Pan Global erweitert oberflächennahe Goldmineralisierung bei Providencia auf 80 Meter mit 2,36 g/t Gold – Projekt Cármenes, Spanien

Highlights

Die Analyseergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme umfassen eine durchgehende, 80 Meter lange Zone mit durchschnittlich 2,36 g/t Gold , darunter: 3,21 g/t Gold über 23 Meter 7,40 g/t Gold über 8 Meter 20,18 g/t Gold über 5 Meter (bereits gemeldet)

, darunter: Die Analyseergebnisse der untertägigen Rinnenprobenahme umfassen 2,40 % Kupfer, 0,83 % Nickel, 0,27 % Kobalt und 0,25 g/t Gold über 9 Meter , darunter: 6,96 % Kupfer, 2,34 % Nickel, 0,74 % Kobalt, 0,74 g/t Gold und 1,8 g/t Silber über 2 Meter 3,45 % Kupfer, 1,09 % Nickel, 0,37 % Kobalt und 0,34 g/t Silber über 2 Meter

, darunter: Die hochgradige Goldmineralisierung setzt sich südlich und östlich über die historischen Grubenbaue hinaus fort

Die erste systematische Untertageprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle deutet darauf hin, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe verbreitert und in mehrere Richtungen weiterhin weit offen ist

ist Die Bohrarbeiten dauern an; die Analyseergebnisse für sechs bereits abgeschlossene Bohrlöcher stehen noch aus





VANCOUVER, British Columbia, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) gibt neue Ergebnisse der Rinnenprobenahme aus dem Zielgebiet Providencia innerhalb seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Cármenes in Nordspanien bekannt. Die Ergebnisse erweitern die oberflächennahe Goldmineralisierung über die historischen Grubenbaue hinaus und weisen auf eine zusammenhängende, hochgradige Goldzone über eine Streichlänge von mindestens 80 Metern hin. Dies verdeutlicht das Potenzial für ein großes, goldreiches Brekziensystem mit begleitender Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung. Die derzeit laufenden Rinnenprobenahmen sollen untersuchen, ob sich die hochgradige Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung, die anhand der neuen Ergebnisse auf der 1.438-Meter-Sohle des historischen Untertagebergwerks Providencia identifiziert wurde, weiter fortsetzt.

„Diese Ergebnisse bestärken uns deutlich in unserer Einschätzung, dass Providencia ein wesentlich größeres Goldsystem beherbergt als bislang angenommen. Die an der Oberfläche identifizierte hochgradige Mineralisierung und die unter Tage durchteufte, sich verbreiternde mineralisierte Brekzie weisen auf ein hervorragendes Potenzial hin, die Entdeckung sowohl seitlich als auch in der Tiefe zu erweitern. Die Bohr- und Probenahmearbeiten dauern an, und die Analyseergebnisse für sechs der insgesamt acht Bohrlöcher der Kampagne stehen noch aus. Daher blicken wir den nächsten Ergebnissen aus Providencia in den kommenden Wochen mit großer Spannung entgegen“, so Tim Moody, President und CEO von Pan Global Resources.

Ausgewählte Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme

PVCC-04 bis PVC-06: 2,36 g/t Gold über 80 Meter Einschließlich 3,21 g/t Gold über 23 Meter, darin: 7,40 g/t Gold über 8 Meter Sowie 20,18 g/t Gold über 5 Meter , bereits zuvor gemeldet

PVCC-02 : 6,12 g/t Gold über 6 Meter , Darin : 11,92 g/t Gold über 3 Meter 0,65 g/t Gold über 76 Meter, Darin : 1,26 g/t Gold über 15 Meter Sowie : 2,97 g/t Gold über 5 Meter Und : 1,11 g/t Gold über 3 Meter

: PVCC-03 : 1,14 % Kupfer, 0,23 % Nickel, 0,14 % Kobalt und 0,45 g/t Gold über 7 Meter Darin: 1,84 % Kupfer, 0,32 % Nickel, 0,18 % Kobalt und 0,61 g/t Gold über 3 Meter





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Ausgewählte Ergebnisse der untertägigen Rinnenprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle

PVC1438-08: 2,40 % Kupfer, 0,83 % Nickel, 0,27 % Kobalt und 0,25 g/t Gold über 9 Meter Darin: 6,96 % Kupfer, 2,34 % Nickel, 0,74 % Kobalt und 0,74 g/t Gold über 2 Meter Sowie: 3,45 % Kupfer, 1,09 % Nickel, 0,37 % Kobalt und 0,34 g/t Gold über 2 Meter

PVC1438-09: 1,31 % Kupfer, 0,31 % Nickel, 0,09 % Kobalt und 0,13 g/t Gold über 9 Meter Darin: 3,01 % Kupfer, 0,70 % Nickel, 0,20 % Kobalt und 0,28 g/t Gold über 3 Meter

PVC1438-04: 0,32 % Kupfer, 0,10 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,12 g/t Gold über 12 Meter Darin: 0,62 % Kupfer, 0,16 % Nickel, 0,12 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 4 Meter 0,22 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 13 Meter Darin: 0,46 % Nickel, 0,14 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 3 Meter 0,27 g/t Gold über 18 Meter 1,02 g/t Gold über 4 Meter 0,42 g/t Gold über 15 Meter 0,32 % Kupfer, 0,12 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 4 Meter

PVC1438-06: 0,44 g/t Gold über 32 Meter Darin : 1,29 g/t Gold über 3 Meter







Zusammenfassung des Rinnenprobenprogramms

Die jüngsten Ergebnisse stammen aus fortlaufenden übertägigen Rinnenprobenahmen entlang einer ausgeprägten Gold-im-Boden-Anomalie von mehr als 1 g/t Gold und der damit verbundenen Brekzienzone. Hinzu kommen systematische Rinnenprobenahmen an den Stollenwänden des historischen Untertagebergwerks Providencia auf der 1.438-Meter-Sohle.

Das Programm verfolgt folgende Ziele:

Bewertung der Verteilung der Gold-, Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung;

Verbesserung des Verständnisses der geologischen und strukturellen Kontrollfaktoren; und

Präzisierung der interpretierten Geometrie und Ausdehnung des mineralisierten Brekziensystems.





Die übertägige Probenahme umfasste 234 Proben und wurde über eine breite Brekzienzone hinweg durchgeführt, die durch den kürzlich erfolgten Bau einer Bohrzufahrtsstraße freigelegt wurde. Die Probenkanäle erstrecken sich etwa 30 Meter südlich und 150 Meter östlich über die vermutete Ausdehnung der historischen Grubenbaue hinaus. Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass erhöhte Goldgehalte mit roter, hämatitreicher Brekzie, dolomitisierten Karbonatgesteinen sowie lokal entwickeltem Gossan mit sichtbarer sekundärer Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen.

Die Untertageprobenahme mit insgesamt 351 Proben stellt die erste systematische Untersuchung der 1.438-Meter-Sohle dar, nachdem das Abraummaterial entfernt worden war, das den Zugang zum Bergwerk versperrt hatte. Die Ergebnisse weisen auf eine polymetallische Sulfidmineralisierung sowie auf eine gegenüber den höher gelegenen Sohlen deutlich ausgedehntere hämatitreiche Brekzie hin. Dies stützt die derzeitige geologische Interpretation, wonach sich das mineralisierte System in der Tiefe verbreitert und sowohl seitlich als auch zur Tiefe hin offen bleibt (siehe Pressemitteilungen vom 7. Mai 2026 und 20. August 2025).

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der über- und untertägigen Probenahmen, dass sich die Gold- sowie die Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung innerhalb eines großen, mehrphasigen Brekziensystems weit über die historischen Grubenbaue der Providencia-Mine hinaus erstreckt. Die Ergebnisse grenzen südöstlich der historischen Abbaubereiche eine hochgradige Goldzone ab, die mit einer ausgeprägten Gold-im-Boden-Anomalie zusammenfällt und ein aussichtsreiches Ziel für die laufenden Bohrungen darstellt. In der Providencia-Mine wurde historisch kein Gold abgebaut. Die Identifizierung einer potenziell bedeutenden Goldmineralisierung stellt daher eine neue Entdeckung des Teams von Pan Global dar.

Nächste Schritte

Die jüngsten Ergebnisse der über- und untertägigen Rinnenprobenahmen haben zu einer weiteren Präzisierung des geologischen und strukturellen Modells für das Zielgebiet Providencia beigetragen und vorrangige Bereiche für Folgebohrungen identifiziert. Die laufende Kampagne mit acht Diamantbohrlöchern dient der Überprüfung und Bewertung der Tiefenausdehnung sowie der seitlichen Kontinuität des mineralisierten Brekziensystems und soll voraussichtlich erweitert werden. Die Analyseergebnisse für sechs bereits abgeschlossene Bohrlöcher stehen noch aus. Die fortgesetzten untertägigen Rinnenprobenahmen auf tieferen Sohlen sowie die erweiterten geochemischen Untersuchungen an der Oberfläche in den Zielgebieten Providencia, Profunda und Valverdin innerhalb des Projekts Cármenes werden die Auswahl der Ziele für die nächste Explorationsphase unterstützen.

Abbildung 1 – Goldgehalte aus kombinierten Rinnen-, Bohrkern- und Schürfgrabenproben im Zielgebiet Providencia

Abbildung 2 – Neue Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme

Abbildung 3 – Ergebnisse der Rinnenprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle

Abbildung 4 – Das Zielgebiet Providencia zeigt eine Ausdehnung der kartierten Hämatit- und Sulfidbrekzie von der 1.467-Meter-Sohle bis zur 1.438-Meter-Sohle; die Mineralisierung bleibt seitlich und in der Tiefe offen

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme

Bez. der Rinne



Von Bis Intervall Gold Kupfer Nickel Kobalt Silber (m) (m) (m) g/t ppm ppm ppm g/t PVCC-04 & PVCC-06 0 80 80 2,36 79 30 15 <0,5 PVCC-04 einschl. 5 7 2 1,33 15 32 12 <0,5 PVCC-04 einschl. 14 15 1 1,58 12 20 6 <0,5 PVCC-04 einschl. 23 46 23 3,20 196 43 26 <0,5 PVCC-04 einschl. 33 41 8 7,40 126 47 30 <0,5 PVC-06* einschl. 74 79 5 20,18 35 41 33 <0,5 PVC-06* einschl. 75 76 1 51,20 13 31 17 0,5 PVCC-02 3 79 76 0,65 167 76 58 <0,5 PVCC-02 einschl. 6 8 2 0,18 2110 656 508 <0,5 PVCC-02 einschl. 18 33 15 1,26 41 39 12 <0,5 PVCC-02 einschl. 20 21 1 1,04 64 53 19 <0,5 PVCC-02 einschl. 30 31 1 11,40 14 25 7 <0,5 PVCC-02 einschl. 50 53 3 1,11 8 13 4 <0,5 PVCC-02 einschl. 68 69 1 1,09 13 14 11 <0,5 PVCC-02 einschl. 74 79 5 2,97 572 302 345 3,4 PVCC-02 101 107 6 6,12 30 32 36 0,5 PVCC-02 einschl. 102 105 3 11,92 39 48 60 0,7 PVCC-03 0 7 7 0,45 11421 2258 1435 0,8 PVCC-03 einschl. 2 5 3 0,61 18450 3247 1817 1,1



Anmerkungen:

Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Probenlängen entlang freiliegender Felswände; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt.





* Bereits veröffentlicht – siehe Pressemitteilung vom 7. Mai 2026

Tabelle 2 – Zusammenfassung der Ergebnisse der Rinnenprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle

Bez. der Rinne Von Bis Intervall Gold Kupfer Nickel Kobalt Silber (m) (m) (m) g/t ppm ppm ppm g/t PVC1438-01 0 85 85 Stolleneingang – keine signifikanten Ergebnisse PVC1438-02 0 0 10 Stolleneingang – keine signifikanten Ergebnisse PVC1438-03 0 13 13 Stolleneingang – keine signifikanten Ergebnisse PVC1438-04 0 12 12 0,12 3199 1041 659 0,8 PVC1438-04 einschl. 1 5 4 0,22 6233 1752 1171 1,4 PVC1438-04 einschl. 1 2 1 0,51 13450 4230 3100 2,8 PVC1438-04 28 41 13 0,23 55 2248 690 <0,5 PVC1438-04 einschl. 29 32 3 0,21 89 4627 1417 <0,5 PVC1438-04 einschl. 37 41 4 0,24 49 2340 684 <0,5 PVC1438-04 49 67 18 0,27 86 45 19 <0,5 PVC1438-04 einschl. 51 52 1 1,13 49 29 7 <0,5 PVC1438-04 einschl. 65 66 1 1,41 96 60 25 <0,5 PVC1438-04 70 74 4 1,02 19 20 6 <0,5 PVC1438-04 einschl. 71 72 1 3,12 24 17 6 <0,5 PVC1438-04 83 98 15 0,42 264 119 54 <0,5 PVC1438-04 einschl. 87 88 1 1,03 22 18 6 <0,5 PVC1438-04 97 101 4 0,15 3260 1167 675 0,7 PVC1438-04 115 118 3 0,07 1491 561 295 <0,5 PVC1438-05 9 10 1 0,09 1390 443 400 <0,5 PVC1438-06 8 40 32 0,44 94 64 28 <0,5 PVC1438-06 einschl. 12 25 13 0,67 162 96 45 <0,5 PVC1438-06 einschl. 13 14 1 1,02 168 101 37 <0,5 PVC1438-06 einschl. 22 25 3 1,29 11 20 8 <0,5 PVC1438-06 47 49 2 0,82 34 84 31 <0,5 PVC1438-07 3 15 12 0,11 1560 317 221 0,5 PVC1438-07 einschl. 11 15 4 0,06 2528 535 451 0,6 PVC1438-08 1 10 9 0,25 23999 8263 2654 0,7 einschl. 2 4 2 0,74 69600 23400 7380 1,8 einschl. 8 10 2 0,34 34450 10890 3650 0,8 PVC1438-09 0 9 9 0,13 13086 3121 934 0,4 einschl. 5 8 3 0,28 30083 7007 2007 0,6



Anmerkungen:

Die angegebenen Intervalle entsprechen den gemessenen Probenlängen; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt





Über das Cármenes-Projekt

Das Cármenes-Projekt liegt am südöstlichen Ausläufer des Rio-Narcea-Goldgürtels, rund 55 Kilometer nördlich von León. Es umfasst fünf Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 5.653 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Pan Global befinden. Das Projektgebiet gilt als äußerst aussichtsreich für mehrere Vorkommen beziehungsweise Cluster hydrothermaler Brekzienmineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Gold in Karbonatgesteinen. Zum Gebiet gehören die ehemaligen Minen Profunda und Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- und Kobaltkonzentrate mit Nickelanteilen produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Grubenbaue in der Umgebung unterstreichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienmineralisierungen. Lagerstätten dieses Typs können vertikale Ausdehnungen von mehr als einem Kilometer erreichen. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2025 im Zielgebiet Providencia führte zur Entdeckung einer neuen Goldmineralisierung.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch der Goldpreis befindet sich derzeit auf Rekordniveau.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt mit den Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda, liegt im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Eine positive Bilanz bei Genehmigungsverfahren, eine hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission schaffen dort ein erstklassiges und vergleichsweise risikoarmes Umfeld für Bergbauinvestitionen. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen Handeln mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen aus.

Weitere Informationen zu Pan Global Resources sowie KI-generierte Antworten auf Fragen zum Unternehmen sind über den Curation-Connect-Auftritt des Unternehmens unter https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases verfügbar

Qualifizierte Person

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sowie Analyseverfahren

Die übertägige Probenahme umfasste, soweit möglich, durchgehende horizontale Rinnenproben über jeweils einen Meter. Diese wurden als Gesteinssplitterproben aus mit einer Doppelsäge angelegten Probenrinnen an Felswänden entnommen, die kürzlich durch den Bau einer Bulldozerstraße freigelegt worden waren. Die Probenahme auf der 1.438-Meter-Sohle des historischen Untertagebergwerks Providencia bestand aus durchgehenden horizontalen, mit einer Doppelsäge angelegten Probenrinnen.

Entlang der Stollenwände wurden dabei Gesteinssplitterproben über jeweils einen Meter entnommen. Die angegebenen Intervalle entsprechen der kumulierten Länge aufeinanderfolgender mineralisierter Proben.

Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Rinnenproben sind selektiver Natur und daher möglicherweise nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung. Alle Proben wurden nach den Verfahren CRU-31, SPL-22Y und PUL-31 zerkleinert, geteilt und pulverisiert. Die Analyse auf Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-g-Feuerprobe mit anschließendem ICP-AES-Abschluss nach der Methode PGM-ICP24. Die Multielementanalyse wurde mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss nach der Methode ME-ICP61 durchgeführt. Proben mit erhöhten Goldgehalten wurden zusätzlich mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss nach der Methode Au-GRA21 analysiert. Zertifizierte Referenzmaterialien und Leerproben wurden außerdem in einem Verhältnis von einer Kontrollprobe je 25 Proben in die Probenserie eingefügt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation

jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen und Entwicklungen abweichen können. Das Unternehmen hält die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen. Es kann jedoch nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser werden auf die Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen geprüften Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung vorlagen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist, beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, und übernimmt hierzu auch keine Verpflichtung.

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