Planisware - Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2026

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Paris, France, 31 juillet 2026 – Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Ce rapport peut être consulté et téléchargé sur le site www.planisware.com dans la section Investisseurs, Information réglementée.

Le rapport financier semestriel 2026 comprend :

Le rapport d’activité sur le premier semestre 2026,

Les Etats financiers consolidés semestriels condensés 2026,

Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2026,

La déclaration du responsable de l’information financière semestrielle 2026.

Prochain évènement

23 octobre 2026 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026





Contact

Relations avec les investisseurs Médias Benoit d'Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »). La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 900 collaborateurs répartis dans 20 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 650 clients dans de nombreux secteurs et métiers dans plus de 35 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

Pièce jointe