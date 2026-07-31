GROUPE BNP PARIBAS : ARVAL A FINALISÉ L’ACQUISITION D’ATHLON





ARVAL A FINALISÉ L’ACQUISITION D’ATHLON

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 juillet 2026

Arval, acteur majeur de la location longue durée et spécialiste de solutions de mobilité, a finalisé l’acquisition d’Athlon, anciennement filiale de Mercedes-Benz Group, conformément au calendrier annoncé. Cette opération permet à Arval d’atteindre un parc combiné de 2,3 millions de véhicules, créant ainsi le co-leader européen de la location longue durée de véhicules.

A la suite de son entrée en négociations exclusives le 18 décembre dernier, l’acquisition d’Athlon a été finalisée, à l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, et après l’obtention de l’ensemble des autorisations des autorités compétentes.

Le retour sur capital investi attendu de l’opération serait de 18%, représentant une contribution positive au résultat net part du Groupe de l’ordre de 200 M€ au terme de la troisième année.

L’impact estimé de cette opération sur le ratio CET1 d’environ -13 pb est déjà intégré dans la trajectoire de capital du Groupe.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de BNP Paribas de développer ses plateformes rentables sur des marchés en croissance et d’améliorer le profil de profitabilité du Groupe via des leviers de croissance ciblés.

Le Groupe détaillera la trajectoire d’Arval / Athlon à l’occasion d’un Deep Dive dédié au premier semestre 2027.



A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et rassemble près de 178 000 collaborateurs, dont plus de 144 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Contact presse

Marie Clouard – marie.clouard@bnpparibas.com - +33 6 98 37 45 70

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