risques pondérés était au 31 mars 2026 de 27,48% soit bien au-delà du seuil minimal règlementaire de 11,5%.

CCI du Crédit Agricole du Morbihan





Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole du Morbihan (ISIN FR0000045551) s’élève à 121,00 € au 30 juin 2026 contre 101,22 € au 31 décembre 2025 (+19,5%). L’Assemblée Générale du 25 mars 2026 a voté le versement en juin d’un dividende de 3,33 € par titre.

Perspectives





Dans une conjoncture qui ne s’annonce pas plus stable, le Crédit Agricole du Morbihan veut poursuivre sa mobilisation au service du territoire et des Morbihannais pour les accompagner dans l’ensemble de leurs projets et défis. Premier financeur des particuliers, des agriculteurs, des professionnels et des entreprises, le Crédit Agricole souhaite apporter le meilleur de l’humain et du digital dans une banque fluide, innovante et reconnue par la qualité de ses conseils. Fort de son réseau d’élus et de l’ensemble des collaborateurs, le Crédit Agricole du Morbihan restera le partenaire de toutes les transitions qu’elles soient énergétiques, sociales ou économiques et s’engage à l’instar du Groupe Crédit Agricole à agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Retrouvez toutes les informations financières et réglementaires sur :

https://www.credit-agricole.fr/ca-morbihan/particulier/informations-reglementees.html

Contact « Relations Investisseurs » : M. Philippe Baldous - philippe.baldous@ca-morbihan.fr - 02 97 01 76 00

Pièce jointe